Растерявшие основную часть ресурса машины выставляют на продажу. При этом крупные компании действуют открыто и не утаивают прошлого автомобилей. Другое дело, что через какое-то время эти потрепанные жизнью, но слегка облагороженные экземпляры всплывают на площадках серых дилеров и более мелких салонов по продаже машин с пробегом. Тут уж вам никто не станет раскрывать прошлое приглянувшегося автомобиля.
В первую очередь, относительно обезопасить себя от этого сегмента машин поможет простой логический расклад. Обратите внимание, какие модели машин и их модификации (тип кузова) предпочитают таксисты в вашем городе. Далее учитываем, что в основном таксопарки закупают комплектации с базовыми моторами в паре с механической коробкой передач и минимальным списком оборудования. Как правило, кондиционер в автомобиле все-таки имеется. Выбирая более дорогие исполнения этих моделей с другим типом кузова и вдобавок с автоматом, вы значительно снижаете риск нарваться на «шашечный» экземпляр.
Самые распространенные модели машин и их модификаций, эксплуатирующихся в таксопарках Москвы.
|
Модель
|
Тип кузова
|
Комплектация
|
Hyundai Solaris
|
седан
|
1.4, МКП
|
Kia Rio
|
седан
|
1.4, МКП
|
Skoda Rapid
|
лифтбек
|
1.6, МКП
|
Volkswagen Polo
|
седан
|
1.6, МКП
|
лифтбек/универсал
|
1.6, МКП
|
Ford Focus
|
универсал
|
1.6, МКП
Далее стараемся исключить машины в возрасте двух-трех лет с пробегом примерно от 80 000 км. Автомобили в крупных таксопарках проезжают за год до 100 000 км, но на рынке много мелких компаний и частников с куда более скромными пробегами. В качестве ориентира используем статистику «Автостата»: среднегодовой пробег автомобилей в России составляет 15 000–20 000 км. Хватает рядовых владельцев, которые в условиях мегаполисов удваивают и даже утраивают эту цифру, но не более того. Чтобы превзойти такие показатели, надо не вылезать из-за руля. Естественно, на «серой» площадке, скорее всего, скрутят реальный пробег, но это можно косвенно вычислить.
Лицом к лицу
Далее обязательно осматриваем ПТС. Лучше избегать машин, у которых первый хозяин был юридическим лицом. Если оно не регистрировало свои коммерческие виды на автомобиль, то правду не раскроет никакая база данных. Предложений о продаже подобных распространенных и ликвидных машин хватает, поэтому не стоит цепляться за сомнительный вариант.
Естественно, многие продавцы скручивают реальный пробег. Но остается масса других подсказок, намекающих на таксомоторное прошлое машины. Самые заметные из них — следы износа элементов салона. Если из машины не вылезали дни напролет, то это будет хорошо видно, к примеру, по состоянию обшивки водительского сиденья и облезлому рулю.
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На фото виден значительный износ обода руля. За таким проехали не меньше 150 000 км. Если на руль надет чехол, обязательно загляните под него при осмотре автомобиля.
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Если при работе в такси использовались чехлы на сиденья, салон будет выглядеть более живым. Но и в этом случае его состояние явно укажет на реальный пробег машины. Даже таксист-частник за год проезжает раза в три больше, чем самый неугомонный автовладелец. Ну а в данном случае таксист поскупился даже на чехлы, поэтому состояние салона ужасающее.
Бывает и обратная ситуация. Качественно восстанавливать кузов после ДТП накладно, и многие компании экономят на работах — что уж говорить о частниках! Поэтому иногда можно найти отрихтованные места на кузове, на которые нанесли по 2–3 мм шпаклевки. Впрочем, этим грешат и обычные владельцы.
Кроме явного указания на таксомоторное прошлое подержанной машины в одной из баз данных, все остальные улики являются косвенными. Но в совокупности они явно намекают на истинный статус приглянувшегося автомобиля, который не удалось «пробить» по полной. Модели и даже комплектации машин, полюбившиеся таксопаркам, все же можно рассматривать как варианты для покупки. Однако надо держать в голове описанные нюансы и запастись терпением. На практике вычислить «шашечный» автомобиль не так уж сложно. В основном такие обитают на площадках «серых» автосалонов. Частенько встречаются машины с полным набором прямых и косвенных улик. Удачи при выборе!