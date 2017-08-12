Nissan X-Trail стоимостью 1,5 млн рублей был незаконным способом приобретен за бюджетные деньги в 2016 году. После длительной судебной тяжбы прокуратура Омской области добилась отмены контракта на поставку машины.
Многие фирмы, чьи истории насчитывают уже несколько десятилетий, а то и второй век, известные и уважаемые ныне, начинали свой путь вовсе не с автомобилей. Их первая продукция на фоне нынешних достижений покажется необычной, а иногда и курьезной. Давайте вспомним первые изделия нынешних «китов», а заодно и их первые автомобили…
Creta в парке журнала «За рулем» живет с зимы. Но поначалу у нас трудилась 1,6‑литровая 123‑сильная переднеприводная модификация, которая намотала 3500 км, а весной ей на смену пришла полноприводная Creta 2.0 мощностью 150 л.с.
Если спросить любого, с чем у него ассоциируется Тула, ответом будут Левша с его подкованной блохой, гармошки, оружие, самовары и пряники. В принципе, все соответствует действительности. И этого уже достаточно для поездки в город на выходные.
Дизайнеры, словно пластические хирурги, нарисовали седану новое «лицо» в свежем корпоративном стиле, а инженеры поменяли коробки передач. Разбираемся, стал ли автомобиль более подходящим для российского рынка.
Станки, снаряды, корабли — с чего начинали автогиганты
Многие фирмы, чьи истории насчитывают уже несколько десятилетий, а то и второй век, известные и уважаемые ныне, начинали свой путь вовсе не с автомобилей. Их первая продукция на фоне нынешних достижений покажется необычной, а иногда и курьезной. Давайте вспомним первые изделия нынешних «китов», а заодно и их первые автомобили…