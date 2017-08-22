Большинство водителей о реверсивной полосе, конечно же, знают. Предназначена она для того, чтобы при необходимости разгрузить плотный трафик. Но уверены ли вы, что знаете, как правильно выезжать на дорогу с такой полосой?

Итак, вы подъезжаете к перекрестку. Перед вами два дорожных знака. Один — «Уступите дорогу», на втором — белая стрелка в обе стороны на синем фоне. Полосы движения дороги, на которую вам нужно выехать, обозначены прерывистой разметкой. Причем та полоса, что по центру, размечена двойной прерывистой. Именно так обозначают на дороге реверсивную полосу.

По каким траекториям правила разрешают выезжать на дорогу с реверсивным движением?

Выбирайте правильный вариант ответа (не важно при этом, хотите вы повернуть направо или налево) и оставляйте свои комментарии. Освежить познания в области Правил можно в соответствующем разделе на нашем сайте. Правильный ответ смотрите на второй странице.