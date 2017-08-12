Hyundai Creta из парка ЗР: месяц ожидания запчастей

Creta в парке журнала «За рулем» живет с зимы. Но поначалу у нас трудилась 1,6‑литровая 123‑сильная переднеприводная модификация, которая намотала 3500 км, а весной ей на смену пришла полноприводная Creta 2.0 мощностью 150 л.с.

Hyundai Creta

Hyundai Creta Изготовитель — Hyundai Motor Manufacturing Rus Год выпуска — 2016 В эксплуатации «За рулем» — с марта 2017 года Пробег на момент отчета — 20 500 км

Машину цвета Sunset Orange (доплата за любой цвет, кроме белого, составит 5000 рублей) мы позаимствовали в московском представительстве фирмы Hyundai. Пробег — 16 000 км, что для пресс-парковой машины, которую гоняют в хвост и в гриву, немало: эти 16 тысяч можно смело умножать на два. Тем не менее Creta оказалась абсолютно живой. Разве что отполированный кожаный руль выдавал тот факт, что автомобиль походил по рукам: на парковке усилие на руле невелико и многие вращают его одной ладонью. Я не исключение.

За 20 тысяч километров кожа на руле залоснилась, но повреждений пока нет. Посмотрим, что будет дальше.

Сказать, что после 1,6‑литровой версии более мощная воспринимается «самолетом», - значит соврать. Четыреста дополнительных кубиков, 27 л.с. и 41 Н·м крутящего момента дают небольшую прибавку в динамике, но только и всего. А вот не заметить возросший топливный аппетит тяжело. Если Creta 1.6 в городе укладывается в 10 л/100 км, то двухлитровая расходует на два-три литра больше.

Клавиша блокировки муфты привода задних колес утапливается буквально на миллиметр и лишена индикатора. О факте блокировки напоминает лампочка на панели приборов. Отделка подлокотников экокожей и автоматический режим водительского стеклоподъемника доступны только двухлитровым Кретам в топовой версии Comfort Plus.

С задней подвеской та же история. В том смысле, что многорычажка, устанавливаемая на полноприводные Креты, не кажется чем-то особенным на фоне упругой балки переднеприводных версий. На ровном асфальте разницу в поведении, скорее всего, не удастся почувствовать вовсе. И хотя небольшие неровности многорычажка нивелирует чуть талантливее, разница невелика. А поскольку на бездорожье я выезжаю редко, выбрал бы 1,6‑литровую переднеприводную версию, которая при прочих равных на 200 000 рублей дешевле.

Межосевая муфта слегка запотела, но это не повод для паники. Многорычажная задняя подвеска — прерогатива машин со всеми ведущими. Переднеприводные Креты с упругой балкой едут очень похоже, разницу заметят только искушенные водители.

Не ходите, Креты, в Люблино гулять! Новое заднее стекло целый месяц везли из Кореи.

За три месяца Creta с двухлитровым двигателем проехала 4500 км. И если бы не хулиганы в столичном районе Люблино, высадившие стекло двери багажника без всякой на то причины, пробег был бы на треть больше. Месяц простоя! А знаете почему? Сложный страховой случай? Волокита на СТО? Не-а. Несмотря на то что российские Креты собирают под Санкт-Петербургом, новое стекло везли из Кореи! Собственно замена стекла занимает не больше двух нормочасов.

За исключением этого досадного происшествия, никаких проблем с Кретой не возникло.

Она исправно возила меня по маршруту дом — супермаркет — работа. В марте удалось несколько раз выбраться в Подмосковье со сноубордами. А к началу теплого сезона Creta помогла привезти из гаража два взрослых велосипеда (разуме­ется, пришлось сложить спинку заднего сиденья и снять с них передние колеса). По меркам кроссоверов B‑класса — достойная вместимость.

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В дальние путешествия Creta пока не отправлялась, но лето — прекрасное время для восполнения этого пробела. Трассовый расход машины с двухлитровым мотором удается уложить в 9 литров на сотню, так что расходы на топливо не разорят. Кроме того, Creta не пасует на бездорожье — даже несмотря на 170‑миллиметровый просвет под защитой двигателя (для кроссовера это далеко не рекордный показатель). С такими колеями, как на фотографии, Creta справляется без особых трудностей. Теперь я подумываю устроить «кореянке» экзамен в действительно жестких условиях. Хочу нащупать внедорожный предел. Нужно только тросом обзавестись — на всякий пожарный.

Диагональные вывешивания? Они не становятся для Креты большой проблемой. А вот к жесткости кузова вопросы есть. Взгляните на фото гуляющих зазоров открытой двери багажника при разгрузке колес. Впрочем, Nissan X‑Trail и его соплатформенник Renault Koleos в аналогичных условиях «скручиваются» еще сильнее.

С диагональными вывешиваниями Creta справляется играючи, но к жесткости кузова есть вопросы. Открытую пятую дверь в таком состоянии заметно перекашивает, зазоры гуляют.

Поездив на Крете несколько месяцев, я начал понимать, почему именно она уверенно удерживает лидерство в своем классе. Пускай я не оглядываюсь на нее, оставив на парковке. Да и салон отделан скромно. Но за то, как Creta едет, за ее отлично настроенный 6-ступенчатый автомат и за возможность заливать бензин АИ‑92 я с легким сердцем прощаю всё остальное. А в Люблино я больше не поеду.