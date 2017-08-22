Элементарно, Ватсон! Узнай машину по фрагменту

Опознавать автомобили по эмблемам способны даже младенцы. Но есть значки, которые известны даже не всем взрослым автомобилистам. И, конечно, их мы включили в наш задачник — чтобы было посложнее и поинтереснее. Запомните, это важно: все машины из викторины представлены на нашем рынке, многие популярны. Некоторые задачи с уловками — не попадитесь на крючок. А на некоторых картинках есть явные подсказки, так что найти правильный ответ очень легко, нужно только внимательно смотреть.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (2)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

13 из 14, запнулся на приборной панели Логаноподобных, увы, но в сортах [у нас не ругаются] не разбираюсь.

Ответить#
0

Это было несложно.



А УАЗу надо что-то делать с километрами серого пластика на торпедо.

Три с половиной кропки и две крутилки очень по-сиротски там смотрятся...

Ответить#
+2