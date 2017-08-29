Круговое движение: в чем подвох? Проверь себя на знание ПДД

Продолжаем разбирать реальные дорожные ситуации, которые нередко вызывают у водителей замешательство.

И снова подмосковный город Реутов. Похоже, здесь не любят легких путей. Казалось бы, обычное круговое движение. Но только очень внимательный водитель сможет определить правильную очередность проезда. Итак, давайте разбираться. Водитель автомобиля А движется по улице Южной. Перед круговым движением он видит следующую картину...

Выезжая на круг, водитель А видит несколько дорожных знаков: 2.4 «Уступи дорогу», 4.3 «Круговое движение», а также знаки, регламентирующие направление движения по полосам. Последние разрешают продолжить движение по кругу только из левого ряда.

А теперь перенесемся на соседнюю улицу Октября, где к этой же круговой развязке подъезжает автомобиль Б. Вот что его водитель видит непосредственно перед развязкой...

Помимо знаков 2.4 «Уступи дорогу», 4.3 «Круговое движение» водитель автомобиля Б видит также и табличку 8.13... ...Перенесемся на 10 м ближе к круговой развязке. Обратите внимание на дорожную разметку.

Водитель автомобиля Б выезжает на круговую развязку с тем, чтобы покинуть ее на первом же съезде, а водитель А двигается по кругу и намерен воспользоваться тем же съездом.

Чтобы не упустить ни одной детали, взгляните на схему движения:

Водитель А движется по кругу, а водитель Б выезжает на круг под знак «Уступи дорогу». У кого же приоритет в движении, если траектории движения автомобилей пересекутся так, как показано на схеме?

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