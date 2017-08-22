Элементарно, Ватсон! Узнай машину по фрагменту
Опознавать автомобили по эмблемам способны даже младенцы. Но есть значки, которые известны даже не всем взрослым автомобилистам. И, конечно, их мы включили в наш задачник — чтобы было посложнее и поинтереснее. Запомните, это важно: все машины из викторины представлены на нашем рынке, многие популярны. Некоторые задачи с уловками — не попадитесь на крючок. А на некоторых картинках есть явные подсказки, так что найти правильный ответ очень легко, нужно только внимательно смотреть.
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