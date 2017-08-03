10 основных причин, почему мотор жрет масло

Некоторые моторы очень любят масло. Причем что интересно, порой бывает трудно понять, является ли масляный аппетит двигателя нормальным или пора бежать к доктору? Ведь многие современные автомобили нагло требуют подливать литрушку масла каждую тысячу километров пробега. А если инструкция указывает на межсервисный интервал в 15–20 тыс. км, то это сколько же масла надо вбухать в мотор?
Отдельно отметим повышенный расход масла, вызванный агрессивным стилем езды. Любой экстрим — от поездок на больших скоростях (порядка 170 км/ч) до перегруза с сундуком на крыше или джиперских покатушек — это почти гарантированный рост расхода масла. Помните об этом.
Какие статьи расхода масла относятся к неисправностям? Основные 10 причин смотрите в галерее.
А если мы упустили какую-либо неисправность, приводящую к росту масляного аппетита, — поделитесь опытом!