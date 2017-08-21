Таксопарки вдумчиво подходят к выбору автомобилей и их эксплуатации. Но так же грамотно они действуют и при продаже машин, отслуживших свое. Разберемся, как не прикупить подобный экземпляр, из которого уже успели выжать все соки.

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Большинство таксопарков эксплуатируют свои автомобили по два-три года. За это время они успевают накатать в среднем до 200 000 — 300 000 км. Продают их аккурат перед тем, как машина начинает требовать серьезных вложений, выходящих за рамки банальной замены расходников. Ведь никто не хочет терпеть убытки из-за уставшего автопарка.

Растерявшие основную часть ресурса машины выставляют на продажу. При этом крупные компании действуют открыто и не утаивают прошлого автомобилей. Другое дело, что через какое-то время эти потрепанные жизнью, но слегка облагороженные экземпляры всплывают на площадках серых дилеров и более мелких салонов по продаже машин с пробегом. Тут уж вам никто не станет раскрывать прошлое приглянувшегося автомобиля.

По статистике самих таксопарков, значительная часть их машин, выставленных на продажу, уходит в регионы. Но приличный их объем со скрученным пробегом оседает в родных городах, вскоре всплывая на площадках «серых» продавцов подержанных автомобилей.

В первую очередь, относительно обезопасить себя от этого сегмента машин поможет простой логический расклад. Обратите внимание, какие модели машин и их модификации (тип кузова) предпочитают таксисты в вашем городе. Далее учитываем, что в основном таксопарки закупают комплектации с базовыми моторами в паре с механической коробкой передач и минимальным списком оборудования. Как правило, кондиционер в автомобиле все-таки имеется. Выбирая более дорогие исполнения этих моделей с другим типом кузова и вдобавок с автоматом, вы значительно снижаете риск нарваться на «шашечный» экземпляр.

Самые распространенные модели машин и их модификаций, эксплуатирующихся в таксопарках Москвы.

Модель Тип кузова Комплектация Hyundai Solaris седан 1.4, МКП Kia Rio седан 1.4, МКП Skoda Rapid лифтбек 1.6, МКП Volkswagen Polo седан 1.6, МКП Skoda Octavia лифтбек/универсал 1.6, МКП Ford Focus универсал 1.6, МКП

Далее стараемся исключить машины в возрасте двух-трех лет с пробегом примерно от 80 000 км. Автомобили в крупных таксопарках проезжают за год до 100 000 км, но на рынке много мелких компаний и частников с куда более скромными пробегами. В качестве ориентира используем статистику «Автостата»: среднегодовой пробег автомобилей в России составляет 15 000–20 000 км. Хватает рядовых владельцев, которые в условиях мегаполисов удваивают и даже утраивают эту цифру, но не более того. Чтобы превзойти такие показатели, надо не вылезать из-за руля. Естественно, на «серой» площадке, скорее всего, скрутят реальный пробег, но это можно косвенно вычислить.

Лицом к лицу

Пример выводимой информации по автомобилю через базу «Автокод». В данном случае ничего криминального в истории машины нет. Лишь одно ДТП. Но довольно часто бывшие таксомоторы засвечиваются по полной в ходе такой проверки.

Далее обязательно осматриваем ПТС. Лучше избегать машин, у которых первый хозяин был юридическим лицом. Если оно не регистрировало свои коммерческие виды на автомобиль, то правду не раскроет никакая база данных. Предложений о продаже подобных распространенных и ликвидных машин хватает, поэтому не стоит цепляться за сомнительный вариант.

Большинство даже крупных таксопарков имеют отличные от их бренда юридические наименования. Поэтому бесполезно пытаться их распознать в замысловатых названиях в графе первого владельца машины. Но сам факт юридического прошлого народной машины должен насторожить.

Естественно, многие продавцы скручивают реальный пробег. Но остается масса других подсказок, намекающих на таксомоторное прошлое машины. Самые заметные из них — следы износа элементов салона. Если из машины не вылезали дни напролет, то это будет хорошо видно, к примеру, по состоянию обшивки водительского сиденья и облезлому рулю.

На фото виден значительный износ обода руля. За таким проехали не меньше 150 000 км. Если на руль надет чехол, обязательно загляните под него при осмотре автомобиля. Если при работе в такси использовались чехлы на сиденья, салон будет выглядеть более живым. Но и в этом случае его состояние явно укажет на реальный пробег машины. Даже таксист-частник за год проезжает раза в три больше, чем самый неугомонный автовладелец. Ну а в данном случае таксист поскупился даже на чехлы, поэтому состояние салона ужасающее.

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Еще один косвенный показатель таксомоторного прошлого — состояние кузова. Нет, машина, скорее всего, наоборот, будет выглядеть очень свежо снаружи. В этом заслуга пленки, в которую оклеивают значительную часть автомобилей из такси. После ее снятия состояние лакокрасочного покрытия коммерческого экземпляра с заявленным пробегом, например, в 80 000 км, будет заметно лучше, чем у машин, проехавших раза в два меньше. Толщиномер покажет заводской слой краски, но при этом почти без сколов и мелких царапин. А это верный повод насторожиться.

Бывает и обратная ситуация. Качественно восстанавливать кузов после ДТП накладно, и многие компании экономят на работах — что уж говорить о частниках! Поэтому иногда можно найти отрихтованные места на кузове, на которые нанесли по 2–3 мм шпаклевки. Впрочем, этим грешат и обычные владельцы.

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Кроме явного указания на таксомоторное прошлое подержанной машины в одной из баз данных, все остальные улики являются косвенными. Но в совокупности они явно намекают на истинный статус приглянувшегося автомобиля, который не удалось «пробить» по полной. Модели и даже комплектации машин, полюбившиеся таксопаркам, все же можно рассматривать как варианты для покупки. Однако надо держать в голове описанные нюансы и запастись терпением. На практике вычислить «шашечный» автомобиль не так уж сложно. В основном такие обитают на площадках «серых» автосалонов. Частенько встречаются машины с полным набором прямых и косвенных улик. Удачи при выборе!