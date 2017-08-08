Кто, где и за сколько ставит светофоры? Мы выяснили это.

В Москве на пересечении дублера проспекта Мира и Сельскохозяйственной улицы установили светофор. И тут же возникли затяжные пробки, которых раньше не было. Ситуация нормализовалась, когда светофор… отключили. Вывод очевиден: просчитались! Интересно, кто решил, что на этом перекрестке необходим светофор? А ведь его установка стоит немалых денег. И еще нужно раскошелиться на демонтаж.

Главное отличие современного светофора от предшественников — наличие электронных мозгов, благодаря которым половиной столичных светофорных объектов можно управлять из ситуационного центра. Связь идет по проводам (как правило, оптоволоконным) и радиоканалу. Предусмотрена защита от хакеров.

Кто виноват?

В Москве за светофорными объектами следит ЦОДД (Центр организации дорожного движения), анализирующий ситуацию: регулярность и протяженность пробок, количество и тяжесть аварий, плотность пешеходного потока. Данные предоставляют и окружные комиссии по безопасности дорожного движения. Любой столичный светофор проходит многоуровневое утверждение, включая согласование с ГИБДД.

Новый светофор на перекрестке Бульварного кольца и Петровки: уменьшенные габариты, глазок видеокамеры, графическое отображение длительности сигнала. Говорят, подобные шикарные шкафы светофорных объектов через некоторое время появятся на улицах. За чей счет гуляем?

На вопрос о «проблемном» светофоре мне в ЦОДД ответили, что он появился при реконструкции Ярославского шоссе, где предполагалось изменить схему движения. Местные жители просили установить светофор для пешеходов. Схему не изменили, светофор отключили, жители замолчали. На баланс ЦОДД светофор не поступал. Заказчик — Департамент строительства Москвы. Там, мол, и спрашивайте.

Впрочем, и так понятно, что по меркам столичного Центра организации дорожного движения один светофор — ничто. Сейчас в Москве около 40 тысяч светофоров, объединенных в 2390 светофорных объектов. Одним больше, одним меньше… Деньги-то не кровные, а из карманов налогоплательщиков.

Сколько стоит светофор?

Стоимость самого простого трехсекционного светофора типа Т1 начинается с 15 000 рублей. Это базовый минимум, финальная цена зависит от типа и количества светофоров на перекрестке, а также от трудности монтажа. Например, светофорный объект на улице Яблочкова обошелся в 1 214 140 рублей, а на пересечении Трубецкой улицы с улицей Усачева — в 5 290 390 рублей. Несколько миллионов рублей — средняя московская цена на оборудование перекрестка под ключ; в нее входит установка не только светофоров, но и дорожных знаков, указателей, ограждений, а также нанесение разметки.

Все столичные светофоры — отечественного производства (в том числе московского), однако в них могут применяться импортные комплектующие.

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регионах , как правило, дешевле — в первую очередь из-за стоимости работ. Например, в городе Касли Челябинской области в 2013 году светофорный объект (восемь светофоров) обошелся в 270 000 рублей. В Тамбовской области 24 светофора приобрели за 334 000 рублей. То есть дешевле 14 тысяч за штуку — как они и стоят с оптовой скидкой.

Но поставить светофоры — полдела, их нужно еще и обслуживать. Раз в десять дней у каждого проверяют работоспособность, износ и повреждения, чистят линзы. Преду­смотрены регламентные работы — от тестовых операций до чистки контактов и измерения сопротивления изоляции. Нужно платить зарплату обслуживающему персоналу, содержать транспорт, покупать расходники и запчасти. Все это тоже немалые деньги.

Им сверху видно всё

Эксплуатация светофоров не ограничивается обслуживанием. Я побывал в ситуационном центре, откуда координируют работу столичных светофоров. На два десятка больших экранов выводятся изображения с камер видеонаблюдения. При затруднениях в движении операторы изменяют режим работы светофоров, выбирая наиболее подходящий из заложенных пяти-семи алгоритмов. Вот на одной из улиц собирается пробка — оператор меняет режим, «хвост» начинает таять на глазах. Эффектно!

Проспект Мира: «лежачие» светофоры не только на земле, но и в воздухе. Но почему красный сегмент справа? Пришлось обратиться в ЦОДД с жалобой. Уже поправили.

Но такое переключение режимов помогает не всегда. По моим наблюдениям, заторы возникают с удивительным постоянством в одних и тех же местах, причем смену алгоритма работы светофоров заметить из пробки невозможно. Светофоры просто отрабатывают заложенную программу, а не отслеживают ситуацию — движется ли транспорт или нет. Часто куда эффективнее разруливают сложные ситуации регулировщики, берущие управление трафиком в свои руки. Но нужны ли тогда эти ситуационные центры? Стоит ли строить и оборудовать для них помещения, покупать дорогое оборудование, содержать сотрудников?

Эффектно. А эффективно?

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Прошлой осенью на столичном проспекте Мира появился первый «лежачий» светофор — в асфальт вмонтировали стеклянные кирпичики с подсветкой, дублирующей сигналы обычного светофора. Подобные «лежачие» светофоры уже работают в Санкт-Петербурге и Челябинске. Светящиеся полосы — антивандальные, выдерживают вес тяжелой техники и удары до десяти килоджоулей — хоть кувалдой бей. И выглядят красиво. Но какая от них польза?

Я в шутку подкинул инициаторам идею: это светофор для тех, кто ходит по улицам, уткнувшись носом в смартфон.

Фантастика: моя версия стала официальной! И, видимо, выделили под эту идею дополнительный бюджет, потому что конструкцию доработали.

К светящимся полосам добавили надписи «Стой» и «Иди», чтобы сигналы на тротуаре не сбивали с толку водителей. Сами светящиеся полосы сделали шире и ярче, чтобы их было видно и на солнце, и даже под слоем грязи или снега.

В центре Москвы встречаются светофоры и для велосипедистов. Осталось заставить «педальных» беспрекословно выполнять ­требования электронного регулировщика.

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По сообщению фирмы «Айра», специализирующейся на световом оформлении городов, реновацию «светофора под ногами» провели по многочисленным просьбам местных жителей.

И тут же статистика: за год работы умного светофора на опасном участке дороги не произошло ни одного ДТП со смертельным исходом. Сколько их было до — ­ не говорят.

Повысить безопасность движения, по мнению новаторов, должен и светящийся шнур, идущий по Г‑образной опоре светофора. Такой можно увидеть, например, в самом начале Ленинградского проспекта. Правда, когда мы поехали фотографировать его для статьи, половина светодиодов в нем уже не горела. На «ноу-хау» не тратили бюджетных денег: шнур приобрел и установил один из подрядчиков ЦОДД. И свежая новость на эту тему: эксперимент признан удачным, до конца года в столице установят 54 светофора с опорами, меняющими цвет. Это уже на бюджетные средства.

На перекрестке Бульварного кольца и Петровки прошлой осенью поставили компактные светофоры со встроенными видеокамерами и датчиками движения. Помимо выполнения основной своей функции они еще следят за обстановкой на перекрестке и передают информацию в центр управления. Инновационно? Безусловно! А насколько удалось благодаря этому «ноу-хау» поднять уровень безопасности и улучшить организацию движения? Об этом чиновники пока молчат.

Если увидите в Москве неработающий светофор, не поленитесь позвонить по короткому номеру 3210. Это поможет быстрее устранить неисправность. Такие «аварийные» номера есть и в других городах — обычно их можно найти на самих светофорах.