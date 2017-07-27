Обоюдная вина в ДТП: как получить компенсацию?

«Разбор полетов» после ДТП заканчивается определением виновного водителя. Но бывает и так, что в нарушении ПДД уличают обоих. В народе это называется «обоюдка». Давайте разберемся, что это такое, и рассмотрим вопрос получения компенсации после подобных аварий.

Для начала отметаем простые аварии, где все очевидно и нет спора о виновности. В большинстве столкновений виноват кто-то один. Водитель, к примеру, не заметил запрещающий сигнал светофора или прозевал знак «Уступите дорогу». Результат — столкновение. Тут вина именно невнимательного водителя.

Сразу разобраться, кто здесь прав, а кто нет, невозможно. Бывает, что для определения виновника нужно провести трасологическую экспертизу.

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Но бывает и так, что все участники аварии твердят о своей невиновности, а инспектор ДПС, приехав на место происшествия спустя час, вообще сразу не сможет разобраться, кто тут прав, а кто нет. В таких случаях назначают «группу разбора». И в том случае, если анализ материалов по ДТП позволяет сделать вывод, что нарушали Правила движения оба водителя, в Госавтоинспекции выносят постановление в отношении каждого участника.

Вот типичный пример. Водители автомобилей не учли погодных условий и выбрали для движения слишком большую скорость. Виноваты, казалось бы, оба. Правда, на одном автомобиле была установлена летняя резина, что и сыграло решающую роль в столкновении.

По идее, пострадавший в аварии должен получить выплату по ОСАГО. Но каждый пострадавший является еще и виновником. Кто же кому будет этот вред возмещать?

Обязанность выплаты лежит на страховой компании виновника. Размер ущерба определяется по специальным методикам. Но как быть, если виновниками являются оба водителя?

Обратимся к Гражданскому кодексу. В статье 1064 говорится следующее. «…Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред». В законе же об ОСАГО сказано следующее: страховые выплаты производятся с учетом установленной судом степени вины лиц, гражданская ответственность которых ими застрахована (пункт 22 статьи 12 Закона).

Установить, кто из водителей нарушил ПДД, может помочь видеозапись с регистратора. Но не все участники движения пользуются этими помощниками.

Другими словами, участникам таких ДТП нужно обратиться в суд, где будет установлена степень вины каждого, и только после этого страховая компания выплатит деньги. Причем не в полном объеме. Суд, к примеру, может установить следующее. Допустим, в аварии участвовали два автомобиля «А» и «В». У «А» ущерб на 100 тысяч рублей, у «В» — на 50. Суд определил, что степень вины водителя автомобиля «А» (который не уступил дорогу) — 70 %, а у водителя автомобиля «В» (который ехал, допустим, с превышением скорости и не успел из-за этого остановиться) — 30%. Получается, что водитель автомобиля «А» должен заплатить водителю автомобиля «В» 35 тысяч рублей (70% от 50 тысяч), а тот, соответственно, будет должен 30 тысяч (30% от 100 тысяч). Исходя из этого и будет произведена страховая выплата по ОСАГО.

Типичный случай. Черный автомобиль начал выезжать на главную дорогу со второстепенной и не уступил дорогу синему. Синий успел вовремя затормозить и остановиться. А вот водитель автобуса среагировать вовремя не смог и въехал в синюю легковушку. С точки зрения Правил, виноваты водитель черного автомобиля и водитель автобуса.

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Однако в большинстве случаев страховые компании выплачивают страховку и без судебных решений. В том же 22-м пункте статьи 12 Закона об ОСАГО сказано, что если степень вины участников дорожно-транспортного происшествия судом не установлена, страховые компании выплачивают возмещение в равных долях. Здесь по умолчанию принимается вина водителей 50 на 50. Если брать за основу приведенный выше пример, то водитель автомобиля «А» может рассчитывать в этом случае на выплату 50 тысяч рублей страхового возмещения, а водитель автомобиля «В» — 25 тысяч.

Причем отказать в выплате половины стоимости ремонта без определения степени вины судом страховая компания не вправе. Эта позиция Верховного суда, которая закреплена в Постановлении Пленума от 29 января 2015 г. № 2. А вот если выплаченной суммы, на ваш взгляд, не хватает и вы убеждены, что степень вины второго участника намного больше, тогда и нужно обращаться в суд. Если в суде будет подтверждена ваша позиция, со страховой компании суд взыщет недостающую сумму в вашу пользу. При этом никаких неустоек и штрафов получить от страховой компании не получится. Кроме того, если судом будет установлено, что степень вашей вины не 50%, а 90%, будьте готовы к тому, что часть денег страховой компании придется и вовсе вернуть.

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