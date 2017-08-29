Круговое движение: в чем подвох? Проверь себя на знание ПДД

Продолжаем разбирать реальные дорожные ситуации, которые нередко вызывают у водителей замешательство.

И снова подмосковный город Реутов. Похоже, здесь не любят легких путей. Казалось бы, обычное круговое движение. Но только очень внимательный водитель сможет определить правильную очередность проезда. Итак, давайте разбираться. Водитель автомобиля А движется по улице Южной. Перед круговым движением он видит следующую картину...

Выезжая на круг, водитель А видит несколько дорожных знаков: 2.4 «Уступи дорогу», 4.3 «Круговое движение», а также знаки, регламентирующие направление движения по полосам. Последние разрешают продолжить движение по кругу только из левого ряда.
Выезжая на круг, водитель А видит несколько дорожных знаков: 2.4 «Уступи дорогу», 4.3 «Круговое движение», а также знаки, регламентирующие направление движения по полосам. Последние разрешают продолжить движение по кругу только из левого ряда.

А теперь перенесемся на соседнюю улицу Октября, где к этой же круговой развязке подъезжает автомобиль Б. Вот что его водитель видит непосредственно перед развязкой...

Помимо знаков 2.4 «Уступи дорогу», 4.3 «Круговое движение» водитель автомобиля Б видит также и табличку 8.13...
Помимо знаков 2.4 «Уступи дорогу», 4.3 «Круговое движение» водитель автомобиля Б видит также и табличку 8.13...

...Перенесемся на 10 м ближе к круговой развязке. Обратите внимание на дорожную разметку.
...Перенесемся на 10 м ближе к круговой развязке. Обратите внимание на дорожную разметку.

Водитель автомобиля Б выезжает на круговую развязку с тем, чтобы покинуть ее на первом же съезде, а водитель А двигается по кругу и намерен воспользоваться тем же съездом.
Водитель автомобиля Б выезжает на круговую развязку с тем, чтобы покинуть ее на первом же съезде, а водитель А двигается по кругу и намерен воспользоваться тем же съездом.

Чтобы не упустить ни одной детали, взгляните на схему движения:

Водитель А движется по кругу, а водитель Б выезжает на круг под знак «Уступи дорогу». У кого же приоритет в движении, если траектории движения автомобилей пересекутся так, как показано на схеме?
Водитель А движется по кругу, а водитель Б выезжает на круг под знак «Уступи дорогу». У кого же приоритет в движении, если траектории движения автомобилей пересекутся так, как показано на схеме?

Выбирайте правильный вариант ответа ниже и оставляйте свои комментарии. Освежить познания в области Правил можно в соответствующем разделе на нашем сайте. Правильный ответ смотрите на второй странице.

Круговое движение: в чем подвох? Проверь себя на знание ПДД

У кого из водителей приоритет в движении на круговой развязке с подвохом?

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Комментарии (8)

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Кстати, достаточно посмотреть на Яндекс картах в панораме и убедиться, что раньше табличка была. Скорее всего табличку сдуло ветром.

Кроме того, даже без табличек понятно, что у Б «Уступи дорогу висит.» поэтому какая бы табличка не была он по любому уступать должен.

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0

Нало было траекторию Б не по хорде, а по диаметру запустить еще. чтоб совсем запутать

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А как же то, что автомобиль А совершает перестроение? По моему водитель Б въехал на перекресток с круговым движением...

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Lumi

И что, что он перестраивается? Он на главной, значит Б должен ему уступить, независимо от траектории А.

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Dmitry_D

А на основании чего Б не на круге? Когда он будет двигаться вдоль прерывистой.

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Наверное, по задумке дорожников, знаки «Уступи дорогу» для автомобиля А, и сочетание знаков «Уступи дорогу» с табличкой «Направление главной дороги» для автомобиля Б, имеют одно и то же значение — уступи дорогу тому, кто на круге. Просто, на складе не хватило нужных знаков в нужном количестве.

Скорей всего, первым проедет водитель автомобиля А, так как круг здесь — главная дорога.

Меня же больше волнует вопрос — с каким поворотом водитель должен заезжать на перекрёсток с круговым движением — правым или левым?

У нас гаишники объясняют подобные спорные ситуации так: мол, всех дорожных ситуаций в ПДД учесть невозможно, надо руководствоваться проектом организации дорожного движения на данном участке дороги, сложившимися традициями в народе и тд, и тп, и хз...

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0

то есть то, что автомобиль А совершает манёвр в данном случае никем не учитывается?

8.4. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.

Почему не действует это правило????

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-2
ВАЗофил

Потому что А на главной. Б должен ему уступить дорогу независимо от траектории движения А. Пункт 8.4 действует для случаев, когда а/м едут по одной дороге, а не на неравнозначном перекрестке.

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+1