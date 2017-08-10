Вклеить ветровое стекло самостоятельно, сэкономив несколько тысяч рублей, или довериться профессионалам? Каждый решает сам. Но нюансы этой распространенной ремонтной операции полезно знать всем.

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Несмотря на пугающую масштабность работ, ничего сложного в замене ветрового стекла нет. Эту операцию вполне может выполнить самосто­ятельно даже тот, кто никогда ничем подобным не занимался. Но стóит взять в подмогу напарника. И не только для поддержания боевого духа — некоторые операции очень неудобно выполнять в одиночку.

Однако новичкам не рекомендую менять стекло на дорогих машинах. У них конструкция дополнительных уплотнителей стекла обычно сложная — при снятии и установке их легко повредить. Кроме того, на таких автомобилях установлены датчики света и дождя, а также могут быть встроены антенна и обогрев — все эти устройства нужно правильно подключить.

Прежде чем взяться за дело, необходимо приобрести новое стекло. Ассортимент сейчас богатый, и поиски проблем не вызовут. Самый простой и одновременно дорогой вариант — оригинальное стекло. Если же хотите сэкономить, поищите по интернет-форумам, посвященным вашей машине, - подберете добротный заменитель. Кстати, это может быть тот же оригинал, только без фирменного клейма, а потому дешевле.

1. Специальным шилом прокалываем слой герметика под стеклом и пропускаем в образовавшееся отверстие струну квадратного сечения. 2. Прикрепив к концам струны рукоятки произвольной конструкции (мы использовали два небольших гаечных ключа), пилящими движениями вырезаем стекло. В зависимости от размера стекла, опыта и длины рук исполнителя на этом этапе может потребоваться помощник. Чтобы не повредить панель приборов или обивку крыши, место, где происходит резка, нужно защитить — например, широким стальным шпателем. 3. Зовем на помощь напарника и вынимаем из проема вырезанное стекло. 4. Заточенной стамеской удаляем слой старого клея с поверхности проема. Стараемся не повредить краску. А если это все-таки случилось, воспользуемся праймером (грунтовка из набора — для лучшего сцепления клея), который надежно защитит от коррозии. Примеряем новое стекло к проему и маркером наносим на кузов риски, чтобы при монтаже выставить стекло максимально точно. 5. Обезжириваем рабочую поверхность ацетоном и наносим тампоном праймер. 6. Кладем стекло внутренней поверхностью вверх на стол или верстак — чтобы доступ был удобный. На шелкографию (трафаретный рисунок по периметру стекла) наносим праймер и даем подсохнуть, согласно инструкции, к препарату. 7. Клей-герметик выдавливаем пистолетом для герметиков, причем лучше предварительно подогреть тубу до 35–40 градусов. Наконечник тубы приспособлен для нанесения треугольной колбаски (она должна быть скорее высокой, чем широкой). Запаса клея хватает на любое стекло, если, конечно, оно не заходит на половину крыши. 8. Воспользовавшись присосками, водружаем стекло на место. Работая вдвоем, можно обойтись и без присосок, придавливая руками стекло к проему и не давая ему сползти. 9. Устанавливаем декоративные уплотнители стекла и фиксируем стекло нерастягивающимся скотчем. Ленту клеим сначала к стеклу, затем натягиваем вверх и прикле­иваем оставшиеся концы скотча на крышу. Если конструкцией автомобиля предусмотрены упоры для стекла, процесс упрощается.

При покупке взгляните на торец стекла и оцените, хорошо ли совмещены слои триплекса и не вылезает ли чрезмерно клеящий слой. Полоса в верхней части стекла — на любителя. Рослым водителям и предпочитающим высокую посадку граница цветового перехода разрежет обзор пополам. Это не только неудобно, но и небезопасно. Обратите внимание, приклеен ли крепежный элемент для салонного зеркала, - будет меньше хлопот при установке.

Другая необходимая вещь — набор для вклейки стекол. Совсем дешевый лучше не брать, цена пристойного комплекта начинается с 1000 рублей. При выборе обратите внимание на время отверждения герметика. Учтите: всё, что входит в набор, будет израсходовано. А еще понадобится пистолет для герметика.

Набор для вклейки стекла: клей-герметик, праймер (грунт), струна квадратного сечения, тампон для нанесения праймера. Для вклейки стекла Время высыхания клея-герметика указано в инструкции. Повышенная температура и влажность ускоряют процесс полимеризации. Пока герметик сохнет, нельзя хлопать дверями, особенно если все стёкла подняты, иначе ударная волна воздуха внутри салона может сместить стекло. В современном автомобиле вклеено не только ветровое стекло. Замена любого другого стекла осуществляется аналогичным способом. Будьте осторожны, работая с осколками закаленных стекол. Чтобы не порезаться, наденьте плотные перчатки.

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Заменой стекла занимаемся только при положительной температуре, в идеале не ниже 15 градусов. Снимаем все декоративные уплотнители ветрового стекла. Обычно чем машина дороже, тем уплотнителей больше. Например, на Ларгусе , который мы выбрали в качестве подопытного, верхнего уплотнителя нет вообще, боковые совмещены с уплотнителями дверей — и только снизу есть небольшая декоративная полоска резины.

Демонтируем поводки стеклоочистителей. Изнутри снимаем обивки передних стоек.

Если установлены надувные шторки безопасности, заранее отключите аккуму­лятор, чтобы подстраховаться от случайного их срабатывания. И будьте осторожны, не повредите проводку.

Счастливого пути!