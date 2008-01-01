Топ-5 удивительных Жигулей завтрашнего ЖиФеста 2017

В ближайшую субботу, 19 августа, в НКП «Русь» (Московская область, Ленинский район, д. Орлово) состоится второй Всероссийский фестиваль Жигулей ЖиФест 2017! Пока организаторы мероприятия проводят последние приготовления, мы расскажем о пяти любопытных участниках нынешнего слета.

Ранее ожидалось, что нынешний ЖиФест, как и в прошлом году, пройдет на территории ADM Raceway (Мячково). Однако ремонтные работы на подмосковном автодроме не были завершены к назначенной дате, так что место проведения Всероссийского фестиваля Жигулей спешно решено было перенести на территорию Национального конного парка «Русь» (Московская область, Ленинский район, д. Орлово), что всего в 15 км от Москвы.

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Территория «Руси» позволила не только сохранить все запланированные в программе мероприятия, в том числе дрифт-битву «Жигули против всех», но и расширить варианты активностей. Здесь есть огромный парк, фонтан, зоопарк с большим количеством различных животных, аттракционы и даже собственный Кремль.

На главной площади будет возвышаться огромная сцена. На импровизированной «Аллее Славы» соберутся самые топовые и редкие проекты, которые раньше вы видели только на картинке. Вас ждут Жигули из категории «ресто» и «сток» — именно те, что привлекают своим сверкающим и идеальным состоянием, а также боевые «спорт» и уникальные «кастом» проекты. Каждый из гостей может посетить «лектариум», где опытом и интересной информацией будут делиться профессионалы своего дела.

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Денис Домнин — настоящая легенда российского жига-дрифта, поскольку одним из первых взялся за постройку дрифт-кара на базе Жигулей. Его черно-зеленая «шестерка» безошибочно узнается по всей стране. Под капотом — российский мотор: восьмиклапанный блок 1.6, поршни от Нивы, шатуны — ВАЗ-2110, ГБЦ — ВАЗ-2112. К этому добавлена турбина ТD04L. Блок управления также российский — ЭБУ Январь 5.1. Денис вообще старался использовать по максимуму отечественных запчасти, например, радиатор и пропеллер взял от ГАЗели, пружины — от Нивы, коробку передач оставил стандартную 4-ступенчатую, а передние рычаги изготовил сам.

Прямо сейчас его машина активно строится для участия в международном соревновании Asia Pacific D1 Primring GP, которое пройдет в сентябре во Владивостоке. А сам Денис специально прилетит из Челябинска в Москву, чтобы рассказать гостям ЖиФеста о предстоящей поездке, конфигурации машины и о том, каково это — соревноваться на Жигулях с легендами японского дрифта. А еще он будет судить битву «Жигули против всех» и разыграет несколько призов от GT OIL и команды ExAnimo Спорт.

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Интересный дрифт-проект представит. Его ВАЗ-21053 когда-то был куплен совершенно новым в автосалоне, чтобы стать машиной на каждый день. В итоге «вазик» был машиной для папы, а потом стоял под окнами в качестве склада со всяким барахлом и даже выполнял роль рекламной конструкции возле метро.

Позже Андрей увлекся дрифтом и сделал из заурядного автомобиля свой идеал. «Эти Жигули — предел моих мечтаний. Я на полном серьезе. Я обожаю эту машину. Она пережила несколько технических и внешних изменений. Происходило это перед каждым летним и зимним сезоном. Сейчас здесь классический 1,7-литровый турбомотор мощностью около 170 л.с. с кучей переделок, рычаги ClubTurbo, амортизаторы Kayaba XLG, пружины Техно Рессор, сзади амортизаторы Plaza Sport. Установлен механизм Уатта, болтовой каркас безопасности, а капот, багажник и дверные панели заменены на пластик. На ней я принял участие во множестве соревнований, и теперь это моя любимица, машина выходного дня», — поделился эмоциями Андрей.

Александр Кадышев привезет на ЖиФест «семерку»-кабриолет! Три года назад он задумал сделать из ВАЗ-2107 автомобиль, по полной программе выделяющийся из серой массы. И у него это получилось! Крышу срезали, проварив конструкцию швеллерами, установили аудиосистему, перешили салон. Разумеется, это летний вариант. Владелец с друзьями даже ездил на машине в Краснодарский край, путешествие прошло отлично. А вообще у этой машины очень большая история. Узнать ее вы сможете лично, посетив ЖиФест 2017.

Оригинальный стенс-проект представит Станислав Малинин. Эта «копейка» попала в его руки изначально в отличном состоянии. Отсюда, наверное, и возникло желание сохранить аутентичность машины и совершенствовать ее внешний вид редкими и оригинальными деталями. Какие-то элементы понадобилось восстанавливать, например, хром. Что-то пришлось искать по разным уголкам нашей большой страны.

Самые первые изменения коснулись колес, возникла идея поставить современные «тапки». Затем появилось желание чуть занизить машину, потом — еще чуть-чуть... Так получилось максимально возможное занижение. Следующим шагом стало обновление цвета кузова. Стас решил сохранить родной цвет, но сделать его с изюминкой. Так был выбран ярко-белый с перламутром от Лексуса.

Следующим этапом в доработке автомобиля стала самостоятельная установка 4-контурной пневмоподвески. К ней уже напрашивались и новые колеса — японские 3-составные диски Bridgestone Stage-2. Изначально диски были 6.5 j, но не хватало ширины. Чтобы они стали 10j, их пришлось разварить и доработать. Резина натянута 155/55. «Я хотел, чтобы арка ложилась между резиной и диском. Было много сложностей с этим, но у меня получилось. По машине множество идей и планов. В дальнейшем ее ждет много доработок. Единственное, что точно останется прежним, — это бережное отношение», — рассказал владелец. Кстати, на автомобиле он ездит исключительно своим ходом, даже в Сочи, и это несмотря на почетный возраст «копеечки» — почти 50 лет.

Невозможно пройти мимо «ласточки» Артема Лукина в стиле Rat Look. Машину он строил около трех лет, а главной задумкой был контрастный внешний вид и радикальное статичное занижение. Здесь мотор от ВАЗ-2105, глобальный шейвинг подкапотного пространства, а красуется проект на редких дисках Weds Furalco Racing Forg в идеальном состоянии.

Кстати, именно эта машина будет разыгрываться в главной лотерее ЖиФеста 2017. Выиграть «двушку» на втором ЖиФесте может каждый: для участия нужно всего лишь приобрести лотерейный купон. В прошлом году на первом Всероссийском Фестивале Жигулей была разыграна «копейка».

19 августа в НКП «Русь» вас ждут более тысячи Жигулей из 20 регионов России и стран СНГ, 14 часов незабываемой атмосферы и драйва, 10 зон активностей (включая прокатный картинг, дрифт-трайки, велопрокат, дрифт-такси, соревнования по RC-Drift, конные прогулки, мастер-классы национальной культуры) и многое, многое другое!

Фото: организаторы ЖиФеста 2017