Что за времена! У каждого второго автопроизводителя модельный ряд — сплошь клоны, полученные путем масштабирования. Без линейки одну модель от другой не отличить ни снаружи, ни внутри. Вот и Volvo туда же. Вслед за кроссовером XC90, который так понравился покупателям, появились S90 и V90, и стало ясно, что шведы собирают свою коллекцию матрешек: можно с уверенностью предположить, как будут выглядеть новые седан S60 и небольшой кроссовер XC40.
Новый XC60, к счастью, сохранил фирменную восходящую подоконную линию, и в профиль машина узнаваема. Спасибо художникам и за то, что сберегли главное наследие Volvo — шведский кубизм экстерьера и интерьера, тот грубоватый налет, который был возведен в абсолют в машинах 700‑й и 900‑й серий.
Вечно молодой
Смотрю на статистику европейских продаж и не верю своим глазам: выпускавшийся с 2008 года XC60 даже в последние пару лет лидировал в своем сегменте! Позади остались и Audi Q5, и удачно выстреливший Mercedes-Benz GLC. В этом году за лидерство бьется та же троица, но борьба обострилась, ведь «кольца» представили обновленную машину (ЗР, № 3 и № 7, 2017).
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После XC90 шведы не сказали в интерьере ничего нового. Всё здесь хорошо, но с функционалом размещенных на руле клавиш перемудрили — придется долго привыкать. И с сиденьем водителя не всё идеально: если выдвинешь экстендер подушки, провалишься в образовавшуюся выемку.
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Жидкокристаллическая комбинация приборов бликует на солнце. Перевод реплик системы навигации на русский язык, как водится, не обошелся без курьезов. Дорогу В‑2134 система обозначила как «дорогу в двухтысячном году 134». Навигационные подсказки отображаются на панели приборов, на проекционном дисплее и на центральном мониторе — картинки везде разные по масштабу и качеству, запутаться легко.
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Клавиши базовых настроек сиденья размещены на привычном месте. Тонкие настройки и включение массажера зашиты в электронное меню, но рулить ими нужно джойстиком, расположенным на кресле! Обогрев и вентиляция включаются только через сенсорный экран.
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В недрах мультимедийной системы можно найти функцию оплаты парковки, но в России она работать не будет. Экран маркий, поэтому предусмотрена штатная тряпочка для протирки. Чтобы в процессе «уборки» сенсорный дисплей не сходил с ума, его можно выключить нажатием на клавишу.
Успешный автомобиль нужно обновлять крайне осторожно. Разочаруешь покупателей — недосчитаешься выручки. Но у Volvo уже был пробный шар — запущенный два с половиной года назад XC90. Новичок XC60 гораздо ближе к своему старшему брату, чем это может показаться. Схожий дизайн, та же модульная платформа SPA. Линейка двигателей, несмотря на разницу в классе, - как под копирку: «турбочетверки» Drive-E, по паре бензиновых и дизельных, плюс мощнейший гибрид (407 л.с.). Тот же 8-ступенчатый автомат и полный привод, а приборы отличаются лишь парой нюансов. Даже в опциях паритет: XC60 обзавелся такой роскошью, как пневмоподвеска и четырехзонный климат-контроль.
На первый-второй
Машина выросла на 44 мм в длину, на 11 мм в ширину, и аж на 91 мм увеличилась колесная база.
Первым делом я полез на заднее сиденье. Ого, стало просторнее! Устроившись «сам за собой», прикинул запас пространства в коленях: почти в ладонь. Но это если сидеть, проглотив жердь (хорошо, что голова до потолка не достает), а чуть расслабишься — и ноги уже упираются в жесткий пластик, которым облицованы задники передних кресел.
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Задний подлокотник удобен, в нишу ложится смартфон.
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Лючок для длинномеров маленький — буквально с две ладони.
Спереди, конечно, интереснее. Мне очень нравится мультимедийная система Sensus Connect с 9-дюймовым вертикальным дисплеем — хороши и логика меню, и быстродействие. Главный экран с крупными блоками основной информации поддерживают два второстепенных, чьи виртуальные клавиши предлагается компоновать по своему вкусу.
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Объем багажника «под шторкой» — 505 литров (+ 10 л).
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В подполье обнаружите ремкомплект для шин (на европейских машинах запаски нет) и — неожиданно! — баллоны пневмоподвески.
Но с «сенсоризацией» шведы перестарались: обычных кнопок практически не осталось! Все настройки климатической системы (кроме обогрева заднего стекла и режима обдува «всё на ветровое») переехали в «телевизор» — и для любого изменения режима нужно сделать как минимум два клика по дисплею. Частично выручает голосовое управление. Достаточно сказать: «Мне холодно» — и электронный разум повысит выставленную температуру на один градус. Но бывает, что компьютеру слышится нечто свое, и приходится тыкать пальцем в экран.
Огонька не найдется?
Пускаю двигатель стильным граненым кубиком на центральном туннеле (его надо повернуть против часовой стрелки) и выруливаю на улицы Барселоны. Под колесами шершавый асфальт, и я ставлю высший балл за шумоизоляцию: действительно премиум! Интерьерные панели с идеальной подгонкой немы, материалы не хуже, чем на немецких машинах. Разве что блок клавиш на водительской двери простоват.
Сейчас в моих руках мощная версия Т6. Вопрос ресурса раскачанной аж до 320 л.с. двухлитровой «четверки» оставим на потом — время покажет.
Ничуть не сомневаюсь, что T6 честно выкладывается на паспортные 5,9 секунды до сотни. Однако спурт этот какой-то обыденный, не цепляющий нерв. С одной стороны, это комплимент: шумоизоляция «не впускает» двигатель в салон даже на высоких оборотах. Но если заплатил за «табун лошадей», вполне законно ждешь вспышки, темперамента, эмоций! А XC60 боится рыкнуть выхлопом даже в грозном режиме Dynamic. Незыблемость семейных ценностей?
После быстрой, но тщательно это скрывающей «бензинки» беру ключи от дизельной модификации D5. Четырехцилиндровый мотор выдает 235 «лошадей» и ломовой крутящий момент 480 Н·м, который доступен уже с 1750 об/мин. Поэтому каждое резкое троганье — почти как выстрел. Педаль чувствительная, «острая»: чуть нажал — бросок. Таки работает PowerPulse!
Эта система борется с турбоямой на низких оборотах на первых двух передачах, когда традиционный провал оказывается особенно критическим. Отдельный компрессор с электроприводом нагнетает часть воздуха, прошедшего очистку фильтром, в двухлитровый баллон. При резком нажатии на педаль газа накопленный воздух направляется прямиком к турбине, и это компенсирует недостаточность потока отработавших газов для ее раскрутки. Запаса в баллоне хватает на две «инъекции», но инженеры заверили меня, что даже в городском режиме с частыми троганиями система PowerPulse всегда в боеготовности.
Семья на первом месте
Турбодизель — едва ли не единственный источник задора и огня. Пневмоподвеска вне зависимости от выбранного режима предельно мягка. Повороты «шестидесятка» пишет уверенно, но глубокие крены намекают, что стоило бы помедленнее. Даже «рисунок» жидкокристаллических приборов умиротворительно спокоен.
Шикарное сиденье — с вентиляцией и функцией массажа с пятью программами, для каждой из которых предусмотрено три настройки интенсивности и скорости работы: в сумме 45 возможных вариантов! И я сдаюсь — качу плавно, размеренно. Зачем бороться с поворотами, когда их можно просто проехать?
Чтобы полюбить новый XC60 всем сердцем, нужно непременно обзавестись детьми, загородным домом и выпарить весь бензин из своей крови. Если всё это уже сделано, записывайтесь в очередь. Продажи начнутся на рубеже 2017 и 2018 годов.
Полагаю, что начальная цена не превысит трехмиллионную планку налога на роскошь, но хорошо оснащенные машины будут, ясное дело, дороже.
Рекомендую дизельный Volvo XC60 D5: в нем есть легкая живинка, он удивительно комфортен и выгоднее относительно бензиновой версии Т6 — дешевле, берет меньше топлива, транспортный налог будет скромнее.
Из 2640 проданных у нас в прошлом году XC60 первого поколения почти 95% — дизельные! Уверен, что эта пропорция сохранится и у новой машины. Не один же я такой умный.
|Правильный набор ценностей для добропорядочного семьянина
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Volvo XC60 D5 AWD
Volvo XC60 T6 AWD
Длина/ширина/высота/база 4688/1902/1658/2865 мм
Объем багажника (VDA) 505 л
Снаряженная/полная масса н.д.
Двигатель
дизельный, Р4, 16 клапанов, 1969 см³; 173 кВт/235 л.с. при 4000 об/мин; 480 Н·м при 1750–2250 об/мин
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1969 см³; 235 кВт/320 л.с. при 5700 об/мин; 400 Н·м при 2200–5400 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч
7,2 с
5,9 с
Максимальная скорость
220 км/ч
230 км/ч
Топливо/запас топлива
ДТ/71 л
АИ-95/71 л
Расход топлива: смешанный цикл
5,5 л/100 км
7,7 л/100 км
Трансмиссия полный привод; А8
Европейские продажи в сегменте компактных и средних премиальных кроссоверов, шт.
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|
2016 год
|
I квартал 2017 года
|
Volvo XC60
|
82 990
|
24 504
|
Mercedes-Benz GLC
|
70 349
|
25 432
|
Audi Q5
|
70 266
|
17 012
|
Range Rover Evoque
|
63 950
|
19 624
|
Land Rover Discovery Sport
|
47 569
|
15 992
Фото: Кирилл Милешкин и Volvo