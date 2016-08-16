Лучшее автомобильное шоу в мире. Репортаж с Фестиваля скорости

В первые выходные июля мне посчастливилось побывать на Фестивале скорости в британском Гудвуде. Теперь я точно знаю, какое автомобильное шоу лучшее в мире.

Фестиваль скорости в Гудвуде впервые провели в 1993 году по инициативе энтузиаста автоспорта лорда Марча, владельца земель в Западном Суссексе. На шоу собралось 25 тысяч участников и гостей. И было бы больше, но в этот уикенд проходила гонка «24 часа Ле-Мана». Поэтому шоу решили проводить в те выходные, когда нет ни «Ле-Мана», ни гонок Формулы‑1. А с 1995 года его продолжительность увеличили до трех дней — и ежедневно фестиваль стали посещать по 100 тысяч человек. Рекорд был установлен в 2003 году, когда в один из дней набралось 158 тысяч зрителей!

В Гудвуде состоялась мировая премьера купе Porsche 911 GT2 RS, самой мощной серийной версии семейства 911. Оппозитный двигатель объемом 3,8 литра развивает 700 л.с. при 7000 об/мин. До 100 км/ч GT2 RS разгоняется как спортбайк — всего за 2,8 секунды! Максимальная скорость достигает 340 км/ч. Базовая цена в России — 19 245 000 рублей.

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И в этот раз Гудвуд собрал много народа. Автомобили и мотоциклы, от самых первых до новых с иголочки, ездят по трассе длиной 1,86 километра, поднимающейся на холм высотой 92,7 метра. Ее окружают не обычные штабели шин, а ограда из соломенных брикетов чуть ниже человеческого роста, что создает особую, уютную атмосферу. К каждому пилоту и механику можно свободно подойти, пообщаться. Все очень дружелюбны.

Кроме машин и мотоциклов здесь можно найти экспозиции авиационной и военной техники, послушать музыку, купить сувениры. Или поспать в тени деревьев, если накрыла усталость. Все три дня было не по-английски солнечно и жарко. Часто во время фестиваля льет дождь, приходится месить грязь резиновыми сапогами — но, говорят, и это не портит праздник.