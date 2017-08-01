Какой знак главнее? Проверь себя на знание ПДД

Любые средства организации дорожного движения должны быть понятны всем его участникам. Но иногда на перекрестках мы видим неоднозначное сочетание дорожных знаков. Разберем пример из жизни.

Это реальный перекресток. И со знаками я ничего не выдумывал. Если ехать по Минскому шоссе из Москвы и повернуть направо в сторону Голицына, то именно этот перекресток вы и проедете первым после съезда с трассы. Главная дорога уходит направо, к ж/д переезду и дальше в сторону Можайского шоссе. А вот то, что меня заинтересовало, — это выезд на главную дорогу со стороны Наро-Фоминского проспекта (фото со стороны автомобиля, двигающегося по желтой траектории) и Петровского шоссе (фото со стороны автомобиля, двигающегося по красной траектории).

Водители автомобилей «А» и «Б» подъехали к перекрестку одновременно. На главной дороге автомобилей нет. У кого из водителей приоритет в движении?

Итак, представьте себе такую ситуацию. Вы подъезжаете к перекрестку по одной из второстепенных дорог. Одновременно с вами к перекрестку по другой второстепенной дороге подъехал еще один автомобиль. А теперь ответьте на вопрос: кто обязан уступить дорогу?

Водитель автомобиля «А», подъезжая к перекрестку, видит знак 2.4 «Уступите дорогу» и знак дополнительной информации 8.13 «Направление главной дороги». Справа, также со второстепенной, к перекрестку подъехал автомобиль «Б».

Водитель автомобиля «Б», подъезжая к перекрестку, видит знак 2.5 «Движение без остановки запрещено» и знак дополнительной информации 8.13 «Направление главной дороги». Слева, также со второстепенной, к перекрестку подъехал автомобиль «А».

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