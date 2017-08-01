Новый номер «За рулем»: Лада Веста SW Cross, наставление для ДПС, испытания ламп...

Журнал «За рулем» №8 — это:
- итоги продаж на российском авторынке в первом полугодии и перспективы отечественного автопрома согласно стратегии его развития до 2025 года
- универсал Лада Веста SW Cross — что в багажнике?
- Land Rover Discovery, Audi Q7, Volvo XC90 и BMW X5 на асфальте и бездорожье
- битопливная Лада Веста CNG: бензин + метан. Первый тест серийной машины
- новый Renault Koleos против Hyundai Santa Fe и Subaru Forester
- ресурсные испытания ламп с цоколем Н7
- как вклеить ветровое стекло своими силами — советы эксперта ЗР
- антикоррозийная обработка подержанного автомобиля — как это работает
- советский автомобильный дизайн: был он или не был?
- тест-ремонт Renault Kaptur
- какой клей подойдет для пластиковых деталей
- проверь себя: автомобиль и вода
- изучаем новое Наставление по работе ДПС
- светофоры: как они устроены и кто за них отвечает?
- чем гоночная Лада Веста РСКГ отличается от гражданской?
- РАФ-977ИМ: дежурим на санитарке из 1960-х годов
- фестиваль скорости в британском Гудвуде
- стартуем в российской гоночной серии олдтаймеров на Москвиче-412
Главные автомобильные премьеры:
- новый Volvo XC60: первый тест
- Peugeot 408 после модернизации
- Jeep Compass испытываем на проходимость
- спорткар Shortcut 527 из отечественных комплектующих
- седельный тягач МЗКТ-750440 8×8 130
- DAF CF и XF 2018 модельного года
Все самое важное для автовладельцев:
- разъяснения специалистов НАМИ
- ответы ГИБДД на вопросы читателей
- советы бывалых
- традиционный конкурс знатоков-технарей
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