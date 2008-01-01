Автопарк американских бандитов

24 августа в России выходит в прокат фильм «Малыш на драйве». Динамичный триллер богат на погони, перестрелки, музыкальные хиты 70-80-х и красивые машины. На последних и остановимся подробнее.

Герой фильма — парень по кличке «Малыш». Так как он мастерски водит машину, его нанимают преступники, чтобы быстро и без лишних проблем добираться в пункты назначения, а там разнообразными способами отнимать деньги у банкиров и почтальонов.

Парень не расстается со своими iPod'ами и постоянно слушает музыку. Под эту музыку он и проделывает эффектные трюки, исполняет полицейские развороты и уходит от преследования. Музыка в фильме присутствует постоянно, и это не случайно. По задумке режиссера, у Малыша есть редкое заболевание — тиннитус. Это постоянный шум в ушах, одной из причин которого является поражение слухового анализатора. Этот шум главный герой и пытается заглушить музыкой.

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В начале фильма Малыш предстает как идеальный помощник криминального авторитета — прячет глаза за темными очками, мыслями погружен в музыку, а за рулем творит чудеса.

«Этот парень — настоящий сорвиголова, но в банде он, скорее, похож на белую ворону, — говорит режиссер фильма Эдгар Райт. — Он выбирает самое дальнее место на сходках, потому что на самом деле не хочет быть частью банды. Он ошибочно полагает, что может быть водителем, но не быть преступником: „Я всего лишь курьер. Ни в чем противозаконном я не замешан“. Динамичные и захватывающие погони для Малыша — повседневные рабочие будни. Я думаю, многие из тех, кто работает в офисе, скрываются за масками, которые сбрасывают только по возвращении домой».

Когда Малыш встречает свою любовь и решает уйти из банды, преступники, естественно, его не отпускают. Тут и начинается лихо закрученный сюжет, равноправные участники которого — автомобили. Это тоже актеры, и весьма запоминающиеся.