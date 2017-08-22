Как выезжать на дорогу с реверсивной полосой — проверь себя на знание ПДД

Большинство водителей о реверсивной полосе, конечно же, знают. Предназначена она для того, чтобы при необходимости разгрузить плотный трафик. Но уверены ли вы, что знаете, как правильно выезжать на дорогу с такой полосой?

Итак, вы подъезжаете к перекрестку. Перед вами два дорожных знака. Один — «Уступите дорогу», на втором — белая стрелка в обе стороны на синем фоне. Полосы движения дороги, на которую вам нужно выехать, обозначены прерывистой разметкой. Причем та полоса, что по центру, размечена двойной прерывистой. Именно так обозначают на дороге реверсивную полосу.

По каким траекториям правила разрешают выезжать на дорогу с реверсивным движением?
По каким траекториям правила разрешают выезжать на дорогу с реверсивным движением?

Выбирайте правильный вариант ответа (не важно при этом, хотите вы повернуть направо или налево) и оставляйте свои комментарии. Освежить познания в области Правил можно в соответствующем разделе на нашем сайте. Правильный ответ смотрите на второй странице.

По каким из предложенных траекторий Правила разрешают выезжать на дорогу с реверсивным движением?

Страницы

← предыдущаяследующая →

12

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (11)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Выезд на дорогу с реверсивным движением необходимо выполнять ближе к правому краю — по траектории В

Ответить#
+1
Верещагин Илья

Если бы напротив был такой же зеркальный выезд, то лучше была бы траектория Д. Но этот курс является факультативным.

Ответить#
0
Верещагин Илья

именно так)

Ответить#
0

Печаль.Тоска.Опять 2/3 не знают ПДД.

Страшно стало ездить по дорогам.

Вчера:

—Я же поворотник включила ! Что Вы меня не пропускаете и сигналите ?

И не поленилась догнать и высказать свое «фи.

Ответить#
0
Валерий

я думал в этот раз будет лучше) но нет.

Ответить#
0

Кстати, траектория А не правильная, т.к. при повороте направо необходимо занять крайний правый ряд согласно п. 8.6 (абзац 2. При повороте направо транспортное средство должно двигаться по возможности ближе к правому краю проезжей части.).

Ответить#
0
alstr

абзац 2 прописан для той дороги, с которой съезжают.

В которую въезжают — п.8.6 ПДД. Главное не промахнитесь, когда будете целиться разболтанным рулём — не попадите во встречку. И устраните люфты.

Ответить#
0
alstr

А она и не указана в ответе как правильная)) Правильную направо специально не стал указывать))

Ответить#
0

Ещё сюда можно приплести п.8.6 ПДД: Поворот должен осуществляться таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на стороне встречного движения.

А то получится — Ветер в харю, а я шпарю,Что мне грусть моя печаль.Видел мельком Горбачёва, Пугачёву не встречал.

Ответить#
+1
робот

Ну тут главное, это реверс)) и судя по всему, многие не уверенно себя с ним чувствуют)

Ответить#
0
Смирнов Сергей

К реверсу светофор нужен, прежде чем в него влезть.

Ответить#
0