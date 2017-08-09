10 простых способов сэкономить топливо

Можно ли заставить свой автомобиль умерить топливный аппетит? Можно и нужно!

Деньги не пахнут, но улетучиваются.

Народная мудрость

Молекулярный модификатор топлива — я про него когда-то писал. Если верить доцентам с кандидатами, эта штуковина действительно давала на стендах несколько процентов экономии. Однако же очередь за ней, похоже, так и не выстроилась…

Чего я только не делал лет тридцать назад, чтобы снизить расход топлива на отцовской машине, которая потихоньку становилась моей! Энтузиазм подхлестывали отдельные публикации как в журнале «Изобретатель и рационализатор», так и в «За рулем». Я менял местами жиклеры первичной и вторичной камер в жигулевском карбюраторе «Вебер», устанавливал иглы, регулирующие сечение жиклеров, на место смотровых окон волговского К-126, изобретал лучшее в мире электронное зажигание на ИК-светодиодах, проверял воздействие всевозможных магнитов...

Впрочем, уже работая в ЗР, я продолжал поиски «философского камня», проверяя омагничиватели, ионизаторы, синтезаторы катализатора и прочие творения рук человеческих. Зачем? Ответ простой: мне интересно! Потому что все еще теплится надежда: «А вдруг?».

Впрочем, сейчас речь не об этом. Магниты магнитами, но есть гораздо более простые способы снизить аппетит своего экипажа. Заранее прошу прощения у специалистов, кому некоторые из них покажутся общеизвестными. Далеко не для всех нижеизложенное очевидно. Итак, смотрите нашу фотоподборку: подробные рекомендации — в подписях к фотографиям.

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В заключение поделюсь еще раз личным опытом. Моя машина — достаточно мощная и быстрая. Но именно по этой причине я получаю удовольствие еще и от того, что могу, почти как магистр Йода, заставить ее слушаться меня и потреблять в среднем не привычные для таких характеристик 12–15 литров на сотню, а только 8–9. А то и меньше. Это своего рода игра. И она дает адреналина не меньше, чем режим «кикдаун» во время разгона. Потому что вдавить педальку в пол может любой добрый человек, а вот добиться низкого расхода — единицы.

В любом случае, всем счастливого пути. И невысокого расхода!