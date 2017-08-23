10 самых популярных разводок гаишников

Многие дорожные ситуации на самом деле заранее спровоцированы недобросовестными полицейскими.

Я стал полицейским, потому что с детства мечтал о профессии, в которой клиент всегда неправ.

Приписывается некоему офицеру американской полиции

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Сейчас активно обсуждается нововведение, согласно которому гаишникам запретят разговаривать с водителями в хамской манере . И еще, кажется, курить при исполнении обязанностей. Надо полагать, что прежде всё это им позволялось — да и сегодня не возбраняется. Зато теперь, получив новые инструкции, они мгновенно преобразятся. Как деревянные солдаты Урфина Джюса, которым мудрый Страшила велел заменить злобные физиономии на улыбающиеся лица.

Что ж — всякое начальство командует, как умеет. Поэтому, пользуясь случаем, предлагаем разослать по гаишным подразделениям новый циркуляр, согласно которому сотрудникам будет запрещено устраивать дорожные ловушки для водителей. Вдруг полицейские просто не знают, что так поступать нехорошо?

Какие именно подставы следует запретить? Так и хочется сказать — любые! Но поскольку служебные наставления должны быть конкретными, предлагаем список самых популярных из 10 пунктов.

Подбросили

Сажаете пассажира (лучше пассажирку). Тот плюхается сзади и тут же что-то рассыпает — мелочь, к примеру. Вы довозите его до места, высаживаете, а через несколько минут вас тормозят гаишники: дескать, у нас тут план «Перехват» и еще что-то жутко важное. Под ковриком быстро находят шприц, белый порошок, патрон — список опций можно продолжить. Дальше всё понятно. Так что не стоит пускать в салон автомобиля первого встречного.

Приметили

Гаишники подыскивают на стоянках и АЗС машины с повреждениями, схожими с теми, которые упомянуты в делах о ДТП, с места которого скрылись водители. Когда подходящее авто найдено, полицейские фиксируют его данные, после чего высылают владельцу повестку: дескать, он скрылся с места ДТП, в котором виновен. Так гаишники порой перевыполняют план по розыску и закрытию «висяков», а также помогают друзьям, пострадавшим в ДТП от неизвестных водителей. Способ уберечься от такой подставы один: побыстрее ремонтировать кузовные повреждения, хотя бы крупные.

Зачастую повода для остановки нет. Но если очень нужно, его можно найти.

Напоили

Развод с алкотестером для бывалых водителей давно не новость. Вам предлагают «дыхнуть». При этом мундштук (одноразовая насадка) алкотестера заранее обработан спиртом. В результате прибор указывает на недопустимый уровень содержания паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Не попасть на такую разводку просто. Во-первых, следите, чтобы мундштук вынули из запаянного пакетика при вас. Если показания приборчика все равно неверны, требуйте законного права на медосвидетельствование.

Поспешили

По однополосной дороге вяло тащится грузовик или старая колымага. При этом значка «тихоходное ТС» нет. Водитель ведет себя так, чтобы у вас сдали нервы. В какой-то момент вы не выдерживаете и выскакиваете через сплошную на обгон. А вдали вас уже ждет экипаж. Водитель «тихохода» при этом подтвердит, что ехал, а не стоял. Тут уж ничего не попишешь. Просто не нарушайте правила обгона.

Перегородили

Посреди однополосной дороги находится препятствие — от заглохшей машины до упавшего дерева. Объехать можно только через сплошную. Само собой, что через сотню метров вас остановят. Лишение за объезд препятствия вам не грозит, а вот штраф может. В таком случае стоит сфотографировать место, в котором возникла проблема, а затем позвонить по телефону доверия, который, как правило, написан на машине ДПС. Или для начала сделать вид, что собираетесь набрать этот номер. Скорее всего, инспектор вас отпустит. После этого, отъехав от «ловушки» подальше, обязательно позвоните и расскажите о случившемся, чтобы уберечь от подобной участи других водителей. Сигнал не останется без внимания.

Похоже, здесь дорожники тренировались в нанесении разметки. Но почему на дороге общего пользования? Хочется, чтобы гаишники мгновенно реагировали на откровенные безобразия типа вот такой разметки.

Помигали

В глухой пробке сзади пристраивается машина с «цветомузыкой». Вы честно включаете правый поворотник, но деваться при этом вам физически некуда. Итог — «не пропустили транспорт со спецсигналами». На такой случай очень пригодится видеорегистратор. Запись с него поможет доказать вашу невиновность.

Выпили

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Не очень трезвый человек вышел из дома во двор и копается в своей машине. Или — еще проще — сидит в ней. К нему подруливает патрульная машина — мол, это ваша машина? Человек начинает что-то объяснять и показывать, но следующий пункт беседы — проверка на трезвость, изъятие прав и т.п.

Если уж возникла необходимость подойти к машине после застолья, помните: лишение прав предусмотрено только за управление автомобилем в нетрезвом виде. И для этого должны быть доказательства (видеозапись, к примеру). Вы даже можете сидеть за рулем в припаркованном автомобиле — это по-прежнему не повод для лишения.

Правда, суды зачастую верят на слово инспекторам ДПС. Так что в подобной ситуации постарайтесь заснять свое общение с правоохранителями на видео. Любая доказательная база вам только на пользу. Но лучше — вовсе не давать повода. Надежнее всего, выпив, не подходить к машине вообще.

Светофор мигает, но никакого поезда нет в помине. А не прячется ли кто-то чуть поодаль?

Проморгали

Пустынный железнодорожный переезд с перемигивающимися красными огнями светофоров. Поездов не видать и не слыхать. Почему горит красный, непонятно. Возможно, неисправность... случайная или умышленная. В данном случае это не так важно. Решитесь пересечь рельсы — вас встретит инспектор: мол, что ж вы так...

Случай нередкий. Если, прождав энное количество времени, вы поняли, что светофор неисправен, лучше поступить так. Отправьте на разведку пассажира с мобильным телефоном. Пусть посмотрит, нет ли впереди засады, ну а дальше — на свое усмотрение. И не забудьте сообщить об этой неисправности в ГИБДД или РЖД.

Экипаж на работе. Или в засаде?

Обогнали

На опасном участке дороги висел знак, запрещающий обгон. Участок давно кончился, видимость нормальная, появилась прерывистая разметка. На прямом участке через несколько километров вы кого-то обгоняете. А метров через триста вас останавливают и обвиняют в совершении обгона — ведь знака отмены не было! Все верно — знаки старше разметки! Однако подобных несоответствий в идеале быть не должно. Следить за этим входит в обязанности инспекторов ГИБДД.

Подобные разводки сегодня происходят все реже. Исключение: временные знаки в зоне проведения ремонтных работ, к примеру. Тут уж сами виноваты, если нарушили.

Пропустили

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Оживленный пешеходный переход. Улучив момент, водитель все-таки пересекает его, но тут же тормозится инспектором: мол, не пропустил пешехода! Не каждый сразу сообразит, что пропускать никого и не надо: главное — не создавать помех. То есть пешеход не должен замедлить ход или изменить траекторию движения в результате ваших действий. Тогда бояться нечего. Если конечно, сможете это доказать. А для этого снова понадобится видеорегистратор. Ну или свидетель. Желательно в лице того самого пешехода, которого вы якобы не пропустили.

Как всегда, приглашаем дополнить наши примеры ссылками на собственный опыт. Расскажите в комментариях, о каких подставах вам известно? И что делать тем, кто все-таки «попался»?

Удачи на дорогах!