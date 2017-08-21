Mercedes-Benz S-класса: с обновленным лицом и новыми моторами

Mercedes-Benz S-класса в кузове W222 пережил рестайлинг. Теперь у флагманского седана обновленная внешность, новые силовые агрегаты и еще больше электронных помощников.

Mercedes-Benz S-Class

Повод: начало продаж обновленного представительского седана Mercedes-Benz S-класса.

Место действия: Сочи, Россия.

Впечатления: рестайлинговую модель своего флагмана немцы показали весной 2017-го на автосалоне в Шанхае. В ней, как сказали представители компании, 1627 новых деталей. И вот в Сочи организовали первый российский тест-драйв, где можно испытать новые моторы и инновации электронных систем.

Для дизельной модификации патрубки выхлопной трубы в заднем бампере — муляж. Настоящие выхлопные трубы выведены вниз, под бампер.

Отныне в матричных фарах Multibeam, которые можно заказать в качестве опции, работает по 84 диода, а не по 56, как раньше.

Пожалуй, главное изменение во внешности — появление опционных матричных фар Multibeam, в которых теперь работают 84 диода вместо 56. Отличить автомобиль с такой оптикой можно по тройным лучам дневных ходовых огней. Фары могут бить дальним светом на расстояние до 650 метров. А если умная электроника распознает встречные или попутные автомобили, ряд секций фар снизят яркость, и водители других машин не будут ослеплены.

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В салоне — новый трехспицевый руль, на котором небольшие сенсорные панели для управления борткомпьютером и мультимедиа. Графическую панель приборов и экран в центре разместили за единой стеклянной «плитой».

Появилась система релаксации Energizing Comfort Control. Она управляет вентиляцией сидений, подсветкой салона, климат-контролем, ароматизатором и аудиосистемой. Можно выбрать из шести режимов настройки: Свежесть, Тепло, Энергичность, Радость, Уют, Тренировка — и получить десятиминутный сеанс массажа и релаксации.

Ассистент водителя удерживает автомобиль в полосе движения. Кроме того, электронный помощник может считывать дорожные знаки и снижать скорость перед ними, подруливать в поворотах. Но это по-прежнему не полноценный автопилот. В плохую погоду или когда на дороге стертая разметка он часто ошибается и в крутых виражах просто выносит машину на встречку. Так что убирать руки с руля пока рано, но чуть расслабиться можно.

В рестайлинговой машине появился новый трехспицевый руль, исчез рычаг темпомата. Его функции передали кнопкам на рулевом колесе. Кроме того, теперь есть система ЭРА-ГЛОНАСС. Можно выбрать из трех вариантов графического оформления приборов — спортивный, классический и прогрессивный. Между графической панелью приборов и экраном в центре теперь нет перемычки. Их убрали под единое стекло. На спицах руля появились небольшие сенсорные панели. С их помощью управляют борткомпьютером и мультимедиасистемой. Форма ключа не изменилась. Сзади появились новые мониторы.

С рестайлингом в гамме моторов появились новые силовые агрегаты. На смену V-образной «шестерке» пришла рядная, серии OM 656. Это трехлитровый турбодизель. Налоговыгодная версия S350d развивает 249 л.с., а S400d выдает 340 л.с.

Место модификации S500 заняла новая версия S560. У нее бензиновый 4,0-литровый V8 мощностью 469 л.с., с функцией отключения цилиндров. В спокойном режиме езды четыре цилиндра «отдыхают», что позволяет экономить топливо. В результате S560 потребляет всего 9,3 литра бензина на сто километров пути.

Оба мотора хороши, и ни того ни другого не слышно в салоне. Дизель не досаждает характерным тарахтением, а бензиновый V8 не пугает ревом даже на высоких оборотах. Но в спинку кресла при разгоне вдавливает сильно в обоих случаях.

В качестве опции на S-класс теперь можно заказать гидропружинную подвеску Magic Body Control с новым режимом Curve. В поворотах машина не просто нивелирует крены — гидроопоры наклоняют кузов внутрь виража на угол до 2,65о. Это действие можно сравнить с тем, как проходит поворот мотоциклист. В результате такого активного креноподавления комфорт задних пассажиров улучшается.

Дизельный Mercedes-Benz S400d 4MATIC стоит от 6 750 000 рублей.

Оценка: в активе S-класса отличная плавность хода, моторы на любой вкус, передовые технологии и, конечно, имидж марки. За все это надо платить, потому коротко о ценах. Самой доступной является заднеприводная бензиновая версия S450 с 3,0-литровым 367-сильным мотором — от 6 270 000 рублей. Дизельный S350d 4MATIC стоит от 6 550 000 рублей, а седан с более мощным дизелем S400d 4MATIC обойдется минимум в 6 750 000 рублей. За S560 4MATIC попросят от 7 900 000 рублей. А цена спортивного S63 AMG 4MATIC начинается от 9 400 000 рублей.

Перспективы: рестайлинговый седан еще больше упрочит лидерство S-класса. У него есть и экономичные моторы, и супермощные. Корпоративным клиентам и частным покупателям есть из чего выбрать.

Подробности: ЗР, 2017, № 10

Фото: Mercedes-Benz