5-й этап СМП РСКГ: то в призах, то на крыше

Рискованные обгоны, досадные поломки, неожиданные победы и авария с четырьмя оборотами через крышу: погоде даже не пришлось вносить свои коррективы в расстановку сил на очередном этапе Российской серии кольцевых гонок.

Прогноз обещал дождь, но асфальт Смоленского кольца оставался сухим на протяжении всех двенадцати заездов, которые прошли на первом после летних каникул гоночном уикенде СМП РСКГ. Несмотря на это, сюрпризы начались уже во время квалификационных сессий.

В первой гонке Национального класса Андрей Петухов на красной Ладе Калине не смог удержать поул, и первые три места достались тольяттинцу Роману Агошкову (№85), казанцу Айдару Нуриеву (№48) и москвичу Глебу Кузнецову (№5).

В классе Национальный субботнюю квалификацию выиграл Андрей Петухов, однако по ходу гонки его Калина сдавала позиции одну за другой. На финише в первых рядах оказались хэтчбеки Kia Rio Романа Агошкова (Akhmat Racing) и Айдара Нуриева (Fereks Racing). Третьим финишировал Руслан Нафиков, также на «корейце», однако казанец схлопотал штраф за грубую езду и в финишном протоколе откатился на 15-ю строчку — и после «бумажных войн» субботнюю тройку призеров замкнул Глеб Кузнецов на седане Volkswagen Polo, подготовленном в Академии ралли. Ни одной Лады у подножия подиума — вот тебе и Национальный зачет!

Проиграть, чтобы победить: по правилам СМП РСКГ пилоты, финишировавшие ниже 4-го места, получают право снизить вес машин к следующей гонке. Этим воспользовались пилоты на Ладах — тольяттинец Егор Санин (на фото в центре) и петербуржцы Всеволод Гаген (на фото справа) и Андрей Петухов в воскресном заезде оставили потяжелевших конкурентов позади.

Однако в воскресенье пилоты на отечественной технике взяли реванш: Егор Санин был на финише первым, его напарник по Lada Sport Rosneft Всеволод Гаген — вторым, а оставшийся накануне без подиума Андрей Петухов — третьим. Победителем этапа, таким образом, стал Санин, набрав 34 очка, а призерами — Петухов и Нуриев, набравшие по 31 баллу.

Исторический снимок трех разных моделей: йошкаролинец Александр Марушко (№58) завоевал первый подиум в классе Супер-продакшн, тольяттинец Михаил Митяев (№30) укрепил свое лидерство, а москвич Дмитрий Добровольский (№77) сделал себе подарок на день рождения.

В старшем классе Кубка России, Супер-продакшн, безоговорочное лидерство в квалификации и субботней гонке захватил Михаил Митяев — до пилота Lada Sport Rosneft и его 250-сильной Весты в первой части уик-энда не мог дотянуться никто. Дмитрий Добровольский (Aimol-Neva Motorsport) за счет грамотной позиционной борьбы, ошибок и нарушений со стороны соперников привел свой хэтчбек Honda Civic на вторую ступеньку субботнего подиума. Третьим завершил гонку Александр Марушко (Demfi Lada Sport) на автомобиле Lada Granta, отбив все атаки со стороны Ефима Гантмахера на Subaru BRZ команды Открытие. А приза зрительских симпатий удостоился напарник Гантмахера екатеринбуржец Максим Чернев: задержавшись на медосмотре, он пропустил квалификацию и стартовал в субботу с последнего ряда. Затем, прорвавшись в число лидеров, совершил обгон по траве, в наказание проехал по пит-лейн, а затем вернулся в гонку и после череды обгонов и финишировал седьмым — да еще и показал лучшее время круга!

Ефим Гантмахер «качает» своего напарника по команде «Открытие» Максима Чернева: они пока не знают, что скоро судьи аннулируют первое место Макса, но благодаря этому Ефим станет бронзовым призером воскресной гонки, поднявшись на строчку вверх.

На следующий день Чернев и вовсе финишировал первым (помог и хороший темп, и процедура реверсивного старта), однако на взвешивании после гонки технические комиссары обнаружили, что его Subaru BRZ почти на 15 килограммов легче положенного. Поэтому золото вручили Виталию Примаку (Lada Granta, Demfi Lada Sport), серебро — вновь Дмитрию Добровольскому, а бронзу — Гантмахеру. Кстати, победу в командном зачете могла бы одержать команда Demfi Lada Sport, но напарник Примака лишил ее такой возможности. На последнем круге Lada Granta Александра Марушко попала в аварию, совершив четыре (!) оборота через крышу, но пилот, к счастью, не пострадал. В итоге победа на этапе — у Добровольского (40 очков за уик-энд), второе место — у Митяева (39 очков), третье — у Примака (35 очков).

Удивительно, как седаны Lada Vesta, получив дополнительный вес за успехи на прошлом этапе, смогли в первой смоленской гонке так легко оставить позади Seat Leon Audi RS3.

Если на стартах класса Супер-продакшн в этот раз встретились всего 11 пилотов, то зачёт Туринг в минувшие выходные вырос до 16 участников: компанию постоянным участникам составили Олег Харук и Максим Андраханов за рулем хэтчбеков Seat Leon. В субботу пилоты на Леонах традиционно обнаружились и в голове пелетона: Дмитрий Брагин из ТАИФ Моторспрот в первой части заезда рисковал пасть под атаками Алексея Дудукало из Lukoil Racing, но потом нарастил темп и финишировал на подиуме. Но лишь третьим, потому что первые две ступени уверенно заняли пилоты на Вестах коллектива Lada Sport Rosneft — Владимир Шешенин и Кирилл Ладыгин.

Молодой петербуржец Клим Гаврилов, всего год назад попробовавший силы в СМП РСКГ, одержал свою первую победу в самом престижном классе Туринг!

А вот в воскресенье гонка для пилотов из заводской команды АВТОВАЗа сложилась неудачно — оба не доехали до подиума, а Шешенина еще и наказали за обгон под желтым флагом. Тем не менее Шешенин набрал за уикенд 32 балла и стал третьим. Вторым по результативности оказался Клим Гаврилов на Seat Leon (Lukoil Racing +) с 33 баллами, большую часть которых обеспечила блестящая победа в воскресном заезде. Брагин после субботней бронзы в воскресенье забрал серебряный кубок, и этот результат гарантировал ему лидерство по итогам этапа с 37 очками. Ирек Миннахметов (Audi RS3, СТК Чингисхан) финишировал в воскресенье третьим, но этого для попадания в тройку лидеров этапа ему не хватило.

К вящему неудовольствию смолян, их земляку Антону Гавриченкову на Калине под номером 17 на домашней трассе не везло.

А молодые пилоты и пилотессы из зачета Национальный Юниор уже традиционно выдали такой накал эмоций, которого хватило бы на всю серию. В субботу Максиму Корнилкову (Lada Kalina, Goltsova Racing) удалось превратить поул в победу, а за его спиной буквально на последнем круге Рустам Фатхутдинов (Volkswagen Polo, Akhmat Racing) отобрал вторую позицию у Ирины Сидорковой (Volkswagen Polo, Академия ралли), но сделал это довольно грубо, в результате чего в протоколе опустился на третью строчку, вернув вторую Сидорковой. К огромному разочарованию смоленских болельщиков штрафные санкции за грубую езду не минули и Антона Гавриченкова (Lada Kalina, B-Tuning), который в первой гонке на домашней трассе прорвался с последнего места на пятое, но в итоге был отодвинут судьями на девятое.

Лучшими среди юниоров на Смоленском кольце оба раза становился пермяк Максим Корнилков (в красном комбинезоне). Два серебряных кубка увезла в Петрозаводск Ирина Сидоркова, а два бронзовых отправились в Казань благодаря успехам Рустама Фатхутдинова (в белом комбинезоне).

А Корнилков в точности повторил сценарий предыдущего этапа, выиграв в придачу к поулу и субботней победе и воскресную гонку. Ирина Сидоркова в воскресенье подтвердила, что субботнее серебро не было случайностью — и уверенно финишировала второй. Фатхутдинов на сей раз ее позиций не оспаривал и остался на финише третьим. Таким образом, больше никто не смог вмешаться в гегемонию быстрейших пилотов уик-энда: Корнилков набрал 51 очко, Сидоркова — 41 очко, Фатхутдинов — 33 очка.

Успеху пилота, выступающему за команду Подмосковье Моторспорт, радовались многие. Однако сменить свои современные хэтчбеки Peugeot, Renault, Volkswagen и Hyundai на десятилетний Ford Fiesta соперники не спешат: похоже, выигрывать гонки на нем под силу одному лишь Андрею Масленникову.

Но и класс Туринг-Лайт в этот раз по объемам адреналина не уступил молодежному первенству Национальный Юниор — благодаря мастерству комфортную позицию смог в субботу обеспечить себе только Андрей Масленников (Подмосковье Моторспорт), со старта отыгравший на стареньком хэтчбеке Ford Fiesta аж пять позиций и укативший от преследователей в отрыв. Остальной пелетон кипел от напряжения — на финише второе и третье место Тимура Богуславского (Peugeot 208, NEFIS Racing) и Ильдара Рахматуллина (Renault Twingo, Suvar Motorsport) разделило 0,15 секунды, а Денис Булатов (Volkswagen Polo, SMP Racing) финишировал в паре «десяток» от подиума.

Хэтчбеки Renault Twingo традиционно хорошо чувствуют себя на Смоленском кольце — но вот их пилотам на этот раз досталось от судей.

Рахматуллин финишировал третьим и в воскресенье, позади напарника Ильсура Ахметвалеева на точно таком же Renault Twingo, но судейская машина вынесла очередной штраф за грубую езду, и третья ступень на подиуме досталась Григорию Бурлуцкому (Peugeot 208, Carville Racing). Рахматуллин, впрочем, сохранил высокие позиции по итогам всего уик-энда и поделил вторую и третью строчку с Владимиром Атоевым (Volkswagen Polo, SMP Power), выигравшим воскресный заезд — у обоих по 26 очков за весь этап. А самым успешным пилотом Туринг-Лайта в минувшие выходные стал Андрей Масленников с 34 очками.

Гонка поддержки серии, монокубок Legends, также проходил при участии нескольких гонщиков серии СМП РСКГ.

Страсти кипели и в монокубке «Легенд», причем вплоть до почти нереальных результатов: один из кругов субботней гонки лидирующие Алексей Хаиров и Артем Кабаков пересекли одновременно, с точностью до тысячной доли секунды. Почти столь же плотным был и финиш с их участием, однако Хаиров все же оказался чуть впереди. Третьим стал Дмитрий Добровольский (помимо участия в «Легендах», Кабаков и Добровольский конкурируют в классе Супер-продакшн, пилотируя хэтчбеки Honda Civic). А в воскресенье финишный расклад Хаиров-Кабаков-Добровольский повторился — в борьбу за лидерство мог бы вмешаться еще один пилот СМП РСКГ Ефим Гантмахер, но, пропустив квалификацию и субботний заезд «Легенд», на второй день он стартовал последним и немного не дотянул до подиума, отыграв четыре позиции.

Пятый этап СМП РСКГ посетило свыше 6000 человек.

78 пилотов в пяти основных классах, 8 пилотов монокубка Legends и море зрителей, среди которых разыграли очередной хэтчбек Lada Kalina Drive Active (напомним, автомобиль дарят на каждом этапе) — таким был пятый этап серии СМП РСКГ 2017 года. Прямую трансляцию заездов вели телеканалы Матч! Наш спорт и АВТО24. А уже на этой неделе, 10 и 11 августа, «Матч! Наш спорт» покажет полуторачасовые обзоры первого и второго дня гоночного уик-энда в Смоленске. Нет сил ждать? Смотрите записи гонок на сайте smp-rskg.tv.

В следующий раз серия СМП РСКГ вернется в бой совсем скоро, 19 и 20 августа, когда на Moscow Raceway пройдут гонки предпоследнего этапа сезона. Борьба накаляется!

Автор: Иннокентий Кишкурно

Фото: пресс-служба СМП РСКГ