Школа опытных водителей: 4 секунды до столкновения

Вот вы наверняка считаете себя умелым водителем... Скорее всего, так и есть. Однако давайте проверим, что вы сделаете в обычной, часто встречающейся дорожной ситуации.

Подъехав по второстепенной дороге к пересечению с шоссе, вы собираетесь повернуть налево. Справа от вас дорога свободна. Слева — приближается несколько автомобилей, ближайший из которых находится от перекрестка на расстоянии около 100 метров. Как вы будете действовать в сложившейся ситуации? Ниже несколько вариантов развития событий. Проголосуйте за тот, что кажется вам верным, а правильный ответ читайте на следующей странице. Вы собираетесь повернуть налево с второстепенной дороги. Ближайший автомобиль находится на расстоянии 100 метров от перекрестка. Каковы ваши действия?

Как поступит опытный водитель, выезжая на главную дорогу, если до ближайшего автомобиля 100 м? пропустит вереницу автомобилей и, дождавшись более благоприятного момента для выезда на трассу, совершит маневр 3148 (84.24%) спокойно, не форсируя скорость, выйдет на шоссе перед вереницей автомобилей, считая, что такая ситуация еще не опасна 224 (5.99%) сходу активно приступит к повороту, чтобы завершить маневр, пока нет помехи справа 365 (9.77%) Всего голосов: 3737