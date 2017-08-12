Станки, снаряды, корабли — с чего начинали автогиганты Многие фирмы, чьи истории насчитывают уже несколько десятилетий, а то и второй век, известные и уважаемые ныне, начинали свой путь вовсе не с автомобилей. Их первая продукция на фоне нынешних достижений покажется необычной, а иногда и курьезной. Давайте вспомним первые изделия нынешних «китов», а заодно и их первые автомобили… Hyundai Creta из парка ЗР: месяц ожидания запчастей Creta в парке журнала «За рулем» живет с зимы. Но поначалу у нас трудилась 1,6‑литровая 123‑сильная переднеприводная модификация, которая намотала 3500 км, а весной ей на смену пришла полноприводная Creta 2.0 мощностью 150 л.с. Школа опытных водителей: 4 секунды до столкновения Вот вы наверняка считаете себя умелым водителем... Скорее всего, так и есть. Однако давайте проверим, что вы сделаете в обычной, часто встречающейся дорожной ситуации.