Подъехав по второстепенной дороге к пересечению с шоссе, вы собираетесь повернуть налево. Справа от вас дорога свободна. Слева — приближается несколько автомобилей, ближайший из которых находится от перекрестка на расстоянии около 100 метров. Как вы будете действовать в сложившейся ситуации? Ниже несколько вариантов развития событий. Проголосуйте за тот, что кажется вам верным, а правильный ответ читайте на следующей странице.
Школа опытных водителей: 4 секунды до столкновения
Вот вы наверняка считаете себя умелым водителем... Скорее всего, так и есть. Однако давайте проверим, что вы сделаете в обычной, часто встречающейся дорожной ситуации.
Как поступит опытный водитель, выезжая на главную дорогу, если до ближайшего автомобиля 100 м?
|пропустит вереницу автомобилей и, дождавшись более благоприятного момента для выезда на трассу, совершит маневр
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|спокойно, не форсируя скорость, выйдет на шоссе перед вереницей автомобилей, считая, что такая ситуация еще не опасна
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|сходу активно приступит к повороту, чтобы завершить маневр, пока нет помехи справа
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