Citroen C4 Sedan из парка ЗР: опять полетела цепь ГРМ

Ну как можно умудриться сделать неплохой автомобиль таким ломким? Едешь и радуешься, ведь всё при нем: просторный, со вкусом отделанный салон, отменная динамика, хорошие тормоза, приличная управляемость, комфорт. Но всё это мгновенно забывается, когда в очередной раз Citroen вдруг, без каких-либо «предисловий», требует внимания, времени и денег.

Citroen C4 Sedan

Citroen C4 Sedan Изготовитель — «ПСМА Рус», Калуга Год выпуска — 2013 В эксплуатации «За рулем» — с июня 2013 года Пробег на момент отчета — 75 000 км Публикации в ЗР: № 8, 12, 2013; № 3, 5, 6, 2014; № 4, 2015; № 2, 12, 2016

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При пробеге около 72 000 км загорелась лампа Check Engine. Звук и ритм работы мотора о неисправности не свидетельствовали, осмотр подкапотного пространства тоже ничего криминального не выявил. После повторного пуска двигателя лампочка потухла и в этот день больше не зажигалась. Может, глюк? Но нехорошие предчувствия, конечно же, оправдались. На следующий день лампа зажглась и уже не гасла.

Диагностика в сервисе подтвердила: начали смещаться фазы газораспределения, цепь ГРМ готовится выкинуть неприятный сюрприз и подлежит замене вместе с кучей сопутствующих деталей. Но ведь аналогичную процедуру проделывали примерно 15 000 км назад!

Сервисмены, конечно, относятся к этому куда спокойнее: они утверждают, что такая проблема довольно типична, особенно для 150‑сильных моторов, хотя встречается не на каждом автомобиле. Но теперь, мол, производитель с этим справился, новая цепь будет служить безотказно. Замену провели на СТО, поскольку работа требует богатого набора запчастей и инструмента. В общем, теперь у нашего Ситроена «вечная» цепь! Хочется верить…

Такого набора деталей Сitroen потребовал дважды за 75 000 км.

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А может быть, производителям стоит поменьше уделять внимания дурацким исследованиям на тему: «Почему же не растет рынок?». Может, лучше направить свои силы на испытания и доводку автомобилей, чтобы этим потом не занимались за свой счет потребители?

И дело тут, к сожалению, не в какой-то конкретной марке, хотя наш Citroen действительно уж очень яркий пример «недоделанности» современных машин.

Кстати, пока никто из инженеров не смог мне внятно объяснить, на каком основании они считают масло в автоматической коробке передач вечным. Опыт эксплуатации многих машин с автоматом показывает: хочешь продлить жизнь коробке — обнови масло после 60–80 тысяч километров. Особенно если автомобиль бóльшую часть времени проводит в затяжных пробках. Так мы и решили поступить, тем более что уже были первые звоночки: временами при долгой стоянке на светофорах с рычагом в положении D появлялась легкая вибрация.

Параметры масла, которое следует заливать в автомат, указаны на заливной крышке под капотом. Тратить много времени на поиски нужной жидкости не пришлось — масло ATF AW‑1, рекомендованное для коробки нашего Ситроена, выпускают более десятка производителей.

Купили две порции масла, строго следуя заводской инструкции (кстати, параметры масла для трансмиссии указаны и на заливной пробке коробки передач, которую видно из-под капота). Оценивая соотношение цены и качества, выбрали продукт Liqui Moly. Поменяли самостоятельно. Первую половину купленного масла залили в качестве промывочного. После короткой поездки (достаточно покататься без напряга полчаса) вновь слили масло и залили свежее. Вибрации исчезли.

Плановое техническое обслуживание после окончания гарантийного срока мы проводим сами. Очередное ТО как раз и объединили с заменой масла в коробке. Поменяли масло в двигателе и фильтры, потратив на расходники 4080 рублей. Придирчивый осмотр элементов подвески и рулевого, поиск течей не выявили ничего, что требовало бы вмешательства. Ну хоть так! К слову, ТО у официального дилера обошлось бы примерно в 11 500 рублей.

Ниша фары дневного ходового огня — место, наиболее подверженное воздействию всякой дорожной гадости. Блестящее покрытие пластмассы начало облезать. Первая ласточка?

К кузову особых претензий нет. Видны мелкие сколы, которые вполне закономерны для автомобиля, ездящего круглый год, в том числе по не самым хорошим дорогам. Немного облупилось блестящее покрытие в нижней части переднего бампера — возле фары дневного ходового огня. Салон не скрипит, не зудит и выглядит почти как новый. Летние шины Michelin мы заменили после марафона «60 часов „За рулем“ — где-то 60 000 км назад. Новый комплект отработал примерно две трети этого пробега (остальное накатал на зимних), и состояние этих шин пока вполне приличное. До конца сезона их точно хватит.

Плохое забывается быстро. Последние несколько тысяч километров всё опять в порядке, и думать о прошлых бедах уже не хочется. Наивно, говорите? А то я сам не знаю.