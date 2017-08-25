«Чувак, не прикалывайся!» — лихое интервью каскадера из «Малыша на драйве»

Дрифт, полицейский разворот, торможение в грузовик, разворот на магистрали — в этом боевике все реально. Ответственный за автомобильный беспредел каскадер Джереми Фрай рассказал ЗР про черные метки Атланты и YouTube как источник вдохновения.

Subaru WRX
Subaru WRX

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Джереми Фрай за работой. Иногда каскадеру приходится управлять машиной, сидя на крыше. Если приглядеться, то можно увидеть: на водительском кресле — герой фильма.
Джереми Фрай за работой. Иногда каскадеру приходится управлять машиной, сидя на крыше. Если приглядеться, то можно увидеть: на водительском кресле — герой фильма.
Джереми Фрай. Профессиональный каскадер, специализирующийся на автомобильных трюках. Ведущий тренер в школе каскадеров Motion Picture Driving Clinic в Лос-Анджелесе. За 14-летнюю карьеру выполнил более 120 трюков, вошедших в телевизионные шоу и фильмы. Среди них — «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Бэтмен против Супермена», «В петле», «Пираты Карибского моря». Руководил группой каскадеров на фильме «Малыш на драйве».

Фильм «Малыш на драйве». Малыш все время в наушниках — он слушает музыку на полную громкость, чтобы заглушить звон в ушах, от которого страдает с детства. Малыш состоит в банде грабителей и помогает им уходить с места преступления. Встреча с официанткой Деборой меняет жизнь Малыша, и он решает завязать с криминалом. Но прежде парню предстоит выполнить еще одно задание (а потом еще одно). В России фильм в прокате с 24 августа 2017 года.

Вот ты приходишь на работу в свою школу каскадеров, учишь ребят водить и...

...И в этот момент мне звонит Дэррин Прескотт (второй режиссер) и предлагает дополнительную работу. Я посмотрел сценарий и понял две вещи: что сорвал джекпот и что я крут, раз пригласили меня. Какой каскадер не захочет дублировать водителя-беспредельщика, вечно уходящего от погони, в фильме про тачки?

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Мало ли мы видели фильмов про тачки и погони…

Много! Но главная фишка нашего фильма — что все гэги реальны и все их мы должны были делать с первого дубля.

А почему ты называешь трюки гэгами, обычно же гэги — это шутки в комедиях?

Э… Хороший вопрос. Не знаю, никогда не задумывался, да все вокруг меня и привыкли как-то к этому...

Был ли у тебя источник вдохновения, когда ты придумывал трюки?

Ага. Записи аварий с видеорегистраторов. Мы с командой искали их на YouTube.

«Чувак, не прикалывайся!» — лихое интервью каскадера из «Малыша на драйве»

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Что за машины снимались в фильме?

Целая куча… Если конкретно — Subaru Impreza WRX Hawkeye 2006 года, штуки четыре, не меньше. Chevy Avalanche — две-три. Пара Mercedes S550 2014 или 2015 года. Два новых Dodge Challenger. На роль машины копов взяли новый Dodge Charger. С этими тачками мы возились больше всего.

Почему именно они и зачем вам по нескольку одинаковых машин?

Для начала нужна была машина, способная раствориться в потоке. Такая, которую могли бы выбрать реальные грабители. И мы взяли Subaru. А для особо крутой кражи хотелось чего-то посолиднее и потяжелее. Мы остановились на Avalanche. Зачем одинаковые машины? Ну они же по сценарию часто бьются о разные предметы...


Машины для съемок тюнинговали?

Да, слегка прокачали. Подкрутили Avalanche, чтобы на нем было легче ездить через ограждения. Один Subaru стал переднеприводным. На другой мы поставили два неоригинальных дифференциала, а мощность двигателя подняли за 300 лошадиных сил. Мы использовали эту тачку для некоторых крупных гэгов.


Все трюки делали каскадеры?

Что-то попроще — типа спокойно проехать вдоль улицы — мы доверяли актерам. Когда гэг несложный, неважно, кто за рулем — актер или каскадер.


И что, актеров потренировали?

Да. Мы прилично поработали с ними. Энсела (Элгорта. — Прим. ЗР) перед съемками вообще отправили в школу водителей-каскадеров. Начали с базовых гэгов, а потом перешли к специфическим.

И как Энсел, освоил науку?

Я думаю, мы его конкретно испортили... Он из Нью-Йорка, а там машину водят меньше, чем где-либо еще в Америке. Поэтому парню пришлось быстро учиться. Чтобы выполнять какие-то вещи не задумываясь, например разворот на 180º, нужно проделать их сотни раз, и Энсел добился этого. Если будет сиквел, мы увидим этого парня за рулем.


Актеры в каждой сцене должны были работать под определенную музыку. И машины тоже?

Черт, да. Изобретать гэги, а потом исполнять их так, чтобы определенные действия совпадали с музыкой, было реально трудно. Мы вначале репетировали, потом снимали на собственную камеру, дорабатывали, подгоняли по времени. А потом — обламывались. Ну когда выяснялось, что целиком песня в эпизод не войдет, поэтому все фишки не влезают. Тогда мы оставляли самые необходимые.

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Бог мой, какая же сложная у вас работа!..

Чувак, не прикалывайся. Нам и правда было непросто. Но самое тяжелое было то, что часто мы даже не успевали «дать пять» друг другу, гордясь крутым кадром. Потому что приходилось срочно сворачиваться и перемещаться на другую точку, на другой эпизод, пока солнце не село.

Вы снимали на улицах Атланты. Жители не жаловались на визг покрышек?

До меня такие истории не доходили. Но, прикинь, через какое-то время после съемок я ездил по городу и видел черные метки — оставленные нашими тачками следы резины. По всему городу. Так что, мы конкретно там отметились.


Есть эпизод в фильме, которым ты гордишься?

Конечно. Например, сцена отхода в начале официального трейлера. Я очень горжусь своим участием в ней. Но вообще все, что будет на экране, — реально. Ни один эпизод не снимали на зеленом фоне и не дорисовывали на компьютере. Я никогда еще так не кайфовал от съемок. Думаю, «Малыш на драйве» — один из тех фильмов, посмотрев который люди скажут: «Это что-то большее, чем просто кино».

«Чувак, не прикалывайся!» — лихое интервью каскадера из «Малыша на драйве»
Автор: Стивен Голдман

«Чувак, не прикалывайся!» — лихое интервью каскадера из «Малыша на драйве»
Фото: Онлайн-редакция
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