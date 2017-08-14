Mercedes-AMG GLE 43 — Maserati Levante: трезубец показывает зубы

Все думают: раз Мазерати — значит, запредельно дорого. На самом деле итальянский кроссовер по цене можно сравнить с Мерседесом, что мы и сделали. Запустили конкурентов на бездорожье, прокатили по быстрому асфальту, предложили раскрыться на скользких роликах.

Maserati Levante
Maserati Levante

Maserati > Levante

Mercedes-Benz GLE-класса
Mercedes-Benz GLE-класса

Mercedes-Benz > GLE-класса

Mercedes-AMG GLE 43, Maserati Levante

Mercedes-AMG GLE 43, Maserati Levante

Заряженный паркетник Mercedes GLE 43, имея приставку «купе» в названии, призван совместить удовольствие от вождения и комфорт в дальних поездках, а в черной полноприводной версии AMG еще и добавить спортивности.

Не много ли он берет на себя? На этот вопрос взялся ответить Мазерати Леванте.

Читайте далее и смотрите видео.на automps.ru.

Фото: automps.ru

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