Citroen C4 Sedan из парка ЗР: опять полетела цепь ГРМ

|
Citroen C4 Sedan
Изготовитель — «ПСМА Рус», Калуга
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с июня 2013 года
Пробег на момент отчета — 75 000 км
Публикации в ЗР: № 8, 12, 2013; № 3, 5, 6, 2014; № 4, 2015; № 2, 12, 2016
Диагностика в сервисе подтвердила: начали смещаться фазы газораспределения, цепь ГРМ готовится выкинуть неприятный сюрприз и подлежит замене вместе с кучей сопутствующих деталей. Но ведь аналогичную процедуру проделывали примерно 15 000 км назад!
Сервисмены, конечно, относятся к этому куда спокойнее: они утверждают, что такая проблема довольно типична, особенно для 150‑сильных моторов, хотя встречается не на каждом автомобиле. Но теперь, мол, производитель с этим справился, новая цепь будет служить безотказно. Замену провели на СТО, поскольку работа требует богатого набора запчастей и инструмента. В общем, теперь у нашего Ситроена «вечная» цепь! Хочется верить…
И дело тут, к сожалению, не в какой-то конкретной марке, хотя наш Citroen действительно уж очень яркий пример «недоделанности» современных машин.
Кстати, пока никто из инженеров не смог мне внятно объяснить, на каком основании они считают масло в автоматической коробке передач вечным. Опыт эксплуатации многих машин с автоматом показывает: хочешь продлить жизнь коробке — обнови масло после 60–80 тысяч километров. Особенно если автомобиль бóльшую часть времени проводит в затяжных пробках. Так мы и решили поступить, тем более что уже были первые звоночки: временами при долгой стоянке на светофорах с рычагом в положении D появлялась легкая вибрация.
Купили две порции масла, строго следуя заводской инструкции (кстати, параметры масла для трансмиссии указаны и на заливной пробке коробки передач, которую видно из-под капота). Оценивая соотношение цены и качества, выбрали продукт Liqui Moly. Поменяли самостоятельно. Первую половину купленного масла залили в качестве промывочного. После короткой поездки (достаточно покататься без напряга полчаса) вновь слили масло и залили свежее. Вибрации исчезли.
Плановое техническое обслуживание после окончания гарантийного срока мы проводим сами. Очередное ТО как раз и объединили с заменой масла в коробке. Поменяли масло в двигателе и фильтры, потратив на расходники 4080 рублей. Придирчивый осмотр элементов подвески и рулевого, поиск течей не выявили ничего, что требовало бы вмешательства. Ну хоть так! К слову, ТО у официального дилера обошлось бы примерно в 11 500 рублей.
К кузову особых претензий нет. Видны мелкие сколы, которые вполне закономерны для автомобиля, ездящего круглый год, в том числе по не самым хорошим дорогам. Немного облупилось блестящее покрытие в нижней части переднего бампера — возле фары дневного ходового огня. Салон не скрипит, не зудит и выглядит почти как новый. Летние шины Michelin мы заменили после марафона «60 часов „За рулем“ — где-то 60 000 км назад. Новый комплект отработал примерно две трети этого пробега (остальное накатал на зимних), и состояние этих шин пока вполне приличное. До конца сезона их точно хватит.
Плохое забывается быстро. Последние несколько тысяч километров всё опять в порядке, и думать о прошлых бедах уже не хочется. Наивно, говорите? А то я сам не знаю.
|
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–75 000 км)*, руб.
|
Расходы на содержание: 0–67 000 км
|
335 021
|
Из них на бензин (АИ-95, средний расход 10 л/100 км)
|
227 279
|
Расходы на содержание: 67 000–75 000 км
|
71 027
|
Из них на бензин (АИ-95, средний расход 10,1 л/100 км)
|
32 078
|
ТО-70 000 км (самостоятельно)
|
4080
|
Замена цепи ГРМ
|
28 469
|
Масло в коробку передач
|
6400
|
Общие расходы
|
406 048
|
Стоимость 1 км пробега
|
5,41
|
*Без учета расходов на бензин для марафона «60 часов „За рулем“, а также на полисы каско и ОСАГО.