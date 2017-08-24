Продажи новых автомобилей не сбавляли оборотов даже в период отпусков, но основные новинки многие автопроизводители приберегли к традиционно более активному осеннему сезону. Среди них оказались как абсолютно новые для российского рынка модели, так и уже знакомые россиянам автомобили, вернувшиеся в нашу страну после кризиса.

Сентябрь

Mitsubishi ASX Все автоновинки осени — когда и почем? Материалы по теме Автохиты-2017: главные новинки второго полугодия Первый осенний месяц ознаменуется возвращением еще одной модели — компактного кроссовера Mitsubishi ASX, который после двухлетнего перерыва вновь станет доступен российским покупателям, причем в обновленном виде. В версии с приводом на передние колеса модель оснащается 1,6-литровым мотором (117 л.с.) в паре с 5-ступенчатой механикой. Под капотом полноприводного кроссовера установлен 2,0-литровый двигатель (150 л.с.), который агрегатируется с вариатором. Цены на ASX 2018 модельного года варьируются от 1,1 млн до 1,48 млн руб. Базовая комплектация достаточно скудна и включает две подушки безопасности, ABS, кондиционер, электропакет и аудиоподготовку. В «полном фарше» автомобиль получил семь подушек безопасности, кожаный салон, климат-контроль, датчики света и дождя, камеру заднего вида, круиз-контроль, мультируль и светодиодные дневные ходовые огни. Дальневосточные дилеры японцев уже получили первые экземпляры компактного кроссовера, до остальных он доедет к середине сентября.

УАЗ Профи Все автоновинки осени — когда и почем? Материалы по теме УАЗ Профи: выход «убийцы» ГАЗели Ульяновский автозавод выходит в новый для себя сегмент с легким грузовиком УАЗ Профи грузоподъемностью 1,5 тонны. Уже в сентябре в продажу поступит заднеприводная версия, а позже появится и автомобиль с приводом на четыре колеса. Под капотом ульяновской «полуторки» установлен 160-сильный бензиновый мотор объемом 2,7 л, работающий в паре с корейской трансмиссией Dymos. Новинка будет выпускаться с двумя типами платформ — грузоподъемностью до 5 европаллет. На старте продаж УАЗ Профи будет предложен в двух комплектациях по специальной цене 649 тысяч и 699 тыс. руб. Базовое оснащение автомобиля включает систему ABS+EBD, подушку безопасности водителя, электрические стеклоподъемники, боковые зеркала с обогревом и электрорегулировкой. В более оснащенной комплектации появятся кондиционер, сигнализация, противотуманные фары, магнитола, электрообогрев лобового стекла по всему периметру, подогрев сидений и аккумулятор повышенной емкости. Спецсерия Citroen С4 седан Все автоновинки осени — когда и почем? Компания Citroen подготовила специальную серию седана С4, которая поступит к российским дилерам в сентябре. Подробности о новой версии самой продаваемой в России модели Citroen не раскрываются. Напомним, покупателям автомобиля предлагаются бензиновые двигатели мощностью 115 и 150 л.с. в паре с 5-ступенчатой механической и 6-ступенчатой автоматической коробками передач. Дизельный двигатель, развивающий 115 л.с., агрегатируется c 6-ступенчатой механикой. На сегодняшний день стартовый ценник на эту модель составляет 973 тыс. руб.

Hyundai Sonata

Седан Sonata, который в 2012 году уступил место в российской линейке «корейцев» модели i40, взял реванш. В сентябре у российских дилеров появится рестайлинговый автомобиль седьмого поколения, а «сороковка», напротив, исчезнет. По предварительным данным, новинка будет предложена с бензиновыми двигателями объемом 2,0 л и 2,4 л. Первый из них спарят с 6-ступенчатыми механической или автоматической коробками передач, а более мощный — только с автоматом. Ожидается, что в базовое оснащение модели войдут система стабилизации, обогрев наружных зеркал, кондиционер, ЭРА-ГЛОНАСС. Впрочем, официально спецификации Сонаты для российского рынка пока не объявлены — они станут известны вместе с ценами ближе к старту продаж.

Volkswagen Crafter

В сентябре первые российские клиенты получат новый Volkswagen Crafter, заказы на который принимаются еще с конца мая. На выбор предлагаются все размеры кузовов, три варианта привода — передний, задний, полный 4Motion, 6-ступенчатая механическая или 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Цены на новинку стартуют с отметки 1 млн 996 тыс. рублей. В базовое оснащение нового Крафтера входят система экстренного аварийного торможения, электроусилитель руля, полный электропакет, ассистент троганья на подъеме, адаптивная ESP, подушка безопасности водителя, ЭРА-ГЛОНАСС. Стандартно новый Crafter для российского рынка оснащается дополнительным отопителем, а в качестве опции доступны обогреваемый руль и ветровое стекло, а также система отопления кабины и грузового отсека.

Обновленный Infiniti QX70

Кроссовер Infiniti QX70 вопреки недавним слухам остается на российском рынке, причем с сентября у дилеров появятся автомобили 2017 модельного года. Помимо небольших изменений по экстерьеру модель получит систему ЭРА-ГЛОНАСС. Автомобиль оснащается 3,7-литровым бензиновым мотором, развивающим 333 л.с., и полным приводом. В настоящее время QX70 стоит в России от 2,7 млн руб.

Октябрь

Обновленный Peugeot 308 Все автоновинки осени — когда и почем? Материалы по теме Прощай, молодость: куда подевались трехдверные хэтчбеки? Рестайлинговый хэтчбек Peugeot 308, который дебютировал в Европе этим летом, уже в октябре ожидается и на российском рынке. Автомобиль получил измененный передний бампер и решетку радиатора, а также другие противотуманные фары. В оснащении обновленного Peugeot 308 появились системы автоматического экстренного торможения и предупреждения выезда из занимаемой полосы движения, адаптивный круиз-контроль, автопарковщик, мультимедийный комплекс с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. На европейском рынке моторная гамма «триста восьмого» была расширена и обновлена, однако какие агрегаты будут доступны в нашей стране — пока неизвестно. Сегодня хэтчбек предлагается российским потребителям с 1,6-литровым бензиновым двигателем (135 и 150 л.с.) и 6-диапазонным «автоматом» по цене от 1 млн 614 тыс. рублей.

Range Rover Velar

Новый среднеразмерный внедорожник Range Rover Velar доступен для заказа в России еще с весны, а в продажу новинка поступит предположительно в октябре. На выбор покупателям предлагается шесть двигателей: от 2,0-литрового дизельного Ingenium мощностью 180 л.с. до V6 c нагнетателем объемом 3,0 л и мощностью 380 л.с.

Стартовый ценник на Велар составляет 3,88 млн руб. За эти деньги покупатель получит автомобиль, который имеет два 10-дюймовых сенсорных дисплея высокого разрешения, систему бесключевого доступа, светодиодные фары, рулевое колесо с отделкой кожей и функцией подогрева, сиденья с отделкой кожей и замшей, 18-дюймовые колесные диски. Кроме того, в стандартное оснащение нового Рейндж Ровера входят обогрев лобового стекла, система адаптивного управления подвеской, система автономного экстренного торможения и предупреждения о выезде за пределы полосы движения, а также функция помощи при троганье с места на скользкой поверхности.

Toyota Fortuner

Компания Toyota наконец-то решилась привезти в Россию рамный внедорожник Fortuner, который с октября появится в продаже у дилеров. Второе поколение этой модели, построенной на одной платформе с пикапом Hilux, было представлено в 2015 году. На нашем рынке Fortuner будет предлагаться только в семиместной версии. Моторная гамма автомобиля включает 2,8-литровый турбодизель мощностью 177 л.с. и бензиновый двигатель объемом 2,7 л (163 л.с.), адаптированный для работы на топливе АИ-92.

О комплектациях модели информации пока нет, но известно, что для Fortuner будут доступны светодиодный ближний и дальний свет, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, электропривод багажной двери, бесключевой доступ в автомобиль, климат-контроль, камера заднего вида и др. Специально для российского рынка внедорожник получил зимний пакет, включающий подогрев передних сидений, рулевого колеса и зеркал, дополнительный отопитель салона. Прайс-лист на Toyota Fortuner будет объявлен ближе к старту продаж.

Mazda CX-9

Семиместный кроссовер Mazda CX-9 после нескольких лет отсутствия вернется в шоу-румы российских дилеров. В нашей стране автомобиль будет доступен с полным приводом, а под его капотом установлен 2,5-литровый турбомотор (231 л.с), работающий в сочетании с 6-диапазонным «автоматом». Модель предложат в единственной комплектации стоимостью 2 млн 890 тыс. рублей, включающей в себя шесть подушек безопасности, трехзонный климат-контроль, кожаный салон, обогрев сидений первых двух рядов, навигатор, светодиодные фары, камеру заднего вида. Среди опций окажутся проекционный экран на лобовом стекле, адаптивная система освещения с функцией автоматического управления световым потоком, система распознавания дорожных знаков и др.

Haval H6 Coupe и H9

Материалы по теме Знаковые кроссоверы Шанхайского мотор-шоу

В конце октября — начале ноября компания Haval привезет на российский рынок две новинки: кроссовер Haval H6 Coupe и обновленный внедорожник Haval H9. Российским покупателям будет доступна переднеприводная версия Haval H6 Coupe с 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 190 л.с. в паре с 6-ступенчатым роботом. В список оснащения модели, которая будет предлагаться в трех комплектациях, входит мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем, обогрев передних и задних сидений, люк с электроприводом, подушки безопасности со всех сторон, ксеноновые фары, электропривод сидений, система бесключевого пуска двигателя, ESP, системы помощи при спуске и подъеме и др.

Рамный полноприводный внедорожник Haval H9 оснащается 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем, мощность которого была увеличена до 245 л.с. Также впервые в России будет доступна версия H9 с дизельным двигателем мощностью 190 л.с. Оба двигателя работают в паре с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Флагманский внедорожник получил обновленный дизайн интерьера и экстерьера, выдвижные подножки с электроприводом, блокировку заднего дифференциала, ряд новых систем безопасности, электропривод третьего ряда сидений и др. Цены на новинки Haval будут объявлены в конце сентября.

Ноябрь

Volvo XC60

Компания Volvo продолжает обновлять модельный ряд, и очередной новинкой от шведов станет кроссовер XC60 второго поколения, впервые показанный минувшей весной на Женевском автосалоне. Первая партия нового ХС60 специальной ограниченной серии появится у российских дилеров уже в ноябре, однако цены и комплектации в компании пока не раскрывают. Известно, что в линейку моторов XC60 вошли бензиновые T5 (254 л.с.) и T6 (320 л.с.), дизельные D4 (190 л.с.) и D5 (235 л.с.), а также гибридная силовая установка T8 Twin Engine мощностью 407 л. с., которая обеспечивает разгон до 100 км/ч всего за 5,3 секунды. Среди технологических новшеств модели, в частности, появились функции автоматического подруливания и предотвращения выезда на встречную полосу. Для нового ХС60 также доступны система мониторинга слепых зон, система полуавтономного вождения, четырехзонная система контроля качества воздуха CleanZone и др.

Lada Vesta SW

Материалы по теме Универсал Lada Vesta SW Cross будет стоить больше 800 тыс. руб.

Универсал Lada Vesta обещает стать одной из главных новинок грядущей осени, благодаря новой модификации флагманская модель АВТОВАЗа вполне может обосноваться в тройке российских бестселлеров.

Помимо обычной модели новинка будет доступна в версии Cross, которая отличается увеличенным до 203 мм клиренсом и защитным обвесом кузова. Из характеристик Lada Vesta SW стоит отметить, пожалуй, основной — объем багажного отделения с учетом ниш достигает 480 л, пространство под фальшполом предоставляет дополнительные 95 л, а объем багажника при сложенных сиденьях второго ряда составляет 825 л. Какие двигатели получит Lada Vesta SW, официально пока не объявлено, но предположительно моторную гамму новинка разделит с седаном. Это бензиновые двигатели объемом 1,6 л (106 л.с.) и 1,8 л (122 л.с.), трансмиссии — 5-ступенчатая механика и АМТ. В арсенале новинки, в частности, значатся климат-контроль, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света, круиз-контроль.

Geely Atlas

Китайская Geely обещает осенью привезти в Россию новый флагманский внедорожник Atlas, чье производство будет налажено на предприятии «БелДжи» в Белоруссии. Комплектации и цены пока не объявлены, однако ранее сообщалось, что Atlas получит 1,8-литровый турбодвигатель мощностью 184 л.с. и 6-ступенчатый автомат, при этом в Китае он предлагается также с атмосферником объемом 2,4 литра.

Atlas станет первым кроссовером китайской марки, который помимо переднеприводной версии будет иметь колесную формулу 4х4. По предварительным данным, в оснащение новинки войдут светодиодные фары, датчик дождя, камеры кругового обзора, шесть подушек безопасности, кожаный салон, двухзонный климат-контроль, навигатор и панорамная крыша.

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Subaru XV

Новый Subaru XV, представленный минувшей весной на Женевском автосалоне, до конца года доберется и до России. Информации о ценах и комплектациях новинки пока нет — они будут объявлены ближе к старту продаж. Вполне вероятно, что со сменой поколений конфигурация модели для нашей страны не изменится: 150-сильный бензиновый мотор объемом 2,0 л в сочетании с вариатором и полным приводом. Главной же особенностью нового Subaru XV станет система безопасности EyeSight, которая появится на нашем рынке впервые. Она включает в себя функции адаптивного круиз-контроля, автоматического предаварийного торможения, предупреждения о сходе из занимаемой полосы движения и приближении к разметке, а также активного контроля движения по полосе.

Brilliance V3

Китайская Brilliance до конца года обещает привезти в Россию компактный кроссовер Brilliance V3, обновленная версия которого была представлена весной на Шанхайском автосалоне. Автомобиль получил измененные по форме и размерам передний и задний бамперы, увеличенную решетку радиатора и обновленную оптику, а также стал длиннее (4240 мм) и шире (1803 мм).

Интерьер обновленного Brilliance V3 отличают измененная передняя панель и информационно-развлекательной системой с 15-дюймовым вертикальным сенсорным экраном. Что касается моторной гаммы, это бензиновые двигатели 1.5 (112 л.с.) и 1.5Т (150 л.с.) в паре с механикой или автоматом на выбор.

На российском рынке модель будет доступна в четырех комплектациях, цены объявят ближе к старту продаж. Известно также, что в отличие от остальных моделей Brilliance в нашей стране, которые выпускаются на заводе «Дервейс», кроссовер V3 будет поставляться к нам из Китая.

Renault Dokker

До конца года у российских дилеров Renault ожидается «каблучок» Dokker. Новинка будет предлагаться как в пассажирской (пятиместный салон, объем багажного отделения — 800 л), так и в грузопассажирской версии (грузоподъемность — 750 кг и до 4 куб. м полезного объема).

Официальной информации о двигателях и комплектациях Renault Dokker для российского рынка пока нет. В Европе эта модель предлагается с бензиновыми моторами 1.6 (102 л.с.) и 1.2 Turbo (115 л.с.), а также с дизельным двигателем 1.5 мощностью 75 или 90 л.с. Коробка передач — только механическая.

Фото: компании-производители