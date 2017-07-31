22 вида регламентных работ, которые все игнорируют (а зря!)

Слышу аргументы: мол, современные машины ни в чем не нуждаются. Ну-ну… А знаете ли вы, уважаемые современники, что даже у Мерседеса С-класса прошлого поколения (W204) положено менять смазку в подшипниках передних ступиц и регулировать зазоры? Совсем как у ВАЗ-2101... Или Мерседесы — это не современные автомобили?
Впрочем, первые два года сервисмены на официальной станции техобслуживания всё это, возможно, и делают. А дальше, когда владелец зачастую вынужден уходить к неофициалам? Вообще, пока автомобиль на гарантии (и владелец ездит к официалам), регламентные работы выполняются в более-менее полном объеме. Хотя и тут, конечно же, многое зависит от дотошности владельца. Некоторые не отходят от своего автомобиля даже в ремзоне.
В нашей галерее мы постараемся вспомнить работы, которые автовладельцы не делают по незнанию, недостатку времени и надежде на наше традиционное авось. Я надеюсь, список подвигнет вас в теплые летние деньки сделать эти как бы необязательные, но порой очень важные работы. Для чего? Для сохранности и продления срока службы автомобиля. Правда, ряд операций придется доверить профессионалам, обратившись на СТО. Однако многое из нижеперечисленного способен сделать и рядовой автолюбитель без посторонней помощи.
Если перечислил не все, то в комментариях делитесь вашими идеями.