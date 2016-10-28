Лада Веста из парка ЗР: первые признаки старости

На одометре нашего красного седана высветилось 45 000 км. По автомобильным меркам — только начало жизни, по человеческим 45 — серьезный возраст. И наша Веста, видимо, мнит себя человеком.

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Многие комментаторы пеняют нам на предвзятое отношение к Весте. Дескать, мы к ней придираемся, пишем только о плохом и эксплуатируем «на износ». Отвечу по пунктам. Никакого особого отношения в нашем парке нет ни к одной машине. Другое дело, что некоторые попадают в редакцию на полгода, а некоторые — на несколько лет. Пройденный километраж в этих случаях может отличаться на порядок. Соответственно, разнится и количество наблюдений.

О хороших чертах Весты я пишу всякий раз, когда машина их проявляет. Были и два материала (один и второй), в которых положительные моменты сведены вместе. В конце концов, нельзя же каждый месяц писать о просторном салоне, удобных сиденьях, хорошем головном свете, большом дорожном просвете и т.п. А вот минусы тольяттинский седан показывает каждый раз новые.

Лада Веста из парка ЗР

Наконец, о режиме эксплуатации. В нашем парке все еще есть машины, за плечами которых остался фирменный зарулевский марафон «60 часов». Среди них — мой предыдущий служебный седан Nissan Almera. Сейчас его пробег перевалил за 100 000 км, а поводов для разговора в сумме до сих пор меньше, чем у Весты, которая ездит в среднестатистическом режиме по дорогам общего пользования.

Из-за постоянного использования (не доверяю я функции оставления на передаче у робота АМТ!) рычаг стояночного тормоза уже к 40 000 км стал в рабочем положении упираться в подлокотник. Благо, подтянуть трос — дело нескольких минут. Доступ к гайке обеспечен прямо из салона. Работать удобнее всего длинным ключом наподобие свечного, но при его отсутствии можно извернуться и обычным рожковым.

Как вы уже, должно быть, догадались по вступлению, я снова расскажу о подкинутых Вестой задачках. На носу ТО на 45 000 км. Перед ним я наведался в наш техцентр в Тушине, чтобы машину осмотрели на подъемнике независимым взглядом. Навязчивый стук в передней подвеске, появившийся в последние две тысячи километров, идет от умерших стоек стабилизатора. Причем люфт в левой огромен и заметно больше, чем в правой. Если верить интернет-форумам, проблема для автомобилей из первых партий типичная. Но, по моему мнению, ресурс в 45 000 км для поездок по московским дорогам и федеральным трассам приличного качества — это вызывающе мало.

Петли дверей и замок багажника, по счастью, напоминают о себе неприятными звуками не на ходу, а только при открывании-закрывании. Дилерская смазка, применявшаяся на двух ТО, оказалась недолговечной. Вместо нее побрызгал дорогим Мотюлем (по прямому назначению — смазка для цепей мотоциклов). Пока держится.

Передние колодки изношены практически полностью. Если ездить «до упора», то до 50 тысяч на одометре их должно хватить. Но я склонен согласиться на замену при ТО (если, конечно, дилерская цена устроит). С учетом моей активной манеры вождения, считаю это неплохим показателем. Но уж больно они «грязные»! Колесные диски покрылись таким налетом, который с трудом берет профильная автохимия. Стандартный автошампунь на мойке вообще не представляет для него ни малейшей угрозы. В результате заставил себя посвятить час времени на приведение колес в чистое состояние. Только после этого стал заметен результат.

Правая лампа ближнего света сдалась на пробеге 43 600 км. Не много отработала, ведь днем Веста ездит только с ходовыми огнями, экономя основные источники света. С завода ставят немецкий Osram. Я же не стал переплачивать и выбрал Маяк за 120 рублей. Перегорит — не жалко. Менять лампы на Весте удобно. Шпильку крепления приходится сдвигать вслепую, но вся остальная процедура несложная.

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Прогар гофры прогрессирует медленно, но верно. Звук пока еще не превратился в совсем неприличный, однако неисправность слышна даже далеким от техники людям. Встреченный мной на одной из заправок коллега по несчастью развеял мои надежды на гарантию: ему при том же пробеге в 45 000 км предложили заменить часть выпуска за наличные.

Последний пункт — левый привод, вокруг которого есть масляное пятно. Остальные элементы подвески и тормозов, передних и задних, нареканий не вызвали. Амортизаторы не «потеют», не стучат и исправно выполняют свои функции. Резинки подвеса выпускной системы тоже в отличном состоянии. Упоминаю их потому, что к этим деталям у владельцев Вест нередко возникают нарекания.

Удобные внутренние дверные ручки начали скрипеть после 40 000 км. Источник неприятного звука — сочленение двух пластмассовых половинок детали (оно выполнено на защелках). Частично раздражающий аккомпанемент я смог убрать, протянув два болта крепления ручки к двери. Не знаю, было ли так задумано заводом, но их удалось довернуть на два полных оборота. Самый навязчивый звук идет от замка откидной спинки заднего сиденья, причем только левого. Победить его не помогает ни смазка, ни обмотка скобы на кузове изолентой.



А еще Веста внезапно, практически в одночасье, вдруг обзавелась целым семейством сверчков в салоне. Это стало неприятным сюрпризом, ведь за отсутствие скрипов и других звуков я машину уже успел похвалить. Подробнее о них и других нюансах эксплуатации — в подписях к фотографиям в галерее.