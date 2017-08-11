На выходные в Тулу: памятник блохе, лучшие пряники и местное пиво

Вид с площади Ленина на Одоевские ворота и Успенский собор. В Кремле 9 башен, четыре из них проездные. Современная высота стен — около 10 метров.

Если въезжать в город со стороны Красных Ворот (от Москвы по М-2), по левую руку окажется впечатляющий мемориал Защитникам неба, возведенный к 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войны. Он изображает два самолета — наш Ла-5ФН, взмывающий в небо, и сбитый им Focke-Wulf FW 189, прозванный «рамой».

Чтобы сэкономить время на дорогу, в Тулу можно съездить на электричке с Курского вокзала, например, на удобном и быстром экспрессе со стоимостью билета от 500 рублей. Время в пути — 2 ч 20 мин.

На запасных путях Московского вокзала в Туле с 22 апреля 2015 года приезжих встречает бронепоезд № 13 «Тульский рабочий». Это макет, но реальный бронепоезд под таким названием и именем участвовал в обороне города в 1941 году. С 1936 года было выпущено несколько десятков подобных поездов.

Раньше в Туле был действующий аэропорт, и его планируют снова открыть для гражданских. Сейчас туляки пользуются московскими аэропортами. До них добираются либо поездом, либо по одной из двух автомобильных дорог: M-2 или М-4. Первая из них бесплатная, с качественным покрытием. Если повезет, время в пути будет таким же, как на поезде, — 2 ч 20 мин. По платной М-4 имеет смысл ехать, если на М-2 пробки. Они начинаются в районе съездов на Серпухов.

Один из пунктов оплаты на трассе М-4 «Дон». Стоимость проезда каждого участка для легкового автомобиля — 200 рублей.

Еще один из многочисленных военных памятников Тулы — «Три штыка» на площади Победы. Мемориал торжественно открыли 16 октября 1968 года. Реконструирован в 2005 году к 60-летию победы. Туляки называют мемориал просто штыками.

Государственный музей оружия в Туле — напротив оружейного завода. Обязателен для посещения. Очень интересная экспозиция холодного и огнестрельного оружия с XVI века по наши дни. Позаботьтесь, чтобы у вас было достаточно свободного времени, хотя бы пара часов.

Кстати, местное КБ приборостроения работает до сих пор и разрабатывает высокоточные системы наведения для российских войск.

Приехав в Тулу, вы вряд ли пройдете мимо музея самоваров. Там полно любопытных экземпляров.

Памятник Никите Демидову стоит рядом с музеем оружия, возле Николо-Зарецкого храма, который в городе называют просто Демидовской церковью, так как в нем находится усыпальница Демидовых. Основателем храма считается Акинфий Никитич, сын главы династии. Построен в 1730–1734 годах.

В городе вообще много интересных скульптур. Например, такая, называемая «Тульское чаепитие» или просто «У самовара», на перекрестке улиц Пузакова и Октябрьской. В центре внимания, конечно, один из тульских брендов — самовар.

Во время войны Тулу не бомбили и из-за сильной противовоздушной обороны, и из-за того, что германское командование мечтало сохранить для себя оружейные заводы. Однако от исторической застройки в городе при советской власти сохранилось немногое — в основном здания в центре. Выходных для ознакомительной прогулки будет вполне достаточно. И не спешите охватить все возможные музеи и экскурсии за один раз — вам наверняка захочется приехать вновь, тем более от Москвы Тула совсем недалеко.

На Октябрьской, 26, напротив музея и магазина пряников, возле экзатариума (в народе — «гадюшника»), где показывают змей, ящериц, крокодилов, стоит металлический динозавр Tyrannosaurus Rex. Проще говоря, тиранозавр. У скульптуры есть и неофициальное название — «памятник теще». На 8 марта ей возлагают цветы.

А вот усадьбу Льва Николаевича Толстого «Ясная поляна» (она находится в 14 километрах от Тулы), где были написаны «Война и мир» и «Анна Каренина», фашисты не пощадили. В одном из местных флигелей писатель прожил больше 50 лет. На территории усадьбы находится могила Льва Николаевича. Говорят, что граф Толстой ходил из своего имения в Москву пешком, проходя примерно 180 верст в одну сторону.

В «Ясной поляне» хорошо и зимой, но лучше, конечно, летом и в солнечную погоду.

Что покупать

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Конечно, в первую очередь из Тулы стоит привезти пряники, набрав их не только для себя, но и для родственников, друзей, знакомых. Пряники выпускают предприятия «Старая Тула», «Лакомка», «Ясная поляна», «Медовые традиции», а также ряд более мелких производителей. Мне больше всего нравятся яснополянские, однако имеет смысл купить на пробу разные. Но только в городе, а не на дороге по пути в Тулу или обратно. Там есть риск в спешке приобрести черствые и дорогие пряники. Свежие должны гнуться, но не ломаться.

Если хватает денег, к пряникам можно прикупить и самовар — в магазине при «Штампе». Кстати, отличный подарок!

Город славится и так называемыми язычковыми инструментами: баянами и гармонями. В Туле их производят около двухсот лет. Начали промысел те же самоварщики и оружейники, усовершенствовав немецкую гармошку, а после сконструировав баян. Конечно, делают в городе и аккордеоны — фактически баяны с клавиатурой, пристроенной венским органным мастером Демианом в 1829 году. Одна из самых известных фабрик — «Тульская гармонь» на 5-й Криволученской, 3.

Немало интересных магазинов в городе для любителей стрелкового оружия. Здесь можно приобрести ружье или карабин, изготовленный в единственном экземпляре. В подарок — холодное оружие, пасхальные яйца, наборы для пикника. Рекомендую зайти в магазин оружейной фирмы «Левша-Т» на улице знаменитого оружейника Мосина.

Где и что есть

С питанием в городе нет проблем. Есть кафе и рестораны на любой вкус и кошелек. Разумеется, два самых популярных вида кухни — русская и европейская. Для торопыг — точки фаст-фуда, разнообразные бургерные и пиццерии. Советовать что-то конкретное не берусь. А если вы любите свежее пиво с интересным вкусом, рекомендую посетить пивоварню Salden’S на Красноармейском проспекте, 22, либо пивной ресторан «Августин» на Жаворонкова, 1А, возле одного из входов в Центральный парк имени П.П. Белоусова. Петр Петрович был санитарным врачом в Российской империи.

Главное строение усадьбы художника Василия Дмитриевича Поленова. Можно посмотреть работы самого художника, его семьи и друзей, заглянуть в мастерские, представить, как жила русская творческая интеллигенция сто лет назад.

Где жить

В достатке в городе и гостиниц — от дорогих пятизвездочных до самых непритязательных. Не составит никакого труда снять апартаменты. А еще лучше завести в Туле друзей. Сделать это, кстати, очень просто — туляки рады гостям.

Что по пути

Если не отклоняться от маршрута и никуда не заезжать, из Москвы вы проедете напрямую до Тулы. При желании можно посетить Мелихово, Серпухов, Поленово, усадьбу Руднева. Если впереди длинные выходные, можно сильнее отклониться от маршрута и заехать в Тарусу, например на дачи Рериха и Рихтера. На М-2 полно заправок, в том числе сетевых, где можно не только залить топливо, но и перекусить. Хотя я бы посоветовал потерпеть до Тулы и полноценно пообедать.

Выезжать из города лучше, конечно, с утра.

Маршрут: Москва — Тула — Москва, 183 километра от МКАД

Время в пути: туда — 2:20, обратно — 3:35

Осмотрено точек: 5

Траты на бензин: 1500 руб.

На отель: 3000 руб.

На обеды-ужины: 6000 руб.

На музеи и прочие достопримечательности: 1000 руб.

На сувениры: 1500 руб.

Итого потрачено (на двоих): 14 000 руб.

От Тулы, как и прочих российских городов, часто посещаемых туристами, не стоит ждать дешевизны.

Отчет о путешествии во Владимир читайте по ссылке.

Фото: Илья Пименов и Wikipedia.org