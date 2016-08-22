Lada XRAY, Hyundai Creta и Renault Kaptur по одной цене: что выбрать?

Для многих покупателей цена играет решающую роль при покупке автомобиля, и все «хотелки» приходится подгонять под нее. Мы сравнили три популярнейших кроссовера, загнав их в рамки одной суммы.

Лада Иксрей, Hyundai Creta и Renault Kaptur — три амбициозных новичка российского рынка. Тольяттинская модель продается с февраля 2016-го, остальным нет еще и года. Любопытно, что все трое появились «на пустом месте»: прямых предшественников (моделей прошлого поколения, а не соплатформенников) у них нет. Однако на волне повальной моды на кроссовер они добились внушительных успехов. По итогам полугодия Hyundai Creta занимает пятое место в абсолюте, Лада — девятое, Renault — одиннадцатое.

Hyundai Creta 1.6 6МТ, 123 л.с., передний привод, комплектация Active, цена — 889 900 рублей. Renault Kaptur 1.6 5MT, 114 л.с., передний привод, комплектация Life. Цена — 879 000 рублей. Лада Иксрей 1.8 5АМТ, 122 л.с., передний привод, комплектация Exclusive. Цена — 830 900 рублей.

Ценовое ограничение решили выставить такое, чтобы потенциальный покупатель мог выбирать из всей троицы. Самая высокая минимальная стоимость — у Каптюра, 879 000 рублей. Самая близкая к нему Крета стоит 889 900 рублей: то что надо! А вот для Иксрея максимум составляет 830 900 рублей. Тем лучше: прикинем, на что можно потратить разницу.

Двигатель и шасси

Мощность двигателей предельно близка. Иномарки вооружены агрегатами рабочим объемом 1,6 л с отдачей в 114 л.с. (Renault Kaptur) и 123 л.с. (Hyundai Creta). У отечественной машины мотор на двести «кубиков» больше (1.8) и имеет на выходе 122 силы. Если верить официальным техническим данным, кроссовер из Тольятти даже с роботизированной коробкой передач обставляет Каптюр в разгоне до сотни на 0,2 с и проделывает это упражнение за те же 12,3 с, что и Крета. А по максималке Иксрей и вовсе вне конкуренции: 186 км/ч против 169–171 км/ч у иномарок. К слову, Иксрей с механической коробкой передач разменивает первую сотню за рекордные 10,4 секунды!

Самый большой дорожный просвет, по заявлению производителя, у Каптюра: 204 мм.

Если вас интересует двухпедальная версия автомобиля, то тут-то все муки выбора и закончатся. В отведенном бюджете такую предлагает только Лада Иксрей. Правда, это однодисковый робот АМТ, не слишком расторопный и активно изводящий свое единственное сцепление, но у Hyundai и Renault за указанную цену нет и этого. Все трое предлагают в выбранных нами вариантах только передний привод. Дорожный просвет для наших условий достаточный. У Лады заявлено 195 мм от асфальта до днища, у Renault — 204 мм, у Hyundai — 190 мм.

Автомат за обозначенную сумму доступен только Иксрею. Если точнее, то это автомеханическая трансмиссия (АМТ), он же робот с одним сцеплением.

Наш вердикт

Автоматизированную трансмиссию предлагает только Иксрей, и это балл в пользу отечественной модели. Если же вам достаточно механики, то между Каптюром и Кретой паритет. А купив Ладу на «ручке», можно сэкономить еще больше (25 000 рублей).

Безопасность

Все кроссоверы оснащены электронными системами ABS, ESP, двумя подушками безопасности, преднатяжителями ремней, их регулировкой по высоте, креплениями ISOFIX. Далее начинаются нюансы. Для Renault Kaptur система ЭРА-ГЛОНАСС отнесена к разряду платных опций: плюс 11 990 рублей! Вот и исчезла разница в цене с более мощной Кретой. Такой ход для Renault стал возможен благодаря тому, что Kaptur вписали в старое одобрение типа транспортного средства (ОТТС) автомобилей на платформе Global Access (бывшая В0), которое было выдано еще до введения обязательного модуля ЭРА-ГЛОНАСС. Срок его действия закончится в этом году, ну а вместе с новым ОТТС модуль ЭРА-ГЛОНАСС станет обязательным и для Каптюра, и для всех его соплатформенников. Пока же это опция.

У Лады и Hyundai заветная кнопка на потолке есть по умолчанию, но в пятиместном салоне «корейца» всего четыре подголовника. Это минус, если вы планируете возить много пассажиров. Зато только Hyundai располагает системой мониторинга давления в шинах.

Ходовые огни грамотнее всего реализованы у Иксрея.

Ходовые огни у Иксрея светодиодные и расположены в верхней части фар (читай: лучше видны и меньше загрязняются). У Креты дневной свет работает на обычных лампах накаливания, а у Каптюра не слишком практично расположен в самом низу — в бампере. Кроме того, только Иксрей за указанную сумму предлагает передние противотуманные фары.

Наш вердикт

По части «безопасных» опций впереди оказываются Лада Иксрей и Hyundai Creta. А вот Renault Kaptur однозначно третий из-за платной системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Дизайн

Внешность Иксрея и Каптюра можно назвать изысканной (с поправкой на цену и класс, конечно). Крета не уродец, но в ней преобладает строгость, а не игривость и изящество. Под стать этому и набор «фишек», влияющих на внешнее восприятие. У корейской модели нет ничего, что работало бы на повышение привлекательности. Колеса — и те стальные, с колпаками. На Renault стоят 16-дюймовые легкосплавные диски, хромированные молдинги и светодиодные задние фонари. На Ладе диски еще на размер больше. Зато в Hyundai за цвет металлик попросят наименьшую среди конкурентов доплату — всего 5000 рублей. Покупателю Лады придется отдать за него 12 тысяч рублей, покупателю Renault — 16 тысяч.

Легкосплавные диски положены только Кретам дороже миллиона рублей. Владельцам остальных приходится мириться с декоративными колпаками или докупать комплект красивых колес отдельно. Даже самый дешевый Renault Kaptur оснащен задними фонарями со светодиодными секциями и 3D-эффектом. Иксрей опирается на землю 17-дюймовыми колесами. Ориентироваться в пространстве водителю помогают парктроник и камера заднего вида.

Наш вердикт

О внешности не спорят, так что оценим лишь финансовую сторону вопроса. Мы бы поставили все три модели на одну ступень. Hyundai не много берет «за цвет», но все же ездить на штамповках захочет далеко не каждый. Значит, придется потратиться после покупки. У Renault дорогой металлик, но колеса оптимальной размерности. Лада по части доплаты — в серединке и выглядит стильно. Но учтите, что 17-дюймовые шины стоят недешево, а покупать зимний комплект придется.

Интерьер

Оставив в стороне споры о дизайнерской части, сосредоточимся на предлагаемых атрибутах комфорта. Renault Kaptur представлен в начальной комплектации, и она довольно неплоха. Имеются ключ-карта, кнопка пуска двигателя, маршрутный компьютер, электропакет (стекла и зеркала), кондиционер, аудиосистема с дистанционным управлением, регулировки по высоте для руля и сиденья водителя.

Базовая Крета на 100 тыс. руб. дешевле рассматриваемой нами (789 900 руб.). В ней не будет кондиционера, ставшего сегодня уже обязательным оборудованием, электропривода и обогрева зеркал, без которых современный (и не самый дешевый!) автомобиль тоже немыслим.

Выложив за Ладу Иксрей 830 900 рублей, покупатель получает климат-контроль, мультимедийную систему с 7-дюймовым тачскрином и навигацией, аудиосистему с шестью динамиками, датчики дождя и света, две подушки безопасности. Интерьер базового Каптюра не изобилует «украшательствами», но французский дизайн проявляется и без них. Симпатично!

У Hyundai Creta уровень оснащения «второй снизу» из возможных для этой модели. Ключ зажигания в нем классический, но это далеко не самая важная опция. Зато, в отличие от Renault, тут есть передний подлокотник с боксом и трехступенчатый обогрев передних сидений. Это, на наш взгляд, гораздо полезнее. Остальные опции те же, что и в Каптюре.

Лада в комплектации Exclusive по меркам класса отделана богато. Практичность светлой обивки под вопросом, зато фоновой LED-подсветки салона у конкурентов нет.

Выбранная нами Лада Иксрей представлена не просто с максимальным набором оборудования, а еще и в недавно дебютировавшей версии Exclusive. Визуально она отличается светло-бежевым интерьером, отделанным экокожей и алькантарой, стальными накладками на педали, оригинальными текстильными ковриками, фоновой LED-подсветкой интерьера и другими мелочами. Новое исполнение создано на базе самой богатой комплектации Luxe/Prestige с навигацией, камерой заднего вида, задним парктроником, обогревом ветрового стекла, однозонным климат-контролем, датчиками дождя и света. Единственный минус в сравнении с Кретой — обогрев передних сидений одноступенчатый, а его клавиши вдобавок расположены в слепой зоне. Однако на фоне общей разницы в оснащении это не столь существенно.

Только Hyundai Creta располагает регулируемым обогревом сидений и ассистентом спуска с горы. Причем последний есть уже в базовой комплектации. Обогрев руля и полный привод — платные опции, которые в наши финансовые ограничения не укладываются.

Наш вердикт

По части оснащения Лада Иксрей на голову выше соперников. Создать комфортную атмосферу как для водителя, так и для пассажиров в ней проще, чем в иномарках за сопоставимые деньги. Немаловажно, что все оборудование отечественной модели внедрено не «для галочки», а работает весьма качественно и корректно. В битве за второе место побеждает Hyundai Creta: комплектация у корейского кроссовера хоть и скромнее, но все необходимое имеется.

Итог

Для городской езды выбор очевиден: Иксрей с автоматизированной трансмиссией. К тому же в таких условиях не столь принципиально отсутствие некрашеного пластика на кузове. Если вашим приоритетом является безопасность, то на равных спорят Лада и Hyundai. Если же на первом плане богатство оснащения, то снова в лидерах отечественная машина. Ее топовая комплектация намного богаче, чем начальные версии иномарок. Ну а по части дизайна мы от рекомендаций воздержимся. Это дело вкуса. На наш взгляд, самым стильным в компании выглядит Renault Kaptur.

Отметим, что Иксрей дешевле Креты на 59 000 рублей и доступнее, чем Каптюр, на 48 100 рублей. За эти деньги можно поставить машину на учет, приобрести полис ОСАГО и купить комплект хорошей зимней резины вместе с дисками.

Фото: фирмы-производители