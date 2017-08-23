Автомобиль за триста тысяч — рекомендации по выбору

Анализируем объявления на вторичном рынке и прикидываем, что станет оптимальным выбором при таком вроде бы скромном бюджете.

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Hyundai > Solaris

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Volkswagen > Polo

Renault Logan
Renault Logan

Renault > Logan

Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover

Land Rover > Range Rover

Skoda Fabia
Skoda Fabia

Skoda > Fabia

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Свежая статистика сайта auto.ru гласит: средняя стоимость подержанной машины на российском рынке в июле составляла 566 тысяч рублей. Конечно, данные портала, пусть даже одного из крупнейших в стране, не охватывают весь рынок, но картину дают достаточно ясную. Выбранное нами ограничение почти вдвое меньше, всего 300 тысяч рублей. Значит ли это, что рассчитывать не на что и потенциальному покупателю за такие деньги предложат только сильно уставшие варианты? Мы бы не были столь пессимистично настроенными. Способный к передвижению вариант можно подыскать и за 100 000 рублей, а за 200 000 можно купить еще бодрый «бюджетник», хотя и не первой молодости.

В качестве базы для анализа мы взяли тот же сайт auto.ru с выборкой по Москве и Подмосковью. В диапазоне 300–310 тысяч рублей на день написания материала было выставлено на продажу 1565 машин. Что интересно: в столице Лада давно потеряла статус самой популярной марки. Ее версий предлагали всего 80 штук. Лидеры — Ford (193 машины), Opel (143) и Mazda (94). В масштабах всей страны вазовские модели остаются на первом месте (890 предложений из 8134), за ними следуют Ford (837) и Opel (539).

Задавить массой

Фокусов за 300 000 рублей в продаже много, и львиная доля машин выглядит на фотографиях очень прилично. Поверьте: для немолодой машины это уже комплимент.
Фокусов за 300 000 рублей в продаже много, и львиная доля машин выглядит на фотографиях очень прилично. Поверьте: для немолодой машины это уже комплимент.

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Безусловные лидеры по количеству предложений в выбранном нами диапазоне — Ford Focus II, Renault Logan/Sandero и Лада Гранта. Их нашлось по нескольку десятков. Выбирая каждую модель из этой троицы, следует учитывать нюансы.

Focus классом выше, он играет в сегменте С. Поэтому за 300 тысяч он будет старше, чем Лада или Renault. Львиная доля предложений — экземпляры 2006–2010 годов с двигателем 1.6, до- и послерестайлинговые. Автоматическую коробку придется поискать, вариантов немного. Встречаются и исключения: дореформенные машины в относительно хорошем состоянии (можно понадеяться на мотор 1.8 или 2.0) или, напротив, ушатанные Фокусы третьей генерации. Если к первым можно присмотреться, то вторым однозначно стоит отказать.

Все болячки модели отлично известны. Единственная общая рекомендация — внимательно относиться к универсалам в начальной комплектации. Их немало работало в московском такси. Правда, в те времена оклейка пленкой еще не была распространена, и большая часть автомобилей окрашена в выдающий их желтый цвет.

Логаны часто покупают под работу в такси. Поэтому выбирать машину на вторичке нужно особенно внимательно. Предложений по хэтчбекам Sandero почти столько же, сколько по седанам Logan. Редкий случай, когда в России пятидверке удалось добиться такой же популярности, как и трехобъемному кузову.
Логаны часто покупают под работу в такси. Поэтому выбирать машину на вторичке нужно особенно внимательно. Предложений по хэтчбекам Sandero почти столько же, сколько по седанам Logan. Редкий случай, когда в России пятидверке удалось добиться такой же популярности, как и трехобъемному кузову.

Renault Logan предлагаются 2010–2014 годов выпуска, то есть еще первого поколения. Можно найти комплектацию с автоматом, но придется оперативно отслеживать все выходящие объявления. Таких Логанов продавалось немного, и на вторичке они нечастые гости. В плюсы такому приобретению запишем минимальный риск нарваться на экземпляр, работавший в такси, в минусы — саму коробку, не слишком надежную, нерасторопную и прожорливую.

Но главная опасность в выборе Логана — это чрезвычайная популярность машины у таксистов. Если Ford Focus был для регионов дорог и работал в извозе только в Москве (и не в запредельных количествах), то Renault Logan на механике брали везде. Автомобиль он, конечно, крайне живучий, но в такси здоровья требуется немало. Выход — обратить внимание на хэтчбек Sandero.

Гранту в пределах 300 тысяч рублей можно купить даже с остатками заводской гарантии (3 года или 100 000 км). Машину с автоматом найти реально, а вот с роботом — нет. Коробку АМТ начали устанавливать позже, и такие экземпляры пока обходятся дороже.
Гранту в пределах 300 тысяч рублей можно купить даже с остатками заводской гарантии (3 года или 100 000 км). Машину с автоматом найти реально, а вот с роботом — нет. Коробку АМТ начали устанавливать позже, и такие экземпляры пока обходятся дороже.

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Гранты в выборке представлены на любой вкус, от начала выпуска и до 2015 года. Двигатели — в ассортименте, 8- и 16-клапанные. То же касается и комплектаций. Есть предложения с автоматической коробкой передач. Агрегат Jatco надежен и его можно рекомендовать к приобретению. Но, как и в случае с Логаном, Лад в двухпедальном исполнении продано немного.

Если ваша задача — получить за 300 000 рублей максимально надежный автомобиль, способный выполнять роль семейного и не разорительный в обслуживании, выбирайте из описанной выше тройки. Обилие объявлений гарантирует, что достойный экземпляр найдется достаточно быстро. А Гранту при толике везения можно купить даже с остатками заводской гарантии.

Малый класс

Остальные модели представлены в заметно меньшем количестве. Крохи А-класса в России не в чести, и популярными могут считаться только две машины. Имея 300 тысяч, вы купите абсолютно любой Daewoo Matiz на выбор! На момент подготовки материала самое дорогое предложение было за 310 000 рублей. Kia Picanto первого поколения статусом повыше, но выбор скромный, и пяти машин не наберется на весь Московский регион.

Сегмент В разнообразен: от откровенно бюджетного Datsun on-DO (перелицованной Лады Гранты) до приличных «европейцев» Peugeot 207, Opel Corsa D и Skoda Fabia. Гости из Старого Света будут 2008–2012 годов выпуска, и лучшим вариантом из них нам видится Skoda. В первую очередь из-за сравнительно надежных агрегатов. Отдельно упомянем Ford Fusion, в свое время пользовавшийся отличным спросом. Он будет немолод, 2006–2008 года, но не менее надежен, чем Focus. Кстати, поклонникам японского автопрома можно присмотреться к пятидверке Honda Jazz 2006–2008 годов.

Skoda Fabia и Ford Fusion — неплохие, на наш взгляд, предложения, если вам достаточно автомобиля в габаритах В-класса. Они популярны, нюансы их эксплуатации хорошо известны, а запчасти относительно недороги и есть в изобилии.
Skoda Fabia и Ford Fusion — неплохие, на наш взгляд, предложения, если вам достаточно автомобиля в габаритах В-класса. Они популярны, нюансы их эксплуатации хорошо известны, а запчасти относительно недороги и есть в изобилии.

Гольф-класс в выбранном нами ценовом ограничении самый многочисленный. Это легко объяснимо. Лавина бюджетных седанов В-класса накрыла Россию после 2010 года, и в силу огромной популярности дешевеют они очень неохотно. Для примера: Hyundai Solaris и Volkswagen Polo выпускаются у нас по семь лет, но даже сейчас дешевле 300 тысяч предлагаются экземпляры, на которые страшно смотреть на фотографиях. Некоторые из них продаются в желтой пленке (используемой в такси), так что об их состоянии можете догадаться сами.

Hyundai Solaris и Volkswagen Polo за 300 тысяч будут примерно вот такими. Комментарии излишни. Заметим, что и среди машин вдвое дороже экземпляров с похожей судьбой предостаточно. Просто их владельцы (или перекупщики) тщательнее подошли к сокрытию недостатков. Лучше обратить внимание на другие модели или представителей гольф-класса постарше годами.
Hyundai Solaris и Volkswagen Polo за 300 тысяч будут примерно вот такими. Комментарии излишни. Заметим, что и среди машин вдвое дороже экземпляров с похожей судьбой предостаточно. Просто их владельцы (или перекупщики) тщательнее подошли к сокрытию недостатков. Лучше обратить внимание на другие модели или представителей гольф-класса постарше годами.

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Если же обратить свой взор на класс выше, то выбор становится поистине царским. Как минимум по десятку вариантов предлагают Chevrolet Lacetti, Citroen C4, Mazda 3, Mitsubishi Lancer IX и X, Opel Astra H, Peugeot 308, Skoda Octavia, Toyota Corolla, Volkswagen Golf V и Jetta.

Все они — 2005–2010 годов выпуска. Последние четыре модели будут постарше (сказывается любовь россиян к Тойоте и Фольксвагену). Тут советовать конкретную модель сложно. У каждой из них есть свои преимущества и недостатки. Chevrolet Lacetti часто покупали «бомбилы». Citroen С4 и Peugeot 308 оснащались не самыми живучими автоматами, а с 2008 года — еще и проблемными моторами 1.6 совместной разработки PSA-BMW. Их довели до ума только к 2011 году. Mazda 3 охотно ржавеет, так что легко можно купить экземпляр с «отсутствующими» крыльями. Mitsubishi Lancer активно угоняли. Сейчас это в прошлом, но за конкретной машиной может тянуться шлейф нехорошей истории. Opel Astra имеет в арсенале робот с одним сцеплением, и это не лучший вариант, если вы присматриваете машину с автоматом. Skoda Octavia в обозначенном бюджете может быть двух поколений: первого (с приставкой Tour), выпускавшегося до 2010 года, или второго (в кузове А5), появившегося в 2004-м. Очевидно, что в первом случае машина будет свежее.

Хочу полный привод!

Стоит поставить в поиске галочку в графе «полный привод», как выбор сокращается всего до двухсот с небольшим вариантов. Явные лидеры по количеству предложений — Лада 4х4 и Chevrolet Niva. Вариантов немало, и за наш бюджет удастся найти приличный экземпляр. Можно примериться к Хантеру или Патриоту, хотя их ассортимент меньше. Любители экстрима могут купить ТАГАЗ Тагер. Внедорожник будет 2009–2010 года, но — с неясными перспективами по поиску некоторых запчастей.

TAGAZ Tager — едва ли не самый свежий вариант из всех внедорожников, что можно купить в обозначенном бюджете. Это бывший SsangYong Korando. Также можно обратить взор на более практичный пятидверный TAGAZ Road Partner (урожденный SsangYong Musso).
TAGAZ Tager — едва ли не самый свежий вариант из всех внедорожников, что можно купить в обозначенном бюджете. Это бывший SsangYong Korando. Также можно обратить взор на более практичный пятидверный TAGAZ Road Partner (урожденный SsangYong Musso).

Но еще большая лотерея — подступиться с 300 тысячами в кармане к настоящим иномаркам. Всем им будет как минимум 15 лет. Но если очень хочется казаться солиднее, то в выборке есть варианты на любой вкус: Subaru Impreza и Forester, BMW X5 и Mercedes M-Class, Chevrolet Tahoe и Jeep Grand Cherokee. Передвигаться такой полноприводник будет еще долго, но делать это сможет не каждый день, а на приведение из просто рабочего в хорошее состояние потребуется еще тысяч 150–200 (если повезет).

Если все-таки до судорог хочется ощутить прелесть всех ведущих колес в иностранной обертке, стоит посмотреть в сторону Audi. В пределах выбранного нами бюджета можно найти даже А8 или А6 Allroad. Но при прочих равных живее будут А4 (кузов В6) и А6 (кузов С5) из первой половины 2000-х.

А если еще престижнее?

Mazda RX-8 машина по-своему легендарная. Но в «овощном» режиме такие машины не ездят, а роторный двигатель и без того не отличается большим ресурсом.
Mazda RX-8 машина по-своему легендарная. Но в «овощном» режиме такие машины не ездят, а роторный двигатель и без того не отличается большим ресурсом.

У этого «британца» за 300 тысяч неисправен двигатель. Но донорский мотор уже куплен. Нет желания сыграть в премиальную лотерею?
У этого «британца» за 300 тысяч неисправен двигатель. Но донорский мотор уже куплен. Нет желания сыграть в премиальную лотерею?

S-классов в 220-м кузове выбор в нашем бюджете немаленький. Но этот автомобиль нельзя покупать на последние. Одна только пневмоподвеска может вогнать в долги не хуже ипотеки.
S-классов в 220-м кузове выбор в нашем бюджете немаленький. Но этот автомобиль нельзя покупать на последние. Одна только пневмоподвеска может вогнать в долги не хуже ипотеки.

Можно сделать и так, чтобы ваш сосед никогда не догадался, что вы отдали за машину всего-то 300 000 рублей. За эти деньги находится роторное купе Mazda RX-8 (по описанию в объявлении — на ходу и без серьезных проблем), Range Rover 2004 года (с застучавшим двигателем и уже купленным контрактным мотором на замену), а также штук пять-шесть Mercedes S500 в кузове W220 (не в идеале, но с еще не утраченными «понтами»). Так что если вы склонны к риску, то все возможности поиграть в рулетку с семейным бюджетом есть.

Автомобиль за триста тысяч — рекомендации по выбору

Фото: с сайта auto.ru

Автомобиль за триста тысяч — рекомендации по выбору
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Комментарии (13)

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Надо бы донести до читателя полезную информацию.

Мы говорим Форд — подразумеваем Мазда, мы говорим Мазда — подразумеваем Форд. С 1974 по 2015 год это были шампунь и кондиционер в одном флаконе. На выбор может повлиять, разве что, вероисповедание покупателя. «Mazda» — имя верховного зороастрийского бога Ахура Мазда (Бог Света) и ставить на торпедо три иконки в зороастрийском храме неуместно..

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0

Хоть бы предупредили доверчивый наш народец. Если купить Jeep Grand Cherokee даймлеровской сборки, то ФИАТ ему уже ничем не поможет. Все вопросы к Дитеру Цетше. Мерседес, он и в Крайслере Мерседес.

Внимание! В Америке неремонтнопригодные изделия ДаймлерКрайслера приходится выкупать ФИАТу. В РФ это не прокатит!

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0

А ведь за 400 000 можно купить уже новую Ладу Гранту. Я когда в сервисе работал полно видел «счастливчиков» которые сыграли в лотерею и приобрели б у автомобиль. Всегда всем говорю, лучше всего брать новый автомобиль. Пусть будет комплектакция пониже. зато автомобиль будет реально ездить и при этом он все равно будет рентабельным. Его можно будет продать. А кому нужен тот же 5 летний фокус после двух или трех хозяев? да никому. Есть еще недалекие кто покупает б у солярис или рио. таких людей ваще лечить надо.

если уж вдруг новый автомобиль не получается никак, то...

из всех предложении за 300 000 я бы присмотрелся к Калине 2 универсал либо Приоре. За 300 000 можно взять отличный экземпляр 2014–2015 года выпуска. ПРи этом риск попасть на дорогие запчасти практически сведен к нулю. Ведь запчасти на наши машины стоят копейки.

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+2
Максим Нефедов

Да, раздроченный тремя хозяевами б/у ВАЗик берут просто титаны мысли:)

Если человек не умеет выбирать б/у тачку, то не стоит связываться, если умеет — на шиша ему овноВАЗик?

Что новый, что старый — одинаково аццкий отстой.

А вот иномарку можно вполне придичную найти по цене новой КалоГранты в минималочке.

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0
Каплан Илья

Каплан. Ты прав. Я не буду спорить. ты открыл нам глаза. Спасибо

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0
Каплан Илья

Ага, все вокруг дураки, один ты умный по минималочке!)

Вон почитайте на дром, ру, блог хундай крета, как один умник, по минималочке, купил крету за 1200тыс, востановленную после полного тотала!!!

ссылка

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0
Максим Нефедов

Почему за 400? Вон на сайте висит, что от 329?

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+1
Безымянный

Ну так купите ее за 329:)

Попробуйте:)

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+1
Каплан Илья

Хорошо Каплан. Спасибо

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0
Каплан Илья

А в чем проблема, это же не хундай за рекламные сколько там тысяч, которые никто и никогда не видел. А Гранты вон стоят выбирай на любой цвет

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+1
Безымянный

Да сейчас цены немного другие. 329 000 это при условии Утилизации либо Треид Ин.

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0
Максим Нефедов

А у других, разве не точно так-же? Почему тем можно красоваться, а Вазу нельзя?

Значит от 329 и баста!)

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0
Безымянный

Там всякие утилизации, кредиты-лизинги и т.д. только в этом случае такая цена))) А если просто пришел с заработанными деньгами, то цена будет другой)))) деньги заводу похоже не нужны а нужны всякие авто по трейд-ин и продажа в кредит))))

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