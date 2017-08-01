Новый номер «За рулем»: Лада Веста SW Cross, наставление для ДПС, испытания ламп...

Каким стал Kia Rio в четвертом поколении (продажи нового Рио стартовали сегодня, 1 августа) и чем он принципиально отличается от нью-Соляриса? Что будет с российским автопромом? Зачем понадобилось новое Наставление для сотрудников ДПС? Все подробности — в восьмом номере журнала «За рулем». Спрашивайте в киосках и супермаркетах, скачивайте на планшеты!

Журнал «За рулем» №8 — это: итоги продаж на российском авторынке в первом полугодии и перспективы отечественного автопрома согласно стратегии его развития до 2025 года

универсал Лада Веста SW Cross — что в багажнике?

Land Rover Discovery, Audi Q7, Volvo XC90 и BMW X5 на асфальте и бездорожье

битопливная Лада Веста CNG: бензин + метан. Первый тест серийной машины

новый Renault Koleos против Hyundai Santa Fe и Subaru Forester

ресурсные испытания ламп с цоколем Н7

как вклеить ветровое стекло своими силами — советы эксперта ЗР

антикоррозийная обработка подержанного автомобиля — как это работает

советский автомобильный дизайн: был он или не был?

тест-ремонт Renault Kaptur

какой клей подойдет для пластиковых деталей

проверь себя: автомобиль и вода

изучаем новое Наставление по работе ДПС

светофоры: как они устроены и кто за них отвечает?

чем гоночная Лада Веста РСКГ отличается от гражданской?

РАФ-977ИМ: дежурим на санитарке из 1960-х годов

фестиваль скорости в британском Гудвуде

стартуем в российской гоночной серии олдтаймеров на Москвиче-412 Главные автомобильные премьеры: новый Volvo XC60: первый тест

Peugeot 408 после модернизации

Jeep Compass испытываем на проходимость

спорткар Shortcut 527 из отечественных комплектующих

седельный тягач МЗКТ-750440 8×8 130

DAF CF и XF 2018 модельного года Все самое важное для автовладельцев: разъяснения специалистов НАМИ

ответы ГИБДД на вопросы читателей

советы бывалых

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