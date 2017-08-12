Hyundai Creta из парка ЗР: месяц ожидания запчастей

Creta в парке журнала «За рулем» живет с зимы. Но поначалу у нас трудилась 1,6‑литровая 123‑сильная переднеприводная модификация, которая намотала 3500 км, а весной ей на смену пришла полноприводная Creta 2.0 мощностью 150 л.с.

Hyundai Creta
Hyundai Creta

Hyundai > Creta

Hyundai Creta
Hyundai Creta

Hyundai Creta

Изготовитель — Hyundai Motor Manufacturing Rus

Год выпуска — 2016

В эксплуатации «За рулем» — с марта 2017 года

Пробег на момент отчета — 20 500 км

Машину цвета Sunset Orange (доплата за любой цвет, кроме белого, составит 5000 рублей) мы позаимствовали в московском представительстве фирмы Hyundai. Пробег — 16 000 км, что для пресс-парковой машины, которую гоняют в хвост и в гриву, немало: эти 16 тысяч можно смело умножать на два. Тем не менее Creta оказалась абсолютно живой. Разве что отполированный кожаный руль выдавал тот факт, что автомобиль походил по рукам: на парковке усилие на руле невелико и многие вращают его одной ладонью. Я не исключение.

За 20 тысяч километров кожа на руле залоснилась, но повреждений пока нет. Посмотрим, что будет дальше.
За 20 тысяч километров кожа на руле залоснилась, но повреждений пока нет. Посмотрим, что будет дальше.

Сказать, что после 1,6‑литровой версии более мощная воспринимается «самолетом», - значит соврать. Четыреста дополнительных кубиков, 27 л.с. и 41 Н·м крутящего момента дают небольшую прибавку в динамике, но только и всего. А вот не заметить возросший топливный аппетит тяжело. Если Creta 1.6 в городе укладывается в 10 л/100 км, то двухлитровая расходует на два-три литра больше.

Клавиша блокировки муфты привода задних колес утапливается буквально на миллиметр и лишена индикатора. О факте блокировки напоминает лампочка на панели приборов.
Клавиша блокировки муфты привода задних колес утапливается буквально на миллиметр и лишена индикатора. О факте блокировки напоминает лампочка на панели приборов.

Отделка подлокотников экокожей и автоматический режим водительского стеклоподъемника доступны только двухлитровым Кретам в топовой версии Comfort Plus.
Отделка подлокотников экокожей и автоматический режим водительского стеклоподъемника доступны только двухлитровым Кретам в топовой версии Comfort Plus.

С задней подвеской та же история. В том смысле, что многорычажка, устанавливаемая на полноприводные Креты, не кажется чем-то особенным на фоне упругой балки переднеприводных версий. На ровном асфальте разницу в поведении, скорее всего, не удастся почувствовать вовсе. И хотя небольшие неровности многорычажка нивелирует чуть талантливее, разница невелика. А поскольку на бездорожье я выезжаю редко, выбрал бы 1,6‑литровую переднеприводную версию, которая при прочих равных на 200 000 рублей дешевле.

Межосевая муфта слегка запотела, но это не повод для паники.
Межосевая муфта слегка запотела, но это не повод для паники.

Многорычажная задняя подвеска — прерогатива машин со всеми ведущими. Переднеприводные Креты с упругой балкой едут очень похоже, разницу заметят только искушенные водители.
Многорычажная задняя подвеска — прерогатива машин со всеми ведущими. Переднеприводные Креты с упругой балкой едут очень похоже, разницу заметят только искушенные водители.

Не ходите, Креты, в Люблино гулять! Новое заднее стекло целый месяц везли из Кореи.
Не ходите, Креты, в Люблино гулять! Новое заднее стекло целый месяц везли из Кореи.

За три месяца Creta с двухлитровым двигателем проехала 4500 км. И если бы не хулиганы в столичном районе Люблино, высадившие стекло двери багажника без всякой на то причины, пробег был бы на треть больше. Месяц простоя! А знаете почему? Сложный страховой случай? Волокита на СТО? Не-а. Несмотря на то что российские Креты собирают под Санкт-Петербургом, новое стекло везли из Кореи! Собственно замена стекла занимает не больше двух нормочасов.

За исключением этого досадного происшествия, никаких проблем с Кретой не возникло.

Она исправно возила меня по маршруту дом — супермаркет — работа. В марте удалось несколько раз выбраться в Подмосковье со сноубордами. А к началу теплого сезона Creta помогла привезти из гаража два взрослых велосипеда (разуме­ется, пришлось сложить спинку заднего сиденья и снять с них передние колеса). По меркам кроссоверов B‑класса — достойная вместимость.

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В дальние путешествия Creta пока не отправлялась, но лето — прекрасное время для восполнения этого пробела. Трассовый расход машины с двухлитровым мотором удается уложить в 9 литров на сотню, так что расходы на топливо не разорят. Кроме того, Creta не пасует на бездорожье — даже несмотря на 170‑миллиметровый просвет под защитой двигателя (для кроссовера это далеко не рекордный показатель). С такими колеями, как на фотографии, Creta справляется без особых трудностей. Теперь я подумываю устроить «кореянке» экзамен в действительно жестких условиях. Хочу нащупать внедорожный предел. Нужно только тросом обзавестись — на всякий пожарный.

Диагональные вывешивания? Они не становятся для Креты большой проблемой. А вот к жесткости кузова вопросы есть. Взгляните на фото гуляющих зазоров открытой двери багажника при разгрузке колес. Впрочем, Nissan X‑Trail и его соплатформенник Renault Koleos в аналогичных условиях «скручиваются» еще сильнее.

С диагональными вывешиваниями Creta справляется играючи, но к жесткости кузова есть вопросы. Открытую пятую дверь в таком состоянии заметно перекашивает, зазоры гуляют.
С диагональными вывешиваниями Creta справляется играючи, но к жесткости кузова есть вопросы. Открытую пятую дверь в таком состоянии заметно перекашивает, зазоры гуляют.

Поездив на Крете несколько месяцев, я начал понимать, почему именно она уверенно удерживает лидерство в своем классе. Пускай я не оглядываюсь на нее, оставив на парковке. Да и салон отделан скромно. Но за то, как Creta едет, за ее отлично настроенный 6-ступенчатый автомат и за возможность заливать бензин АИ‑92 я с легким сердцем прощаю всё остальное. А в Люблино я больше не поеду.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (16 000–20 500 км)*, руб.

Расходы на содержание

19 494

Из них на бензин (АИ-92, средний расход 12,5 л/100 км)

19 494

Стоимость 1 км пробега

4,33

*Без учета расходов на полисы OCAГО и каско.

Hyundai Creta из парка ЗР: месяц ожидания запчастей
Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о Hyundai Creta (1)

Hyundai 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Наконец то, малый литраж получил полный привод. Это же наша Нива, только по корейски

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Комментарии (7)

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13 литров в городе, хм... Это смешанный расход, который показывает БК автомобиля? Или это из тестов, по европейской методике (если вы их проводили)?
Просто как-то многовато. Ну или это я привык к своим 7л./100км «среднего расхода по бортовому».

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0

Клиренс 17 см? У Весты 178 мм, у Икс Рея 195 мм, у гранты 205 мм

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+4

Клиренс 17 см? У Весты 178 мм., У Икс Рея 195 мм, у гранты 205 мм

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+2

С цветом угадали — корейская морковка.
Хороша тем, что её месяц ждать не надо.

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+3

Спасибо за обзор, Михаил. Три вопроса.
1. «Трассовый расход машины с двухлитровым мотором удается уложить в 9 литров на сотню».
Такой расход был получен при каких условиях: загрузка, скорость движения?

2. «Creta не пасует на бездорожье — даже несмотря на 170‑миллиметровый просвет под защитой двигателя».
Что вы считаете бездорожьем? Проселочную дорогу или дикие места, где даже трава не примята?

3. «возможность заливать бензин АИ‑92».
Хотелось бы узнать мнение ваших технических экспертов об эксплуатации двигателя со степенью сжатия больше 10 на бензине АИ-92. На сколько мне известно это самый крайний случай, когда нет выбора. За правил немного и двигаешься до первой АЗС с АИ-95 на оборотах не выше 1500. Что об этом говорят ваши двигателисты?

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+7
Баронин Сергей

Плюсанул. По опыту владения KIA Ceed, при езде на рекомендованном 95-м расход был на литр меньше чем на допустимом 92-м, что как раз покрывало разницу в цене. Но при этом динамика автомобиля на 95-м была существенно лучше. Использование 98-го никакой существенной прибавки динамики и снижения расхода не давало.
Вывод — не нужно гнаться за мнимой экономией, а лить в бак то, что положено.

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+1

Какая убогая недалекость...

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-7