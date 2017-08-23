Многие премьеры минского завода прошли не на выставках в Ганновере или Амстердаме, а парадным строем по Красной площади. Но и в мирной жизни белорусская техника сильна. Новейший МЗКТ‑750440 8×8 рассчитан на работу в составе автопоезда полной массой 90 тонн, а нагрузка на седельно-сцепное устройство достигает 27 тонн.

Линейку белорусского производителя МЗКТ возглавил седельный тягач 750440 8×8.

МЗКТ‑750440 Длина/ширина/высота/база 9220/2550/3580/2000-3080-1500 мм Снаряженная/полная масса 16 750/43 750 кг Полная масса автопоезда 90 000 кг Двигатель Paccar MX 340, дизельный, P6, 12,9 л; 340 кВт/462 л.с. при 1500–1900 об/мин; 2300 Н·м при 1000–1400 об/мин Коробка передач Fast Gear 16JSD240TA, М16 Ходовая часть подвеска — зависимая, рессорная; тормоза — барабанные, с пневмоприводом; шины — 445/65 R22,5

Тяга к работе

Своего «большого» двигателя в Белоруссии нет, поэтому на МЗКТ‑750440 установлен Paccar MX340 мощностью 462 л.с. (2300 Н·м). Хотя на клапанных крышках и написано PACCAR, эти моторы не американские. Их выпускает DAF Trucks на моторном заводе в Эйндховене (Голландия). Одно из достоинств дизеля Paccar MX — компрессионный моторный тормоз с гидравлическим управлением, обеспечивающий эффективное подтормаживание на спусках и экономию тормозных колодок.

Для «вездехода» оптимальна коробка-автомат с гидромеханической передачей, с переключением передач без разрыва потока мощности. Именно такую, собственного производства, и ставят на все минские супертяжелые машины: 6-скоростную, с несколькими вариантами блокировки гидротрансформатора, позволяющую ехать с минимальной скоростью всего 3 км/ч. Альтернативный вариант — китайская коробка Fast Gear (по сути, это лицензионный американский Eaton Fuller).

Из всех дизелей DAF наиболее широко распространены в России двигатели Paccar серии MX; с их запчастями и расходниками нет никаких проблем. Рабочий объем мотора Paccar MX составляет 12,9 литра, габариты — 130×162 мм.

Раздатки и ведущие мосты МЗКТ производит самостоятельно. На гражданские тягачи идет двухступенчатая раздаточная коробка с блокировкой межосевого дифференциала, с передаточными числами 0,99 на повышенном и 1,57 на пониженном рядах. Управление — электропневматическое.

Все ведущие мосты МЗКТ — только с разнесенной главной передачей, со ступичными планетарными редукторами. У четырехосников на всех восьми мостах установлены блокирующиеся межколесные дифференциалы. Так что на «зубастой» резине да с подспущенными шинами такой тягач по проходимости близок к гусеничному. При односкатной ошиновке на всех осях стоят широкие шины 16,00 R20 или 445/65 R22,5. Для повышения проходимости применена система изменения давления воздуха с управлением из кабины.

Немаловажно, что рама сделана из лонжеронов‑швеллеров высотой 310 мм и толщиной 8 мм, а буксирные устройства есть как спереди, так и сзади — тягач может и толкать, и тянуть.

Лицевая сторона

Не зря говорят: кабина — лицо грузовика. Однако, в отличие от военных тягачей МЗКТ, у которых свой, классический облик, гражданские машины из Минска неразрывно связаны с кабинами МАЗ. На МЗКТ‑750440 установлена кабина МАЗ‑5440, но с характерным фасадом и боковыми обтекателями. И это редкий случай в автопроме бывшего СССР, когда названо имя дизайнера: Андрей Заболотный. Новая облицовка радиатора и рисунок его решетки — с металлизированными пластмассовыми накладками обрамления; «металлом» окантованы и блок-фары в бампере. Весь этот хром смотрится даже чересчур богато для тягача.

Панель приборов скомпонована удачно, да и материалы отделки неплохи. Водители оценят и удобные кресла на пневмоподвеске, с высокой спинкой.

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Высота автомобиля с «рослой» подвеской и большими колесами может превзойти допустимые 4 метра. Поэтому не используют кабины с высокой крышей: спальная полка одна, зато ширина матраца 70 см.

Интерьер соответствует уровню машины: приборы хорошо читаются, пластик добротный, удобные кресла с высокой спинкой и встроенными ремнями безопасности снабжены пневмоподвеской. Рулевая колонка регулируется по углу наклона.

В базовую комплектацию входят зеркалá с обогревом, цифровой тахограф, аудиосистема с CD-плеером, солнцезащитная штора, преобразователь напряжения на 12 В. Есть даже подсветка подножек — совсем не лишняя при таких габаритах. В списке дополнительного оснащения — электростеклоподъемники, обогрев зеркал и сидений, кондиционер и климат-контроль, круиз-контроль, центральный замок.

Фото: Дмитрий Гладкий и МЗКТ