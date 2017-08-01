Какой знак главнее? Проверь себя на знание ПДД

Любые средства организации дорожного движения должны быть понятны всем его участникам. Но иногда на перекрестках мы видим неоднозначное сочетание дорожных знаков. Разберем пример из жизни.

Это реальный перекресток. И со знаками я ничего не выдумывал. Если ехать по Минскому шоссе из Москвы и повернуть направо в сторону Голицына, то именно этот перекресток вы и проедете первым после съезда с трассы. Главная дорога уходит направо, к ж/д переезду и дальше в сторону Можайского шоссе. А вот то, что меня заинтересовало, — это выезд на главную дорогу со стороны Наро-Фоминского проспекта (фото со стороны автомобиля, двигающегося по желтой траектории) и Петровского шоссе (фото со стороны автомобиля, двигающегося по красной траектории).

Водители автомобилей «А» и «Б» подъехали к перекрестку одновременно. На главной дороге автомобилей нет. У кого из водителей приоритет в движении?
Водители автомобилей «А» и «Б» подъехали к перекрестку одновременно. На главной дороге автомобилей нет. У кого из водителей приоритет в движении?

Итак, представьте себе такую ситуацию. Вы подъезжаете к перекрестку по одной из второстепенных дорог. Одновременно с вами к перекрестку по другой второстепенной дороге подъехал еще один автомобиль. А теперь ответьте на вопрос: кто обязан уступить дорогу?

Водитель автомобиля «А», подъезжая к перекрестку, видит знак 2.4 «Уступите дорогу» и знак дополнительной информации 8.13 «Направление главной дороги». Справа, также со второстепенной, к перекрестку подъехал автомобиль «Б».
Водитель автомобиля «А», подъезжая к перекрестку, видит знак 2.4 «Уступите дорогу» и знак дополнительной информации 8.13 «Направление главной дороги». Справа, также со второстепенной, к перекрестку подъехал автомобиль «Б».

Водитель автомобиля «Б», подъезжая к перекрестку, видит знак 2.5 «Движение без остановки запрещено» и знак дополнительной информации 8.13 «Направление главной дороги». Слева, также со второстепенной, к перекрестку подъехал автомобиль «А».
Водитель автомобиля «Б», подъезжая к перекрестку, видит знак 2.5 «Движение без остановки запрещено» и знак дополнительной информации 8.13 «Направление главной дороги». Слева, также со второстепенной, к перекрестку подъехал автомобиль «А».

Выбирайте правильный вариант ответа и оставляйте свои комментарии. Освежить познания в области Правил можно в соответствующем разделе на нашем сайте. Правильный ответ смотрите на второй странице.

Водитель какого автомобиля обязан уступить дорогу на перекрестке и почему?

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Комментарии (16)

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2.5 «Движение без остановки запрещено». Запрещается движение без остановки перед стоп-линией, а если ее нет — перед краем пересекаемой проезжей части. Водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой, а при наличии таблички 8.13 — по главной дороге. Поэтому Б уступает А. Рисунок не соответствует представленным фотографиям. Водитель Б выезжает не на главную, а на второстепенную дорогу именно поэтому там установлен знак 2.5 «Движение без остановки запрещено», в противном случае был установлен знак «Уступи дорогу», как и перед водителем А. В данном случае здравый смысл и ПДД совпадают.

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-1

Дорога Б входит в дорогу А, поэтому Б уступает А. Двойка вам ребята, и составителям и комментаторам. Гугл или яндекс карты вам в помощь.

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-2
Безымянный

Река Волга впадает в полноводную Каму. Объём водосброса вам в помощь.
А в Каспий почему-то впадает не Кама, но Волга.
Вопрос — куда исчезает Кама?

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+2

«На деле же все происходит в точности до наоборот: водители, двигающиеся по траектории автомобиля „Б“, предпочитают уступить дорогу, руководствуясь здравым смыслом, а не Правилами. Так безопаснее?»

Считаю, что в данном случае делают все правильно.

Да, «водитель автомобиля „А“ обязан уступить дорогу приближающемуся справа водителю автомобиля „Б“, основываясь именно на положении пункта 13.10 ПДД.» Перед автомобилем, который движется по траектории Б, стоит знак Stop, который предписывает обязательно сделать остановку транспортного средства. Водитель, который движется по траектории «А» может понять, что его пропускают и двинуться вперед. Явная аварийная ситуация. Лучше водителю «Б» пропустить, чем после потерять много времени и нервов.

К слову. Соблюдать правила ПДД нужно. Однако нынешние реалии и усиленный поток во главу ПДД ставит правило «ДДД». Наверняка каждый автолюбитель сегодня ежедневно сталкивается с подрезами и наглым влезанием, особенно от маршруток. Лично мне жалко и свою машину, и свое время.

Сергей, ваши статьи очень познавательны. Ждем очередной головоломки.

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+3

Посмотрел статистику ответов.Ужас! Почти половина не знает правила проезда перекрестков.Как учат в автошколах?
Страшно.

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+3
Валерий

Я не думал, что варианты ответа, типа: один знак главнее другого (2.4 и 2.5), а также приоритет шоссе над проспектом будут пользоваться популярностью))

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+1

Чего далеко ходить, вот такой же перекресток в Москве. ссылкассылка
Красным главная, 2 примыкающие равнозначные.

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0
Алексей

ну да, таких перекрестков, полагаю достаточно

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0

Читаешь свои знаки и по ним ориентируешься на перекрёстке. Б- имеет преимущество, у него нет помехи справа.

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+5

Если на знаке 8.13 «Направление главной дороги» спрямить углы смыкающихся дорог до традиционного прямого угла, вопрос будет исчерпан.
Правильный ответ таков.
Водитель А, видя помеху справа, интуитивно уступает дорогу автомобилю Б.
Если водитель А окажется бесноватым, то водитель Б должен быть начеку и пропустить «основного» с присказкой — «Катись колбаской по Малой Спасской.»

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+8

О, уже варианты поправили! Спасибо, вовремя

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0
Верещагин Илья

Ничего не правили)

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0

Конечно, уступать должен автомобиль А! И, конечно же, согласно пункту 13.10 ПДД, на который ссылается Сергей Смирнов. Но почему в предложенных вариантах такого ответа нет? Пришлось ответить, что у них равнозначны дороги :-)

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0
Верещагин Илья

Нет, с учетом пункта 13.10)

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0

Конечно, уступать должен автомобиль А! И, конечно же, согласно пункту 13.11 ПДД, на который ссылается Сергей Смирнов. Но почему в предложенных вариантах такого ответа нет? Пришлось ответить, что у них равнозначны дороги :-)

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-6
Верещагин Илья

13.11 тут не подходит)

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0