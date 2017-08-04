Первые автомобили-клоны: британцы, немцы, шведы...

Сегодня копирование китайскими заводами европейского, корейского и японского дизайна — излюбленная журналистская тема. Правда, присмотревшись к китайским машинам внимательней, понимаешь: это вовсе не точные копии, а образцы, сделанные «по мотивам». Поэтому доказать копирование невозможно, да никто всерьез этим заниматься и не будет.

Материалы по теме Шокирующие дубли: самые бессовестные автомобили-клоны из Китая

Такой период ученичества проходили в свое время многие уважаемые — в том числе и дожившие до наших дней — компании из разных стран. Просто китайцы сильно запоздали, а теперь наверстывают.

Отечественный автопром оставим в стороне, о нем и так сказано уже много. Самые близкие к нам примеры — некоторые корейские модели.

Скажем, SsangYong Chairman, сделанный на платформе Mercedes-Benz W124, но до боли напоминающий седан более позднего семейства W140. Корейцы задумывали автомобиль для внутреннего рынка, поэтому над ними никто особо не подшучивал.

SsangYoung Chairman — корейский вариант очень уважаемого во всем мире Mercedes-Benz W140.

Материалы по теме Копия верна: как заимствовали наши автозаводы и что копировали у нас

К корейцам мы еще вернемся. А пока вспомним более ранние примеры копирования удачных дизайнерских решений вовсе не азиатскими фирмами.

После Второй мировой британская авиастроительная фирма Bristol вошла в альянс с компанией Frazer-Nash, которая в 1930-х торговала в Соединенном Королевстве немецкими BMW. В результате появился Bristol 400, сильно смахивающий на предвоенный BMW. Причем британский автомобиль делали в те годы, когда баварский завод выпускал лишь мотоциклы. Bristol 400 производили до 1950-го, а лишь годом позже во Франкфурте представили BMW 501, похожий по стилистике на «британца». Забавно, правда?

Успешные модели подвергали копированию особенно часто. Скажем, Volkswagen Kafer, который после мировой войны стал завоевывать мир с колоссальной скоростью. Один из подражателей — немецкий же Maico 500, известный также под именем Champion. Но даже десятой доли успеха Жука этот автомобиль не имел.

Maico 500 — не единственная, но одна из самых ярких попыток «отгрызть» хоть немного от успеха легендарного Жука.

Вспоминая знаменитые примеры для подражания, перенесемся вновь в Корею 1990-х и посмотрим на автомобиль Asia Rocsta — эдакого младшего братика знаменитого американского внедорожника Jeep CJ. Ну а модернизированная Asia Rocsta была сделана уже по мотивам Mitsubishi Pajero.

Знаменитый Land Rover, создавать который, кстати, начали под влиянием американского Виллиса, бесспорно, сильно повлиял на создателей Nissan Patrol первого поколения. А о люксовом внедорожнике Range Rover вспоминаешь, глядя на швейцарский Monteverdi Safari 1976 года. Забытый ныне автомобиль предлагала за бешеные деньги небольшая компания, известная, в основном, своими суперкарами.

Конечно же, Land Rover оказал влияние на создателей Nissan Patrol первого поколения.

Швейцарский Monteverdi Safari сочетал американские шасси и узлы со стилистикой британского внедорожника Range Rover.

Многие годы образцом был американский дизайн. С копирования заокеанских машин начинали в 1930-х искать свою стилистику компании Horch и Volvo. До 1944 года, когда шведская фирма окончательно нашла свой собственный путь и стиль, ее автомобили фактически срисовывали с моделей концерна GM.

Но совсем необязательно точно срисовывать. Трудно обвинить дизайнера спортивного родстера Triumph TR8 1978 года Харриса Мэна в плагиате. Но от мысли, что он пристально изучил революционный для начала 1970-х FIAT X 1/9 работы ателье Bertone, отделаться нельзя.

Конечно, Triumph TR8 далеко не копия FIAT X1/9, но от ощущения духовной близости автомобилей не уйти.

Материалы по теме Три капли совести: китайские копии

С прямого или творческого копирования начинали и уважаемые нынче японские компании. Первая Toyota, серийный выпуск которой освоили в 1936-м, была до боли похожа на Chrysler Airflow

Послевоенный японский автомобильный бум отмечен частым подражанием европейским фирмам, если речь шла о компактах, и американским в отношении средних и тем более представительских моделей Страны восходящего солнца. Правда, к концу 1960-х влияние плавно стало сходить на нет. Но даже в знаменитом спорткупе Datsun 240Z 1969 года трудно не увидеть мотивы еще более знаменитого британского спорткара Jaguar E-Type.

Забавно, что когда японцы стали агрессивно и успешно завоевывать американский рынок, в некоторых моделях начал прослеживаться обратный эффект: американцы пристально присматривались к японским образцам.

В общем, китайцы в этой истории далеко не первые. Просто период ученичества, повторю, у них начался позже. Подождем несколько лет. И тогда окончательно поймем, удивляться нам или смеяться…

А пока загляните в нашу фотоподборку самых интересных клонов в истории автомобиля.