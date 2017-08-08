Новые тягачи DAF CF и XF: красивые и умные

Голландская компания представила тягачи 2018 модельного года.

DAF серии CF (слева) претендует на звание самого стильного на рынке грузовика. Серия XF (справа) после модернизации не уступит в проработке экстерьера и легковому транспорту.

По словам президента DAF Trucks Престона Фейта, новое поколение CF и XF отличает еще бóльшая надежность и комфорт для водителя. А полученное благодаря усовершенствованным двигателям и улучшенной аэродинамике снижение расхода топлива составило в максимуме 7 %. Кроме того, грузовики оборудованы новой системой управления парком DAF Connect.

Эко-номия

Семь процентов не дались легко. Для начала улучшили аэродинамику, установив новый аэродинамический козырек, и оснастили XF направляющими потоков воздуха за решеткой радиатора. Затем взялись за двигатели Paccar MX. Инженеры компании делали упор на снижение оборотов двигателя. Агрегаты MX‑11 и —13 (299–483 л.с.) обеспечивают максимальный момент (1350–2500 Н·м) уже при 900 об/мин; лишь топовый MX‑13 мощностью 530 л.с. выходит на пиковый момент на 1000 оборотов.

На двигателях Paccar MX установили новый турбонагнетатель, систему EGR, увеличили степень сжатия. Установили новые поршни и форсунки. Доработаны также масляный насос и насосы рулевого управления. CF и XF оснащают автоматическими 12‑ и 16‑ступенчатой коробками передач TraXon. Поскольку задние оси новые, можно использовать редукторы с передаточным числом 2,05, так что на скорости 85 км/ч моторы работают на 1000–1040 об/мин. В дифференциале задней оси изменена конструкция ведущей и ведомой шестерен: узлы должны стать долговечнее, а уровень шума — ниже.

Материалы по теме Самосвалы Volvo для России: без перегрузок на осях

DAF внедрил новую систему отработавших газов (EAS). Компактный блок нагревается быстрее, так что мотор раньше выходит на оптимальные режимы, к тому же больше не требуется устанавливать каталитический нейтрализатор DeNOx и сажевый фильтр по отдельности. Оптимизирован и тормоз Paccar Engine Brake. Максимальное тормозное усилие двигателя MX‑11 выросло с 320 до 340 кВт (у MX-13 — не менее 360 кВт), на 20 % увеличено усилие в диапазоне 1000–1500 об/мин.

Новые электрика и электроника позволили внедрить усовершенствованный круиз-контроль EcoRoll с функцией прогнозирования (PCC). Отныне при движении в гору PCC может активировать EcoRoll на более раннем этапе, если, по расчетам обеих систем, массы и скорости автомобиля хватает для движения на вершину по инерции.

Забираться на рабочее место стало проще благодаря удобной лестнице.

Парк-троник

Продвинутым пользователям адресована система управления парком DAF Connect, в режиме реального времени обеспечивающая информацией о производительности машин: отправляются данные о местоположении техники, расходе топлива, пробеге и времени простоя. Систему можно настроить на представление детальных отчетов о расходе топлива. Функция Live Fleet View сообщает о маршрутах и времени движения каждой машины.

Кабина XF в версии Exclusive с кожаной отделкой сидений и руля. Эргономика — почти легковая!

Чтобы водителю работалось в удовольствие, доступ в шикарную кабину XF Super Space Cab объемом 12,6 м³ сделали удобнее. Интеллектуальная система управления микроклиматом (HVAC) потребляет меньше энергии, поскольку охлаждает воздух строго до необходимой температуры, а не смешивает максимально холодный и горячий воздух. Управление испарителем также позволяет избежать излишнего охлаждения воздуха. Для обогрева кабины во время остановок и ночью HVAC использует остаточное тепло от двигателя.

Как всё это работает на практике, мы узнаем совсем скоро: тягачи серии CF и XF запущены в производство этим летом в версиях 4×2 и 6×2.

Фото: DAF