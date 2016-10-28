Лада Веста из парка ЗР: первые признаки старости

На одометре нашего красного седана высветилось 45 000 км. По автомобильным меркам — только начало жизни, по человеческим 45 — серьезный возраст. И наша Веста, видимо, мнит себя человеком.

Lada Vesta
Lada Vesta

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Lada Vesta из парка ЗР: держаться корней

Многие комментаторы пеняют нам на предвзятое отношение к Весте. Дескать, мы к ней придираемся, пишем только о плохом и эксплуатируем «на износ». Отвечу по пунктам. Никакого особого отношения в нашем парке нет ни к одной машине. Другое дело, что некоторые попадают в редакцию на полгода, а некоторые — на несколько лет. Пройденный километраж в этих случаях может отличаться на порядок. Соответственно, разнится и количество наблюдений.

О хороших чертах Весты я пишу всякий раз, когда машина их проявляет. Были и два материала (один и второй), в которых положительные моменты сведены вместе. В конце концов, нельзя же каждый месяц писать о просторном салоне, удобных сиденьях, хорошем головном свете, большом дорожном просвете и т.п. А вот минусы тольяттинский седан показывает каждый раз новые.

Лада Веста из парка ЗР
Лада Веста из парка ЗР

Наконец, о режиме эксплуатации. В нашем парке все еще есть машины, за плечами которых остался фирменный зарулевский марафон «60 часов». Среди них — мой предыдущий служебный седан Nissan Almera. Сейчас его пробег перевалил за 100 000 км, а поводов для разговора в сумме до сих пор меньше, чем у Весты, которая ездит в среднестатистическом режиме по дорогам общего пользования.

Из-за постоянного использования (не доверяю я функции оставления на передаче у робота АМТ!) рычаг стояночного тормоза уже к 40 000 км стал в рабочем положении упираться в подлокотник. Благо, подтянуть трос — дело нескольких минут. Доступ к гайке обеспечен прямо из салона. Работать удобнее всего длинным ключом наподобие свечного, но при его отсутствии можно извернуться и обычным рожковым.
Из-за постоянного использования (не доверяю я функции оставления на передаче у робота АМТ!) рычаг стояночного тормоза уже к 40 000 км стал в рабочем положении упираться в подлокотник. Благо, подтянуть трос — дело нескольких минут. Доступ к гайке обеспечен прямо из салона. Работать удобнее всего длинным ключом наподобие свечного, но при его отсутствии можно извернуться и обычным рожковым.

Как вы уже, должно быть, догадались по вступлению, я снова расскажу о подкинутых Вестой задачках. На носу ТО на 45 000 км. Перед ним я наведался в наш техцентр в Тушине, чтобы машину осмотрели на подъемнике независимым взглядом. Навязчивый стук в передней подвеске, появившийся в последние две тысячи километров, идет от умерших стоек стабилизатора. Причем люфт в левой огромен и заметно больше, чем в правой. Если верить интернет-форумам, проблема для автомобилей из первых партий типичная. Но, по моему мнению, ресурс в 45 000 км для поездок по московским дорогам и федеральным трассам приличного качества — это вызывающе мало.

Петли дверей и замок багажника, по счастью, напоминают о себе неприятными звуками не на ходу, а только при открывании-закрывании. Дилерская смазка, применявшаяся на двух ТО, оказалась недолговечной. Вместо нее побрызгал дорогим Мотюлем (по прямому назначению — смазка для цепей мотоциклов). Пока держится.
Петли дверей и замок багажника, по счастью, напоминают о себе неприятными звуками не на ходу, а только при открывании-закрывании. Дилерская смазка, применявшаяся на двух ТО, оказалась недолговечной. Вместо нее побрызгал дорогим Мотюлем (по прямому назначению — смазка для цепей мотоциклов). Пока держится.

Передние колодки изношены практически полностью. Если ездить «до упора», то до 50 тысяч на одометре их должно хватить. Но я склонен согласиться на замену при ТО (если, конечно, дилерская цена устроит). С учетом моей активной манеры вождения, считаю это неплохим показателем. Но уж больно они «грязные»! Колесные диски покрылись таким налетом, который с трудом берет профильная автохимия. Стандартный автошампунь на мойке вообще не представляет для него ни малейшей угрозы. В результате заставил себя посвятить час времени на приведение колес в чистое состояние. Только после этого стал заметен результат.

Правая лампа ближнего света сдалась на пробеге 43 600 км. Не много отработала, ведь днем Веста ездит только с ходовыми огнями, экономя основные источники света. С завода ставят немецкий Osram. Я же не стал переплачивать и выбрал Маяк за 120 рублей. Перегорит — не жалко. Менять лампы на Весте удобно. Шпильку крепления приходится сдвигать вслепую, но вся остальная процедура несложная.
Правая лампа ближнего света сдалась на пробеге 43 600 км. Не много отработала, ведь днем Веста ездит только с ходовыми огнями, экономя основные источники света. С завода ставят немецкий Osram. Я же не стал переплачивать и выбрал Маяк за 120 рублей. Перегорит — не жалко. Менять лампы на Весте удобно. Шпильку крепления приходится сдвигать вслепую, но вся остальная процедура несложная.

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Прогар гофры прогрессирует медленно, но верно. Звук пока еще не превратился в совсем неприличный, однако неисправность слышна даже далеким от техники людям. Встреченный мной на одной из заправок коллега по несчастью развеял мои надежды на гарантию: ему при том же пробеге в 45 000 км предложили заменить часть выпуска за наличные.

Последний пункт — левый привод, вокруг которого есть масляное пятно. Остальные элементы подвески и тормозов, передних и задних, нареканий не вызвали. Амортизаторы не «потеют», не стучат и исправно выполняют свои функции. Резинки подвеса выпускной системы тоже в отличном состоянии. Упоминаю их потому, что к этим деталям у владельцев Вест нередко возникают нарекания.

Удобные внутренние дверные ручки начали скрипеть после 40 000 км. Источник неприятного звука — сочленение двух пластмассовых половинок детали (оно выполнено на защелках). Частично раздражающий аккомпанемент я смог убрать, протянув два болта крепления ручки к двери. Не знаю, было ли так задумано заводом, но их удалось довернуть на два полных оборота.
Удобные внутренние дверные ручки начали скрипеть после 40 000 км. Источник неприятного звука — сочленение двух пластмассовых половинок детали (оно выполнено на защелках). Частично раздражающий аккомпанемент я смог убрать, протянув два болта крепления ручки к двери. Не знаю, было ли так задумано заводом, но их удалось довернуть на два полных оборота.

Самый навязчивый звук идет от замка откидной спинки заднего сиденья, причем только левого. Победить его не помогает ни смазка, ни обмотка скобы на кузове изолентой.
Самый навязчивый звук идет от замка откидной спинки заднего сиденья, причем только левого. Победить его не помогает ни смазка, ни обмотка скобы на кузове изолентой.

А еще Веста внезапно, практически в одночасье, вдруг обзавелась целым семейством сверчков в салоне. Это стало неприятным сюрпризом, ведь за отсутствие скрипов и других звуков я машину уже успел похвалить. Подробнее о них и других нюансах эксплуатации — в подписях к фотографиям в галерее.

Лада Веста из парка ЗР: первые признаки старости
Лада Веста из парка ЗР: первые признаки старости
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Отзывы о LADA Vesta (5)

LADA 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

В "максималке " Юбилейная.Вроде все для жизни есть.Внешне "пять +",внутри "три +"

Недостатки:

Скрипела подвеска,втулки стабилизатора,до 7000–8000,прошло. после 9000 стало греметь,стойка стаб. левая.замена по гарантии. На 10 000 кончился аккумулятор,менять по гарантии не хотят.(одна банка села плотность до 1,10,остальные 1,25 при температуре +15С. Сервис готов поменять,отказ инженера Авто...

Комментарий:

С таким аккумулятором потенциальная "недостижимость". На вазах не ездил девять лет,последняя 99- 2004–2009 проблем не доставляла.потом бюджетные иномарки(Фиат Альбеа;Шевроле Лачетти) без проблем до пробега в 100 000 км. На проч забыл про "нагрузочные вилки,альтиметры,зарядные устр...

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Комментарии (25)

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В январе 2017 хотел уже взять Весту,вроде и плюшек много,салон большой, рулёжка нормальная,Приору мою 2014 г. брали в трейд-ин вроде за нормальные деньги.Но вот поехал тест-драйвить...И весь запал ушел-скрипит машина втулками,и ещё чем то непонятным,причем машина на тесте свежая,мороз небольшой был.В общем в результате езжу я сейчас на Фиесте седан,машиной доволен,управление,шумка ну всякое разное на уровне,за свою жизнь шофёрскую поездил на всяких машинах-и на наших и на не наших,но вот когда-то лет двадцать назад услышал фразу,что машину надо покупать по тем деньгам,которыми располагаешь сейчас и впоследствии на содержание и ремонт.Ну да ладно,спорить я ни с кем не собираюсь,но вот Приору решил продать после второго ТО,спустя месяц пошла вибрация по кузову,не могли найти причину,я смотрел на эту катавасию,меняли опоры,смотрели сам движок,гидроусилитель и  в конце-концов выдали-Да ладно тебе,вибрация то незаметная,чо ты!!! Инженер по гарантии спец никакой,мастер по ремонту в салоне уже непонятно какой по счёту,вот вроде как-то стало всё доставать.Ну вот вроде и всё,поживём-поездим,дальше видно будет.Да вот ещё-хватит уже друг другу мозг выносить,поносить и оскорблять,не дело это.

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+1

«Из-за постоянного использования (не доверяю я функции оставления на передаче у робота АМТ!) рычаг стояночного тормоза уже к 40 000 км стал в рабочем положении упираться в подлокотник.»

А может он так встал, потому что колодки немного износились?

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0

Итого из реальных косяков — гофра. Стойки стаба сейчас вообще мрут у многих машин рано. Сверчки салона? Ручки скрипят? Пффф! Они на дастере с салона скрипят. Сверчки тоже имеются.
За 3,5 года и 38 тыс на дастере были заменены передние рычаги из-за мертвых сайлентов, резинки стабилизаторов обоих, оба пыльника левого привода. По гарантии — замена пластиковых накладок порогов, замена короба воздушного фильтра-резонатора впуска, 3 раза замена герметика под клапанной крышкой, замена датчика температуры впуска, замена рулевой рейки в сборе, замена сальника клапана фазовращателя, замена уплотнительных колец дроссельной заслонки...
А еще воет компрессор кондиционера и задние стойки намекают на скорую замену...
Это я к тому, что шанс нарваться на неудачный экземпляр ИНОМАРКИ очень даже есть. Знакомый солярис продал — ибо залюбил тот его мелочами за 2 года владения. А потом сдох катализатор и привет капиталка. Так и продал...

Так что мы живем в эпоху одноразового мира. Забудьте про качество и надежность.

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+6
Маковейчук Михаил

Из реальных косяков — ВСЯ ЛаЖа Веста.

Поймите уже, ВАЗофилы, никто, кроме вас, демагогов проплаченных, не рассматривает автомобиль как совокупность кусочков и деталюшечек или конструктор.
Автомобиль — это монолитное изделие, и если в нем что-то неисправно, то это портит ощущение от эксплуатации всего автомобиля.

Подход: «исправен на 80процентов и способен передвигаться своим ходом, значит — збс» не подходит к современному втомобилю, на звание которого претендует ЛаЖа.

ВАЗик — любой — это совокупность отвратительного качества кусочков — он никогда не бывает исправен целиком. А нсли вы уверены в обратном, вы просто еще не нашли, где косяк.

А ценник уже свыше 550 за базу.
За что такие деньги?
За то, что он начинает через два года рассыпатьсся?

Сколько ВАЗу денег ни давай, все равно сделают телегу:)

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+2
Каплан Илья

Когда-то (не так давно) «исправен на 80процентов и способен передвигаться своим ходом, значит — збс» было девизом владельцев Range Rover-ов, на сколько я помню...

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0
Каплан Илья

Алё, Каплан!!! Так у меня дастер тоже «цельное изделие», которое, ****, то по одной проблеме мозг любит, то по другой.
У брата приора б\у, купленная с пробегом за 200 тыс, за 24 тыс км потребовала вложений — аж целую замену опор двигателя, ремня ГРМ и масла с антифризом, сделано было сразу после покупки. Всё. Ездит себе и ездит. [у нас не ругаются] машина? [у нас не ругаются]. Но ездит и ездит. И не цветет, хотя 2008 года. А дастер под резинкой 5-й двери рыжиков пустил, а уплотнители дверей краску до грунта протерли))) Аж обидно.))
Я не защищаю автоВАЗ, что критичного у весты из парка ЗР снова ничего не случилось, особенно если сравнивать с личным опытом владения дастером.
А косяки — да, их надо исправлять. И автоВАЗу, и Рено, и твоим ненаглядным корейцам, ибо у них они тоже есть)

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0
Маковейчук Михаил

На счёт дастера — по гарантии где-то на 20000 замена заднего моста в сборе! На сверчки зимой вообще плюнул. Так же плюнул на треснувшую лобовуху. Недавно такой косяк всплыл: из-за протекания жиклёров стеклоомывателей, жидкость залила катушки и попала в свечные колодцы. Как назло перед командировкой. Итог — всё сгнило нах. С учётом того, что и дастер и веста производятся в России, комплектующие схожи, но при этом дастер стоит в 1,5 раза дороже весты, то Веста — нормальный бюджетник. Плюс ремонтопригодность.

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0
ВАЗофил

с «мостом» я наверное погорячился ))) замена балки

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0

В 2012 году пересел с нашего автопрома на заграничный, купил новый Поло-седан в самой простой комплектации доплатил только за металлик. Заплатил тогда 465 тыс. За это время накатал в районе 40 тыс.км. Только плановые ТО.Никаких проблем с машиной не было. В этом году в июле продал за 400 тыс. Только успел дать объявление на следующий день купили.На отечественный автопром не сяду больше никогда.

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-8
игорь

Интересно почему подобный заявления, типа «курить я буду, и пить не брошу» когда пересаживаются с жигулей, именно с Жигулей на какую-нибудь шушлайку? Хорошо если еще новая, можно тогда как-то понять, но иногда пересаживаются на подержанную шушлайку, на которую вообще без слез не взглянешь!)
Я пересел на новую Вольву, но почему то, не кричу, что Вазики плохие. Наоборот, вон Гранта лифтбек, присимпатичнейший автомобильчик! За три сотни русских рублей, чтобы и не прикупить?

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+3
Безымянный

Потому что не «автомобильчик», а кусок распилооткатного отстоя.
И за 330 его купить невозможно:)

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-1
Безымянный

Потому, что за три сотни русских рублей её никто не продаёт. А продают за 500.

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+1
Безымянный

Так покупайте кто мешает.

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0
игорь

Так и покупают..)))

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-1
Безымянный

Доширак тоже покупают:)
Это делает доширак нормальной едой?

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+1
игорь

Так они тоже не сядут, не волнуйтесь. Их задача — сделать так, чтобы все ездили в овноВАЗиках, а они себе на денежки, полученные от пропаганды этих распилооткатных кусков отстоя, покупали Мерсы и Лексусы.

Так им начальство говорит... А на деле платит так, что им и на овноВАЗики не хватает — вот они и бесятся: «как же так, мы такие верноподданные, но такие бедные!?»

Не догоняют, ВАЗофилитики одноразовые,  — их  начальство просто-напрото имеет:)
А уйти ВАзофилам некуда — кроме как комментарии писать как под копирку, да минусы ставить, ничего они не умеют:)

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-2
Каплан Илья

Скажи, что будет, если тебя все услышат и пойдут за тобой? чего ты хочешь добиться в итоге? как выглядит идеальный автомир России для тебя?

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0
игорь

Поло, конечно, качественнее весты сделан. У самого такой, однако лада дешевле тысяч на 150 (в схожих комплектациях), вот и покупают люди когда денег не хватает

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+2
Владимир

Согласен,дешевле Веста, но когда я в 2006 году купил новую Ваз-2111, то через три года началось: прогорел глушитель, сдох аккумулятор,накрылся термостат,пошли рыжики,постоянно подмазывать надо короче по мелочам вынесла весь мозг. На Поло же я просто ездил.

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+1
Владимир

Если брать одинаковые комплектации (одинаковое оснащение) и сравнивать настоящие а не промо цены с учетом скидок на прошлогодние автомобили, то разница в ценах составляет 250 — 300 т.р. Это уже существенно....

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-2
Владимир

Эти 150 тысяч легко вернутся при продаже. А если не хватает денег, можно купить бу (вон как у Игоря за 400 рэ с 40 т. пробега) или новый Логан.

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+1

Вот, ВАЗофилы, жрите.
Это то, о чем я всегда говорил, а вы всегда отрицали, и снова обгадились.

ВАЗик стремительно стареет.

Что КАЛогранта, что Веста, только, если КАЛогранте это еще можно кое-как простить за относительно гуманный ценник базовой версии (хотя актуальность КАЛогранты в 2017 году очень сомнительна — это как Айфон 4S взять), то купить ЛаЖу Весту за минимум 570К, и через 45К километров поиметь геморроя с выпуском, сверчками в салоне, скрипом петель и вытягивантем троса ручника (Он что, из жвачки сделан? Пооблема еще с 2108 тянется, кстати) — это несколько дороговато, не?
При том, что в авариях машина не бывала и в марафоне «60 часов» не участвовала.

Это, ВАЗофилы, называется «соотношение цена-качество». Распилооткатный бракоВАЗ впаривает клиентам отстой по цене автомобиля, что и доказывает длительная эксплуатация.

Зато свистоперделок много — можете гордиться;) Правда, работают не все и не всегда, но это ж не важно, да, ВАЗофилы?

«Ну да, петли скрипят, выпуск пердит, салон трещит, мультимедиа с климатом глючит, зато — свое, родное, посконное, домотканое: электроника — Бош, дизайн — Маттин, испытано в Испании! „ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ“
АВТОМОБИЛЬ!
Этому заводу и 440 лямов отдать не жалко, не все ж Венесуэлу спонсировать, надо и чемезоидам отсыпать от щедрот российских налогоплательщиков»:)))

Зарплата врача в Кировской области — 14К рублей.
Но денег надо дать ВАЗорукопопам.
Логикааа:)

Помню, как редакции всех автоизданий РФ полтора нода назад выходили с заголовками типа: «Неужели ВАЗ сделал-таки автомобиль?»

Нет. Очередная ломучая и скрипучая телега.
А как иначе?
Распилооткат же важнее производства.
Вот и имеем то, что имеем.

А что с ней будет к 100К, боюсь и предположить.

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-7
Каплан Илья

Ого, наша безумно отважная моська, даже ночами бдит!)))
Естественно, комментировать поток бреда только способствовать прогрессии помешательства господина КаплАнуса, поэтому ограничимся напоминанием, что он одноразовая, тупая, разжиревшая моська, не способная ни на что, кроме делать тяф-тяф!))

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+2
Безымянный

Одноразовые ВАЗофилы такие забавные:)
Тяфкают и тяфкают:)

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-1
Каплан Илья

Очнулся из коматоза?))))

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0