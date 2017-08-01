Повреждения внешних пластиковых элементов автомобиля, например бамперов, в основном «лечат» с помощью так называемой пайки. Однако этот метод работает не во всех случаях, и сервисмены задействуют альтернативный вариант — склеивание.

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В одном из прошлых материалов мы в подробностях рассматривали метод ремонта навесных пластиковых элементов автомобиля с помощью пайки . В большинстве случаев этот вариант действенный, надежный и бюджетный. Увы, пайке поддаются только термопластичные пластмассы (термопласты). При нагреве они плавятся, а при охлаждении «безболезненно» возвращаются в исходное состояние.

Однако встречаются автомобили с оперением из термореактивных пластмасс (реактопласты). Материал этого типа разрушается при нагреве и не восстанавливает своих исходных свойств при последующем охлаждении. Поэтому такие пластиковые элементы невозможно отремонтировать с помощью пайки. Благо, на вооружении сервисменов есть альтернативная технология — склеивание. Естественно, этот вид ремонта, как и любой другой, имеет свои нюансы.

При ремонте деталей из реактопластов у склеивания нет альтернатив, а в случае с менее строптивыми термопластами сервисмены применяют этот метод избирательно, чаще отдавая предпочтение именно пайке. Для примера рассмотрим процесс ремонта трещины без разрыва на переднем бампере (термопласт). При таком повреждении мастер предпочел бы пайку, но для демонстрации особенностей склеивания мы попросили восстановить деталь именно методом склейки.

Ремонт такой трещины без разрыва на бампере из термопласта с помощью клея обойдется примерно в 1500 рублей (без учета покраски). В данном случае восстановление методом пайки займет аналогичное время, но обойдется чуть дороже. Вмятины в месте трещины предварительно выравнивают с помощью строительного фена.

Первичная подготовка ремонтной поверхности ведется таким же образом, как и перед пайкой. Область с трещиной выравнивают с помощью промышленного фена. Фактическая ремонтная зона при склеивании значительно больше, чем при пайке. Это расплата за особенности работы с клеем. Для создания прочного соединения края трещины приходится обрабатывать особым образом.

Клей наносится на широкие пологие фаски по краям трещины. Обычно их делают «болгаркой». После обработки «болгаркой» ремонтное место зашкуривают.

Трещина даже без разрыва считается серьезным повреждением. Поэтому при склеивании приходится дополнительно армировать соединение. С лицевой части трещины ее скрепляют металлическими скобами. В итоге такое усиление будет выглядеть как заштопанная рана. Естественно, в процессе последующих работ швы замаскируют.

Для повышения прочности соединения трещину с лицевой части бампера скрепляют металлическими скобами.

Наибольшее распространение в профильных сервисах получил клей для пластика фирмы 3М. Это двухкомпонентная полимеркаптан-эпоксидная смесь. После полной полимеризации (процесс занимает примерно 20 минут) состав приобретает прочность и гибкость пластиковой поверхности, на которую его нанесли.

Клей для пластика 3M поставляют в двух вариантах упаковок. На фото комплект из двух тюбиков, содержимое которых необходимо перемешивать самостоятельно непосредственно перед склеиванием. Процесс напоминает замешивание известного клея Poxipol. Второй вариант фасовки — картридж с двумя колбами. При выдавливании с помощью ручного пистолета их содержимое смешивается автоматически. Клей в районе трещины с лицевой части бампера наносят еще и для выравнивания поверхности перед покраской. Со слов сервисменов, он предпочтительнее шпаклевки. Если поверхности готовить к покраске с помощью клея, результат получается более качественным.

Перед нанесением клея на поверхность ее обрабатывают активатором адгезии, если в работе деталь из термопласта. Состав немного подплавляет такой пластик для создания хорошего контакта. Реактопласты не способны на такое изменение структуры, но им это и не нужно. Поверхность таких деталей изначально обладает лучшей адгезионной способностью, поэтому их не обрабатывают специальными составами.

При нанесении клея на трещину с внутренней стороны бампера обязательно используют армирующую сетку для повышения прочности соединения.

С внутренней стороны зону трещины армируют с помощью сетки. Ее укладывают на свежий слой клея и сверху закрывают еще одним клеевым слоем. Опытный мастер всегда перестрахуется для полной уверенности в прочности соединения.

Конечный вид отремонтированной трещины перед проведением покрасочных работ.

В описанном случае ремонт с помощью склеивания получился более трудоемким по количеству и характеру операций, если сравнивать с методом пайки. Однако качество ремонта сопоставимое. Сама по себе технология пайки требует более дорогой оснастки: начиная от недешевых пластиковых стержней и заканчивая очень дорогим феном для плавления. На этом фоне набор для склеивания выглядит проще и дешевле. Однако на деле при серьезных повреждениях кузовных деталей дешевле и проще провести «лечение» пайкой, а при менее суровых — склеиванием. К примеру, в случае сквозных разрывов последний метод требует более скрупулезной работы по армированию соединения, а при мелких поверхностных «ранениях» он более предпочтителен.

Пример сложного повреждения, когда применяют комбинированный метод ремонта: пайку и склеивание. Примерная стоимость работ по спасению такого бампера без учета покраски — 3000 рублей.

На практике ремонт элементов пластикового оперения автомобиля с помощью склеивания применяется реже привычной пайки. Однако этот метод является хорошим дополнением к ней и зачастую имеет сопоставимые стоимость и трудоемкость работ. Склейка выручает, когда требуется отремонтировать элемент из капризного реактопласта. Пайка в данном случае бессильна. В случае же с термопластами склеивание хорошо дополняет метод пайки, позволяя качественно отремонтировать очень сложные повреждения.

Благодарим за помощь в подготовке материала «Технический центр КУНЦЕВО».

Фото: из архива автора