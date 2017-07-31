Comtrans 2017: новинки Шадринского автоагрегатного завода

На выставке «Comtrans 2017» Шадринский автоагрегатный завод и «Оренбургский радиатор» представят обновленную линейку теплообменников для ведущих российских автопроизводителей.

Шадринский автоагрегатный завод и «Оренбургский радиатор» примут участие в международной выставке «Сomtrans 2017», которая пройдет в сентябре в столичном МВЦ «Крокус Экспо». В числе новинок, которые займут место на объединенном стенде машиностроительных предприятий УГМК, — блоки теплообменников, водяные и масляные радиаторы, теплообменники охлаждения наддувочного воздуха, отопители, подогреватели, домкраты различной грузоподъемности и электродвигатели.

В тесной связке с автопроизводителями

В современном автомобилестроении нагрузка на систему охлаждения повышается не только за счет увеличения удельной мощности двигателей, но и за счет повышения комфорта автомобилей. Грузовики оснащаются системами кондиционирования или климат-контроля, с учетом этого появляются новые модификации теплообменников. Например, блок охлаждения, разработанный АО «ШААЗ» для магистрального тягача КАМАЗ-5490. Блок состоит из радиатора водяного охлаждения и охладителя наддувочного воздуха, изготовленных по технологии Nocolok, а также включает теплообменник кондиционера, расширительный бачок и систему трубопроводов.

В создании новых изделий конструкторы ШААЗа ориентируются, прежде всего, на требования потребителей. Одно из актуальных — экономия подкапотного пространства автомобиля. Для новой кабины КАМАЗа на Шадринском автоагрегатном заводе разработали блок 5308А. Ширина примененного здесь радиатора вместо стандартных 100 мм составляет всего 70 мм. Габариты сердцевины при этом не изменились, уменьшились лишь глубина и емкость бака. Таким образом, удалось сохранить все необходимые теплотехнические параметры теплообменника при снижении металлоемкости и, соответственно, стоимости изделия.

Еще один пример эффективного сотрудничества с автопроизводителями — радиатор 525667А для автобуса ЛиАЗ. В отличие от серийных моделей новый радиатор располагается внутри каркаса на резиновых опорах, что снижает воздействие вибрационных и ударных нагрузок на теплообменник и продлевает срок его службы.

В блоке охлаждения 529260А, разработанном для Ликинского автобусного завода, помимо водяного радиатора и охладителя наддувочного воздуха установлен охладитель масла, изготовленный по «брусковой» технологии. Благодаря конструкции, напоминающей слоеный пирог из алюминиевых брусков, охлаждающих пластин, турбулизаторов и разделительных пластин, такой теплообменник выдерживает давление более 30 атмосфер, что делает его применение особенно эффективным, так же и на различных видах специальной техники.

Сотрудничество с «Группой ГАЗ» распространяется на всю линейку автомобильной и автобусной техники концерна. На «Comtrans 2017» АО «ШААЗ» представит несколько радиаторов и теплообменников охлаждения наддувочного воздуха в алюминиевом и медном исполнении для автотехники семейства Next. А «Оренбургский радиатор» — новый теплообменник для ГАЗа Валдай, изготовленный по технологии Splitter Fin. В отличие от традиционной ленточной конструкции такой радиатор имеет значительно большую поверхность охлаждения.

Не радиатором единым...

Кроме радиаторов Шадринский автоагрегатный завод выпускает широкую гамму независимых отопителей и жидкостных подогревателей.

Новыми разработками являются подогреватели ПЖД12Д для автомобиля Урал и ПЖД14 для автомобиля КАМАЗ. В обновленной компоновке блок управления расположен на котле подогревателя, что делает его более компактным и облегчает монтаж изделия.

Новый отопитель ОЖД30 предназначен для применения в автобусах и других видах техники. В АО «ШААЗ» разработано пять модификаций ОЖД30 — для автобусов ЛиАЗ, ПАЗ, КАВЗ, а также для трактора К-744 производства Петербургского тракторного завода и тепловозов, модернизируемых на ШААЗе.

Заметное место в экспозиции АО «ШААЗ» займет теплообменник габаритами 1364х1508х90 мм. Гигант предназначен для генераторной установки производства американской компании Generac Power Systems. В настоящее время ШААЗ поставляет в США более двадцати модификаций теплообменников и блоков радиаторов для генераторов с различными типами двигателей. Самый большой блок радиаторов имеет размер 2348х1930х377 мм.

Машиностроительные предприятия УГМК активно развиваются и в тех сегментах рынка, где ранее не присутствовали. Так, ООО «Оренбургский радиатор» представит теплообменник для самоходного понтона. Радиатор изготовлен по «брусковой» технологии Plate&Bar с применением некоррозионноактивных флюсов. Преимуществами таких видов теплообменников являются возможность создания различных конструкций теплообменников на однотипной элементной базе, максимальное использование объема охлаждения и повышенная конструктивная прочность, что позволяет применять их на моторных установках любой техники, работающей в условиях повышенных вибрационных нагрузок.

До встречи на выставке!

В рамках «Comtrans 2017» с 4 по 6 сентября генеральный директор АО «ШААЗ» и ООО «Оренбургский радиатор», исполнительный директор ООО «Оренбургский радиатор» и коммерческий директор АО «ШААЗ» проведут ряд запланированных деловых встреч.

Гости выставочного стенда смогут ознакомиться с новинками предприятий, с технологическими особенностями продукции и получить квалифицированную консультацию специалистов.

Приглашаем руководителей и специалистов автосборочных предприятий, представителей сервисных центров и дилерских фирм, в том числе потенциальных торговых представителей в регионах, а также всех поставщиков и потребителей нашей продукции на стенд АО «ШААЗ» и ООО «Оренбургский радиатор» в МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3, зал 15, стенд 15–280).