Почему не всегда «работают» скидки на штрафы ГИБДД; в каких случаях мотоциклистам не разрешена перевозка пассажиров; по какому принципу инспектор ДПС определяет, кого из водителей следует проверить на алкоголь; считается ли нарушением езда зимой на всесезонных шинах?

На вопросы читателей отвечает заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин.

БЕЗ СКИДКИ

Оштрафовали за неоплаченную парковку в Москве, однако получить 50‑процентную скидку на штраф не удалось. Почему?

АЛЕКСЕЙ КИРИЛЛОВ, Смоленск

Согласно части 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ, если было совершенно административное правонарушение, предусмотренное главой 12 КоАП РФ, в течение 20 дней с момента вынесения постановления может быть уплачена половина суммы наложенного штрафа. Однако административная ответственность за неоплаченную платную городскую парковку установлена статьей 8.14 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях. Следовательно, положения КоАП РФ на данный случай не распространяются.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ МОТОЦИКЛИСТОВ

Недавно начинающих мотоциклистов ограничили в перевозке пассажиров. Необходим двухлетний стаж управления любым транспортным средством или только мотоциклом? Ограничение касается только двухколесных мотоциклов или с коляской тоже?

Д. КОТОВ, Саратов

Пункт 22.2.1 ПДД (в редакции постановления Правительства РФ от 24 марта 2017 года № 333) гласит, что перевозка людей на мотоцикле должна осуществляться водителем, имеющим водительское удостоверение с категорией A либо подкатегорией A1, открытыми в течение двух или более лет. Поскольку Правила в этом пункте не оговаривают тип мотоцикла, можно сделать вывод, что норма распространяется на все виды этих транспортных средств.

ДОСТАТОЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ

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За последний год меня уже несколько раз подвергали «продувке» на предмет алкоголя, хотя я убежденный трезвенник. По какому принципу сотрудники ГИБДД выбирают кандидатов на проверку?

АНТОН ХИМИЧЕВ, Свердловская область

Правовым основанием для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения является статья 27.12 КоАП РФ, согласно которой водитель, управляющий транспортным средством и в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он находится в состоянии опьянения, подлежит освидетельствованию на состояние алкогольного опьянения. Если водитель ведет себя на дороге неадекватно, инспектор вправе остановить такого водителя. При наличии достаточных оснований, к которым относятся запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы и шаткость походки, нарушение речи или резкое изменение окраски кожных покровов лица, водителя проверят на состояние опьянения. Порядок освидетельствования установлен постановлением Правительства РФ от 26 июня 2008 года № 475.

ВРЕМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Живу в Ростове по временной ­регистрации, а сам являюсь гражданином Азербайджана. Хочу купить машину и поставить ее здесь на учет. Возможно ли это?

АМИРАН, Ростов‑на-Дону

Согласно Правилам регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД, утвержденным приказом МВД от 24 ноября 2008 года № 1001, регистрация транспортных средств иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно проживающими на территории России, производится по месту регистрации. При этом регистрация транспортного средства оформляется на срок временного проживания. Таким образом, препятствий для приобретения и регистрации Вами автомобиля в Ростове-на-Дону нет.

ЗАМЕНА ПРАВ

Прописан в Московской области, но в течение года буду находиться в командировке в Тюмени. Смогу ли я поменять здесь права, срок действия которых заканчивается в июле? Что для этого нужно?

ДМИТРИЙ ПЕРЕВОЗЧЕНКО, Тюмень

В соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24 октября 2014 года № 1097, проведение экзаменов для лиц, постоянно проживающих в России, выдача российских национальных и международных водительских удостоверений и обмен иностранных водительских удостоверений осуществляются в подразделениях Госавтоинспекции по месту обращения. Таким образом, для замены водительского удостоверения следует обратиться в любое экзаменационное подразделение Госавтоинспекции на территории России, включая Тюмень. Помимо обмениваемого документа Вам потребуется паспорт и медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний или ограничений к управлению транспортными средствами соответствующих категорий (подкатегорий).

ЗИМНИЙ РЕЖИМ

Техрегламент запрещает эксплуатацию с декабря по февраль автомобилей, не оборудованных зимними покрышками, обозначенными треугольником, обрамляющим три вершины со снежинкой внутри. И ничего не написано про всесезонные и обозначенные значком M+S. Получается, зимой нельзя ездить на покрышках для снега и грязи?

ИГОРЬ ГРЫЗУНОВ

Ваша информация не вполне верна. Технический регламент Таможенного союза «О безо­пасности колесных транспортных средств» (пункты 5.5 и 5.6 приложения № 8) запрещает эксплуатацию транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, в зимний период (декабрь, январь, февраль). При этом к зимним он относит шины, маркированные знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также маркированные знаками М+S, M&S, MS. В то же время ответственность за нарушение указанных требований пока не установлена.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

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Обязан ли я снимать мотошлем по требованию инспектора ДПС при проверке документов?

П. ГРАФОВ, Москва

Российским законодательством такое требование не предусмотрено. При осуществлении административных процедур, связанных с контролем за дорожным движением, включая проверку документов, сотрудник полиции устанавливает личность водителя. И если мото­шлем препятствует идентификации личности водителя, инспектор дорожно-патрульной службы вправе предложить водителю снять мотошлем. Ответственность водителя за отказ снять шлем не предусмотрена. Но если невозможно установить личность иным способом, сотрудник полиции вправе задержать водителя при соблюдении условий, преду­смотренных статьей 14 федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3‑ФЗ «О полиции», на срок до трех часов, а в отдельных случаях — до 48 часов (статья 27.5 КоАП РФ).

Фото: Георгий Поляков/Интерпресс/ТАСС