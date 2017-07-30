Видеоподборка: мастера парковки уровня Бог

Парковка в ограниченном пространстве нередко вызывает сложности даже у опытных водителей. Однако хватает и тех, кто попадает в неловкие ситуации там, где это не предвещало проблем. Как показывает наша видеоподборка, «мастеров-парковки» полно и в нашей стране, и за ее пределами. Но самое грустное, что многие из таких «героев» вовсе не осознают своей вины.

Действия в этом видеоролике разворачиваются в одной из стран Евросоюза. Как женщина с такими навыками сумела получить водительские права — ума не приложу. Помимо самой парковки здесь прекрасно еще и то, что бедный Volkswagen Polo попытался «сбежать» от нерадивой хозяйки. Благо, она все-таки вспомнила, что в машине бывает ручник. А виноват во всем, разумеется, Citroen Cactus, который в итоге и получил пинок по бамперу от разгневанной дамы.

Впрочем, есть в Евросоюзе водители, адекватно воспринимающие свои навыки и не пытающиеся найти виноватых. Женщина из этого сюжета долго не сдавалась в попытках припарковать-таки свой Opel Corsa, но в результате признала поражение и «ушла на второй круг». Возможно, ей стоит подумать о покупке Смарта. А еще лучше — сжечь водительские права и пересесть на общественный транспорт.

Перенесемся в Азию. И чтобы вы не подумали, что мы судим водителей по гендерному признаку, следующее видео будет с мужчинами в главной роли. Причем сразу с двумя. После того как первый водитель позорным образом стушевался, за руль Pajero Sport сел настоящий «мастер церемоний» и исполнил эффектнейшее комбо!

Вообще в подобных ситуациях беда, как правило, не приходит одна. Редкие водители умудряются повредить лишь один автомобиль: видимо, нервы после первого контакта с чужой машиной пошаливают. Полюбуйтесь хотя бы на этого парня из Кемерова. И ведь главное, не забыл забрать с собой все «улики».

Если «собрать» несколько машин не получается, можно неоднократно приложить одну-единственную. В этом деле водителю Таврии просто нет равных. А ведь в первые секунды видеоролика его действия кажутся достаточно адекватными.

У этой девушки с навыками вождения все совсем плохо. Однако, в отличие от двух предыдущих виновных, ей хотя бы хватило чести и смелости не покинуть место «битвы». Хотя… может быть, она просто не смогла? Как считаете?

На десерт — сюжет с хэппи-эндом. И хотя водительскими навыками здесь и не пахнет, «парковка» получилась настолько красивой, что позавидуют и каскадер Мартин Иванов, и даже Люк Бессон. Кстати, заметили, что большинство автомобилей, попадающих в парковочные передряги, — хэтчбеки B-класса? Я ни на что не намекаю, но так уж сложилось.

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Ну и на десерт — дорожные «нежданчики».

Видео: YouTube