Школа опытных водителей: 4 секунды до столкновения

Вот вы наверняка считаете себя умелым водителем... Скорее всего, так и есть. Однако давайте проверим, что вы сделаете в обычной, часто встречающейся дорожной ситуации.

Подъехав по второстепенной дороге к пересечению с шоссе, вы собираетесь повернуть налево. Справа от вас дорога свободна. Слева — приближается несколько автомобилей, ближайший из которых находится от перекрестка на расстоянии около 100 метров. Как вы будете действовать в сложившейся ситуации? Ниже несколько вариантов развития событий. Проголосуйте за тот, что кажется вам верным, а правильный ответ читайте на следующей странице.

Вы собираетесь повернуть налево с второстепенной дороги. Ближайший автомобиль находится на расстоянии 100 метров от перекрестка. Каковы ваши действия?
Вы собираетесь повернуть налево с второстепенной дороги. Ближайший автомобиль находится на расстоянии 100 метров от перекрестка. Каковы ваши действия?

Как поступит опытный водитель, выезжая на главную дорогу, если до ближайшего автомобиля 100 м?

пропустит вереницу автомобилей и, дождавшись более благоприятного момента для выезда на трассу, совершит маневр
3148 (84.24%)
спокойно, не форсируя скорость, выйдет на шоссе перед вереницей автомобилей, считая, что такая ситуация еще не опасна
224 (5.99%)
сходу активно приступит к повороту, чтобы завершить маневр, пока нет помехи справа
365 (9.77%)
Всего голосов: 3737

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Комментарии (21)

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Две машины можно пропустить, а если за ними вереница машин в плотном потоке? Когда голосовал вспомнил выезд на главную когда с ДАЧИ все едут плотным потоком по домам , скорость конечно не 90  а около 60 ,Так вот не влезешь в такой разрыв не уедешь с перекрестка. ВСЕ решения принимает ВОДИТЕЛЬ. И ещё многие кто глядя на картинку решил пропустить в реальных событиях поедут, но это моё личное мнение. Две машины на дорогах это уже редкость .

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0

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0

Катастрофа! 16% полных идиотов , которые не могут предположить ,что за фургоном замечательно может «спрятаться», мотоциклист , причём и не один, легковушке в данном случае спрятаться сложнее , но вероятность тяжелого ДТП невероятно высока.

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0

В этой колонне найдётся тот, кто приступит к обгону (не нарушая ), который вы не увидите.

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+1

Есть здесь какая-то недосказанность. В этой колонне всегда найдётся тот, кто начнёт обгон. И правила ему это не запрещают. А вот выезжающий со второстепенной дороги этого не видит, но должен уступить дорогу «независимо от направления движения».

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0

Все эти ответы только для чайников. Есть такое понятие как глазомер и каждый опытный водитель точно знает как можно безопасно повернуть на его конкретном автомобиле в такой ситуации. И потом, одно дело поворачивать на гранте с  набором скорости до 100 км/ч за 14 с и совсем другое дело на Х5 к примеру с 3х литровым дизелем N57, где такое же ускорение произойдёт за 6,5

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0

все эти ответы только для чайников. Есть такое понятие как глазомер и каждый опытный водитель точно знает как можно безопасно повернуть на его конкретном автомобиле в такой ситуации. И потом, одно дело поворачивать на гранте с  набором скорости до 100 км/ч за 14 с и совсем другое дело на Х5 к примеру с 3х литровым дизелем N57, где такое же ускорение произойдёт за 6,5 с.

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0

Лучше быть пять минут трусом, чем всю жизнь покойником.

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+1

А меня больше всего процентный расклад ответивших позабавил. Не оскудеет земля русская идиотами.

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+2
svinomordio a humble bf3 gambler

Уже меньше, чем тех, которые узелки на перекрёстках вяжут.

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+1

Согласен с первым вариантом!На картинке нарисованы кусты и водитель со второстепенной дороги может не видить малолитражку,тем более за таким «автобусом».В свою очередь,водитель малолитражки,видя что он едет по главной и устав плестись за «автобусом» может начать обгон(хотя, я бы не стал это делать на перекрёстке с такой ограниченной видимостью).Итог всего этого можно предугадать!

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+15
Фролов Пётр

Как начинающий ученик автошколы, осмелюсь заметить, что выезжать в подобной ситуации чревато даже со стороны свободной полосы, если  бы перекрёсток был крестообразный.
В любой момент, следующий за фургоном автомобиль, может пойти на обгон и получить от вас в лоб. Или вы от него.
Это классическая ситуация обычно случается с теми, кто не догоняет, откуда прилететь может.

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+6
Фролов Пётр

Плюс много!

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0

считаю более злободневной для себя проблемой, если выезжающий со второстепенной дороги в такой же ситуации как на картинке, поворачивает на право и весь поток торомозит матюкаясь, пока выехавший изволит ускориться..

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+3
О. Александр

Зачем ускоряться? Повесил сзади табличку — «Не буди!» — прилёг поближе к осевой и спи дальше.
У нас тревожить спящих чревато, агрессором заклеймят на законодательном уровне и права отнимут.
Всем спать!

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+2
О. Александр

Это если он изволит ускориться... Есть такие, которые выезжают, катятся еле-еле, ждут пока все оттормозятся, и только потом на газ давят :D
Лично я руководствуюсь золотым правилом «не мешай». Если и выезжаю перед потоком, то разгоняюсь довольно интенсивно, чтобы не создавать неудобств остальным.

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+2

Тут и считать не надо. В любой момент, едущий сзади водитель корейского кроссовера может очнуться от дремоты и начать бесконечно долгий затяжной обгон, пытаясь объехать ФИАТ Дукато. И лишь поняв бесплодность своих попыток, задвинет обратно под хвост.
Но водитель выезжающего автомобиля успеет про этот караван уже забыть и уж точно не вспомнит, отходя вечером ко сну.

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0
робот

В случае с грантой 87 лс будет много хуже.
Вы никак не могёте без плевков в сторону корейских машин хоть по поводу хоть просто так.

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-1
Евгений

Почему плевки?
Корейский автомобиль — это вершина эволюции всего автопрома. Дальше будет только хуже.
Я уже эти опусы читал на старом форуме, могу персонально для вас согласиться.

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+2
робот

Какой еще водитель корейского кроссовера, что за бред Вы несете? Там мерс А-класса если что за фургоном. Вот действительно — в чем смысл пытаться тявкать на корейские машины по поводу и без?

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-1
MaMoHTuK

Вас уже двое. Третьим возьмёте?

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+1