Ищем нотки агрессии в кроссовере нового поколения.

Отличить анфас новый XC60 от большого XC90 сложно. Даю две подсказки. У «шестидесятки» решетка — с одинарными планками, а Т‑образные секции ходовых огней вытянуты к центру.

Материалы по теме В Швеции стартовало производство нового кроссовера XC60

Что за времена! У каждого второго автопроизводителя модельный ряд — сплошь клоны, полученные путем масштабирования. Без линейки одну модель от другой не отличить ни снаружи, ни внутри. Вот и Volvo туда же. Вслед за кроссовером XC90, который так понравился покупателям, появились S90 и V90, и стало ясно, что шведы собирают свою коллекцию матрешек: можно с уверенностью предположить, как будут выглядеть новые седан S60 и небольшой кроссовер XC40.

Новый XC60, к счастью, сохранил фирменную восходящую подоконную линию, и в профиль машина узнаваема. Спасибо художникам и за то, что сберегли главное наследие Volvo — шведский кубизм экстерьера и интерьера, тот грубоватый налет, который был возведен в абсолют в машинах 700‑й и 900‑й серий.

Вечно молодой

Смотрю на статистику европейских продаж и не верю своим глазам: выпускавшийся с 2008 года XC60 даже в последние пару лет лидировал в своем сегменте! Позади остались и Audi Q5, и удачно выстреливший Mercedes-Benz GLC. В этом году за лидерство бьется та же троица, но борьба обострилась, ведь «кольца» представили обновленную машину (ЗР, № 3 и № 7, 2017).

После XC90 шведы не сказали в интерьере ничего нового. Всё здесь хорошо, но с функционалом размещенных на руле клавиш перемудрили — придется долго привыкать. И с сиденьем водителя не всё идеально: если выдвинешь экстендер подушки, провалишься в образовавшуюся выемку. Жидкокристаллическая комбинация приборов бликует на солнце. Перевод реплик системы навигации на русский язык, как водится, не обошелся без курьезов. Дорогу В‑2134 система обозначила как «дорогу в двухтысячном году 134». Навигационные подсказки отображаются на панели приборов, на проекционном дисплее и на центральном мониторе — картинки везде разные по масштабу и качеству, запутаться легко. Клавиши базовых настроек сиденья размещены на привычном месте. Тонкие настройки и включение массажера зашиты в электронное меню, но рулить ими нужно джойстиком, расположенным на кресле! Обогрев и вентиляция включаются только через сенсорный экран. В недрах мультимедийной системы можно найти функцию оплаты парковки, но в России она работать не будет. Экран маркий, поэтому предусмотрена штатная тряпочка для протирки. Чтобы в процессе «уборки» сенсорный дисплей не сходил с ума, его можно выключить нажатием на клавишу.

Успешный автомобиль нужно обновлять крайне осторожно. Разочаруешь покупателей — недосчитаешься выручки. Но у Volvo уже был пробный шар — запущенный два с половиной года назад XC90. Новичок XC60 гораздо ближе к своему старшему брату, чем это может показаться. Схожий дизайн, та же модульная платформа SPA. Линейка двигателей, несмотря на разницу в классе, - как под копирку: «турбочетверки» Drive-E, по паре бензиновых и дизельных, плюс мощнейший гибрид (407 л.с.). Тот же 8-ступенчатый автомат и полный привод, а приборы отличаются лишь парой нюансов. Даже в опциях паритет: XC60 обзавелся такой роскошью, как пневмоподвеска и четырехзонный климат-контроль.

На первый-второй

Машина выросла на 44 мм в длину, на 11 мм в ширину, и аж на 91 мм увеличилась колесная база.

Первым делом я полез на заднее сиденье. Ого, стало просторнее! Устроившись «сам за собой», прикинул запас пространства в коленях: почти в ладонь. Но это если сидеть, проглотив жердь (хорошо, что голова до потолка не достает), а чуть расслабишься — и ноги уже упираются в жесткий пластик, которым облицованы задники передних кресел.

Задний подлокотник удобен, в нишу ложится смартфон. Лючок для длинномеров маленький — буквально с две ладони.

Материалы по теме 10 самых новых кроссоверов из Женевы-2017

Регулировок у заднего сиденья никаких, даже подголовник по давней вольвовской традиции «стационарный». Разъемов USB тоже нет, в качестве компенсации — две розетки, на 12 и 230 В. Зато с микроклиматом полный порядок — двухзонный блок. Дефлекторы смотрят буквально со всех сторон, предусмотрен и обогрев сидений. В общем, даже сидя за рослым водителем, я провел не самые напряженные два часа в дороге.

Спереди, конечно, интереснее. Мне очень нравится мультимедийная система Sensus Connect с 9-дюймовым вертикальным дисплеем — хороши и логика меню, и быстродействие. Главный экран с крупными блоками основной информации поддерживают два второстепенных, чьи виртуальные клавиши предлагается компоновать по своему вкусу.

Объем багажника «под шторкой» — 505 литров (+ 10 л). В подполье обнаружите ремкомплект для шин (на европейских машинах запаски нет) и — неожи­данно! — баллоны пневмоподвески.

Но с «сенсоризацией» шведы перестарались: обычных кнопок практически не осталось! Все настройки климатической системы (кроме обогрева заднего стекла и режима обдува «всё на ветровое») переехали в «телевизор» — и для любого изменения режима нужно сделать как минимум два клика по дисплею. Частично выручает голосовое управление. Достаточно сказать: «Мне холодно» — и электронный разум повысит выставленную температуру на один градус. Но бывает, что компьютеру слышится нечто свое, и приходится тыкать пальцем в экран.

Огонька не найдется?

Пускаю двигатель стильным граненым кубиком на центральном туннеле (его надо повернуть против часовой стрелки) и выруливаю на улицы Барселоны. Под колесами шершавый асфальт, и я ставлю высший балл за шумоизоляцию: действительно премиум! Интерьерные панели с идеальной подгонкой немы, материалы не хуже, чем на немецких машинах. Разве что блок клавиш на водительской двери простоват.

Для бачка омывателя выбрали самое неудобное место: под ветровым стеклом, рядом с мешающим упором капота. Да еще и с левой стороны кузова — заливать незамерзайку на обочине трассы будет небезопасно.

Дополнительный экранчик на крышке багажника полностью скроет от любопытных глаз щель между ней и шторкой.

Сейчас в моих руках мощная версия Т6. Вопрос ресурса раскачанной аж до 320 л.с. двухлитровой «четверки» оставим на потом — время покажет.

Ничуть не сомневаюсь, что T6 честно выкладывается на паспортные 5,9 секунды до сотни. Однако спурт этот какой-то обыденный, не цепляющий нерв. С одной стороны, это комплимент: шумоизоляция «не впускает» двигатель в салон даже на высоких оборотах. Но если заплатил за «табун лошадей», вполне законно ждешь вспышки, темперамента, эмоций! А XC60 боится рыкнуть выхлопом даже в грозном режиме Dynamic. Незыблемость семейных ценностей?

После быстрой, но тщательно это скрывающей «бензинки» беру ключи от дизельной модификации D5. Четырехцилиндровый мотор выдает 235 «лошадей» и ломовой крутящий момент 480 Н·м, который доступен уже с 1750 об/мин. Поэтому каждое резкое троганье — почти как выстрел. Педаль чувствительная, «острая»: чуть нажал — бросок. Таки работает PowerPulse!

Эта система борется с турбоямой на низких оборотах на первых двух передачах, когда традиционный провал оказывается особенно критическим. Отдельный компрессор с электроприводом нагнетает часть воздуха, прошедшего очистку фильтром, в двухлитровый баллон. При резком нажатии на педаль газа накопленный воздух направляется прямиком к турбине, и это компенсирует недостаточность потока отработавших газов для ее раскрутки. Запаса в баллоне хватает на две «инъекции», но инженеры заверили меня, что даже в городском режиме с частыми троганиями система PowerPulse всегда в боеготовности.

На XC60 дебютировала система помощи при объезде препятствий. Она создает дополнительный импульс на руле и одновременно подтормаживает внутренние по отношению к виражу колёса. Сигналом к началу работы помощника служат действия водителя: самостоятельно машина менять полосу не будет. Работает система на скоростях от 50 до 100 км/ч.

Семья на первом месте

Турбодизель — едва ли не единственный источник задора и огня. Пневмоподвеска вне зависимости от выбранного режима предельно мягка. Повороты «шестидесятка» пишет уверенно, но глубокие крены намекают, что стоило бы помедленнее. Даже «рисунок» жидкокристаллических приборов умиротворительно спокоен.

Шикарное сиденье — с вентиляцией и функцией массажа с пятью программами, для каждой из которых предусмотрено три настройки интенсивности и скорости работы: в сумме 45 возможных вариантов! И я сдаюсь — качу плавно, размеренно. Зачем бороться с поворотами, когда их можно ­просто проехать?

Чтобы полюбить новый XC60 всем сердцем, нужно непременно обзавестись детьми, загородным домом и выпарить весь бензин из своей крови. Если всё это уже сделано, записывайтесь в очередь. Продажи начнутся на рубеже 2017 и 2018 годов.

Платформа SPA: двойные рычаги спереди и поперечная рессора сзади. По заказу — адаптивные амортизаторы Four-C и регулируемая пневмоподвеска. У машины на стандартной подвеске клиренс равен 216 мм, у предшественника он был больше — 230 мм.

Полагаю, что начальная цена не превысит трехмиллионную планку налога на роскошь, но хорошо оснащенные машины будут, ясное дело, дороже.

Рекомендую дизельный Volvo XC60 D5: в нем есть легкая живинка, он удивительно комфортен и выгоднее относительно бензиновой версии Т6 — дешевле, берет меньше топлива, транспортный налог будет скромнее.

Из 2640 проданных у нас в прошлом году XC60 первого поколения почти 95% — дизельные! Уверен, что эта пропорция сохранится и у новой машины. Не один же я такой умный.

Правильный набор ценностей для добропорядочного семьянина Жить без чертовщинки в характере скучно

Volvo XC60 D5 AWD Volvo XC60 T6 AWD Длина/ширина/высота/база 4688/1902/1658/2865 мм Объем багажника (VDA) 505 л Снаряженная/полная масса н.д. Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 1969 см³; 173 кВт/235 л.с. при 4000 об/мин; 480 Н·м при 1750–2250 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1969 см³; 235 кВт/320 л.с. при 5700 об/мин; 400 Н·м при 2200–5400 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 7,2 с 5,9 с Максимальная скорость 220 км/ч 230 км/ч Топливо/запас топлива ДТ/71 л АИ-95/71 л Расход топлива: смешанный цикл 5,5 л/100 км 7,7 л/100 км Трансмиссия полный привод; А8



Европейские продажи в сегменте компактных и средних премиальных кроссоверов, шт.

2016 год I квартал 2017 года Volvo XC60 82 990 24 504 Mercedes-Benz GLC 70 349 25 432 Audi Q5 70 266 17 012 Range Rover Evoque 63 950 19 624 Land Rover Discovery Sport 47 569 15 992

Фото: Кирилл Милешкин и Volvo