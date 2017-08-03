10 основных причин, почему мотор жрет масло

Повышенный расход масла — нормальное явление для некоторых или все же повод ехать на сервис? ЗР разобрался в проблеме.

Некоторые моторы очень любят масло. Причем что интересно, порой бывает трудно понять, является ли масляный аппетит двигателя нормальным или пора бежать к доктору? Ведь многие современные автомобили нагло требуют подливать литрушку масла каждую тысячу километров пробега. А если инструкция указывает на межсервисный интервал в 15–20 тыс. км, то это сколько же масла надо вбухать в мотор?

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поведении новых двигателей мы уже рассказывали. Вкратце напомним: даже в абсолютно исправном движке масло имеет право расходоваться. Основная статья этого расхода — угар в цилиндрах. Поршневые кольца требуют смазки, а потому при удалении поршня от верхней мертвой точки на зеркале цилиндра всегда остается масляная пленка — ее толщина измеряется микронами. А когда на освободившееся место врывается раскаленная топливная смесь, маслице начинает интенсивно испаряться. Таким путем безвозвратно теряется до 80% расходуемого масла. Остальные проценты добирают: смазка клапанов и подшипников турбокомпрессора, а также картерные газы, уносящие масло через вентиляцию картера. Добавим также, что масляная прожорливость сильно зависит от условий эксплуатации машины.

Отдельно отметим повышенный расход масла, вызванный агрессивным стилем езды. Любой экстрим — от поездок на больших скоростях (порядка 170 км/ч) до перегруза с сундуком на крыше или джиперских покатушек — это почти гарантированный рост расхода масла. Помните об этом.

Какие статьи расхода масла относятся к неисправностям? Основные 10 причин смотрите в галерее.

А если мы упустили какую-либо неисправность, приводящую к росту масляного аппетита, — поделитесь опытом!