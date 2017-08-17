Причем, если послушать водительскую братию, то получается, что кроме вымогательства госавтоинспекторы ничем и не занимаются. Зачастую, конечно, водители преувеличивают, говоря о беспределе инспекторов. Ведь как бывает? Нарушит водитель буквально чуть-чуть — ведь никто же не видит... Или на авось надеется? А тут раз — и инспектор появляется. Кто виноват? Наш брат водитель никогда не признается, что сам оплошал.
А может, и наоборот. Едет себе законопослушный водитель, и тут его без всякого повода тормозит ДПС, и начинается... Проверка по разным базам, придирчивый осмотр и дежурный вопрос: а что вы вчера выпивали?
В общем, споры эти бесконечны и бессмысленны. В одном уверен, каждый должен пользоваться своими правами и, конечно же, исполнять обязанности. А если права водителя нарушаются, то непременно должна последовать ответная реакция. Скажем, жалоба на действия инспектора. А чтобы пожаловаться, нужно знать, правильно ли ведет себя сотрудник ДПС на дороге.
Основные права и обязанности инспектора прописаны как в регламенте ГИБДД (то самое Наставление по работе ДПС, утвержденное приказом МВД РФ № 185), так и в Административном кодексе (КоАП РФ). Конечно, любой госавтоинспектор, как сотрудник полиции, должен руководствоваться еще и законом «О полиции».
Проверка документов
- поступила информация о правонарушении, а ваш автомобиль как раз подходит под описание;
- проводится спецмероприятие или рейд;
- инспектор увидел, как вы нарушили правила (ну ему так показалось).
Если инспектор остановил вас вне поста, но даже надуманное основание не озвучил, это повод для жалобы.
Почему остановили?
Инспектор при остановке обязан:
- представиться, а по требованию водителя предъявить в развернутом виде служебное удостоверение (не выпуская его из рук);
- сообщить причину остановки;
- не мешать водителю делать фото или снимать видео общения со стражем правопорядка.
Попался невоспитанный инспектор, который не представляется и «ксиву» не показывает? Да еще не дает на телефон его беспредел снимать? Еще один повод для кляузы.
Где остановили?
Еще одной причиной жалобы может стать неправильное расположение патрульного автомобиля. Те самые засады. Патрульный автомобиль должен быть отчетливо виден на дороге. Запрещается размещение патрульного автомобиля на участках с ограниченной видимостью. Правда, если патруль следит за дорогой с аппаратом автоматической фиксации нарушений, то автомобиль ДПС может стоять, по сути, где угодно. Даже использовать объекты дорожной инфраструктуры для маскировки в таких случаях не возбраняется.
Оправданием для госавтоинспектора послужит и то, что запрещенное к остановке место обозначено патрульным автомобилем с включенными специальными световыми сигналами и другими средствами регулирования и организации дорожного движения (светоотражающие конусы).
Поводом для проверки станет нарушение порядка освидетельствования на состояние опьянения (без двух понятых или видеокамер). Досмотр также должен проводиться с понятыми.
Куда жаловаться?
Не могу сказать, что даже при стопроцентно доказанном случае нарушения инспектора сильно накажут. Честь мундира все-таки. Поэтому не лишним будет и распространение информации через соцсети. Тогда силовым чиновникам уж точно придется применить к нарушителю в форме серьезные меры. К слову, за любые нарушения по водительским статьям (если инспектор не спешил на спецавтомобиле на задание с сиреной и мигалками) сотрудники ГИБДД должны привлекаться к ответственности на общих основаниях. Если же инспектор допустил нарушение порядка несения службы, то наказанием будет дисциплинарное взыскание — от выговора до увольнения.
Фото: «За рулем», Борис Кавашкин/ТАСС, Антон Новодережкин/ТАСС