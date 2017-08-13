Видеоподборка: высшая справедливость и «герои» обочины

В нашей подборке самые забавные эпизоды с российских обочин, снятые на автомобильные видеорегистраторы.

Мало кому приходит в голову встраиваться без очереди на кассу в супермаркете. Максимум, что могут сделать особо проворные персонажи, — попросить пропустить их вперед, ведь «им нужно пробить лишь один предмет, а вам — две с половиной тележки». Однако на дороге — где люди «отсечены» друг от друга закрытыми окнами и запертыми дверьми своего автомобиля — стояние в очереди (а пробка — это именно очередь) внезапно принимает иной оборот. Наша сегодняшняя подборка доказывает — бог ПДД все-таки существует.

В идеале все должно происходить точь-в-точь как в этом ролике. Выехал на обочину — изволь быть наказан. Только неотвратимость наказания может повлиять на потенциальных нарушителей. Жаль, экипажей ДПС на всех не хватает. И хорошо, что есть небезразличные граждане и, конечно, высшие силы. Смотрите дальше — и непременно поймете, о чем я.

Водитель пикапа Mitsubishi L200 решил «придержать» обочину, чтобы не усугублять пробку. С точки зрения ПДД это не самый правильный метод, но — как показывает практика — весьма действенный. Беда в том, что в таких ситуациях почти всегда находится тот, кто хочет разобраться. И достаточно редко «обочечники» получают такой же неожиданный и убедительный ответ, как в этом сюжете.

Законы физики — это вам не ПДД. Наплевать на них выйдет себе дороже. Особенно если в распоряжении водителя высокий короткобазный джип и кривые руки. Посмотрите, как изящно «выпилился» рулевой этого Гелендвагена. И никогда так не делайте. Хорошо, что никто, кроме виновника аварии, на пострадал.

Можно бесконечно смотреть на то, как течет вода, как горит огонь и как разбивается автомобиль обочечника. Прямо апофеоз справедливости и рафинированное кармическое торжество. Разве что указатель в этом видео все-таки жалко.

Вот вам еще один аналогичный сюжет. Правда, здесь обошлось без откровенной порчи дорожного имущества (несколько царапин на отбойнике — не в счет). Кстати, этой аварии вполне можно было бы избежать, не брезгуй водитель Соляриса поворотниками. Но включать их, очевидно, не круто. Как и стоять в очереди.

Негатив к обочечникам испытывают многие, но провоцировать аварию, как правило, никто не хочет. Вот и дальнобойщик из этого сюжета банально не заметил Citroen C5, бросившийся в атаку по обочине и сыгравший в Себастьяна Леба. Обратите внимание на верный признак дурака — тонированные фонари. И держитесь от таких персонажей подальше.

А еще не стоит думать, что езда по обочине — это безобидная экономия времени. Количество погибших в подобных происшествиях ежегодно идет на сотни. И это только в нашей стране. Так что не выезжайте на обочину для того, чтобы объехать пробку.

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Ну и на десерт — дорожные «нежданчики».

Видео: YouTube