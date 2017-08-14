Мосгорсуд принял решение оставить под стражей основателя «Смотра.ру» Эрика «Давидовича» Китауашвили до середины октября. К обвинениям в мошенничестве со страховками добавилось уголовное дело о клевете на полицейских.
По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, кадровая ситуация на предприятии сложная и требует постоянного внимания. Названная сумма будет направлена на устройство судьбы 4 тысяч сотрудников АВТОВАЗа, которые могут быть сокращены с предприятия.
Дело было в Орле. Полицейские заподозрили водителя легковушки в том, что он сел за руль подшофе. Однако попутчик водителя так повернул разговор, что сотрудники ГИБДД сильно пожалели, что вообще остановили этот автомобиль.
Ресурс автомобильных ламп обычно никто не афиширует: сколько проживут, столько и ладно. А мы решили испытать лампы с цоколем H7, чтобы выяснить, какие из них самые живучие. Подопытные — 11 образцов: и дешевые китайские и белорусские, и более дорогие европейские. Есть ли смысл переплачивать?
Сегодня каждый второй автомобилист пользуется навигатором даже при движении по давно привычному маршруту. 13 миллионов автомобилистов в России давно не представляют своей поездки без внимательных предупреждений от Оксаны или Василия Уткина из Яндекс.Навигатора. Мы выбрали 10 функций любимого приложения, о которых вы могли не знать, но которые точно сделают вашу жизнь лучше.
Все думают: раз Мазерати — значит, запредельно дорого. На самом деле итальянский кроссовер по цене можно сравнить с Мерседесом, что мы и сделали. Запустили конкурентов на бездорожье, прокатили по быстрому асфальту, предложили раскрыться на скользких роликах.
Если спросить любого, с чем у него ассоциируется Тула, ответом будут Левша с его подкованной блохой, гармошки, оружие, самовары и пряники. В принципе, все соответствует действительности. И этого уже достаточно для поездки в город на выходные.
Ищем нотки агрессии в кроссовере нового поколения.
Mercedes-AMG GLE 43 — Maserati Levante: трезубец показывает зубы
Все думают: раз Мазерати — значит, запредельно дорого. На самом деле итальянский кроссовер по цене можно сравнить с Мерседесом, что мы и сделали. Запустили конкурентов на бездорожье, прокатили по быстрому асфальту, предложили раскрыться на скользких роликах.
Заряженный паркетник Mercedes GLE 43, имея приставку «купе» в названии, призван совместить удовольствие от вождения и комфорт в дальних поездках, а в черной полноприводной версии AMG еще и добавить спортивности.
Не много ли он берет на себя? На этот вопрос взялся ответить Мазерати Леванте.