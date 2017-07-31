Новый Range Rover Velar: первые впечатления

Главной новинкой Рейндж Ровера в этом году стал кроссовер Velar. Мы его уже протестировали.

Управляется Рейндж Ровер Велар не хуже родственного Ягуара, а по плавности хода — превосходит его.

Повод: дебют нового кроссовера Range Rover Velar.

Место действия: Норвегия.

Впечатления: про Velar мы уже писали, но то были репортажи со статической презентации, сейчас же у нас — ездовая. Правда, поездить как следует не получилось, поскольку в Норвегии (по крайней мере, в районе проведения мероприятия) на дорогах ограничение скорости 80 км/ч. Не разгуляешься! Но кое-какие выводы сделать можно.

Главная фишка интерьера — два сенсорных экрана, занявших всю площадь центральной консоли.

Интересующиеся уже знают, что Velar делит платформу с кроссовером Jaguar F-Pace. Но как же сильно они отличаются! И речь не только об экстерьере, но и о ходовых качествах. Ведь в отличие от своего родственничка, Range Rover снабжается пневматической подвеской, придавшей машине заметно более высокий уровень ездового комфорта. На разбитом асфальте (представьте себе, в Норвегии он тоже встречается) почти не трясет. При этом управляется Velar недурно — по местным серпантинам он просто летел.

Задний диван оказался не слишком просторен, учитывая немалые размеры автомобиля. А вот багажник довольно вместительный. Его объем — 673 л.

Для новинки предлагается шесть вариантов двигателей, однако опробовать удалось только самые мощные. Для начала сел в бензиновую версию с 3,0-литровым 340-сильным V6, оснащенным приводным нагнетателем. Первые метры не сильно впечатлили: едет быстро, но без огонька. Однако, переключившись в динамичный режим, я ощутил, как поменялась ситуация. Кардинально! Отклики на акселератор обострились, подвеска «зажалась» — жить стало лучше, жить стало веселей!

Высота преодолеваемого брода составляет 650 мм.

Опробованная следом версия с 300-сильным дизелем V6 рабочим объемом 3 л, в динамике уступает существенно — она, при резком открытии дросселя, сначала какое-то время раздумывает и только потом начинает набирать ход. Зато расход топлива не превышает 10 л/100 км. Впрочем, у нас эти версии будут не в топе продаж — основная ставка делается на четырехцилиндровые модификации мощностью 180–300 л.с.

Пневматическая подвеска позволяет увеличить дорожный просвет до 251 мм.

Перспективы: самые что ни на есть радужные. Velar хорош собой, технически продвинут и круто едет. Есть подозрение, что близкий по размерам, но более дорогой Range Rover Sport лишится части клиентов в пользу Велара.

Оценка: в Норвегии новый Рейндж оставил самые позитивные впечатления. Но окончательное мнение о нем составим только после поездки по российским дорогам.

Подробности: ЗР, 2017, № 9.

Фото: Land Rover