Станки, снаряды, корабли — с чего начинали автогиганты

Многие фирмы, чьи истории насчитывают уже несколько десятилетий, а то и второй век, известные и уважаемые ныне, начинали свой путь вовсе не с автомобилей. Их первая продукция на фоне нынешних достижений покажется необычной, а иногда и курьезной. Давайте вспомним первые изделия нынешних «китов», а заодно и их первые автомобили…

Станки, снаряды, корабли — с чего начинали автогиганты

Фото: из архива автора

Станки, снаряды, корабли — с чего начинали автогиганты
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Комментарии (3)

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MAN, начавший свою историю ещё в 18-м веке вместе в началом промышленной революции с производства стали, отсчитывает уже третий век. При Наполеоне начал производить рельсы и оборудование для железных дорог. Кстати Рудольф Дизель создал свой двигатель работая именно там.

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Зимин Влад

В основе конструкции автомобиля Тойота лежит деревянный ткацкий станок, но об этом в дилерских центрах никому не рассказывают.
Также всюду скромно умалчивают, что Toyota на японском означает «изобилие риса» («toyo» — «изобилие», «ta» — «рис»), а это в Японии — символ удачи.
Все обидчиво надувают нижнюю губу и готовы вот-вот заплакать, когда я напрямую, без обиняков, говорю Тойофанам, что их каталки сделаны из риса.
Почему — не знаю.
Вот и Канунников Сергей скромно умолчал, опасаясь быть неправильно понятым.

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SKF и по сей день являются едва ли не лучшими подшипниками.
Ступичные HBU3 третьего поколения поставляют на конвейер в Кассино для сборки мирового бенчмарка Альфа Ромео Джулия.
Бенчмарк (от англ. benchmark — «ориентир», «эталон»)

Стефан Ле-Мунье, Президент автомобильного подразделения SKF, говорит: «Концерн FCA является стратегическим партнёром SKF, и мы гордимся тем, что являемся поставщиком решений для новой платформы Giorgio, на базе которой Alfa Romeo планирует выпустить ряд новых автомобилей. Ступичные подшипники SKF разработаны для обеспечения комфортного вождения новой Giulia...»
HBU3
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