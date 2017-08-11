На выходные в Тулу: памятник блохе, лучшие пряники и местное пиво

Что показывают всем
- Тульский кремль, памятник архитектуры XVI века, реконструированный в 2014–2015 годах. На территории находятся два собора, Успенский и Богоявленский.
- 10 ноября 2016 года Президент России подписал указ о праздновании 500-летия Тульского кремля в 2020 году. Рядом, по адресу Менделеевская, 8, находится музей самоваров. Если интересуют пряники, один из лучших в городе магазинов (а заодно музей) — на Октябрьской, 45Б, в палатах бывших оружейников и самоварщиков братьев Лялиных.
- Государственный музей оружия. Его здание в виде богатырского шлема, построенное к весне 2012 года, находится в самом начале Октябрьской на другой стороне речки Упы, напротив Тульского оружейного завода.
- Памятники защитникам города, героям Великой Отечественной войны. Тула носит звание города-героя с 1976 года.
Чтобы сэкономить время на дорогу, в Тулу можно съездить на электричке с Курского вокзала, например, на удобном и быстром экспрессе со стоимостью билета от 500 рублей. Время в пути — 2 ч 20 мин.
Про что знают немногие
Раньше в Туле был действующий аэропорт, и его планируют снова открыть для гражданских. Сейчас туляки пользуются московскими аэропортами. До них добираются либо поездом, либо по одной из двух автомобильных дорог: M-2 или М-4. Первая из них бесплатная, с качественным покрытием. Если повезет, время в пути будет таким же, как на поезде, — 2 ч 20 мин. По платной М-4 имеет смысл ехать, если на М-2 пробки. Они начинаются в районе съездов на Серпухов.
- И все-таки рекомендую путешествовать в Тулу по М-2 — хотя бы потому, что если достаточно времени, по пути можно посетить дом-музей Чехова в Мелихово, колоритный Серпухов, музей-заповедник художника Поленова, музей командира крейсера «Варяг» Руднева. В обязательную программу посещения Тулы стоит включить усадьбу «Ясная Поляна» Толстого.
- Сама Тула прославлена во многих литературных произведениях. Но главное из них, конечно, книга Лескова о Левше — том самом, который подковал блоху. В городе есть, разумеется, и индивидуальный памятник мастеру, рядом с музеем оружия. Прототипом послужил мастер Тульского оружейного завода Алексей Сурин. Есть и памятник с блохой — причем она поражает размерами. Те, кто читал «Очарованного странника» или «Леди Макбет Мценского уезда», никогда не назовут Лескова сказочником или неглубоким писателем.
- Одна из известных фамилий, с которыми ассоциируется Тула, — Демидовы, русские промышленники, оружейники. С основателем династии Никитой Демидовым (Антюфеевым) связано множество легенд, самая известная из которых — то, что он не только починил сподвижнику Петра I, барону Шафирову, его немецкий пистолет, но и сделал точную копию. Поэтому и получил заказ на изготовление ружей по западному образцу для Северной войны.
Кстати, местное КБ приборостроения работает до сих пор и разрабатывает высокоточные системы наведения для российских войск.
- Тульские пряники известны с XVII века. Впервые их упоминали в писцовой книге 1685 года. Современное производство возобновили после войны, в 1954 году, к открытию Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ), будущей ВДНХ. Руководитель управления пищевой промышленности Тульского облисполкома Иван Лукич Давыдов быстро нашел стариков, выпекавших пряники еще до Октябрьской революции. Восстановили оборудование для выпечки на оружейном заводе, в цехе деревообработки изготовили формы из липы, испекли пряники и отвезли на пробу руководству страны. Те оценили. А недавно тульские пряники включили в меню главного российского авиаперевозчика.
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Памятник Никите Демидову стоит рядом с музеем оружия, возле Николо-Зарецкого храма, который в городе называют просто Демидовской церковью, так как в нем находится усыпальница Демидовых. Основателем храма считается Акинфий Никитич, сын главы династии. Построен в 1730–1734 годах.
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Лучший сувенир из Тулы — набор пряников с разными вкусами.
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Приехав в Тулу, вы вряд ли пройдете мимо музея самоваров. Там полно любопытных экземпляров.
- Говоря о Туле, невозможно не упомянуть самовар. В конце XVIII века — начале XIX-го в городе основали множество самоварных мастерских, например братьев Лисициных, Лялиных и Баташевых, Морозова, Медведева, Ломова, Курашева, Черникова, Рудакова и прочих. Но если вас интересуют старые самовары, не надейтесь купить здесь антикварный экземпляр по бросовой цене. Лучше приобретите новый — в магазине при заводе «Штамп» на Венёвском шоссе, 4. Цена разнится от 4200 рублей за полуторалитровый электрический до 120 000 рублей за 5-литровый расписной «Лев Толстой».
- Во время войны Тулу не бомбили и из-за сильной противовоздушной обороны, и из-за того, что германское командование мечтало сохранить для себя оружейные заводы. Однако от исторической застройки в городе при советской власти сохранилось немногое — в основном здания в центре. Выходных для ознакомительной прогулки будет вполне достаточно. И не спешите охватить все возможные музеи и экскурсии за один раз — вам наверняка захочется приехать вновь, тем более от Москвы Тула совсем недалеко.
- А вот усадьбу Льва Николаевича Толстого «Ясная поляна» (она находится в 14 километрах от Тулы), где были написаны «Война и мир» и «Анна Каренина», фашисты не пощадили. В одном из местных флигелей писатель прожил больше 50 лет. На территории усадьбы находится могила Льва Николаевича. Говорят, что граф Толстой ходил из своего имения в Москву пешком, проходя примерно 180 верст в одну сторону.
Что покупать
Конечно, в первую очередь из Тулы стоит привезти пряники, набрав их не только для себя, но и для родственников, друзей, знакомых. Пряники выпускают предприятия «Старая Тула», «Лакомка», «Ясная поляна», «Медовые традиции», а также ряд более мелких производителей. Мне больше всего нравятся яснополянские, однако имеет смысл купить на пробу разные. Но только в городе, а не на дороге по пути в Тулу или обратно. Там есть риск в спешке приобрести черствые и дорогие пряники. Свежие должны гнуться, но не ломаться.
Если хватает денег, к пряникам можно прикупить и самовар — в магазине при «Штампе». Кстати, отличный подарок!
Город славится и так называемыми язычковыми инструментами: баянами и гармонями. В Туле их производят около двухсот лет. Начали промысел те же самоварщики и оружейники, усовершенствовав немецкую гармошку, а после сконструировав баян. Конечно, делают в городе и аккордеоны — фактически баяны с клавиатурой, пристроенной венским органным мастером Демианом в 1829 году. Одна из самых известных фабрик — «Тульская гармонь» на 5-й Криволученской, 3.
Немало интересных магазинов в городе для любителей стрелкового оружия. Здесь можно приобрести ружье или карабин, изготовленный в единственном экземпляре. В подарок — холодное оружие, пасхальные яйца, наборы для пикника. Рекомендую зайти в магазин оружейной фирмы «Левша-Т» на улице знаменитого оружейника Мосина.
Где и что есть
С питанием в городе нет проблем. Есть кафе и рестораны на любой вкус и кошелек. Разумеется, два самых популярных вида кухни — русская и европейская. Для торопыг — точки фаст-фуда, разнообразные бургерные и пиццерии. Советовать что-то конкретное не берусь. А если вы любите свежее пиво с интересным вкусом, рекомендую посетить пивоварню Salden’S на Красноармейском проспекте, 22, либо пивной ресторан «Августин» на Жаворонкова, 1А, возле одного из входов в Центральный парк имени П.П. Белоусова. Петр Петрович был санитарным врачом в Российской империи.
Где жить
В достатке в городе и гостиниц — от дорогих пятизвездочных до самых непритязательных. Не составит никакого труда снять апартаменты. А еще лучше завести в Туле друзей. Сделать это, кстати, очень просто — туляки рады гостям.
Что по пути
Если не отклоняться от маршрута и никуда не заезжать, из Москвы вы проедете напрямую до Тулы. При желании можно посетить Мелихово, Серпухов, Поленово, усадьбу Руднева. Если впереди длинные выходные, можно сильнее отклониться от маршрута и заехать в Тарусу, например на дачи Рериха и Рихтера. На М-2 полно заправок, в том числе сетевых, где можно не только залить топливо, но и перекусить. Хотя я бы посоветовал потерпеть до Тулы и полноценно пообедать.
Выезжать из города лучше, конечно, с утра.
Маршрут: Москва — Тула — Москва, 183 километра от МКАД
Время в пути: туда — 2:20, обратно — 3:35
Осмотрено точек: 5
Траты на бензин: 1500 руб.
На отель: 3000 руб.
На обеды-ужины: 6000 руб.
На музеи и прочие достопримечательности: 1000 руб.
На сувениры: 1500 руб.
Итого потрачено (на двоих): 14 000 руб.
От Тулы, как и прочих российских городов, часто посещаемых туристами, не стоит ждать дешевизны.
Отчет о путешествии во Владимир читайте по ссылке.
Фото: Илья Пименов и Wikipedia.org