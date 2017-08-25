Джереми Фрай за работой. Иногда каскадеру приходится управлять машиной, сидя на крыше. Если приглядеться, то можно увидеть: на водительском кресле — герой фильма.

Профессиональный каскадер, специализирующийся на автомобильных трюках. Ведущий тренер в школе каскадеров Motion Picture Driving Clinic в Лос-Анджелесе. За 14-летнюю карьеру выполнил более 120 трюков, вошедших в телевизионные шоу и фильмы. Среди них — «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Бэтмен против Супермена», «В петле», «Пираты Карибского моря». Руководил группой каскадеров на фильме «Малыш на драйве».

Фильм «Малыш на драйве». Малыш все время в наушниках — он слушает музыку на полную громкость, чтобы заглушить звон в ушах, от которого страдает с детства. Малыш состоит в банде грабителей и помогает им уходить с места преступления. Встреча с официанткой Деборой меняет жизнь Малыша, и он решает завязать с криминалом. Но прежде парню предстоит выполнить еще одно задание (а потом еще одно). В России фильм в прокате с 24 августа 2017 года.

— Вот ты приходишь на работу в свою школу каскадеров, учишь ребят водить и...

— ...И в этот момент мне звонит Дэррин Прескотт (второй режиссер) и предлагает дополнительную работу. Я посмотрел сценарий и понял две вещи: что сорвал джекпот и что я крут, раз пригласили меня. Какой каскадер не захочет дублировать водителя-беспредельщика, вечно уходящего от погони, в фильме про тачки?

— Мало ли мы видели фильмов про тачки и погони…

— Много! Но главная фишка нашего фильма — что все гэги реальны и все их мы должны были делать с первого дубля.

— А почему ты называешь трюки гэгами, обычно же гэги — это шутки в комедиях?

— Э… Хороший вопрос. Не знаю, никогда не задумывался, да все вокруг меня и привыкли как-то к этому...

— Был ли у тебя источник вдохновения, когда ты придумывал трюки?

— Ага. Записи аварий с видеорегистраторов. Мы с командой искали их на YouTube.

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— Что за машины снимались в фильме?

— Целая куча… Если конкретно — Subaru Impreza WRX Hawkeye 2006 года, штуки четыре, не меньше. Chevy Avalanche — две-три. Пара Mercedes S550 2014 или 2015 года. Два новых Dodge Challenger. На роль машины копов взяли новый Dodge Charger. С этими тачками мы возились больше всего.

— Почему именно они и зачем вам по нескольку одинаковых машин?

— Для начала нужна была машина, способная раствориться в потоке. Такая, которую могли бы выбрать реальные грабители. И мы взяли Subaru. А для особо крутой кражи хотелось чего-то посолиднее и потяжелее. Мы остановились на Avalanche. Зачем одинаковые машины? Ну они же по сценарию часто бьются о разные предметы...

— Машины для съемок тюнинговали?

— Да, слегка прокачали. Подкрутили Avalanche, чтобы на нем было легче ездить через ограждения. Один Subaru стал переднеприводным. На другой мы поставили два неоригинальных дифференциала, а мощность двигателя подняли за 300 лошадиных сил. Мы использовали эту тачку для некоторых крупных гэгов.

— Все трюки делали каскадеры?

— Что-то попроще — типа спокойно проехать вдоль улицы — мы доверяли актерам. Когда гэг несложный, неважно, кто за рулем — актер или каскадер.

— И что, актеров потренировали?

— Да. Мы прилично поработали с ними. Энсела (Элгорта. — Прим. ЗР) перед съемками вообще отправили в школу водителей-каскадеров. Начали с базовых гэгов, а потом перешли к специфическим.

— И как Энсел, освоил науку?

— Я думаю, мы его конкретно испортили... Он из Нью-Йорка, а там машину водят меньше, чем где-либо еще в Америке. Поэтому парню пришлось быстро учиться. Чтобы выполнять какие-то вещи не задумываясь, например разворот на 180º, нужно проделать их сотни раз, и Энсел добился этого. Если будет сиквел, мы увидим этого парня за рулем.

— Актеры в каждой сцене должны были работать под определенную музыку. И машины тоже?

— Черт, да. Изобретать гэги, а потом исполнять их так, чтобы определенные действия совпадали с музыкой, было реально трудно. Мы вначале репетировали, потом снимали на собственную камеру, дорабатывали, подгоняли по времени. А потом — обламывались. Ну когда выяснялось, что целиком песня в эпизод не войдет, поэтому все фишки не влезают. Тогда мы оставляли самые необходимые.

— Бог мой, какая же сложная у вас работа!..

— Чувак, не прикалывайся. Нам и правда было непросто. Но самое тяжелое было то, что часто мы даже не успевали «дать пять» друг другу, гордясь крутым кадром. Потому что приходилось срочно сворачиваться и перемещаться на другую точку, на другой эпизод, пока солнце не село.

— Вы снимали на улицах Атланты. Жители не жаловались на визг покрышек?

— До меня такие истории не доходили. Но, прикинь, через какое-то время после съемок я ездил по городу и видел черные метки — оставленные нашими тачками следы резины. По всему городу. Так что, мы конкретно там отметились.

— Есть эпизод в фильме, которым ты гордишься?

— Конечно. Например, сцена отхода в начале официального трейлера. Я очень горжусь своим участием в ней. Но вообще все, что будет на экране, — реально. Ни один эпизод не снимали на зеленом фоне и не дорисовывали на компьютере. Я никогда еще так не кайфовал от съемок. Думаю, «Малыш на драйве» — один из тех фильмов, посмотрев который люди скажут: «Это что-то большее, чем просто кино».