УАЗ Профи: выход «убийцы» ГАЗели

На российском рынке легких грузовиков грядут перестановки — в продажу выходит УАЗ Профи, который вполне может пошатнуть лидерские позиции ГАЗели. А ряды иномарок пополнит «каблучок» Renault Dokker, чьим основным конкурентом станет фургон Lada Largus. Повлиять на расстановку сил в этом сегменте могут и новые меры господдержки, однако иномарки по-прежнему остаются за бортом этих программ.

Конкурент «буханки»

Ульяновский автозавод недавно представил долгожданную новинку — легкий грузовик УАЗ Профи грузоподъемностью 1,5 тонны, который уже в будущем месяце встанет на конвейер. На первоначальном этапе в продажу поступит заднеприводная версия, а в дальнейшем появится и полноприводная модификация. Под капотом ульяновской «полуторки» установлен 2,7-литровый бензиновый двигатель ZMZ-Pro мощностью 160 л.с., работающий в паре с корейской трансмиссией Dymos. Новинка будет выпускаться с двумя типами платформы — грузоподъемностью до 5 европалет, и может оснащаться широким спектром надстроек.

Материалы по теме Новый УАЗ Профи показали на закрытой выставке для силовиков

За счет большого количества возможных модификаций целевая потребительская аудитория УАЗ Профи — это практически все сферы бизнеса, связанные с логистической деятельностью, производством, сельским хозяйством, строительством и монтажом, говорит директор департамента корпоративных продаж компании «Рольф» Зара Геворкян. По ее мнению, новинка будет пользоваться спросом, прежде всего в регионах.

На старте продаж УАЗ Профи предложат в двух комплектациях по специальной цене 649 тыс. и 699 тыс. рублей соответственно. Без учета спецпредложений стоимость новинки, по неофициальным данным, составит уже 729 тыс. и 786 тыс. рублей. В базовую версию автомобиля вошли система ABS+EBD, подушка безопасности водителя, электрические стеклоподъемники, боковые зеркала с обогревом и электрорегулировкой. В более оснащенной комплектации появятся кондиционер, сигнализация, противотуманные фары, магнитола, электрообогрев лобового стекла по всему периметру, обогрев сидений и аккумулятор повышенной емкости. За дополнительную плату также доступны блокировка заднего дифференциала, парктроник, мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином.

Материалы по теме Иноcтранки подождут: почему ГАЗели и «буханки» остаются вне конкуренции

Стоит отметить, что новый ульяновский грузовичок даже без учета скидок станет самым доступным предложением в сегменте полуторатонников. Для сравнения, стоимость ближайшего конкурента — бортовой ГАЗели Бизнес — начинается от 865 тыс. рублей. Неслучайно УАЗ Профи сразу окрестили «убийцей ГАЗели», хотя дилеры самого Горьковского автозавода с этим не согласны.

Как заявил «За рулем.РФ» директор автоцентра ГАЗ «Автодель» Дмитрий Приходько, новинка УАЗа теоретически может повлиять на расстановку сил в сегменте LCV, но в первую очередь Профи уведет клиентов от устаревшей «буханки», которая будет выглядеть неконкурентоспособной.

А вот Зара Геворкян считает УАЗ Профи перспективной моделью, которая способна оттянуть часть рыночной доли у бессменного лидера сегмента LCV — ГАЗа. При этом ульяновский грузовичок будет отличаться лучшими характеристиками по безопасности за счет увеличенного капотного пространства и проходимости, особенно в полноприводной версии. Насколько же велика окажется угроза для ГАЗелей, во многом будет зависеть от ценовой политики и усилий Ульяновского автозавода, направленных на продвижение новинки. «Выход УАЗа Профи также может оказать влияние на расстановку сил на вторичном рынке, поскольку часть целевой аудитории этой модели — это покупатели иномарок с пробегом аналогичного класса, таких как Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter и др.», — отмечает Зара Геворкян.

Под французским «каблуком»

Между тем на рынке новых иностранных LCV также ожидается многообещающая новинка — фургон Renault Dokker, который появится у российских дилеров до конца нынешнего года. Новинка будет предлагаться как в пассажирской (пятиместный салон, объем багажного отделения — 800 л), так и в грузопассажирской версии (грузоподъемность — 750 кг и до 4 куб. м полезного объема). Официальной информации о двигателях и комплектациях Renault Dokker для российского рынка пока нет. В Европе эта модель предлагается с бензиновыми моторами 1.6 (102 л.с.) и 1.2 Turbo (115 л.с.), а также с дизельным двигателем 1.5 мощностью 75 или 90 л.с. В качестве трансмиссии доступна только механическая коробка передач.

Кстати, планы по выводу Доккера на наш рынок появились у французов еще в 2014 году, однако обвал рубля заставил отложить их до лучших времен. Сегодня же в Renault видят большой потенциал в развитии линейки LCV на российском рынке, которая в настоящий момент включает фургоны Master, электромобили Kangoo Z.E. и коммерческую модификацию Twizy Cargo.

Материалы по теме «Убийцы» ГАЗели? Какой фургон выгоднее для бизнеса

Как считают в пресс-службе «ТрансТехСервис», Renault Dokker подойдет как мелким предпринимателям для коммерческой деятельности, так и большим семьям, которым не уместиться в седанах или паркетниках.

По словам Зары Геворкян, французской новинке придется конкурировать в России с такими моделями, как Citroen Berlingo, Peugeot Partner и Volkswagen Caddy. «На их фоне Renault Dokker выглядит очень достойно, не уступая в технических характеристиках и оснащении. Однако успех новинки во многом будет зависеть от цены — эта модель иностранного производства, и у нас пока нет окончательного понимания по ценообразованию. Отдельно нужно сказать про фургон Lada Largus аналогичного класса, продажи которого в последнее время набирают обороты. Спрос на него активно стимулируется программами господдержки, по которым не проходят все упомянутые автомобили иностранного производства», — констатирует Зара Геворкян.

Что касается других новинок на российском рынке LCV, с июня у дилеров появились новые фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy, а также пассажирские варианты Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer. В дальнейшем гамма этих автомобилей пополнится дополнительными модификациями и специальными версиями, такими как грузопассажирский фургон, изотермический фургон, авторефрижератор и др. Кроме того, в продаже появились новые версии Peugeot Boxer и Citroen Jumper, в том числе с полной массой до 2,5 тонны, на передвижение которых не распространяются ограничения «грузового каркаса».

Материалы по теме Volkswagen Amarok V6 TDI — царь горы

В сентябре на российский рынок выйдет Volkswagen Crafter нового поколения , который будет предложен с передним, задним и полным приводом, с механической и автоматической коробками передач, а также широким набором дополнительного оборудования. Вместе с тем компания Volkswagen увеличила поставки в Россию нового Амарока с топовым мотором V6, доступного в нашей стране с начала года.

Продолжает обновлять свою линейку LCV и «Группа ГАЗ» — в ближайшее время будет представлена новая модификация ГАЗели Next полной массой 4,6 т. Кроме того, компания активно разрабатывает электромобиль ГАЗель Next, который будет впервые показан публике на выставке «КомТранс 2017» в сентябре этого года.

Поддержим отечественного фермера!

В целом, российский рынок LCV, преодолевший кризис еще в прошлом году, продолжает показывать умеренный рост. По оценкам «Группы ГАЗ», за первое полугодие 2017 года было реализовано порядка 45 тыс. легких коммерческих автомобилей, что на 1–2% больше по сравнению с показателями годичной давности. Тем не менее в компании говорят о стагнации в сегменте LCV и на данный момент не видят предпосылок для положительной динамики во втором полугодии.

«Сегодня ситуация на рынке коммерческого транспорта остается достаточно сложной. Рост в одних отраслях (пассажирские перевозки, сельское хозяйство) нивелируется продолжающейся стагнацией или падением в других отраслях (прежде всего — в розничной торговле). Из-за этого наметившийся в первые месяцы года рост спроса на коммерческую технику является нестабильным. В этой ситуации основным драйвером для рынка в первом полугодии была госпрограмма обновления автопарка, которая позволяла стимулировать спрос в условиях дефицита оборотных средств у предприятий среднего и малого бизнеса. Однако в настоящее время эта программа завершена, а полноценной замены ей создано не было», — комментируют в пресс-службе «Группы ГАЗ».

Так, со второго полугодия 2017 года в рамках программы льготного лизинга были запущены новые субпрограммы «Российский фермер» (для фермеров и хозяйств) и «Свое дело» (для малого и среднего бизнеса), увеличивающие скидку для лизингополучателей с 10% до 12,5%, но не более 625 тыс. рублей на одно транспортное средство.

Материалы по теме Симулирование продаж: какие скидки готовит государство?

В компании «Ключавто» ожидают, что новые меры господдержки обеспечат дополнительный рост продаж LCV на 3–5% по итогам 2017 года. А вот в «Группе ГАЗ» считают, что они не смогут стать реальным стимулом для рынка. «Мы тестировали „сегментарные“ лизинговые субпрограммы, и реакция клиентов показала очень низкий эффект: дополнительная скидка, которая дается в рамках лизинговых субпрограмм, не будет стимулировать новые продажи коммерческого транспорта, а уйдет небольшому количеству крупных клиентов, которые и так готовы покупать автомобили в лизинг», — заявили «За рулем.РФ» в пресс-службе «Группы ГАЗ».

Компания Ford Sollers с апреля также запустила собственную программу поддержки российских предпринимателей и фермеров, по которой Ford Transit предлагается в лизинг с дополнительной выгодой до 200 тыс. рублей. И ее первые результаты оказались весьма успешными: за три месяца участники программы приобрели более 650 этих машин, что обеспечило треть в объеме реализации модели.

Быть всегда в строю

«На продажи автомобилей в сегменте LCV большое влияние оказывают государственная поддержка и локальные акции дистрибьюторов. Мы прогнозируем положительную динамику на рынке легкого коммерческого транспорта в связи с постепенной заменой автомобилей всего парка в стране. Эти машины используются в коммерческих целях, а для владельца важно иметь исправный автопарк, который сможет всегда выходить на линию», — комментируют в пресс-службе «Ключавто».

Материалы по теме Новый Volkswagen Crafter: сам по себе

Между тем российский парк LCV отличается относительно невысоким средним возрастом — только 42% из почти 4 млн таких машин старше 15 лет. Впрочем, к относительно молодым, чей возраст не превышает 3 лет, относятся лишь 6% легких коммерческих автомобилей, гласят данные агентства «Автостат». По словам аналитиков, незначительное улучшение макроэкономических факторов в стране наряду с мерами господдержки привело к небольшому росту рынка LCV, что повлияло и на прирост парка таких машин. При этом его рост происходит меньшими темпами, чем в докризисный период. Так, в прошлом году количество легких коммерческих автомобилей на российских дорогах увеличилось на 0,9%, а в нынешнем ожидается рост на 1,5%. Затем по мере стабилизации экономического положения парк ежегодно будет увеличиваться примерно на эту же величину, а в 2021 году прирост составит 1,7%. В 2017 году парк LCV перешагнет 4-миллионную отметку, а в 2021 году может количественно достичь 4,3 млн единиц.

«Парк легких коммерческих автомобилей начинает постепенно обновляться, с чем и связан рост этого сегмента рынка, который наблюдается в текущем году и продолжится в 2018-м. Четверть всего автопарка находится в собственности у юридических лиц. Корпоративный сегмент авторынка всегда более стабилен за счет заблаговременного планирования и бюджетирования закупок, а также за счет своей специфики: компании закупают новые автомобили для бизнес-целей — длительные простои техники ведут к убыткам, и даже после пересмотра компаниями транспортной политики в 2015–2016 годах автомобиль, как правило, не эксплуатируется более пяти лет. В этот же период бизнес стал смещать закупки в сторону более бюджетных марок и моделей, в том числе и российских — ГАЗ, УАЗ, Lada, которые попадают под программы государственной поддержки», — говорит Зара Геворкян.

Фото: компании-производители