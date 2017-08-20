Особые приметы: 6 типов водителей

Мигающий зеленый, до стоп-линии метров 20, если поднажать — проскочим. Но водитель перед вами вдруг передумал… «Кто ж знал, что он по тормозам ударит?» — негодуете вы, рассказывая друзьям о ДТП. Между тем аварии можно было избежать, обратив внимание на некоторые детали.

Поведение на дороге во многом определяется типом характера, об этом давно известно специалистам. Опираясь на данные исследований Марка Бурно и Павла Волкова, можно выделить шесть ключевых типов водителей и описать их поведение за рулем. Предвидеть, что отколет сосед по полосе, бывает полезно для здоровья.

1. Человек настроения

Эмоционален и открыт. Любит погонять — исключительно ради сильных ощущений. В общении с инспекторами естественен и позитивен, благодаря чему нередко избегает штрафов.

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Мстить на дороге не станет, в случае необходимости быстро среагирует : когда надо — ускорится или притормозит; в нужный момент вывернет руль, избежав столкновения; на светофоре постарается проскочить. Случайно подрезав, извинится.

Когда настроение плохое, везение заканчивается, внимательность и хорошая реакция на дороге испаряются. К счастью, это временно. Но бывает опасно. Поэтому если заметили водителя со сложенным зеркалом или постоянно мигающим поворотником — держитесь на расстоянии.

Человек настроения ценит комфорт, а в вещах — отличное исполнение. По этим критериям выбирает и автомобиль: продуманно оснащенный, с обивкой салона из хорошей кожи и подогревом сидений. Предпочитает теплые цвета.

Если мимо вас пролетел кабриолет, можно с уверенностью сказать, что за рулем он — человек настроения.

2. Хозяин положения

Последователен, деятелен, уверен в себе. Без нужды не рискует. На дороге стремится контролировать ситуацию, борется за справедливость. Зазевались на светофоре? Точно посигналит. Хотите перестроиться перед ним, не включив поворотник? Посигналит чуть дольше и с большой долей вероятности не пустит. Или попытается объяснить, что к чему. Иногда слегка увлекается, «воспитывая» окружающих и может нарушать ПДД.

Предпочитает оснащенные навороченными системами надежные машины статусных цветов, чаще — черного или темно-синего. Обязательно устанавливает видеорегистратор, радар-детектор и несколько приложений на смартфон, помогающих отслеживать пробки, ДТП и скоростной режим на разных участках маршрута.

3. Заложник совести

Постоянно анализирует обстановку и поведение окружающих, любит подмечать детали. Очень нравственен: искренне раскаивается, если, например, не притормозит перед зеброй и не пропустит пешехода. А все потому, что увлекается своими мыслями. По той же причине иногда сворачивает не туда.

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Бывает нерешителен. Может включать поворотник и, видя, что его никто не пропускает, выключать — чтобы потом повторить попытку. Пока не закончится терпение. И тогда жди неприятностей, поэтому лучше пропустить, заметив такого водителя в потоке.

Правда, в момент серьезной опасности он способен всех выручить, сохранив самообладание и действуя последовательно и четко.

Машину выбирает обстоятельно, может долго откладывать покупку новой. Как и поездку в сервис. Ездит под скрипы и скрежет, иногда на лысеющей резине, старается не замечать сколы и царапины на кузове.

4. Педант

Последователен и предусмотрителен. Тщательно планирует все, в том числе поездки на машине. Прежде чем тронуться, может выполнять одни и те же действия в строгой последовательности. Часто ездит по «счастливым» маршрутам, даже если есть более удачные.

На дороге аккуратен, точно соблюдает правила дорожного движения: скорость не превышает, поворотник включает заранее, перестраивается и притормаживает заблаговременно. Если и возмутится в ответ на чью-то выходку, вида не подаст. В крайнем случае обозначит позицию вежливо.

Внимательно следит за автомобилем. Машина всегда исправная и в любую погоду чистая. Покрытие без царапин и сколов: либо владелец их регулярно устраняет-закрашивает, либо затянул кузов антигравийной пленкой, либо нанес на него защитный состав.

5. Вещь в себе

Самостоятелен, независим от внешних воздействий и чужого мнения. Салон автомобиля для него — убежище. Прокладывает маршрут и ведет себя на дороге, подчиняясь исключительно собственной логике. Из-за чего предсказать поведение такого водителя очень трудно. Благо, он ездит по принципу «я вас не трогаю, и вы меня не трогайте».

Иногда увлекается теориями и слегка удивляет окружающих поступками: может, например, «подбросить» знакомого от работы до метро и попросить его заплатить.

Внешне машина может быть ничем не примечательной, разве что обладать странноватым, с точки зрения большинства, дизайном. Гораздо больше способен поразить салон, если туда заглянуть. Иногда примета такого водителя — причудливый, глубоко символичный рисунок на автомобиле.

6. Звезда

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Непосредственный, живой, временами легкомысленный. Ценит внимание окружающих. Любит яркие, броские вещи. Ездит шумно: стартует на светофорах с пробуксовкой колес или включает музыку на полную и опускает в машине передние стекла.

Бывает подчеркнуто благородным. Заметив скорую, первым освободит полосу. Или придет вам на помощь, если нужно оттолкать заглохший автомобиль на обочину. Хуже, если решит добиться внимания любой ценой. Тогда может агрессивно ездить и резко перестраиваться, сигналить без повода, шокируя окружающих.

Предпочитает машины кричащих цветов, немыслимый тюнинг и аудиосистему с сабвуфером. Иногда выбирает автомобиль в темном, но очень сложном цвете, переливающемся на солнце многочисленными неожиданными оттенками.

Конечно, стоит понимать, что не каждый человек — чисто выраженный тип: иногда и Педант может ездить на поцарапанной машине, и Вещь в себе необязательно выбирает машину со странным дизайном. А уж себя любимого причислить к какому-то типу — самое сложное, потому что «я ж такой уникальный». Все так. Но в общем, в общем... В потоке вокруг вас вроде бы сотни водителей, хотя на самом деле — всего шесть.

Автор: Андрей Васильев