22 вида регламентных работ, которые все игнорируют (а зря!)

Для чего нужно плановое техобслуживание? Думаете, только для того, чтобы поменять масло, фильтры да колодки? Вот подборка из 22 регламентных работ, которыми автовладельцы очень часто — и очень напрасно — пренебрегают.

Материалы по теме
Сервисное обслуживание у официального дилера Визит на сервис: как не заплатить лишнего
Действительно, для большинства автовладельцев плановое ТО — это замена масла с фильтром, воздушного и салонного фильтров, свечей зажигания и тормозных колодок по мере их износа. Еще популярна расхожая фраза — мол, проверьте мне ходовку. Этим обычно и ограничиваются.

Слышу аргументы: мол, современные машины ни в чем не нуждаются. Ну-ну… А знаете ли вы, уважаемые современники, что даже у Мерседеса С-класса прошлого поколения (W204) положено менять смазку в подшипниках передних ступиц и регулировать зазоры? Совсем как у ВАЗ-2101... Или Мерседесы — это не современные автомобили?

Впрочем, первые два года сервисмены на официальной станции техобслуживания всё это, возможно, и делают. А дальше, когда владелец зачастую вынужден уходить к неофициалам? Вообще, пока автомобиль на гарантии (и владелец ездит к официалам), регламентные работы выполняются в более-менее полном объеме. Хотя и тут, конечно же, многое зависит от дотошности владельца. Некоторые не отходят от своего автомобиля даже в ремзоне.

Материалы по теме
приборная панель 10 процедур, без которых за руль лучше не садиться
Зато потом, когда гарантия заканчивается, основное внимание владельца обычно занимают только сроки замены масла с фильтрами. Остальные работы все чаще производят «по требованию» — причем чаще всего тогда, когда деталь или узел явно просятся на замену или обслуживание (регулировку). Между тем порой бывает уже поздно, и вместо несложной работы приходится менять дорогостоящий узел или проводить работы, по объему сопоставимые с очисткой авгиевых конюшен. Простейший пример — не прочистить сливные трубки люка и получить потеки воды на обивках потолка, дверей и лужу под ковриками. Если обивка светлая, отчистить пятна вряд ли удастся.

В нашей галерее мы постараемся вспомнить работы, которые автовладельцы не делают по незнанию, недостатку времени и надежде на наше традиционное авось. Я надеюсь, список подвигнет вас в теплые летние деньки сделать эти как бы необязательные, но порой очень важные работы. Для чего? Для сохранности и продления срока службы автомобиля. Правда, ряд операций придется доверить профессионалам, обратившись на СТО. Однако многое из нижеперечисленного способен сделать и рядовой автолюбитель без посторонней помощи.

Если перечислил не все, то в комментариях делитесь вашими идеями.

22 вида регламентных работ, которые все игнорируют (а зря!)
22 вида регламентных работ, которые все игнорируют (а зря!)
Фото: Онлайн-редакция
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (6)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Ребят!, бросить курить стало действительно легко! Лично я  за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать  — ссылкассылка

Ответить#
0

Caмый лёгкий cпoсоб бpосить кyрить! C пoмощью нaродного сpедства, мoжно избaвиться oт вpедной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить свoю жизнь. Cовeтую вcем — ссылкассылка

Ответить#
0

Для машин с нейтрализатором ОГ можно периодически смотреть эффективность его работы по сигналам второго лямбда — зонда. 0.1 — 0,9 , для этого нужен адаптер ELM , кстати долговременные коррекции тоже можно там увидеть. ВиднА необходимость чистки топливной системы, если будет разбег по длительности впрыска,например,также по расходу топлива на ХХ и по температуре ОЖ  можно делать выводы о состоянии мотора.

Ответить#
0

Закис стояночный тормоз по причине невостребованности.
Пришлось трос пролить силиконом на выходе из защитной кожуры и разработать.
Сейчас зажимает отлично, машина надувается, как майский жук перед стартом.

Ответить#
-1

зачот
оч полезно для дураков

Ответить#
0
ДУРДОМ на колёсах

Дураки — это которые твою рухлядь после тебя купят, но им это будет уже бесполезно :)

Ответить#
+2