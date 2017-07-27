Обоюдная вина в ДТП: как получить компенсацию?

«Разбор полетов» после ДТП заканчивается определением виновного водителя. Но бывает и так, что в нарушении ПДД уличают обоих. В народе это называется «обоюдка». Давайте разберемся, что это такое, и рассмотрим вопрос получения компенсации после подобных аварий.

Для начала отметаем простые аварии, где все очевидно и нет спора о виновности. В большинстве столкновений виноват кто-то один. Водитель, к примеру, не заметил запрещающий сигнал светофора или прозевал знак «Уступите дорогу». Результат — столкновение. Тут вина именно невнимательного водителя.

Сразу разобраться, кто здесь прав, а кто нет, невозможно. Бывает, что для определения виновника нужно провести трасологическую экспертизу.
Сразу разобраться, кто здесь прав, а кто нет, невозможно. Бывает, что для определения виновника нужно провести трасологическую экспертизу.

Материалы по теме
Авария Перестроения: о чем молчат ПДД?
Но бывает и так, что все участники аварии твердят о своей невиновности, а инспектор ДПС, приехав на место происшествия спустя час, вообще сразу не сможет разобраться, кто тут прав, а кто нет. В таких случаях назначают «группу разбора». И в том случае, если анализ материалов по ДТП позволяет сделать вывод, что нарушали Правила движения оба водителя, в Госавтоинспекции выносят постановление в отношении каждого участника.

Вот типичный пример. Водители автомобилей не учли погодных условий и выбрали для движения слишком большую скорость. Виноваты, казалось бы, оба. Правда, на одном автомобиле была установлена летняя резина, что и сыграло решающую роль в столкновении.

По идее, пострадавший в аварии должен получить выплату по ОСАГО. Но каждый пострадавший является еще и виновником. Кто же кому будет этот вред возмещать?

Обязанность выплаты лежит на страховой компании виновника. Размер ущерба определяется по специальным методикам. Но как быть, если виновниками являются оба водителя?
Обязанность выплаты лежит на страховой компании виновника. Размер ущерба определяется по специальным методикам. Но как быть, если виновниками являются оба водителя?

Обратимся к Гражданскому кодексу. В статье 1064 говорится следующее. «…Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред». В законе же об ОСАГО сказано следующее: страховые выплаты производятся с учетом установленной судом степени вины лиц, гражданская ответственность которых ими застрахована (пункт 22 статьи 12 Закона).

Установить, кто из водителей нарушил ПДД, может помочь видеозапись с регистратора. Но не все участники движения пользуются этими помощниками.
Установить, кто из водителей нарушил ПДД, может помочь видеозапись с регистратора. Но не все участники движения пользуются этими помощниками.

Другими словами, участникам таких ДТП нужно обратиться в суд, где будет установлена степень вины каждого, и только после этого страховая компания выплатит деньги. Причем не в полном объеме. Суд, к примеру, может установить следующее. Допустим, в аварии участвовали два автомобиля «А» и «В». У «А» ущерб на 100 тысяч рублей, у «В» — на 50. Суд определил, что степень вины водителя автомобиля «А» (который не уступил дорогу) — 70 %, а у водителя автомобиля «В» (который ехал, допустим, с превышением скорости и не успел из-за этого остановиться) — 30%. Получается, что водитель автомобиля «А» должен заплатить водителю автомобиля «В» 35 тысяч рублей (70% от 50 тысяч), а тот, соответственно, будет должен 30 тысяч (30% от 100 тысяч). Исходя из этого и будет произведена страховая выплата по ОСАГО.

Типичный случай. Черный автомобиль начал выезжать на главную дорогу со второстепенной и не уступил дорогу синему. Синий успел вовремя затормозить и остановиться. А вот водитель автобуса среагировать вовремя не смог и въехал в синюю легковушку. С точки зрения Правил, виноваты водитель черного автомобиля и водитель автобуса.
Типичный случай. Черный автомобиль начал выезжать на главную дорогу со второстепенной и не уступил дорогу синему. Синий успел вовремя затормозить и остановиться. А вот водитель автобуса среагировать вовремя не смог и въехал в синюю легковушку. С точки зрения Правил, виноваты водитель черного автомобиля и водитель автобуса.

Материалы по теме
Ремонт автомобиля Как получить ОСАГО «натурой»? Инструкция для автовладельцев
Однако в большинстве случаев страховые компании выплачивают страховку и без судебных решений. В том же 22-м пункте статьи 12 Закона об ОСАГО сказано, что если степень вины участников дорожно-транспортного происшествия судом не установлена, страховые компании выплачивают возмещение в равных долях. Здесь по умолчанию принимается вина водителей 50 на 50. Если брать за основу приведенный выше пример, то водитель автомобиля «А» может рассчитывать в этом случае на выплату 50 тысяч рублей страхового возмещения, а водитель автомобиля «В» — 25 тысяч.

Причем отказать в выплате половины стоимости ремонта без определения степени вины судом страховая компания не вправе. Эта позиция Верховного суда, которая закреплена в Постановлении Пленума от 29 января 2015 г. № 2. А вот если выплаченной суммы, на ваш взгляд, не хватает и вы убеждены, что степень вины второго участника намного больше, тогда и нужно обращаться в суд. Если в суде будет подтверждена ваша позиция, со страховой компании суд взыщет недостающую сумму в вашу пользу. При этом никаких неустоек и штрафов получить от страховой компании не получится. Кроме того, если судом будет установлено, что степень вашей вины не 50%, а 90%, будьте готовы к тому, что часть денег страховой компании придется и вовсе вернуть.

Обоюдная вина в ДТП: как получить компенсацию?
Видео: YouTube
Обоюдная вина в ДТП: как получить компенсацию?
Фото: ,
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (5)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Одному 70% машины ремонтируют, другому 30% ремонта, деньги-то не выплачивают. В итоге оба чинятся за свой счет, а страховые считают бабосики и все это по «справедливому» решению суда — УРА Товарищи!

Ответить#
+2
Константин Лисин

Так если водитель и сам виноват и пострадавший одновременно, почему ему должны в полном объеме выплачивать? Для этого есть КАСКО.

Ответить#
0
Константин Лисин

Вот как раз деньги и выплачивают. Случаев ремонта — единицы.

Ответить#
0

Интересная статья, но как всегда все через суд

Ответить#
0
Nikolskii

Не совсем. Большинство страховых компаний выплачивают при «обоюдке» половину убытка.

Ответить#
0