Новая модель комбинированного устройства INTEGO BLASTER совмещает в себе двухкамерный видеорегистратор, радар-детектор, GPS-модуль и видеоассистент парковки*.

Ядром устройства является мощный процессор Allwinner Cortex V3 с частотой 1200 МГц. Данный процессор поддерживает непрерывную запись с двух камер одновременно и параллельно справляется с обработкой большого количества информации со связанных с ним дополнительных модулей.





Прибор обладает большим, хорошо читаемым сенсорным дисплеем размером 3,5 дюйма, что позволяет сделать управление устройством удобным и отображать большой объем информации. Прибор обладает большим, хорошо читаемым сенсорным дисплеем размером 3,5 дюйма, что позволяет сделать управление устройством удобным и отображать большой объем информации.







INTEGO BLASTER осуществляет развернутое голосовое и звуковое информирование водителя о приближении к камерам ДПС, превышении скорости и т.д. Для удобства в устройстве имеется аудиовыход для наушников, подключив которые водитель будет получать нужную ему звуковую и голосовую информацию и при этом не беспокоить пассажиров.



Основная камера устройства выполнена на четырехмегапиксельной матрице OmniVision OV 4689 с использованием шестиэлементного стеклянного объектива, что в связке с процессором позволило сделать устройство с непревзойденным на сегодняшний день качеством записи в формате QHD (2560 x1440 пикселей при 30 к/с). Благодаря QHD прорисовка мелких деталей выше, чем во всех комбинированных устройствах подобного типа, имеющихся на рынке в настоящее время (для сравнения: разрешение FullHD — 1920×1080 пикс). Высокое качество записи достигается в различных условиях освещенности, устройство мгновенно отрабатывает смену светлых и темных участков и смены естественного освещения на освещение фонарями, что часто встречается при проезде туннелей. Качественная запись получается и в ночное время. Широкий угол обзора, равный 160 градусам, позволяет максимально охватить кадром дорогу.



В INTEGO BLASTER встроен ADAS — система помощи водителю, при активации которой фронтальной камерой отслеживается дорожная разметка и в случае ее пересечения выводится голосовая и визуальная информация об этом.







Запись происходит циклически без пауз и пропусков, а поддерживаемый объем карт памяти до 128 Гб позволяет сохранять большой объем записи, несмотря на то что видеофайлы с качеством QHD имеют большой размер. Благодаря настраиваемому G-сенсору (трехкоординатному датчику ударов и ускорений) видеофайлы, записанные во время резких изменений направления движения или скорости, сохраняются в специально выделенную для этого нестираемую область карты памяти и не удаляются при циклической записи. осуществляет развернутое голосовое и звуковое информирование водителя о приближении к камерам ДПС, превышении скорости и т.д. Для удобства в устройстве имеется аудиовыход для наушников, подключив которые водитель будет получать нужную ему звуковую и голосовую информацию и при этом не беспокоить пассажиров.Основная камера устройства выполнена на четырехмегапиксельной матрице OmniVision OV 4689 с использованием шестиэлементного стеклянного объектива, что в связке с процессором позволило сделать устройство с непревзойденным на сегодняшний день качеством записи в формате QHD (2560 x1440 пикселей при 30 к/с). Благодаря QHD прорисовка мелких деталей выше, чем во всех комбинированных устройствах подобного типа, имеющихся на рынке в настоящее время (для сравнения: разрешение FullHD — 1920×1080 пикс). Высокое качество записи достигается в различных условиях освещенности, устройство мгновенно отрабатывает смену светлых и темных участков и смены естественного освещения на освещение фонарями, что часто встречается при проезде туннелей. Качественная запись получается и в ночное время. Широкий угол обзора, равный 160 градусам, позволяет максимально охватить кадром дорогу.встроен ADAS — система помощи водителю, при активации которой фронтальной камерой отслеживается дорожная разметка и в случае ее пересечения выводится голосовая и визуальная информация об этом.Запись происходит циклически без пауз и пропусков, а поддерживаемый объем карт памяти до 128 Гб позволяет сохранять большой объем записи, несмотря на то что видеофайлы с качеством QHD имеют большой размер. Благодаря настраиваемому G-сенсору (трехкоординатному датчику ударов и ускорений) видеофайлы, записанные во время резких изменений направления движения или скорости, сохраняются в специально выделенную для этого нестираемую область карты памяти и не удаляются при циклической записи.





Для удобства оповещения пользователя был разработан специальный интерфейс, на который подана патентная заявка на промышленный образец № 2017501891. Основным слагаемым интерфейса, защищаемого патентом, является вывод на дисплей до двух точек из базы данных устройства одновременно с полной информацией о них, в случае если обе камеры оказываются в зоне оповещения INTEGO BLASTER. Вместе с расстоянием до камеры, разрешенной скоростью и названием радара выводится информация о таких контролируемых камерой параметрах, как контроль скоростного режима, контроль движения по полосам, выделенным для движения общественного транспорта, контроль проезда регулируемого перекрестка (выезд за стоп-линию и проезд на запрещающий сигнал светофора), нарушение разметки дорог (движение по обочинам, поворот из не предназначенной для этого полосы движения), контроль проезда пешеходного перехода, направление камеры (часть камер направлена по ходу движения и фиксирует нарушение после проезда самой камеры). Всё это выводится в виде пиктограмм и дублируется голосом.



Следует обратить внимание и на саму GPS-базу данных. В INTEGO BLASTER учитывается расстояние, с которого необходимо начинать сигнализировать о приближении к камере. Это расстояние берется из базы данных, тогда как у других производителей устройств с оповещением по GPS-базе данных данное расстояние фиксированное, что ведет к не всегда корректному оповещению. Для удобства оповещения пользователя был разработан специальный интерфейс, на который подана патентная заявка на промышленный образец № 2017501891. Основным слагаемым интерфейса, защищаемого патентом, является вывод на дисплей до двух точек из базы данных устройства одновременно с полной информацией о них, в случае если обе камеры оказываются в зоне оповещения. Вместе с расстоянием до камеры, разрешенной скоростью и названием радара выводится информация о таких контролируемых камерой параметрах, как контроль скоростного режима, контроль движения по полосам, выделенным для движения общественного транспорта, контроль проезда регулируемого перекрестка (выезд за стоп-линию и проезд на запрещающий сигнал светофора), нарушение разметки дорог (движение по обочинам, поворот из не предназначенной для этого полосы движения), контроль проезда пешеходного перехода, направление камеры (часть камер направлена по ходу движения и фиксирует нарушение после проезда самой камеры). Всё это выводится в виде пиктограмм и дублируется голосом.Следует обратить внимание и на саму GPS-базу данных. Вучитывается расстояние, с которого необходимо начинать сигнализировать о приближении к камере. Это расстояние берется из базы данных, тогда как у других производителей устройств с оповещением по GPS-базе данных данное расстояние фиксированное, что ведет к не всегда корректному оповещению.





Точки в базе данных структурированы по типам, что позволяет использовать фильтр и отключать или включать оповещение о любых типах точек из меню устройства или с помощью специализированного программного обеспечения для настройки и обновления устройства. Имеется возможность записи своих ПОИ.



База данных содержит информацию по России, Белоруссии, Казахстану, Азербайджану, Армении и Узбекистану. Благодаря большой базе данных водитель оповещается как о комплексах контроля, содержащих радарную часть, так и о безрадарных устройствах, которые невозможно зафиксировать радар-детектором. К ним относятся комплексы контроля средней скорости, выполненные или на системе «Автодория», или путем объединения нескольких стационарных камер программным способом, новых безрадарных комплексах «Автоураган». Кроме того, в базу по традиции INTEGO включены некоторые места установки дорожных знаков «Опасный поворот», «Неровности», «Искусственная неровность» и «Осторожно, дети!» в местах, требующих повышенного внимания водителя, что особенно актуально в ночное время. Базы данных обновляются еженедельно.



Радар-детекторный модуль INTEGO BLASTER выполнен, в отличие от традиционных радар-детекторов с рупорной антенной, на плоской микрополосковой антенне, что позволило сделать минимальной толщину устройства. Детектирование радаров происходит во всех применяемых радарами ДПС диапазонах частот. Большая дальность обнаружения радаров и незначительные ложные срабатывания позволяют заблаговременно предупредить в том числе и о треногах и других мобильных радарах. Детектирование радарных комплексов «Стрелка СТ» происходит с расстояния более километра. Семисегментная шкала мощности сигнала радара позволяет оценить приближение к нему. Детектируются по мощности и радарные комплексы «Стрелка». Благодаря GPS-модулю можно выбрать скорость, с которой начнется звуковое предупреждение об обнаружении радара. Радар-детектор имеет несколько предустановленных режимов работы с различными настройками диапазонов частот и чувствительности: Трасса, Город1, Город2, Город3 и режим Смарт, в котором переход между режимами зависит от скорости движения. Скорости перехода между режимами в Смарт пользователь может настроить самостоятельно. Точки в базе данных структурированы по типам, что позволяет использовать фильтр и отключать или включать оповещение о любых типах точек из меню устройства или с помощью специализированного программного обеспечения для настройки и обновления устройства. Имеется возможность записи своих ПОИ.База данных содержит информацию по России, Белоруссии, Казахстану, Азербайджану, Армении и Узбекистану. Благодаря большой базе данных водитель оповещается как о комплексах контроля, содержащих радарную часть, так и о безрадарных устройствах, которые невозможно зафиксировать радар-детектором. К ним относятся комплексы контроля средней скорости, выполненные или на системе «Автодория», или путем объединения нескольких стационарных камер программным способом, новых безрадарных комплексах «Автоураган». Кроме того, в базу по традиции INTEGO включены некоторые места установки дорожных знаков «Опасный поворот», «Неровности», «Искусственная неровность» и «Осторожно, дети!» в местах, требующих повышенного внимания водителя, что особенно актуально в ночное время. Базы данных обновляются еженедельно.Радар-детекторный модульвыполнен, в отличие от традиционных радар-детекторов с рупорной антенной, на плоской микрополосковой антенне, что позволило сделать минимальной толщину устройства. Детектирование радаров происходит во всех применяемых радарами ДПС диапазонах частот. Большая дальность обнаружения радаров и незначительные ложные срабатывания позволяют заблаговременно предупредить в том числе и о треногах и других мобильных радарах. Детектирование радарных комплексов «Стрелка СТ» происходит с расстояния более километра. Семисегментная шкала мощности сигнала радара позволяет оценить приближение к нему. Детектируются по мощности и радарные комплексы «Стрелка». Благодаря GPS-модулю можно выбрать скорость, с которой начнется звуковое предупреждение об обнаружении радара. Радар-детектор имеет несколько предустановленных режимов работы с различными настройками диапазонов частот и чувствительности: Трасса, Город1, Город2, Город3 и режим Смарт, в котором переход между режимами зависит от скорости движения. Скорости перехода между режимами в Смарт пользователь может настроить самостоятельно.

INTEGO BLASTER рамку номерного знака со встроенной камерой заднего вида INTEGO AP-030. Подключенная камера заднего вида INTEGO AP-030 используется в качестве видеоассистента парковки, поскольку имеет парковочные линии и вывод изображения с нее на дисплей переключается автоматически при включении задней передачи. Сторонняя камера также может использоваться в качестве ассистента парковки, но вывод изображения на дисплей придется производить вручную, для этого на дисплее INTEGO BLASTER имеется специальная кнопка.







Специальный плеер INTEGO, записываемый на карту памяти при ее форматировании, позволяет осуществлять просмотр видео, записанных одновременно обеими камерами с привязкой к картам Google с отображением координат, скорости и ускорений.









* Вторая камера в комплект поставки не входит и приобретается отдельно. К устройству можно подключить дополнительную камеру с аналоговым видеовыходом. Запись с обеих камер осуществляться постоянно, водитель может переключать вывод изображения от камер на дисплей устройства. Для этого можно подключить уже имеющуюся в автомобиле камеру или приобрести специально разработанную длярамку номерного знака со встроенной камерой заднего вида INTEGO AP-030. Подключенная камера заднего вида INTEGO AP-030 используется в качестве видеоассистента парковки, поскольку имеет парковочные линии и вывод изображения с нее на дисплей переключается автоматически при включении задней передачи. Сторонняя камера также может использоваться в качестве ассистента парковки, но вывод изображения на дисплей придется производить вручную, для этого на дисплееимеется специальная кнопка.Специальный плеер INTEGO, записываемый на карту памяти при ее форматировании, позволяет осуществлять просмотр видео, записанных одновременно обеими камерами с привязкой к картам Google с отображением координат, скорости и ускорений.