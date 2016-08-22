Lada XRAY, Hyundai Creta и Renault Kaptur по одной цене: что выбрать?

Для многих покупателей цена играет решающую роль при покупке автомобиля, и все «хотелки» приходится подгонять под нее. Мы сравнили три популярнейших кроссовера, загнав их в рамки одной суммы.

Hyundai Creta
Hyundai Creta

Hyundai > Creta

LADA XRAY
LADA XRAY

LADA > XRAY

Renault Kaptur
Renault Kaptur

Renault > Kaptur

Лада Иксрей, Hyundai Creta и Renault Kaptur — три амбициозных новичка российского рынка. Тольяттинская модель продается с февраля 2016-го, остальным нет еще и года. Любопытно, что все трое появились «на пустом месте»: прямых предшественников (моделей прошлого поколения, а не соплатформенников) у них нет. Однако на волне повальной моды на кроссовер они добились внушительных успехов. По итогам полугодия Hyundai Creta занимает пятое место в абсолюте, Лада — девятое, Renault — одиннадцатое.

Hyundai Creta 1.6 6МТ, 123 л.с., передний привод, комплектация Active, цена — 889 900 рублей.
Hyundai Creta 1.6 6МТ, 123 л.с., передний привод, комплектация Active, цена — 889 900 рублей.

Renault Kaptur 1.6 5MT, 114 л.с., передний привод, комплектация Life. Цена — 879 000 рублей.
Renault Kaptur 1.6 5MT, 114 л.с., передний привод, комплектация Life. Цена — 879 000 рублей.

Лада Иксрей 1.8 5АМТ, 122 л.с., передний привод, комплектация Exclusive. Цена — 830 900 рублей.
Лада Иксрей 1.8 5АМТ, 122 л.с., передний привод, комплектация Exclusive. Цена — 830 900 рублей.

Ценовое ограничение решили выставить такое, чтобы потенциальный покупатель мог выбирать из всей троицы. Самая высокая минимальная стоимость — у Каптюра, 879 000 рублей. Самая близкая к нему Крета стоит 889 900 рублей: то что надо! А вот для Иксрея максимум составляет 830 900 рублей. Тем лучше: прикинем, на что можно потратить разницу.

Двигатель и шасси

Мощность двигателей предельно близка. Иномарки вооружены агрегатами рабочим объемом 1,6 л с отдачей в 114 л.с. (Renault Kaptur) и 123 л.с. (Hyundai Creta). У отечественной машины мотор на двести «кубиков» больше (1.8) и имеет на выходе 122 силы. Если верить официальным техническим данным, кроссовер из Тольятти даже с роботизированной коробкой передач обставляет Каптюр в разгоне до сотни на 0,2 с и проделывает это упражнение за те же 12,3 с, что и Крета. А по максималке Иксрей и вовсе вне конкуренции: 186 км/ч против 169–171 км/ч у иномарок. К слову, Иксрей с механической коробкой передач разменивает первую сотню за рекордные 10,4 секунды!

Самый большой дорожный просвет, по заявлению производителя, у Каптюра: 204 мм.
Самый большой дорожный просвет, по заявлению производителя, у Каптюра: 204 мм.

Если вас интересует двухпедальная версия автомобиля, то тут-то все муки выбора и закончатся. В отведенном бюджете такую предлагает только Лада Иксрей. Правда, это однодисковый робот АМТ, не слишком расторопный и активно изводящий свое единственное сцепление, но у Hyundai и Renault за указанную цену нет и этого. Все трое предлагают в выбранных нами вариантах только передний привод. Дорожный просвет для наших условий достаточный. У Лады заявлено 195 мм от асфальта до днища, у Renault — 204 мм, у Hyundai — 190 мм.

Автомат за обозначенную сумму доступен только Иксрею. Если точнее, то это автомеханическая трансмиссия (АМТ), он же робот с одним сцеплением.
Автомат за обозначенную сумму доступен только Иксрею. Если точнее, то это автомеханическая трансмиссия (АМТ), он же робот с одним сцеплением.

Наш вердикт

Автоматизированную трансмиссию предлагает только Иксрей, и это балл в пользу отечественной модели. Если же вам достаточно механики, то между Каптюром и Кретой паритет. А купив Ладу на «ручке», можно сэкономить еще больше (25 000 рублей).

Безопасность

Материалы по теме
Hyundai Creta, Renault Kaptur, Kia Soul, Lada XRAY: разборка переднеприводных
Все кроссоверы оснащены электронными системами ABS, ESP, двумя подушками безопасности, преднатяжителями ремней, их регулировкой по высоте, креплениями ISOFIX. Далее начинаются нюансы. Для Renault Kaptur система ЭРА-ГЛОНАСС отнесена к разряду платных опций: плюс 11 990 рублей! Вот и исчезла разница в цене с более мощной Кретой. Такой ход для Renault стал возможен благодаря тому, что Kaptur вписали в старое одобрение типа транспортного средства (ОТТС) автомобилей на платформе Global Access (бывшая В0), которое было выдано еще до введения обязательного модуля ЭРА-ГЛОНАСС. Срок его действия закончится в этом году, ну а вместе с новым ОТТС модуль ЭРА-ГЛОНАСС станет обязательным и для Каптюра, и для всех его соплатформенников. Пока же это опция.

У Лады и Hyundai заветная кнопка на потолке есть по умолчанию, но в пятиместном салоне «корейца» всего четыре подголовника. Это минус, если вы планируете возить много пассажиров. Зато только Hyundai располагает системой мониторинга давления в шинах.

Ходовые огни грамотнее всего реализованы у Иксрея.
Ходовые огни грамотнее всего реализованы у Иксрея.

Ходовые огни у Иксрея светодиодные и расположены в верхней части фар (читай: лучше видны и меньше загрязняются). У Креты дневной свет работает на обычных лампах накаливания, а у Каптюра не слишком практично расположен в самом низу — в бампере. Кроме того, только Иксрей за указанную сумму предлагает передние противотуманные фары.

Наш вердикт

По части «безопасных» опций впереди оказываются Лада Иксрей и Hyundai Creta. А вот Renault Kaptur однозначно третий из-за платной системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Дизайн

Внешность Иксрея и Каптюра можно назвать изысканной (с поправкой на цену и класс, конечно). Крета не уродец, но в ней преобладает строгость, а не игривость и изящество. Под стать этому и набор «фишек», влияющих на внешнее восприятие. У корейской модели нет ничего, что работало бы на повышение привлекательности. Колеса — и те стальные, с колпаками. На Renault стоят 16-дюймовые легкосплавные диски, хромированные молдинги и светодиодные задние фонари. На Ладе диски еще на размер больше. Зато в Hyundai за цвет металлик попросят наименьшую среди конкурентов доплату — всего 5000 рублей. Покупателю Лады придется отдать за него 12 тысяч рублей, покупателю Renault — 16 тысяч.

Легкосплавные диски положены только Кретам дороже миллиона рублей. Владельцам остальных приходится мириться с декоративными колпаками или докупать комплект красивых колес отдельно.
Легкосплавные диски положены только Кретам дороже миллиона рублей. Владельцам остальных приходится мириться с декоративными колпаками или докупать комплект красивых колес отдельно.

Даже самый дешевый Renault Kaptur оснащен задними фонарями со светодиодными секциями и 3D-эффектом.
Даже самый дешевый Renault Kaptur оснащен задними фонарями со светодиодными секциями и 3D-эффектом.

Иксрей опирается на землю 17-дюймовыми колесами. Ориентироваться в пространстве водителю помогают парктроник и камера заднего вида.
Иксрей опирается на землю 17-дюймовыми колесами. Ориентироваться в пространстве водителю помогают парктроник и камера заднего вида.

Наш вердикт

О внешности не спорят, так что оценим лишь финансовую сторону вопроса. Мы бы поставили все три модели на одну ступень. Hyundai не много берет «за цвет», но все же ездить на штамповках захочет далеко не каждый. Значит, придется потратиться после покупки. У Renault дорогой металлик, но колеса оптимальной размерности. Лада по части доплаты — в серединке и выглядит стильно. Но учтите, что 17-дюймовые шины стоят недешево, а покупать зимний комплект придется.

Интерьер

Оставив в стороне споры о дизайнерской части, сосредоточимся на предлагаемых атрибутах комфорта. Renault Kaptur представлен в начальной комплектации, и она довольно неплоха. Имеются ключ-карта, кнопка пуска двигателя, маршрутный компьютер, электропакет (стекла и зеркала), кондиционер, аудиосистема с дистанционным управлением, регулировки по высоте для руля и сиденья водителя.

Базовая Крета на 100 тыс. руб. дешевле рассматриваемой нами (789 900 руб.). В ней не будет кондиционера, ставшего сегодня уже обязательным оборудованием, электропривода и обогрева зеркал, без которых современный (и не самый дешевый!) автомобиль тоже немыслим.
Базовая Крета на 100 тыс. руб. дешевле рассматриваемой нами (789 900 руб.). В ней не будет кондиционера, ставшего сегодня уже обязательным оборудованием, электропривода и обогрева зеркал, без которых современный (и не самый дешевый!) автомобиль тоже немыслим.

Выложив за Ладу Иксрей 830 900 рублей, покупатель получает климат-контроль, мультимедийную систему с 7-дюймовым тачскрином и навигацией, аудиосистему с шестью динамиками, датчики дождя и света, две подушки безопасности.
Выложив за Ладу Иксрей 830 900 рублей, покупатель получает климат-контроль, мультимедийную систему с 7-дюймовым тачскрином и навигацией, аудиосистему с шестью динамиками, датчики дождя и света, две подушки безопасности.

Интерьер базового Каптюра не изобилует «украшательствами», но французский дизайн проявляется и без них. Симпатично!
Интерьер базового Каптюра не изобилует «украшательствами», но французский дизайн проявляется и без них. Симпатично!

У Hyundai Creta уровень оснащения «второй снизу» из возможных для этой модели. Ключ зажигания в нем классический, но это далеко не самая важная опция. Зато, в отличие от Renault, тут есть передний подлокотник с боксом и трехступенчатый обогрев передних сидений. Это, на наш взгляд, гораздо полезнее. Остальные опции те же, что и в Каптюре.

Лада в комплектации Exclusive по меркам класса отделана богато. Практичность светлой обивки под вопросом, зато фоновой LED-подсветки салона у конкурентов нет.
Лада в комплектации Exclusive по меркам класса отделана богато. Практичность светлой обивки под вопросом, зато фоновой LED-подсветки салона у конкурентов нет.

Выбранная нами Лада Иксрей представлена не просто с максимальным набором оборудования, а еще и в недавно дебютировавшей версии Exclusive. Визуально она отличается светло-бежевым интерьером, отделанным экокожей и алькантарой, стальными накладками на педали, оригинальными текстильными ковриками, фоновой LED-подсветкой интерьера и другими мелочами. Новое исполнение создано на базе самой богатой комплектации Luxe/Prestige с навигацией, камерой заднего вида, задним парктроником, обогревом ветрового стекла, однозонным климат-контролем, датчиками дождя и света. Единственный минус в сравнении с Кретой — обогрев передних сидений одноступенчатый, а его клавиши вдобавок расположены в слепой зоне. Однако на фоне общей разницы в оснащении это не столь существенно.

Только Hyundai Creta располагает регулируемым обогревом сидений и ассистентом спуска с горы. Причем последний есть уже в базовой комплектации. Обогрев руля и полный привод — платные опции, которые в наши финансовые ограничения не укладываются.
Только Hyundai Creta располагает регулируемым обогревом сидений и ассистентом спуска с горы. Причем последний есть уже в базовой комплектации. Обогрев руля и полный привод — платные опции, которые в наши финансовые ограничения не укладываются.

Наш вердикт

По части оснащения Лада Иксрей на голову выше соперников. Создать комфортную атмосферу как для водителя, так и для пассажиров в ней проще, чем в иномарках за сопоставимые деньги. Немаловажно, что все оборудование отечественной модели внедрено не «для галочки», а работает весьма качественно и корректно. В битве за второе место побеждает Hyundai Creta: комплектация у корейского кроссовера хоть и скромнее, но все необходимое имеется.

Итог

Для городской езды выбор очевиден: Иксрей с автоматизированной трансмиссией. К тому же в таких условиях не столь принципиально отсутствие некрашеного пластика на кузове. Если вашим приоритетом является безопасность, то на равных спорят Лада и Hyundai. Если же на первом плане богатство оснащения, то снова в лидерах отечественная машина. Ее топовая комплектация намного богаче, чем начальные версии иномарок. Ну а по части дизайна мы от рекомендаций воздержимся. Это дело вкуса. На наш взгляд, самым стильным в компании выглядит Renault Kaptur.

Отметим, что Иксрей дешевле Креты на 59 000 рублей и доступнее, чем Каптюр, на 48 100 рублей. За эти деньги можно поставить машину на учет, приобрести полис ОСАГО и купить комплект хорошей зимней резины вместе с дисками.

Lada XRAY, Hyundai Creta и Renault Kaptur по одной цене: что выбрать?

Фото: фирмы-производители

Lada XRAY, Hyundai Creta и Renault Kaptur по одной цене: что выбрать?
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Комментарии (37)

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Лисин Константин

да чо ты так усираешса то
тут хоть и дурдом но уже даже в 6й знают шо лажа ><-рень не кросовер а хычбек для рыбаков

а ту лапшу которая выше тут почти никто уже не читает

а во чо ищо мне казалось шо каптюр ет ниссанистый какашкай

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0

Еще одна реклама. Еще раз для тех кто в танке: хрей НЕ кроссовер а хетч, потому что сделан из степвея, который хетч. Сами рено никогда не ставят степвей и дастер на одном уровне, четко определяя что дастер это кроссовер, а степвей это хетч. К слову, каптюр это дастер (для тех кто еще не вкурил).
Соответственно: Крета — дутый содярис по бешеной цене, каптюр — разукрашеный дастер по бешеной цене, хрей — вобще не кроссовер, который упорно за него выдают и опять же по бешеной цене.
В процентном соотношении хрей финансово нае***ет многозначительно больше чем остальные 2. И да, еще разок, для самых бронированных — хрей не кроссовер а хетчбек.

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+3

Добрый !  Чисто заказная статья !!  или автор не читает статьи «За рулем» . на весте стоит  то же автоматизированная трансмиссия . но  на машине Вашей редакции уже 3 —й !!!! комплект сцепления !  нон-сенс как можно рекомендовать такую машину !!!!

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-3
Смольянов Евгений

да пусть рекомендуют лажу ><-рень рыбакам вполне подойдёт патамушта уже огромные крючки на бочинах есть
а если и кто купит не рыбак так чо расстраиваца
сам не хошь не покупай никто не заставляет
да и к этим рекомендациям особо не прислушиваюца потому как умные сюда почти не заходят

а нащёт заказа так всем кушать хоцца и не у всех компот бесплатный

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0
Смольянов Евгений

при определенном финансовом вливании можно что угодно рекомендовать, хоть черта!!!

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-2

...Крету с Каптюром сравнивать можно...но Хрей очень тесная тачка(несмотря на вполне презентабельный вид)...мне хватило одной попытки втиснуться в салон...места для задних пассажиров нет...мой рост если что 179...для примера в Спарке или Пиканто сзади места не меньше

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+2
дядя Миша

вот вот, а мой рост 194 см, вот и понимаете что сзади меня в Х-рее места вообще нет!!! при всем при этом дизайн Х-рея мне например по душе.

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-1
—=BAD=- Alexey

большой рыбак ты однако
так на рыбалку то можно одному ездить ну или вкрайняк вдвоем
сзади места хватит на резиновую лодку а крючки и гнутые удочки под крючками уже на бочинах есть

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0

Лично мне по душе больше хрей! Да не тот, который сразу с салона, а над которым чуток поработал хозяин... Красивые диски и умеренная тонировка, преображают в лучшую сторону этот автомобиль!!!
А Каптюр не понимаю, единственно что режет глаз, так это двухцветная окраска, а так совершенно безликая тачка... А про деревянный, весь в струпьях ржавчины критенета, это вообще верх идиотизма!)

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-2

Это реклама Х-рея?!?! Что , совсем перестали брать???
В Х-рее нет сзади места для пассажиров, от слова вообще!!! (да, если водитель не ростом с карлика)
В каптюре и крете я не думаю, что постоянно горит «чек» с ошибкой «пропуски воспламенеия» и двигатель работает неустойчиво коим болеют почти все калины и гранты (соответственно доверия и к весте с х-реем нет) — отсюда вывод, за спокойствие при приобретении нового авто можно и указанные 48 тысяч переплатить и ездить спокойно!!!

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+2
—=BAD=- Alexey

«Что , совсем перестали брать???»
Для забаненых в гугле ссылкассылка
X-Ray в мае продавался лучше Каптюра.
«отсюда вывод, за спокойствие при приобретении нового авто можно и указанные 48 тысяч переплатить и ездить спокойно!!!»
Хм, ну если продолжать логическую цепочку — у первого проблемы при запуске в мороз, вторая ржавеет как старое ведро. И брать барабан-эдишн это надо быть знатным эпиком. И уж если бренд Лада не переваривается, и при этом устраивает недопривод — можно в конце концов к Soul присмотреться.

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+2
СерЖ

ну я в плане «переплатить 48 тысяч» имел в виду те автомобили, которые как бы представлены в «сравнительной» статье.

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-1
—=BAD=- Alexey

коненчо реклама)) никто этот кусок..г не берет.

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+1
Безымянный

плохо ты о дураках думаешь видимо патамушта сам из них

вполне себе дураки берут лажу ><-рень
купи себе смарт с инетом и поищи итоги продаж этих ><-реней

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0

пиар х рэя

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+3

Проходил мимо салона лады и зашел поглазеть. Сев в иксрей был удивлен не удобством в салоне. Кресло не понравилось, для моего высокого роста форма не подходит. Но самое главное что убило, это после более менее удобного найденного положения за рулем, мне пришлось локоть засовывать между креслом и боковиной кузова назад, чтоб опустить стекла. Блок управления расположен в очень не логичном месте, и это при том, что места под удобное расположение этого блока есть и оно свободно. Интересно как в сандеро. Сзади мне с моими 188 см показалось тесно, но окончательно убило отсутствие багажника, он там капец какой маленький. И вообще, я бы не стал называть эту машину кроссовером. Думаю что размер салона креты и каптюра уж явно больше чем иксрей.

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+5
ЮрОк

Дак гены от дешманских рено... сходите, гляньте логаны и степвеи... это ужас.

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+1

мне нравица этот с большими рыболовными крючками
я как раз рыбалку люблю и он для рыбалки больше всего подходит
уже крючки у него есть

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-1

Я катался только на Крете... маленький, но вполне шустрый кроссовер (правда я на версии АКПП с 2.0 катался).... Но могу сказать ix35 куда интереснее...
На «Рентгене» и «Каптюре» не катался, поэтому сравнить не могу...

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0
Рыжий Леонид

Отсюда вопрос. Чего вы тут пишете, Едрунид?
Вот я на всех на них покатался, я могу сравнивать.
А вы просто потрындеть пришли в стиле едроссов:)

Ответить#
-10
Каплан Илья

Каплан, не прячься от ответа! Не игнорируй так упорно!
Твое мнение: ссылкассылка
Как ты теперь жить с этим будешь?!

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+4
Маковейчук Михаил

Да Гнилой вообще не отвечает на неудобные для него вопросы, типичный либераст, с комплексами неполноценности! :)))

Ответить#
+1
Каплан Илья

Гнилоплан, а вы под действием каких веществ катались на всех этих авто? Может это было во сне? И трындите как обычно ни о чем именно вы?
Об автомобиле может правильно судить только владелец!
:)))

Ответить#
+1

Деньги конечно всегда решают.

Но крету берут за дизайн и для города, поэтому дешевле взять 1.6 на вариаторе, цена под лям уже. А если на легкое бездорожье и путешествия, то есть дастер с дизелем.

Крета — ну тут однозначно надо брать 2л полный на акпп. 1.2 ляма.

Иксрей... возьмут за дизайн и то что он дешевле. Но внутри, сравнивая с калиной2 универсал он теснее. А если учесть, что калина2 на акпп еще и дешевле иксрея...

И да, у всех багажник маловат...

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+2
О. Евгений

Опечатка, каптюр берут за дизайн и для города, поэтому дешевле взять 1.6 на вариаторе, цена под лям уже. А если на легкое бездорожье и путешествия, то есть дастер с дизелем.

Ответить#
+3
О. Евгений

Полный привод Креты, как и любого другого Hyundai, игрушка и не более, маркетинговый ход для повышения цены. Для небольших кроссоверов куда большую роль играют геометрическая проходимость, клиренс и вес. А с учетом установки защиты картера (пластиковый пыльник на кроссовере — это смешно), клиренс Креты опускается до 175 мм, утяжеление 2-литровым двигателем, автоматом и полным приводом тоже не улучшают ситуацию, а заканчивают это всё малые ходы подвески в сравнении с теми же моделями на платформе B0.
А так продавцы и маркетологи будут вас уверять, что 2 литра и полный привод делают из Креты внедорожник.

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+4

И снова тот же самый вердикт:
ВАЗик предлагает больше свистоперделок за меньшие деньги, но смысл брать клона Сандеро Степвея, когда есть в продаже сам Сандеро Степвей?
«Продажи» Хрея говорят нам о том, что одних свистоперделок недостаточно для того, чтобы автомобиль выбирали многие.
Плюс понимаем, что Хрей, хоть и Степвей, но Степвей, попавший в кривые ручки ВАЗобракоделов.. А насколько они у них кривые — об этом уже легенды ходят.
Мой выбор при прочих равных — Каптюр или Крета.
Выглядят лучше, все необходимые опции есть, дороже ненамного, да еще и гарантия нормальная, а не как у ВАЗика.
Плюс все преимущества ВАЗика по ремонтопригодности руками «настоящего мужЫка» отсутствуют, потому что это КЛОН РЕНО САНДЕРО СТЕПВЕЯ:)
И вот на..уа оно надо при таком раскладе?

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-9
Каплан Илья

преимущество по ремонтопригодности это в точку, сам уже не залезешь, стоит даже посмотреть оценочный краш-тест другого автомобильного издания, да еще и цена на запчасти, уже один в один с одноклассниками иномарками, так что в «плюсе» только начальная стартовая цена, которая на полтинник дешевле..... вот и все «плюсы».

Ответить#
0
Каплан Илья

От и мистер «Свистоперделка» отписался ,как всегда на своей волне в УКВ диапазоне :)))

Ответить#
+4
Рыжий Леонид

Едрунид, а вы не забыли, что в статьях про автомобили обсуждают автомобили, а не меня?
Или когда у путриотических едроссов кончаются аргументы по теме, они просто начинают кидаться какахами как макаки?:)))

Ответить#
-2
Каплан Илья

Ну я то «Единорос», а вы Гнилоплан — вообще навальненок с манией бандеровца! :)))

Ответить#
+1
Каплан Илья

Каплан, ответь же! ссылкассылка
Как быть-то? ОНА РЖАВЕЕЕТ!!!!

Ответить#
+2
Каплан Илья

Каклаш, Степвей тоже выпускаются на ВАЗе :)

Икс-рей выбирают многие, продажи на высоком уровне.

И крета — ржавое ведро за миллион. Хундай в очередной раз опозорился, хорошо хоть в этот раз не на безопасности.

Сейчас кстати на Йети отличные скидки в связи с выходом Шкода Карок, вот это будет отличный выбор, уделывающий Крету во всём да ещё и по цене Креты

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+1

кто бы что ни говорил, ваз начал делать авто , сравнимые с бюджетными иномарками. А по цене еще и выигрывает. Шведа хоть и прогнали, но туалеты он заставил почистить)))))))) и качество поднять)))).

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+5
Джаппуев Джамал

чо из туалетов не вылазил и не вылазишь
у кого чево болит тот про туалеты говорит

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0
Джаппуев Джамал

+11 р. Поздравляю.
В кассе ВАЗа вас ждут, забрать можете в любое время в рамках рабочего дня бухгалтерии.

Ответить#
-11
Безымянный

Спамеру — бан!

Ответить#
0