10 самых популярных разводок гаишников

Многие дорожные ситуации на самом деле заранее спровоцированы недобросовестными полицейскими.

Я стал полицейским, потому что с детства мечтал о профессии, в которой клиент всегда неправ.

Приписывается некоему офицеру американской полиции

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Где гаишники будут останавливать машины для проверки — уточнение МВД
Сейчас активно обсуждается нововведение, согласно которому гаишникам запретят разговаривать с водителями в хамской манере. И еще, кажется, курить при исполнении обязанностей. Надо полагать, что прежде всё это им позволялось — да и сегодня не возбраняется. Зато теперь, получив новые инструкции, они мгновенно преобразятся. Как деревянные солдаты Урфина Джюса, которым мудрый Страшила велел заменить злобные физиономии на улыбающиеся лица.

Что ж — всякое начальство командует, как умеет. Поэтому, пользуясь случаем, предлагаем разослать по гаишным подразделениям новый циркуляр, согласно которому сотрудникам будет запрещено устраивать дорожные ловушки для водителей. Вдруг полицейские просто не знают, что так поступать нехорошо?

Какие именно подставы следует запретить? Так и хочется сказать — любые! Но поскольку служебные наставления должны быть конкретными, предлагаем список самых популярных из 10 пунктов.

Подбросили

Сажаете пассажира (лучше пассажирку). Тот плюхается сзади и тут же что-то рассыпает — мелочь, к примеру. Вы довозите его до места, высаживаете, а через несколько минут вас тормозят гаишники: дескать, у нас тут план «Перехват» и еще что-то жутко важное. Под ковриком быстро находят шприц, белый порошок, патрон — список опций можно продолжить. Дальше всё понятно. Так что не стоит пускать в салон автомобиля первого встречного.

Приметили

Гаишники подыскивают на стоянках и АЗС машины с повреждениями, схожими с теми, которые упомянуты в делах о ДТП, с места которого скрылись водители. Когда подходящее авто найдено, полицейские фиксируют его данные, после чего высылают владельцу повестку: дескать, он скрылся с места ДТП, в котором виновен. Так гаишники порой перевыполняют план по розыску и закрытию «висяков», а также помогают друзьям, пострадавшим в ДТП от неизвестных водителей. Способ уберечься от такой подставы один: побыстрее ремонтировать кузовные повреждения, хотя бы крупные.

Зачастую повода для остановки нет. Но если очень нужно, его можно найти.
Зачастую повода для остановки нет. Но если очень нужно, его можно найти.

Напоили

Развод с алкотестером для бывалых водителей давно не новость. Вам предлагают «дыхнуть». При этом мундштук (одноразовая насадка) алкотестера заранее обработан спиртом. В результате прибор указывает на недопустимый уровень содержания паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Не попасть на такую разводку просто. Во-первых, следите, чтобы мундштук вынули из запаянного пакетика при вас. Если показания приборчика все равно неверны, требуйте законного права на медосвидетельствование.

Поспешили

По однополосной дороге вяло тащится грузовик или старая колымага. При этом значка «тихоходное ТС» нет. Водитель ведет себя так, чтобы у вас сдали нервы. В какой-то момент вы не выдерживаете и выскакиваете через сплошную на обгон. А вдали вас уже ждет экипаж. Водитель «тихохода» при этом подтвердит, что ехал, а не стоял. Тут уж ничего не попишешь. Просто не нарушайте правила обгона.

Перегородили

Посреди однополосной дороги находится препятствие — от заглохшей машины до упавшего дерева. Объехать можно только через сплошную. Само собой, что через сотню метров вас остановят. Лишение за объезд препятствия вам не грозит, а вот штраф может. В таком случае стоит сфотографировать место, в котором возникла проблема, а затем позвонить по телефону доверия, который, как правило, написан на машине ДПС. Или для начала сделать вид, что собираетесь набрать этот номер. Скорее всего, инспектор вас отпустит. После этого, отъехав от «ловушки» подальше, обязательно позвоните и расскажите о случившемся, чтобы уберечь от подобной участи других водителей. Сигнал не останется без внимания.

Похоже, здесь дорожники тренировались в нанесении разметки. Но почему на дороге общего пользования? Хочется, чтобы гаишники мгновенно реагировали на откровенные безобразия типа вот такой разметки.
Похоже, здесь дорожники тренировались в нанесении разметки. Но почему на дороге общего пользования? Хочется, чтобы гаишники мгновенно реагировали на откровенные безобразия типа вот такой разметки.

Помигали

В глухой пробке сзади пристраивается машина с «цветомузыкой». Вы честно включаете правый поворотник, но деваться при этом вам физически некуда. Итог — «не пропустили транспорт со спецсигналами». На такой случай очень пригодится видеорегистратор. Запись с него поможет доказать вашу невиновность.

Выпили

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Не очень трезвый человек вышел из дома во двор и копается в своей машине. Или — еще проще — сидит в ней. К нему подруливает патрульная машина — мол, это ваша машина? Человек начинает что-то объяснять и показывать, но следующий пункт беседы — проверка на трезвость, изъятие прав и т.п.

Если уж возникла необходимость подойти к машине после застолья, помните: лишение прав предусмотрено только за управление автомобилем в нетрезвом виде. И для этого должны быть доказательства (видеозапись, к примеру). Вы даже можете сидеть за рулем в припаркованном автомобиле — это по-прежнему не повод для лишения.

Правда, суды зачастую верят на слово инспекторам ДПС. Так что в подобной ситуации постарайтесь заснять свое общение с правоохранителями на видео. Любая доказательная база вам только на пользу. Но лучше — вовсе не давать повода. Надежнее всего, выпив, не подходить к машине вообще.

Светофор мигает, но никакого поезда нет в помине. А не прячется ли кто-то чуть поодаль?
Светофор мигает, но никакого поезда нет в помине. А не прячется ли кто-то чуть поодаль?

Проморгали

Пустынный железнодорожный переезд с перемигивающимися красными огнями светофоров. Поездов не видать и не слыхать. Почему горит красный, непонятно. Возможно, неисправность... случайная или умышленная. В данном случае это не так важно. Решитесь пересечь рельсы — вас встретит инспектор: мол, что ж вы так...

Случай нередкий. Если, прождав энное количество времени, вы поняли, что светофор неисправен, лучше поступить так. Отправьте на разведку пассажира с мобильным телефоном. Пусть посмотрит, нет ли впереди засады, ну а дальше — на свое усмотрение. И не забудьте сообщить об этой неисправности в ГИБДД или РЖД.

Экипаж на работе. Или в засаде?
Экипаж на работе. Или в засаде?

Обогнали

На опасном участке дороги висел знак, запрещающий обгон. Участок давно кончился, видимость нормальная, появилась прерывистая разметка. На прямом участке через несколько километров вы кого-то обгоняете. А метров через триста вас останавливают и обвиняют в совершении обгона — ведь знака отмены не было! Все верно — знаки старше разметки! Однако подобных несоответствий в идеале быть не должно. Следить за этим входит в обязанности инспекторов ГИБДД.

Подобные разводки сегодня происходят все реже. Исключение: временные знаки в зоне проведения ремонтных работ, к примеру. Тут уж сами виноваты, если нарушили.

Пропустили

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Автоподставы: как это делается
Оживленный пешеходный переход. Улучив момент, водитель все-таки пересекает его, но тут же тормозится инспектором: мол, не пропустил пешехода! Не каждый сразу сообразит, что пропускать никого и не надо: главное — не создавать помех. То есть пешеход не должен замедлить ход или изменить траекторию движения в результате ваших действий. Тогда бояться нечего. Если конечно, сможете это доказать. А для этого снова понадобится видеорегистратор. Ну или свидетель. Желательно в лице того самого пешехода, которого вы якобы не пропустили.

Как всегда, приглашаем дополнить наши примеры ссылками на собственный опыт. Расскажите в комментариях, о каких подставах вам известно? И что делать тем, кто все-таки «попался»?

Удачи на дорогах!

10 самых популярных разводок гаишников
10 самых популярных разводок гаишников
Фото: Онлайн-редакция
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Комментарии (67)

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Безымянный

Не выдумывай запреты. Ещё проще.

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+4
Безымянный

Ты видать сам голубых кровей!

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0
Безымянный

Если нет скелета в шкафу,но не факт,что тебе его не подбросят.

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+2

Не нарушай. Все просто

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-3

15 лет отработал в ДПС. Статья вранье, автор далдон. Из всего перечисленного гоняли только трактор где сплошная километра 2 и то в 2003 году. Нарушений всегда много было. А пьяному в авто не [у нас не ругаются] сидеть

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-14
Безымянный

15 лет отработал судьёй. Нет основания не доверять безымянному инспектору ДПС.

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-1
Безымянный

По вашим выражениям сразу видно, где вы «„отработали, и что статья верная:) На тракторе-то хорошо заработали?

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+5
Безымянный

Ну да, хочется верить в хороших людей,но попадаются всякие.

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0
Безымянный

А авторы-то почему «далдоны?» Что,подобные ситуации невозможны даже гипотетически?Возможно всё!Даже о чём не писали/не предполагали.

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0

Нет основания не доверять сотруднику полиции. (юридическое определение любимое, по определению честными, российскими судьями.)

А народ у нас жуликоватый, приврать любит. Совсем другое дело господа полицейские — они все аттестацию проходят, по этому все кристально честные.

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+4
Виктор

Рад за таких кристально честных.Но всё же место для  сарказма в посте есть ))))

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0

Как доказать,что машиной не управляли?А пощупать двигатель,коллектор...Если холодные — значит не ехали.Т.е. не подходить к машине,пока не остыл двигатель.В фильме «трижды о любви» ссылка эта сцена обыгрывается на 34 минут 30 секунд просмотра.

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-2
Огнев Игорь

Не подходите пьяным к машине,особенно с горячим двигателем.

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-3
Огнев Игорь

Подходите без документов. Или документы не предъявляйте. Но общайтесь вежливо, тогда задерживать не будут. Не выгодно им это.

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0
Огнев Игорь

А как доказать,что коллектор холодным был,если свидетелей нет?Выход есть!Нужно взять телефон с камерой или регистратор,открыть капот и обхватить ладонью коллектор,засняв всю «сцену» с привязкой действующих лиц.А потом на суде предъявить не обожжённую ладонь.Ожога не будет,если температура 50–60 градусов не превышала.Думаю,что до беспредела в виде обливания руки кипятком не дойдёт — тогда уж скорее телефон отберут.Хотя наврядли сразу догадаются,чего в суде предъявить решил — мол снимай-снимай,всё равно не докажешь.

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-2
Огнев Игорь

Можно и водой облить «на камеру» — мол «не шипит,не парит».Но это уже будет подозрительно для «стражей порядка»,да и вода не всегда под рукой может оказаться.

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-2
Огнев Игорь

с водой не получится, потому как в суде это будет считаться «неустановленной жидкостью», а у разных жидкостей разный температуры «шипит и парит».

Но если дело происходит зимой, то можно зафиксировать снежный покров (при наличии) и следы на нём. Если следы от машины ГИБДД явно присутствуют, а ваш стоит посреди сугроба, то значит снег выпал не «только вот щаз прям».

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0
ВАЗофил

Со следами — нормально.Но это какая же неустановленная жидкость не закипит?Жидкая ртуть?Если лить на раскалённый коллектор,по-моему,закипит любая.

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0
Огнев Игорь

тут ключевое слово «неустановленная». список этих жидкостей находится рядом с папкой «причины, по которым нет основания не доверять сотрудникам ДПС». Ну, представьте сами, на минуточку, заявление адвоката в суде: «Господин судья, это была вода, потому что какая же неустановленная жидкость не закипит? Жидкая ртуть? Если лить на раскалённый коллектор,по-моему,закипит любая». мне кажется неубедительно. (это лишь мои мысли, возможно я ошибаюсь)

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0
ВАЗофил

мочой можно полить, прямо из шланга

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0

С подсадкой пассажира, это вообще жесть! Спасибо, буду бдителен. А по хорошему таких стражей порядка, которые сами закон нарушают, надо к стенке ставить, как во времена ГПУ-НКВД!!!

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+5

Алексей, есть вопрос. Если ГАИшник предлагает «дыхнуть» в алкотестер, можно ли сначала потребовать «холостой» продувки (т.е. без участия водителя) что бы убедиться что в мундштук не накапали алкоголя?

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+1
Безымянный

В некоторых моделях алкометров, кстати говоря, имеется встроенный насос, который используется для калибровки. Но увы — в законодательстве ничего о «холостом» продуве не сказано.

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0

Недели три назад меня тормознули на Волоколамке. Останавливаюсь, открываю окно,лезу за документами...

Здравствуйте —- здравствуйте... Так, Михал Владимыч, а вы никого не возили в машине в течение последних двух часов? Не возили? Ну, ладно, ладно... Значит, точно не возили? Ну, тогда пройдите в патрульную машину...

Глушу мотор —- иду, куда велено. Здравствуйте —- здравствуйте... Михал Владимыч, а вы вчера вечером случайно не выпивали? Не выпивали, говорите? Точно не выпивали? Ах, вы вообще не пьете? Ну, это вы напрасно... Впрочем, это ваше дело,но нас именно вчерашний день интересует... Значит, совсем не пьете? Ну, всего хорошего...

ЧТО ОТ МЕНЯ ХОТЕЛИ? ПОГОВОРИТЬ «ЗА ЖИЗНЬ»?

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+2
Колодочкин Михаил

"...Ах, вы вообще не пьете? Ну, это вы напрасно..." — может торговыми представителями алкогольных компаний подрабатывают?))))

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+4
Безымянный

Они удивились, как мне кажется.

Ответить#
0

А можно поподробнее насчет «пешеход не должен замедлить ход или изменить траекторию»? Мне казалось, что тут действует правило «пешеход ступил на пешеходный переход — идти нельзя». Я вот очень сомневаюсь, что удастся отмазаться, когда едешь по крайней левой полосе, а пешеход идет по крайней правой.

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0
Безымянный

просто в прошлом или позапрошлом году изменили формулировку правил. Раньше было «обязан пропустить», а теперь «уступить дорогу», а «уступить дорогу» описано в первой главе.

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+1
Безымянный

Если есть регистратор,то шансы есть.

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0
Безымянный

Почитайте понятие «уступить дорогу» пешеходу. Также как и пассажирам трамвая, кстати.

Но, дискуссия может быть горячей. Им нужен план по выявлению или деньги, а вам домой или на работу, но с целым кошельком.

Антагонизм...

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+5
Ревин Алексей

Мне кажется, что вернее будет формулировка «не изменил/замедлил... в следствии ваших действий» но это моё желание, в ПДД такого нет, по моему. или есть?

и как доказать свою невиновность, если вы двигаетесь по левой третьей полосе, пешеход в 50 см от бордюра спотыкнётся на зебре, или остановится перед велосипедистом, катящем по правой полосе?

Ответить#
0

Вместо эпилога.

Нужно чётко прописать в Законе, что Основной Задачей ГИБДД является Государственное Инспектирование Бесперебойного Дорожного Движения. Любые запретительные и ограничительные меры на дорогах должны сопровождаться незамедлительными действиями по устранению причин их применения. Тогда и надобность в засадных полках и дивизиях отпадёт, и люди наконец-то займутся реальным и полезным делом. Только тогда наступит долгожданный мир, покой и благоденствие. Всё остальное — от лукавого.

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+14

На счет подброшенных наркотиков..

Автор, вы не погорячились?)

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-5
Безымянный

Моим коллегам —- лично всех знаю —- в багажник подбрасывали патрон.

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0
Колодочкин Михаил

На машине наклейка " оружейный портал guns . ru"; в бумажнике разрешение на нарезное охотничье...

Сам-то карабин с собой хотя не так часто ездит.

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0
Безымянный

Так подбрасывал же не ГАИшник.

А вы по телевизору не смотрели как ГАИшные немалые чины на Дальнем востоке распиленные пополам машины (сущие гробы) регистрируют. Это как?

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+5
Ревин Алексей

Пошлины убрать, и «гробы» ввозить перестанут! Безопасность повыситься. Но похоже власти этого не надо.

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+2
Безымянный

В следующей жизни!

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0

Чтобы не попадаться на уловки инспекторов для начала стоит выучить ПДД. Во-вторых, нужно ездить именно по правилам, а не по КоАПу.

Когда едешь и не нарушаешь не для того чтобы не оштрафовали, а именно для того чтобы не нарушить придраться ой как сложно

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0
Верещагин Илья

Да, конечно. Но что вы станете делать, если однополосную дорогу перекрыл, допустим, самосвал? Объехать можно только через сплошную, по встречке? Ваше мнение?

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+2
Колодочкин Михаил

в таких случаях, насколько помню, можно объезжать по встречке. можно Смирнова спросить.

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0
laughman

Такое препятствие без штрафа не объедешь. По встречке 1,5–2 тыс, по обочине — тоже 2. По справедливости:-)

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+1
Колодочкин Михаил

Есть пара вариантов:

1. Объехать по обочине. Оштрафовать могут, но прав не лишат.

2. Развернуться в разрешенном месте (если необходимо, сдав назад) и задним ходом по встречной проехать мимо самосвала. Развернуться еще раз уже после него, тоже в разрешенном месте. Формально ничего при этом не нарушено.

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0
MaMoHTuK

Через сплошную и развернуться нельзя, позади перекрёсток — двигаться задним ходом нельзя...

Итого: звоним в дежурную часть, и следует указаниям оператора:-)

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+1
Колодочкин Михаил

Попадал в такие ситуации. Друга оштрафовали на 1500 тысячи за объезд препятствия. Потом мы с ним пол дня ездили по этому маршруту, вызывали гаишников, просили регулировать дорожное движение, и подчиняясь указаниям регулировщика, объезжали припаркованные автомобили через сплошную.

Потом гаишникам это надоело, они нашли водителей-нарушителей припаркованных автомобилей (пробили по номерам и тп), оштрафовали их, и на два дня на участке дороги воцарился порядок

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0
Колодочкин Михаил

Вернуть советские ПДД, с возможностью обгона через сплошную, медленно двигающегося транспортного средства без всяких там знаков «тихоход» и прочей ереси!!!

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+5
Безымянный

По новому пункту правил 9.1 запрещается выезжать через всякие сплошные (1.1, 1.3, 1.11) на полосу встречного движения. И принцип приоритетности знака перед разметкой здесь уже не действует

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0
Безымянный

и так в правилах есть пункт 11.6. Если машина едет меньше 30км/ч и затруднен её обгон, она обязана подвинуться или остановится на обочине. И это без всяких знаков «тихоход»

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+1
Алексей

И вы верите, что подвинется или остановится? Особенно если он связан с ГАИшниками...

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+4
Верещагин Илья

Не знаю, это от характера очень зависит. Помните как говорил герой Сомерсета Моэма из «Бремени страстей человеческих». — Следуй своим естественным наклонностям, но с должной оглядкой на полицейского за углом.

ПДД знаю почти наизусть, причем не по букве , а по духу. Дух только иногда не очень...

Тридцать лет езжу , чтобы не оштрафовали. Штрафовали редко, но по молодости один раз штрафом были шаровые опоры «сорокового» Москвича. )))

А сейчас изредка на 250 р. Половина от 82 км/ч.

Ответить#
0
Ревин Алексей

82 км/ч, это завышена резина на одну ступень от штатной. Вот спидометр и прячет два километра, показывая 80.

Ответить#
0
Верещагин Илья

не прокоментируете, как проехать согласно ПДД здесь?

ссылка

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0
Верещагин Илья

«Не бойтесь совершенства — его всё равно не достичь»

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0

На счет участка с запрещением обгона... А в разве в дополнении к ПДД, не разъясняется, что действие знака заканчивается, как только визуально вы минуете опасный участок...

Ну например вы пересекаете реку или там овраг, перед которым висит знак обгон запрещен, так если на выходе нет знака, отменяющего запрет, то водитель может сам принять соответствующее решение?

Лично я, сам не знаю, говорю с чужих слов!

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0
Безымянный

Какие дополнения к ПДД? Вот что за ахинея в головах у людей? То комментарии к ПДД с противоречиями самим ПДД, то вот уже дополнения появились... Все что угодно выдумают, лишь бы оправдать нарушение!

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0

///Надежнее всего, выпив, не подходить к машине вообще.///

Выпив бутылочку кефира, к автокемперу не подходите. Лучше заночуйте под дождём, на улице.

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+1
робот

Кемпер — это романтика дальних странствий. Заночевать где нибудь на побережье рядом с Венецией.



Пробовал. Было дело и машина рядом и винчик..... Там немного по другому все.

А теперь представьте дворик своего дома и злых Пэ-Пэ- эСов...

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0
Ревин Алексей

Не хватает нам этой романтики дальних странствий. Оттого и на Аляску никак не доедем, всё по кустам вокруг дома на крузерах-пузерах шлындаем.

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0
Ревин Алексей

ППС интересуют только автомобили на газонах.

Водителя от пассажира разделяет всего полметра. Необязательно сидеть с кружечкой самогона на водительском сиденье — «Сегодня я пассажир! И точка.»

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+2
Ревин Алексей

Комары там, мелкие и жутко злые!

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0

///Вы честно включаете правый поворотник...///

Это нечестно. Про правый поворотник в п.3.2 ПДД РФ ничего не написано. Годится любой способ. Хоть влево, хоть вправо. «Как пропускают автомобиль с мигалками в Германии» есть в ютубе.

P.S. Технари сайта службу завалили. Ссылка переадресуется на другой адрес.

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+1

Тренировочную разметку обычно вижу на тупиковых дорогах, которые ведут к  подстанциям, водокачкам или телевышкам и являются скорее всего ведомственными. Раздувать здесь не надо.

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+4

Кузовные повреждения, если на них есть гаишный сертификат и выбраковка ОСАГО на дурочку не проканают.

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+2
робот

Если есть. А если нет? . Вот лень было регистрировать как воротина своего гаража по своему бамперу чиркнула под воздействием ветра.

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0
Ревин Алексей

Так гаишник не знает, что это гаражом стоящую машину поцарапало. А что если у вас всё документировано. Игра то вслепую. Зачем ему подставляться вместе с напарником?

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+1

Гаишник — представитель государства. Значит государство поощряет обман своих граждан, коррупцию и чистое мошенничество?

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+4
Лещенко Назар

Ну если вы тупой, это же не значит что весь народ такой же плохой?)

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-5