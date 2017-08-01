Новый номер «За рулем»: Лада Веста SW Cross, наставление для ДПС, испытания ламп...

Каким стал Kia Rio в четвертом поколении (продажи нового Рио стартовали сегодня, 1 августа) и чем он принципиально отличается от нью-Соляриса? Что будет с российским автопромом? Зачем понадобилось новое Наставление для сотрудников ДПС? Все подробности — в восьмом номере журнала «За рулем». Спрашивайте в киосках и супермаркетах, скачивайте на планшеты!

Журнал «За рулем» №8 — это:

  • итоги продаж на российском авторынке в первом полугодии и перспективы отечественного автопрома согласно стратегии его развития до 2025 года
  • универсал Лада Веста SW Cross — что в багажнике?
  • Land Rover Discovery, Audi Q7, Volvo XC90 и BMW X5 на асфальте и бездорожье
  • битопливная Лада Веста CNG: бензин + метан. Первый тест серийной машины
  • новый Renault Koleos против Hyundai Santa Fe и Subaru Forester
  • ресурсные испытания ламп с цоколем Н7
  • как вклеить ветровое стекло своими силами — советы эксперта ЗР
  • антикоррозийная обработка подержанного автомобиля — как это работает
  • советский автомобильный дизайн: был он или не был?
  • тест-ремонт Renault Kaptur
  • какой клей подойдет для пластиковых деталей
  • проверь себя: автомобиль и вода
  • изучаем новое Наставление по работе ДПС
  • светофоры: как они устроены и кто за них отвечает?
  • чем гоночная Лада Веста РСКГ отличается от гражданской?
  • РАФ-977ИМ: дежурим на санитарке из 1960-х годов
  • фестиваль скорости в британском Гудвуде
  • стартуем в российской гоночной серии олдтаймеров на Москвиче-412

Главные автомобильные премьеры:

  • новый Volvo XC60: первый тест
  • Peugeot 408 после модернизации
  • Jeep Compass испытываем на проходимость
  • спорткар Shortcut 527 из отечественных комплектующих
  • седельный тягач МЗКТ-750440 8×8 130
  • DAF CF и XF 2018 модельного года

Все самое важное для автовладельцев:

  • разъяснения специалистов НАМИ
  • ответы ГИБДД на вопросы читателей
  • советы бывалых
  • традиционный конкурс знатоков-технарей

Скачать мобильную версию журнала можно по ссылкам: для владельцев айфонов и айпадов — здесь, планшетов и смартфонов на платформе Андроид — здесь. А пройдя по этой ссылке, вы сможете оформить цифровую подписку.

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Комментарии (2)

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