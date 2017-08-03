10 основных причин, почему мотор жрет масло

Повышенный расход масла — нормальное явление для некоторых или все же повод ехать на сервис? ЗР разобрался в проблеме.

Некоторые моторы очень любят масло. Причем что интересно, порой бывает трудно понять, является ли масляный аппетит двигателя нормальным или пора бежать к доктору? Ведь многие современные автомобили нагло требуют подливать литрушку масла каждую тысячу километров пробега. А если инструкция указывает на межсервисный интервал в 15–20 тыс. км, то это сколько же масла надо вбухать в мотор?

Материалы по теме
Не пора ли вам «капиталить» мотор: основные признаки
О поведении новых двигателей мы уже рассказывали. Вкратце напомним: даже в абсолютно исправном движке масло имеет право расходоваться. Основная статья этого расхода — угар в цилиндрах. Поршневые кольца требуют смазки, а потому при удалении поршня от верхней мертвой точки на зеркале цилиндра всегда остается масляная пленка — ее толщина измеряется микронами. А когда на освободившееся место врывается раскаленная топливная смесь, маслице начинает интенсивно испаряться. Таким путем безвозвратно теряется до 80% расходуемого масла. Остальные проценты добирают: смазка клапанов и подшипников турбокомпрессора, а также картерные газы, уносящие масло через вентиляцию картера. Добавим также, что масляная прожорливость сильно зависит от условий эксплуатации машины.

Отдельно отметим повышенный расход масла, вызванный агрессивным стилем езды. Любой экстрим — от поездок на больших скоростях (порядка 170 км/ч) до перегруза с сундуком на крыше или джиперских покатушек — это почти гарантированный рост расхода масла. Помните об этом.

Какие статьи расхода масла относятся к неисправностям? Основные 10 причин смотрите в галерее.

А если мы упустили какую-либо неисправность, приводящую к росту масляного аппетита, — поделитесь опытом!

10 основных причин, почему мотор жрет масло
Фото: Онлайн-редакция
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (25)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Топливная смесь не бывает «раскаленной». Иначе это уже не смесь, а продукты сгорания. Стенки цилиндра практически недосягаемы для фронта пламени при сгорании смеси (смотрим многочисленные видео из камеры сгорания и убеждаемся). Стенки цилиндра всегда относительно холодные в виду наличия системы охлаждения (любой) — смотрим видео про поджигание резинового шарика, наполненного водой, и убеждаемся в своей глупости. Масло НЕ ГОРИТ в цилиндрах — для этого там недостаточно условий, а масло само по себе достаточно устойчивая к поджиганию субстанция.
Т.н. «угар масла в цилиндрах», которым вы год за годом лечите людей, сами не понимая физики этого процесса, представляет из себя всего-навсего скверную работу маслосъемных колец из-за ошибок проектирования ЦПГ или ее естественного износа/деградации и повышенную вентилируемость.
Мотор — это большой и очень мощный насос,и оставшееся в цилиндре масло, не сгорая, уносится в систему вентиляции картера и выпускной коллектор, где догорает уже в выпускном тракте. Именно поэтому у проблемных в этом смысле машин такие черные выхлопные трубы с характерным колечком. Именно поэтому то, что вы называете «угаром» так прогрессирует при росте оборотов.
Колодочкин, вам неуд.

Ответить#
0

Как можно писать такую глупость в таком уважаемом издании? Не бывает моторов, для которых непомерное потребление масла — норма. Бывают моторы, которые плохо сделали. Дебил Лёшенька ходит под себя и роняет слюни — это не норма, просто Лёшенька дебил. Не лейте воду на мельницу буржуев, не лечите молодежь демагогией.

Ответить#
0

А если масло не жрёт «от и до» и на больших скоростях (порядка 170 км/ч), и с наддувом..
Что делать? Куда бежать?

Ответить#
0

Старые моторы имели чугунный блок, он гораздо жестче и меньше деформируется при нагреве, чем у современных с алюминиевыми блоками. Обороты были меньше, потому и расхода небыло.

Ответить#
0
Евгений Новик

Новые моторы тоже имеют чугунный блок и в довесок турбину.

Ответить#
0

Ещё не названные причины:
1.Большой зазор между канавкой поршня и кольцом — «тонкое кольцо»
2.закоксованы скребки 2го поршневого и маслосъемного и сливных прорезей маслосъёмного кольца.
3.На грузовиках м.б. повышенный расход из-за проблем компрессора пневмосистемы,что можно обнаружить при сливе конденсата из ресиверов — будет много масла.
4.попадание бензина в картер.Например,на некоторых двигателях,через прохудившуюся мембрану бензонасоса — даже,иногда,синий дым появляется.

Турбовик потребляет масла больше.Чем «выше» наддув — тем больше расход масла.На дизелях при оборотах хх турбина развивает не избыточное,а создается отрицательное в коллекторе давление,из-за чего подсасывается масло в компрессор и соответственно коллектор.Поэтому при длительном хх нужно держать повышенные обороты кв — чтобы избыточного давления хоть немного было.Про бензиновые не знаю,а про дизеля могу сказать точно.

На «атмосферниках» ,при хорошем их состоянии,долив требуется от замены до замены.А вообще нормой считается 0.4–0,7% от расхода топлива для бензиновых и 0,7–1,2% для дизелей — по крайней мере это «советские» нормы.

Ответить#
0
Огнев Игорь

На Вашем КамАЗе есть турбонаддув?

Ответить#
0
Шандор Матиас

Нет,турбонаддува нет.Как нет и Камаза.На нём я работал с 1995–2002 и ещё в 2012м.Кстати,на аватаре именно он.

Ответить#
0
Огнев Игорь

Значит, сейчас не у дел?

Ответить#
0
Шандор Матиас

Только водителем не работаю.Разве что своих жигулей.А так-то очень даже тесно с машинами соприкасаюсь.С камазами «бок о бок» с 1992–2013 — всё о них знаю.Сейчас с машинами поменьше.Работал,помимо водителя,аппаратурщиком,слесарем-ремонтником пневмосистем.Сейчас — автоэлектрик.

Ответить#
0

Я помню статью в №3 за 1968 год, «Москвич» в пожилом возрасте". Там в довольно интересной форме рассказано про повышенный расход масла у "Москвичей".

Ответить#
0
Шандор Матиас

У москвичей «зонтик» на клапане — явно не совершенное решение для «маслоотбоя»,впрочем как и у Зил 130 — там «зонтик» не на шайбе,а на стержне клапана — разница небольшая.

Ответить#
0
Огнев Игорь

Как сказать... Я вот помню, как эти пресловутые колпачки на Жигулях стали притчей во языцех. А нормальный 412-й двигатель масло не расходует, и никакие колпачки периодически менять не надо. А небольшое количество масла, попадающее на стержень клапана, даже полезно. Кстати, на Москвичах не рекомендуют ставить колпачки на выпускные клапаны. А на нижнеклапанные вообще не рекомендуют ставить во избежание повышенного износа стержней клапанов.

Ответить#
0
Шандор Матиас

Я не эксплуатировал москвичи,но,вроде как,проблема была.Особенно при износе втулки.Даже нижнеклапанных. ссылка

Ответить#
0
Шандор Матиас

Статье почти 50 лет. Господи, как бежит время, и как далеко ушел автопром. Там большими пробегами двигателя считали 60 —100 тыс.км

Ответить#
0
Ревин Алексей

Вовсе не обязательно.В старых журналах есть про пробег 150–200 т.км.Так что 60–100 — это вовсе не норма!

Ответить#
0
Ревин Алексей

Да, но сейчас снова к этому возвращаемся. Даунсайзинг... Те хоть ремонтировались сравнительно легко. Правда, сейчас количество автомобилей другое.

Ответить#
0

Причина первая:
У вас — турбо-ВАГ.
Причина вторая:
У вас — ВАЗ.
Причина третья:
У вас очень старое и неухоженное ведрище любой марки, движку которого очень нужно в капиталку...
Причина четвертая:
Вы любите Навального... в смысле — наваливать.
Все остальные причины — следствия и частные случаи этих четырех.

Ответить#
0

Скажите, а если рекомендованное масло (более того, залитое на заводе-изготовителе!) жрет с первых сотен километров новый двигатель на новом автомобиле, это к какой из 10 причин относится?

«врывается раскаленная топливная смесь, маслице начинает интенсивно испаряться» температура ТВС даже в экстремальных режимах не превышает 120 градусов. В нормальных 50–60 градусов. Предлагаю попробовать испарить 100 грамм масла феном для волос.

Так же интересен феномен, почему моторы «старой школы» с чугунным блоком, высокими поршнями и наборными маслосъемными кольцами не потребляют масло совсем, а современные с крохотными поршеньками и тоненькими колечками — сплошь и рядом.

Ответить#
0
Безымянный

Такой расход масла новым двигателем видимо вызван либо тем, что владелец не почитал перед покупкой профильные форумы, рассказывающие о том, жрет масло двигателе его избранника или нет, либо тотальным невезением и приобретением брака. Я, например, сколько машин не брал новыми за свою 30 летнюю практику, так масло не жрала ни одна, а вот если бу, то как говорит наш сайт — у нас не ругаются. А в новых машинах не то что долив, а уровень не колышется. Только моторы должны быть правильными — без наддува, без оппозита... И езда о скоростью не выше определенной по формуле ПРАВИЛА + 19 км/ч. И долив не потребуется.

Ответить#
0
Ревин Алексей

Хм, но вродь как атмосферный двигатель H4M/HR16DE имеет свойство подъедать масло...

Ответить#
0
Lumi

На Nissan Note стоял, на котором мне довелось поездить. Расход масла был не ощутим...

Ответить#
0
Ревин Алексей

Из перечисленных условий — без наддува, езда со скоростью — получается, что моторы, применяемые на Abarth, вообще должны захлебнуться маслом. На них всё это присутствует, но ведь ездят.

Ответить#
0
Безымянный

Насчёт феномена Вы, надеюсь, с иронией сказали?

Ответить#
0
Шандор Матиас

Не вредничайте, сэр:)

Ответить#
0