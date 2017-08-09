10 простых способов сэкономить топливо

Можно ли заставить свой автомобиль умерить топливный аппетит? Можно и нужно!

Деньги не пахнут, но улетучиваются.
Народная мудрость

Молекулярный модификатор топлива — я про него когда-то писал. Если верить доцентам с кандидатами, эта штуковина действительно давала на стендах несколько процентов экономии. Однако же очередь за ней, похоже, так и не выстроилась…
Молекулярный модификатор топлива — я про него когда-то писал. Если верить доцентам с кандидатами, эта штуковина действительно давала на стендах несколько процентов экономии. Однако же очередь за ней, похоже, так и не выстроилась…

Чего я только не делал лет тридцать назад, чтобы снизить расход топлива на отцовской машине, которая потихоньку становилась моей! Энтузиазм подхлестывали отдельные публикации как в журнале «Изобретатель и рационализатор», так и в «За рулем». Я менял местами жиклеры первичной и вторичной камер в жигулевском карбюраторе «Вебер», устанавливал иглы, регулирующие сечение жиклеров, на место смотровых окон волговского К-126, изобретал лучшее в мире электронное зажигание на ИК-светодиодах, проверял воздействие всевозможных магнитов...

Впрочем, уже работая в ЗР, я продолжал поиски «философского камня», проверяя омагничиватели, ионизаторы, синтезаторы катализатора и прочие творения рук человеческих. Зачем? Ответ простой: мне интересно! Потому что все еще теплится надежда: «А вдруг?».

Впрочем, сейчас речь не об этом. Магниты магнитами, но есть гораздо более простые способы снизить аппетит своего экипажа. Заранее прошу прощения у специалистов, кому некоторые из них покажутся общеизвестными. Далеко не для всех нижеизложенное очевидно. Итак, смотрите нашу фотоподборку: подробные рекомендации — в подписях к фотографиям.

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В заключение поделюсь еще раз личным опытом. Моя машина — достаточно мощная и быстрая. Но именно по этой причине я получаю удовольствие еще и от того, что могу, почти как магистр Йода, заставить ее слушаться меня и потреблять в среднем не привычные для таких характеристик 12–15 литров на сотню, а только 8–9. А то и меньше. Это своего рода игра. И она дает адреналина не меньше, чем режим «кикдаун» во время разгона. Потому что вдавить педальку в пол может любой добрый человек, а вот добиться низкого расхода — единицы.

В любом случае, всем счастливого пути. И невысокого расхода!

10 простых способов сэкономить топливо
Фото: из архива автора и Tom Wang/ТАСС
10 простых способов сэкономить топливо
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Комментарии (72)

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0

Как-то видел у грузовика на тахометре зелёную зону, где дизельный двигатель работает в наиболее экономичном режиме. Как найти эту зону у дизеля легкового автомобиля? Совет «меньше обороты — меньше расход» в какой-то момент перестаёт работать. Мой вопрос, в какой момент это происходит?

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0

По старой логике моторостроения,чем выше передача и момент ближе к максимальному,но  не вступившему ещё обогатителю в прошивке или экономайзеру в карбюраторе — тем меньше расход топлива.С новой «модой» не всё так просто.Двигатель «зажимается» по степени сжатия так,что оптимальный угол опережения возможно подогнать только на частичных нагрузках — т.е. при больших нагрузках оптимального угла достичь не возможно — детонация мешает.Что это даёт?Улучшение экономичности на частичных,и наиболее частых,нагрузках и увеличение мощности на больших оборотах.Но если таскать прицеп,то,как ни парадоксально,на пониженных передачах или при большей кубатуре ДВС расход оказывается ниже,чем у малокубатурных работающих внатяг.

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0

ррр

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0

Катаюсь, обычно газ в пол/по тормозам))) По бортовику, средний расход 11 литров/100км. Не так давно решил попробовать поэкономить. Скинул показания бортовика. Режим тот же — (дом — работа — дом), давил педальку аккуратно, чтоб мгновенный расход выше 10л не поднимался. Так ездил пару недель, добился среднего расхода 9,6л/100км. А потом забросил экономить.

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+1
Калашников Дмитрий

И какие выводы? Впрочем, если не противно так ездить, то тут советовать что-либо не нужно. Удачи.

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0

Минусует владелец АЗС, не иначе! )

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0
Громов Сергей

Точно! Я об этом не подумал...

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0
Колодочкин Михаил

Торжественно обещал.

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0
робот

Да ладно...Вы же все равно «роботом» подписываетесь, так что никто не догадается:). В любом случае спасибо!

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0
Колодочкин Михаил

То, что знают два немца, знает вся Германия. Это их пословица.
Мы не в Германии.

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-1
робот

:) Ценю вашу скромность.

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-1
робот

Мюллер немного иначе сказал.

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0
Шандор Матиас

Мюллер — это псевдоним. В Москве он был известен, как Юлиан Семёнович Семёнов, а в более узких конспиративных кругах как Ляндрес.

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0
робот

Да, псевдоним. «Отец — Семён Александрович Ляндрес, организатор издательского дела, редактор, был необоснованно репрессирован в 1952 г. по обвинению в пособничестве „троцкистскому диверсанту“ Бухарину;
Мать — Галина Николаевна Ляндрес (урождённая Ноздрина), учительница истории;
Жена — Екатерина Сергеевна (родилась в 1931 году[6]), родная дочь Натальи Петровны Кончаловской от первого брака, приёмная дочь Сергея Владимировича Михалкова»

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0
Колодочкин Михаил

В еврейском источнике Ежевики (EJWiki) про «троцкистского диверсанта Бухарина в 1952 году» не отважились напечатать. А в российских с конца 80-х всё что угодно могут написать, базар не фильтруют.
Троцкого ухлопали в 1940 году, Бухарина расстреляли двумя годами раньше.

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0

Можно добавить:
— нужно содержать автомобиль в исправном состоянии. Закоксованные форсунки (или неправильно работающий карбюратор у кого остался), старые свечи и провода зажигания, забитый воздушный фильтр, нарушенная геометрия колёс попросят свою мзду.
— движение внатяг не способствует экономии, двигатель должен «дышать».
— нужно использовать движение накатом. Но стоит уточнить, что это не значит катиться на нейтралке, а двигаться на передаче с отпущенной педалью газа, например на уклоне. Кроме экономии топлива, которое в таком режиме не расходуется, экономятся тормозные колодки. Про безопасность я уже не говорю. Расплавившиеся от перегрева колодки и закипевшая тормозная жидкость дарят непередаваемые ощущения.

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+2
Зимин Влад

Да, Влад, конечно. Просто техническое состояние, как мне кажется, должно подразумеваться по умолчанию.

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+1
Колодочкин Михаил

Техническое состояние своего авто каждый оценивает по разному. Говорю по опыту работы на автосервисе. Иногда заезжают такие автомобили «просто поменять масло, всё остальное в идеале», что удивляешься как они вообще на ходу не разваливаются.

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0

Толковая статья. Расход напрямую зависит от манеры езды. Каждый раз нажимаешь педаль газа — открываешь кран и бензин утекает в двигатель. Нажимаешь педаль тормоза — бензин утекает в землю. Многие так и ездят выливая до 30% бензина в землю.

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+1
Евгений

Ускорения в пол конечно плохо отразятся на экономии топлива, НО! Каждый раз когда передо мной на светофоре новая иномарка не может ускориться быстрее груженого грузовика, хочется спросить неужели оно того стоит? Ведь чем медленнее ускоряется такой индивидуум, тем ниже средняя скорость прохождения машин через перекресток, а значит это ведет к образованию пробок, а это причина №8. Парадокс! А самое главное, что такой экономный индивидуум экономит топливо при старте за счет тех, кто не успеет пройти перекресток и останется стоять, пережигая топливо впустую и отравляя воздух. Так что не очень ясно — адекватное ускорение это плохо или хорошо.
Я конечно не призываю жать в пол не глядя по сторонам, но все же лично я стараюсь уйти со светофора поскорее, дабы не создавать пробок на ровном месте — что поделать, дурное воспитание, не могу думать только о себе.

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+1
Александр

Александр! Готов спорить на что угодно: вы еще и гудите постоянно, когда подобным образом «думаете о других». И ни за что не пустите того, кому нужно перестроиться перед вами. И пассажиры у вас в салоне за поручень постоянно держатся, когда вы виражи закладываете... И покрышки у вас визжат то и дело... Я не прав?

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0
Колодочкин Михаил

Полностью ошиблись! Да и штраф за превышение скорости последний раз получил 3 года назад, потому что не превышаю. Вот такой парадокс, стараюсь ездить без нарушений и не мешая другим, но это не отменят того факта, что я вижу как отдельные личности затрудняют движение на ровном месте.

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0
Колодочкин Михаил

И говорил я про адекватное ускорение, а не про резкое с визгом и дымом. Адекватное это когда я трогаясь параллельно с грузовиком, обгоняю его, перестраиваюсь вправо перед ним и еду с максимально разрешенной скоростью, позволяя другим водителям себя обогнать. А те самые индивидуумы, мало того что ускоряются наравне с грузовиком, что заставляет ползти поток, так и вправо [у нас не ругаются] перестроятся. Вот так и ездим колонной, с динамикой груженого камаза и удивляемся откуда пробки(причина №8).

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+1
Александр

Пробки вообще не по этим причинам происходят. Степень адекватности каждый определяет сам. Кто-то обгоняет грузовик и потом перед носом у него тормозит перед пешеходным переходом, кто-то газ в пол и  со светофора летит до следующего светофора, где тормозит под треск АБС. Статья ведь про экономичность, а максимальная экономичность достигается при плавном ускорении и торможении. А плавного ускорения и торможения можно достичь когда «видишь» дорогу и заранее рассчитываешь маневр и скорость.

Ответить#
0
Евгений

Спасибо, Евгений. Но они искренно не понимают, как можно ехать иначе.

Ответить#
+2
Колодочкин Михаил

Каждый сам решает как ездить.

Ответить#
0

хорошие советы для дураков

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-1
ДУРДОМ на колёсах

Да, я помню —- вы всякий раз радуетесь.

Ответить#
0
Колодочкин Михаил

не понял разве это плохо если мне нравяца ваши советы

Ответить#
0
ДУРДОМ на колёсах

А кто сказал, что плохо? Просто иногда хочется, чтобы и другие прислушивались:)

Ответить#
-1
Колодочкин Михаил

в смысле другие прислушивались это другие тоесть умные прислушивались
так им советы не нужны они же умные итак и сами направо налево советуют
а дураки благодарные слушатели разных советов и даже пытающиеся на себе их пробовать

не ну вот мне всерьез нравица как у вас советуют
все чотко коротко ясно

Ответить#
0
ДУРДОМ на колёсах

Я Вас понял. Спасибо!

Ответить#
+1

Велосипед — это здорово. Сам лет двадцать на нем ездил, нередко и по 70 км за день наматывал. И даже больше. К сожалению, теперь в большом городе на велосипеде ездить слишком опасно. И не только из-за слишком большой вероятности травм, но и по причине загазованности — легкие работают усиленно, а в воздухе висят не самые полезные элементы из таблицы Менделеева. Разве вот если баллоны с воздухом на раму присобачить?

Ответить#
0
Павел

Здорово, когда штанину зажуёт.
Жаль, что двадцать лет назад селфи не было.

Ответить#
-1
робот

У меня прищепка была специальная, когда сам ездил. Но давно это было.

Ответить#
-1
Колодочкин Михаил

Велосипедиста всегда можно было узнать по перфорации на правой штанине.
Михаил, не скромничайте.

Ответить#
-1
робот

Ей-богу, была специальная прищепка из магазина Спорттовары! Давно —-  лет 45 назад... И я не скромничаю:)

Ответить#
-1
робот

А костюм «Олимпийку» надеть не пробовали? Или любые другие узкие спортивные штаны?

Ответить#
-2
Павел

Да мы родом из «империи зла». Узкие спортивные штаны тогда трико назывались, в районе коленок они никогда узкими не были. И носили их в основном зимой, кто кальсоны с начёсом надевать стеснялся.
А зимой в кальсонах на велосипеде не ездили. Зимы были настоящие — холодные и скользкие.

Ответить#
0
Павел

У меня их просто не было....

Ответить#
-1
Колодочкин Михаил

Зато были плотные шерстяные брюки, тоже неплохо по нынешним временам.

Ответить#
-2
робот

Мне тогда в голову не приходило, что для езда на велике нужно как-то по-особому одеваться. Ей-богу...

Ответить#
0
Колодочкин Михаил

И не только на велике. На мотоцикле тоже.

Ответить#
-1
Павел

Проще машины из города выгнать. А мэр электробусов накупит.

Ответить#
0

И еще один совет для водителей машин с «ручной коробкой»: стараться ехать на как можно более высокой передаче. Естественно, сообразуясь с дорожными условиями и здравым смыслом.

Ответить#
-2
Громов Сергей

Для водителей машин с «ручной коробкой»: стараться ехать на нейтрали, отталкиваясь одной ногой, как на самокате.

Ответить#
+1
робот

Тогда их постоянно будут обгонять самосвалы с песком!

Ответить#
-1
Громов Сергей

Только осторожно: когда мотор идет " в натяг", ему не очень хорошо

Ответить#
0
Колодочкин Михаил

Я же и говорю про здравый смысл. Не надо пытаться ехать 30 км/ч в горку на пятой передаче! )

Ответить#
-1
Колодочкин Михаил

А в пробке он как идёт, когда только сцепление отпускаешь?

Ответить#
-1
робот

Причем здесь пробка и сцепление? Вам непонятно, что такое «в натяг»? Об этом выше написано. Когда кто-то кое-как ползет в горку на неподходящей передаче, вдавив газ в пол.

Ответить#
-2
Громов Сергей

В турбояме... Ничего, из канавы выскочит, поршнями зашевелит, с молодецким посвистом на верхушке окажется.
Москва-Воронеж — х.. догонишь!

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-1

По эконометру ехать, это путаться под ногами у грузовиков. Мало приятного.
Для меня предпочтителен метод №1 по счётчику остаточного пробега. Всегда перехожу на него, когда загорается лампа остатка топлива. Зная, сколько осталось до цели, можно, особо не экономя, педалировать по нелинейной характеристике, видя по цифрам, сколько осталось дотянуть до аэродрома.
И про давление в шинах не забывать. Езда в вату утомительна, особенно на велосипеде.

Ответить#
0
робот

Путаться по ногами, как вы говорите, обречен любой, едущий по Правилам. Тут же в зад упирается недовольный Дальнобой. Но позволю при этом заметить, что когда устанавливал свой «рекорд», то скорость была примерно 90... Это никак не назовешь путанием под ногами.

Ответить#
0
Колодочкин Михаил

Если вас обогнал один самосвал, осыпав песком, потом другой, третий... Есть повод задуматься, стоит ли подставлять себя под пескоструйку.

Ответить#
-1
робот

Самосвал с такой скоростью вряд ли поедет — дальнобои на самосвалах не катаются. Но, опять-таки, речь о другом. Я описал абсолютно реальный и проверенный способ ездить экономно. Не нравится? Ну, извините...

Ответить#
0
Колодочкин Михаил

«Самосвал с такой скоростью вряд ли поедет».
Не только порожние, как говорят, сам лично видел гружённые щебёнкой самосвалы в Адыгее на трассе между Бжедугхабль и Усть-Лабинском и было это в 2013 г в сентябре. Караваны возили щебень в район Сочи

Ответить#
-1
Колодочкин Михаил

Порожние самосвалы летают со свистом, не гнушаясь сдувать из левой полосы медитирующих там тихоходов.

Ответить#
-1
робот

Тихоходам в левом рядку делать нечего. Как и остальным, впрочем: всегда так считал. Обогнать —- да, а постоянно двигаться —- это моветон. Это мое мнение.

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+1
Колодочкин Михаил

Моветон — это скромно.
Грубое наплевательство на п.9.4. ПДД РФ.
И все, (заметьте — все!), делают вид, что не замечают.
Зато блох радарами научились ловить.

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-1
Колодочкин Михаил

Помню был случай — бак был полупустой, решил поэкономить топливо и дотянуть до хорошей «заправки» по трассе М2, ехал 80–90. Меня начали обгонять грузовики — ну обгоняют и ладно. Только при одном таком обгоне мне прилетел камень в лобовое, ремонт скола обошелся что то около 1500 рублей — цена полного бака на то время. Правда была весна, дороги как раз покрыты слоем зимнего песка и гравия. Но для себя вывод сделал — дешевле залиться на 10 литров на более менее приличной заправке и ехать с крейсерской 100–110 до «хорошей» чтобы там залиться под завязку — дешевле будет.

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0

Правило 10 у меня основное).. Сегодня вот — на дачу не надо, по магазинам не надо, а на работу можно и на троллейбусе скататься за 13 рублей)

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0
Андреев Герман

Я частенько в офис на велосипеде катаюсь. А вот и наш прошлогодний тест-эксперимент ссылка

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-1
Саруханов Артур

Независимо от того, куда вы едете, это будет в гору и против ветра.
(1 закон езды на велосипеде)

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+1
робот

И что?

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-1
Алексей

И то.

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-1
Саруханов Артур

Тоже раскусил прелести велосипеда, не смотря на короткое лето.
И кардионагрузка лишней не будет.

Ответить#
0
Андреев Герман

Значит, я не одинок  —- уже приятно.

Ответить#
0

В журнале много писали про эти простейшие способы сэкономить. Например, в №1 за 1979 год. А более всего мне совет №10 понравился.

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-2
Шандор Матиас

Его обычно с презрением каким-то воспринимают... Смотрят пустыми глазами и говорят: «Ездил —- и буду ездить»...

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0

Кстати, с технической точки зрения вот это любопытно: ссылка

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0