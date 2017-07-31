Одни выходные из жизни пейс-кара BMW M4 GTS и его пилота

В чемпионате DTM у каждой из трех участвующих марок паритет сил — Audi, BMW и Mercedes-Benz выставляют по шесть гоночных купе. Однако от этапа к этапу расклад сил меняется и на прошедшем недавно уикенде немецкой серии на Moscow Raceway численное преимущество было у BMW — баварский концерн представляли на трассе семь спорткаров M4!

Черед водить в этот раз выпал BMW M4 GTS

Ни о каком мошенничестве, естественно, речи не идет. Просто на гонках под Волоколамском настала очередь именно BMW выставлять свою машину в качестве автомобиля безопасности. И у поклонников марки была уникальная возможность увидеть в деле редкий по нынешним меркам спорткар — BMW M4 GTS, выпущенный тиражом всего 700 экземпляров!

Организаторы DTM предоставляют всем компаниям равные шансы и от этапа к этапу меняют служебные автомобили: например, в 2016 году руководство гонки на Moscow Raceway использовало машины Audi, а пейс-каром выступало купе Audi R8 V10 plus — полноприводный спорткар пришелся очень кстати в субботу, когда под проливным дождем старт был дан за машиной безопасности, и мощные гоночные силуэты с задним приводом просто не поспевали за Юргеном Кастенхольцем, который бессменно с 2010 года сидит за рулем safety car серии DTM.

В прошлом году зарвавшиеся болиды DTM утихомиривал Audi R8 V10 plus

«Я постоянно пересаживаюсь с одной машины на другую, но никакой проблемы у меня с этим нет — что Audi R8, что BMW M4, что Mercedes-AMG одинаково приятны в управлении, так что на адаптацию времени мне не требуется. Конечно, на каждом этапе я провожу короткие тренировочные заезды, чтобы вспомнить трассу, но привыкать к машине мне необходимости нет. Единственное различие — полный привод у Audi и задний у BMW и Mercedes-Benz, так что в дождь я предпочитаю управлять R8. Гонщики придерживаются иного мнения, и порой на влажной трассе руководители гонки передают мне жалобы пилотов — они говорят, что не могут поддерживать такой темп», — говорит 49-летний пилот пейс-кара.

Юрген признается, что публике больше нравится Mercedes-AMG GT S просто потому, что этот спорткар является машиной безопасности в Формуле 1 и шире известен фанатам автоспорта. Его коллега и друг Бернд Майландер ездит только на штутгартском купе, тогда как у водителя пейс-кара DTM есть уникальная возможность менять автомобили. Сам Кастенхольц признается, что ему весьма интересен BMW, поскольку это достаточно необычный автомобиль.

Юрген Кастенхольц, 49-летний водитель пейс-кара DTM

500-сильное купе BMW M4 GTS с 7-ступенчатым роботом появилось в 2015 году и стало самой быстрой серийной машиной марки. Спорткар «похудел» на 80 кг относительно базовой BMW M4, получил инновационную систему впрыска воды для снижения расхода топлива и одновременного увеличения отдачи двигателя, а также обзавелся агрессивным аэродинамическим обвесом, карбон-керамическими тормозами, эксклюзивными алюминиевыми колесными дисками с шинами Michelin Pilot Super Cup 2, спортивными сиденьями с карбоновым каркасом в салоне, отделкой алькантарой и пакетом Clubsport Package (задний полукаркас безопасности, шеститочечные ремни безопасности и система пожаротушения), доступный в качестве опции.

Полученных доработок хватило для того, чтобы с места до 100 км/ч BMW M4 GTS разгонялся за 3,8 секунды (BMW M4 медленнее на 0,4 секунды), а максимальная скорость составляла 305 км/ч. Круг по легендарной Северной петле Нюрбургринга машина прошла за 7:27.88 — быстрее не только BMW M4, но и таких моделей, как Ferrari 458 Italia, McLaren MP4–12C и Porsche Carrera GT.

Пейс-кар на базе BMW M4 за счет доработок быстрее до 100 км/ч на 0,4 секунды

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Такой потенциал раскрыть могут лишь 700 счастливчиков, купивших BMW M4 GTS (в Россию приехали и вовсе лишь четыре спорткара), а также Юрген Кастенхольц — в 2016 году новым safety car марки BMW в DTM стал именно M4 GTS, а прежний M4 перевели в статус запасной машины.

«У меня полностью стандартная машина, оснащенная пакетом Clubsport Package. Внешне пейс-кар отличается только наклейками на кузове, светодиодными мигалками на крыше, а еще парой стробоскопов в переднем бампере. В салоне у нас установлены радиостанция и панель управления проблесковыми маячками, а также второе внутреннее зеркало заднего вида для моего напарника», — говорит Юрген.

Кастенхольц во время выезда на трассу для нейтрализации гонки сосредоточен исключительно на пилотаже. Там, где гонщики DTM на своих гоночных машинах едут с максимальной скоростью около 260 км/ч, пейс-кар — фактически стандартное купе! — выжимает 240 км/ч. На такой скорости у водителя есть возможность только поддерживать радиосвязь с руководителем гонки. Пассажир машины безопасности следит за происходящим позади, хранит шпаргалки (на одном листе распечатана схема трассы с указанием нумерации поворотов, на втором — цветные иллюстрации с участниками DTM, где машины изображены в анфас и профиль), а также управляет светотехникой.

Пульт управления нехитрый и расположен в основании центральной консоли, где у обычных машин находится полочка для мелочей. На глянцевой пластине — пять клавиш. Синяя и красная отвечают за работу проблесковых маячков в бампере и фарах, расположенная по центру включает зелёный свет и информирует гонщиков о скором возобновлении борьбы, а две оранжевые активируют, что вполне логично, оранжевую мигалку на крыше — одна кнопка включает внутреннюю секцию балки, а вторая добавляет к ним две наружные части.

«На ходу я просто не смогу одновременно и поддерживать высокий темп, и работать с мигалками, поэтому мне нужен помощник», — поясняет Кастенхольц.

Что касается технической части, то никаких изменений по сравнению с обычным BMW M4 GTS у его служебной версии нет. Разница только в том, что для safety car была перепрограммирована электроника фар, чтобы светодиодные элементы могли не просто работать в режиме ближний/дальний свет, но и получили третий вариант работы с постоянным морганием.

В остальном — полностью стандартный BMW M4 GTS, который, сними с него стикеры и маячки, ничем не будет отличаться от семисот других таких же. И это не оговорка. Машина безопасности DTM не входит в число клиентских спорткаров — для служебных целей в BMW M Division отрядили предсерийный прототип, который после окончания всех доводочных испытаний и подготовки машины к мелкосерийному производству был трансформирован в пейс-кар.

Учитывая ограниченный тираж модели, коллекционный статус BMW M4 GTS и мизерное количество этих купе в России, участие пейс-кара DTM в этапе на Moscow Raceway было едва ли не уникальной возможностью увидеть этот автомобиль вживую. И не просто в статике на пит-лейне, но и на трассе — тот случай, когда худа без добра не бывает, ведь сход BMW M4 DTM позволил пейс-кару показать себя в деле.

Автор: Максим Вершинин

Фото: Максим Вершинин и компании-производители