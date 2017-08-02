Служащая ВДВ выиграла автомобиль на конкурсе красоты «Автомисс 2017»

Красивые девушки — обязательное дополнение большинства автомобильных мероприятий, будь это очередная выставка или этап гоночной серии.

Конкурс «Автомисс 2017» проходил по стандартному сценарию таких мероприятий: представление участниц; конкурс талантов; дефиле в бикини и вечерних платьях. Все конкурсантки выступили ярко, а некоторым удалось даже заворожить весь зал!

Сложная экономическая ситуация больно ударила по всему автомобильному рынку в России. Однако, судя по всему, в конце темного туннеля стал виднеться свет. Вот и один из молодых игроков на рынке, автомобильный аукцион Cartarget, нашел возможность провести конкурс красоты. Естественно, в первую очередь это сделано для привлечения спонсоров и развития бизнеса, но помимо прочего это еще и отличная возможность для конкурсанток проявить себя и засветиться. По итогам было принято решение сделать конкурс ежегодным.

Финал «Автомисс 2017» прошел в конце июля этого года. Из 100 девушек через отборочные этапы на финишную прямую вышло 12 участниц. Все финалистки стали победительницами и в отдельных номинациях, но главный приз — автомобиль Kia Venga — и звание «Автомисс 2017» предназначался лишь одной: военнослужащей Екатерине Поповой.

В Германии большим успехом пользуется ежегодный конкурс красоты Miss Tuning, который проводится в рамках тюнинг-фестиваля на Боденском озере. Его победительницы снимаются для календаря. Фото победительниц конкурса Miss Tuning-2017 можно посмотреть здесь.

Фото:Cartarget