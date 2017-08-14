10 простых лайфхаков для водителя Наполнитель для кошачьего туалета, зубная паста и газета — все это сделает жизнь с автомобилем чуть комфортнее. Хотите знать, как? Смотрите нашу фотоподборку. Лампы Н7 — какие прослужат дольше? Экспертиза ЗР Ресурс автомобильных ламп обычно никто не афиширует: сколько проживут, столько и ладно. А мы решили испытать лампы с цоколем H7, чтобы выяснить, какие из них самые живучие. Подопытные — 11 образцов: и дешевые китайские и белорусские, и более дорогие европейские. Есть ли смысл переплачивать? 10 функций Яндекс.Навигатора, о которых вы могли не знать Сегодня каждый второй автомобилист пользуется навигатором даже при движении по давно привычному маршруту. 13 миллионов автомобилистов в России давно не представляют своей поездки без внимательных предупреждений от Оксаны или Василия Уткина из Яндекс.Навигатора. Мы выбрали 10 функций любимого приложения, о которых вы могли не знать, но которые точно сделают вашу жизнь лучше.