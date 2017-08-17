Общение с инспектором на дороге у многих вызывает неприязнь. Даже обычная проверка документов — повод для недовольства.

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Никогда не будет взаимопонимания между водителями и инспекторами ДПС. Первые зачастую рассматриваются служивыми как нарушители и добыча, ну а большинство водителей уверены: главная задача Госавтоинспекции — не предупреждать правонарушения и помогать в сложных ситуациях на дороге, а карать рублем или лишением прав.

Причем, если послушать водительскую братию, то получается, что кроме вымогательства госавтоинспекторы ничем и не занимаются. Зачастую, конечно, водители преувеличивают, говоря о беспределе инспекторов. Ведь как бывает? Нарушит водитель буквально чуть-чуть — ведь никто же не видит... Или на авось надеется? А тут раз — и инспектор появляется. Кто виноват? Наш брат водитель никогда не признается, что сам оплошал.

А может, и наоборот. Едет себе законопослушный водитель, и тут его без всякого повода тормозит ДПС, и начинается... Проверка по разным базам, придирчивый осмотр и дежурный вопрос: а что вы вчера выпивали?

В общем, споры эти бесконечны и бессмысленны. В одном уверен, каждый должен пользоваться своими правами и, конечно же, исполнять обязанности. А если права водителя нарушаются, то непременно должна последовать ответная реакция. Скажем, жалоба на действия инспектора. А чтобы пожаловаться, нужно знать, правильно ли ведет себя сотрудник ДПС на дороге.

Запрет на остановку для проверки документов вне стационарных постов можно легко обойти. В существующем регламенте есть несколько оговорок. Одна из них — проведение специальных рейдов. Жаловаться в этом случае бессмысленно.

Основные права и обязанности инспектора прописаны как в регламенте ГИБДД (то самое Наставление по работе ДПС, утвержденное приказом МВД РФ № 185), так и в Административном кодексе (КоАП РФ). Конечно, любой госавтоинспектор, как сотрудник полиции, должен руководствоваться еще и законом «О полиции».

Проверка документов

Проверять документы просто так, когда вы ничего не нарушили, инспектор не может. Точнее, не может вне стационарного поста. Но где те посты? Стоят, понимаешь, заколоченные или пустующие. Нет у ГИБДД денег на содержание такого дорогого имущества. А желание заработать есть. Значит, нужно извернуться и останавливать машины в любом месте. Причем сделать это легко и в рамках закона. В том же Наставлении есть оговорки, позволяющие тормозить всех и везде. В качестве обоснования подойдет:

поступила информация о правонарушении, а ваш автомобиль как раз подходит под описание;

проводится спецмероприятие или рейд;

инспектор увидел, как вы нарушили правила (ну ему так показалось).

Если инспектор остановил вас вне поста, но даже надуманное основание не озвучил, это повод для жалобы.

«Стандартная» ситуация. Инспектор останавливает вас и пытается унюхать в салоне запах алкоголя. А раньше предлагали еще и в лицо дыхнуть.

Почему остановили?

Инспектор при остановке обязан:

представиться, а по требованию водителя предъявить в развернутом виде служебное удостоверение (не выпуская его из рук);

сообщить причину остановки;

не мешать водителю делать фото или снимать видео общения со стражем правопорядка.

Попался невоспитанный инспектор, который не представляется и «ксиву» не показывает? Да еще не дает на телефон его беспредел снимать? Еще один повод для кляузы.

Где остановили?

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Иногда можно наблюдать такую картину. Инспектор несет свое дежурство не на служебном автомобиле, а на гражданском. С одной стороны, экипажу ДПС позволительно вести скрытое патрулирование и с использованием гражданской техники. Но если инспектор проверяет водителей, прикрываясь гражданским автомобилем, это уже нарушение.

Еще одной причиной жалобы может стать неправильное расположение патрульного автомобиля. Те самые засады. Патрульный автомобиль должен быть отчетливо виден на дороге. Запрещается размещение патрульного автомобиля на участках с ограниченной видимостью. Правда, если патруль следит за дорогой с аппаратом автоматической фиксации нарушений, то автомобиль ДПС может стоять, по сути, где угодно. Даже использовать объекты дорожной инфраструктуры для маскировки в таких случаях не возбраняется.

Кадры из прошлого. Это вовсе не досмотр. По крайней мере, в этом уверен инспектор. Это всего лишь осмотр, который не требует никакого процессуального оформления. Заблуждение, конечно.

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Следующий повод для жалоб — остановка в неположенных местах. Инспектор указал жезлом на место, запрещенное по ПДД для остановки? Это стопроцентный повод для жалобы. Понятно, что и тут есть оговорки. Если вас остановили для пресечения преступления (вдруг вы кого задавили или что-то запрещенное везете) или поимки нарушителей ПДД, никаких последствий для инспектора не будет.

Оправданием для госавтоинспектора послужит и то, что запрещенное к остановке место обозначено патрульным автомобилем с включенными специальными световыми сигналами и другими средствами регулирования и организации дорожного движения (светоотражающие конусы).

Поводом для проверки станет нарушение порядка освидетельствования на состояние опьянения (без двух понятых или видеокамер). Досмотр также должен проводиться с понятыми.

Проверка на трезвость. Часто проводится без присутствия понятых. Записи очевидцев волшебным образом появляются позже, когда все нужные бумаги уже составлены.

Куда жаловаться?

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На всех патрульных автомобилях есть телефоны доверия. Если таковых нет, то требуйте информацию о вышестоящем начальстве, телефон дежурного или ответственного должностного лица у инспектора. Он обязан передать все данные. Можно сразу сообщить о нарушении. Но лучше сделать это либо через онлайн-сервис на сайте региональной ГИБДД (но даже в этом случае жалобу необходимо составить в письменной форме, поставить дату и подпись, а на сайт загрузить скан или фото этой жалобы), либо направить жалобу письменно при помощи Почты России. К заявлению нужно приложить доказательства вины инспектора. Это могут быть фотографии или видеозапись.

Не могу сказать, что даже при стопроцентно доказанном случае нарушения инспектора сильно накажут. Честь мундира все-таки. Поэтому не лишним будет и распространение информации через соцсети. Тогда силовым чиновникам уж точно придется применить к нарушителю в форме серьезные меры. К слову, за любые нарушения по водительским статьям (если инспектор не спешил на спецавтомобиле на задание с сиреной и мигалками) сотрудники ГИБДД должны привлекаться к ответственности на общих основаниях. Если же инспектор допустил нарушение порядка несения службы, то наказанием будет дисциплинарное взыскание — от выговора до увольнения.

Фото: «За рулем», Борис Кавашкин/ТАСС, Антон Новодережкин/ТАСС