Сентябрь
Mitsubishi ASX
Цены на ASX 2018 модельного года варьируются от 1,1 млн до 1,48 млн руб. Базовая комплектация достаточно скудна и включает две подушки безопасности, ABS, кондиционер, электропакет и аудиоподготовку. В «полном фарше» автомобиль получил семь подушек безопасности, кожаный салон, климат-контроль, датчики света и дождя, камеру заднего вида, круиз-контроль, мультируль и светодиодные дневные ходовые огни. Дальневосточные дилеры японцев уже получили первые экземпляры компактного кроссовера, до остальных он доедет к середине сентября.
УАЗ Профи
На старте продаж УАЗ Профи будет предложен в двух комплектациях по специальной цене 649 тысяч и 699 тыс. руб. Базовое оснащение автомобиля включает систему ABS+EBD, подушку безопасности водителя, электрические стеклоподъемники, боковые зеркала с обогревом и электрорегулировкой. В более оснащенной комплектации появятся кондиционер, сигнализация, противотуманные фары, магнитола, электрообогрев лобового стекла по всему периметру, подогрев сидений и аккумулятор повышенной емкости.
Спецсерия Citroen С4 седан
Компания Citroen подготовила специальную серию седана С4, которая поступит к российским дилерам в сентябре. Подробности о новой версии самой продаваемой в России модели Citroen не раскрываются. Напомним, покупателям автомобиля предлагаются бензиновые двигатели мощностью 115 и 150 л.с. в паре с 5-ступенчатой механической и 6-ступенчатой автоматической коробками передач. Дизельный двигатель, развивающий 115 л.с., агрегатируется c 6-ступенчатой механикой. На сегодняшний день стартовый ценник на эту модель составляет 973 тыс. руб.
Hyundai Sonata
Седан Sonata, который в 2012 году уступил место в российской линейке «корейцев» модели i40, взял реванш. В сентябре у российских дилеров появится рестайлинговый автомобиль седьмого поколения, а «сороковка», напротив, исчезнет. По предварительным данным, новинка будет предложена с бензиновыми двигателями объемом 2,0 л и 2,4 л. Первый из них спарят с 6-ступенчатыми механической или автоматической коробками передач, а более мощный — только с автоматом. Ожидается, что в базовое оснащение модели войдут система стабилизации, обогрев наружных зеркал, кондиционер, ЭРА-ГЛОНАСС. Впрочем, официально спецификации Сонаты для российского рынка пока не объявлены — они станут известны вместе с ценами ближе к старту продаж.
Volkswagen Crafter
В сентябре первые российские клиенты получат новый Volkswagen Crafter, заказы на который принимаются еще с конца мая. На выбор предлагаются все размеры кузовов, три варианта привода — передний, задний, полный 4Motion, 6-ступенчатая механическая или 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Цены на новинку стартуют с отметки 1 млн 996 тыс. рублей. В базовое оснащение нового Крафтера входят система экстренного аварийного торможения, электроусилитель руля, полный электропакет, ассистент троганья на подъеме, адаптивная ESP, подушка безопасности водителя, ЭРА-ГЛОНАСС. Стандартно новый Crafter для российского рынка оснащается дополнительным отопителем, а в качестве опции доступны обогреваемый руль и ветровое стекло, а также система отопления кабины и грузового отсека.
Обновленный Infiniti QX70
Кроссовер Infiniti QX70 вопреки недавним слухам остается на российском рынке, причем с сентября у дилеров появятся автомобили 2017 модельного года. Помимо небольших изменений по экстерьеру модель получит систему ЭРА-ГЛОНАСС. Автомобиль оснащается 3,7-литровым бензиновым мотором, развивающим 333 л.с., и полным приводом. В настоящее время QX70 стоит в России от 2,7 млн руб.
Октябрь
Обновленный Peugeot 308
Рестайлинговый хэтчбек Peugeot 308, который дебютировал в Европе этим летом, уже в октябре ожидается и на российском рынке. Автомобиль получил измененный передний бампер и решетку радиатора, а также другие противотуманные фары.
В оснащении обновленного Peugeot 308 появились системы автоматического экстренного торможения и предупреждения выезда из занимаемой полосы движения, адаптивный круиз-контроль, автопарковщик, мультимедийный комплекс с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. На европейском рынке моторная гамма «триста восьмого» была расширена и обновлена, однако какие агрегаты будут доступны в нашей стране — пока неизвестно. Сегодня хэтчбек предлагается российским потребителям с 1,6-литровым бензиновым двигателем (135 и 150 л.с.) и 6-диапазонным «автоматом» по цене от 1 млн 614 тыс. рублей.
Range Rover Velar
Новый среднеразмерный внедорожник Range Rover Velar доступен для заказа в России еще с весны, а в продажу новинка поступит предположительно в октябре. На выбор покупателям предлагается шесть двигателей: от 2,0-литрового дизельного Ingenium мощностью 180 л.с. до V6 c нагнетателем объемом 3,0 л и мощностью 380 л.с.
Стартовый ценник на Велар составляет 3,88 млн руб. За эти деньги покупатель получит автомобиль, который имеет два 10-дюймовых сенсорных дисплея высокого разрешения, систему бесключевого доступа, светодиодные фары, рулевое колесо с отделкой кожей и функцией подогрева, сиденья с отделкой кожей и замшей, 18-дюймовые колесные диски. Кроме того, в стандартное оснащение нового Рейндж Ровера входят обогрев лобового стекла, система адаптивного управления подвеской, система автономного экстренного торможения и предупреждения о выезде за пределы полосы движения, а также функция помощи при троганье с места на скользкой поверхности.
Toyota Fortuner
Компания Toyota наконец-то решилась привезти в Россию рамный внедорожник Fortuner, который с октября появится в продаже у дилеров. Второе поколение этой модели, построенной на одной платформе с пикапом Hilux, было представлено в 2015 году. На нашем рынке Fortuner будет предлагаться только в семиместной версии. Моторная гамма автомобиля включает 2,8-литровый турбодизель мощностью 177 л.с. и бензиновый двигатель объемом 2,7 л (163 л.с.), адаптированный для работы на топливе АИ-92.
О комплектациях модели информации пока нет, но известно, что для Fortuner будут доступны светодиодный ближний и дальний свет, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, электропривод багажной двери, бесключевой доступ в автомобиль, климат-контроль, камера заднего вида и др. Специально для российского рынка внедорожник получил зимний пакет, включающий подогрев передних сидений, рулевого колеса и зеркал, дополнительный отопитель салона. Прайс-лист на Toyota Fortuner будет объявлен ближе к старту продаж.
Mazda CX-9
Семиместный кроссовер Mazda CX-9 после нескольких лет отсутствия вернется в шоу-румы российских дилеров. В нашей стране автомобиль будет доступен с полным приводом, а под его капотом установлен 2,5-литровый турбомотор (231 л.с), работающий в сочетании с 6-диапазонным «автоматом». Модель предложат в единственной комплектации стоимостью 2 млн 890 тыс. рублей, включающей в себя шесть подушек безопасности, трехзонный климат-контроль, кожаный салон, обогрев сидений первых двух рядов, навигатор, светодиодные фары, камеру заднего вида. Среди опций окажутся проекционный экран на лобовом стекле, адаптивная система освещения с функцией автоматического управления световым потоком, система распознавания дорожных знаков и др.
Haval H6 Coupe и H9
Рамный полноприводный внедорожник Haval H9 оснащается 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем, мощность которого была увеличена до 245 л.с. Также впервые в России будет доступна версия H9 с дизельным двигателем мощностью 190 л.с. Оба двигателя работают в паре с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Флагманский внедорожник получил обновленный дизайн интерьера и экстерьера, выдвижные подножки с электроприводом, блокировку заднего дифференциала, ряд новых систем безопасности, электропривод третьего ряда сидений и др. Цены на новинки Haval будут объявлены в конце сентября.
Ноябрь
Volvo XC60
Компания Volvo продолжает обновлять модельный ряд, и очередной новинкой от шведов станет кроссовер XC60 второго поколения, впервые показанный минувшей весной на Женевском автосалоне. Первая партия нового ХС60 специальной ограниченной серии появится у российских дилеров уже в ноябре, однако цены и комплектации в компании пока не раскрывают. Известно, что в линейку моторов XC60 вошли бензиновые T5 (254 л.с.) и T6 (320 л.с.), дизельные D4 (190 л.с.) и D5 (235 л.с.), а также гибридная силовая установка T8 Twin Engine мощностью 407 л. с., которая обеспечивает разгон до 100 км/ч всего за 5,3 секунды. Среди технологических новшеств модели, в частности, появились функции автоматического подруливания и предотвращения выезда на встречную полосу. Для нового ХС60 также доступны система мониторинга слепых зон, система полуавтономного вождения, четырехзонная система контроля качества воздуха CleanZone и др.
Lada Vesta SW
Помимо обычной модели новинка будет доступна в версии Cross, которая отличается увеличенным до 203 мм клиренсом и защитным обвесом кузова. Из характеристик Lada Vesta SW стоит отметить, пожалуй, основной — объем багажного отделения с учетом ниш достигает 480 л, пространство под фальшполом предоставляет дополнительные 95 л, а объем багажника при сложенных сиденьях второго ряда составляет 825 л. Какие двигатели получит Lada Vesta SW, официально пока не объявлено, но предположительно моторную гамму новинка разделит с седаном. Это бензиновые двигатели объемом 1,6 л (106 л.с.) и 1,8 л (122 л.с.), трансмиссии — 5-ступенчатая механика и АМТ. В арсенале новинки, в частности, значатся климат-контроль, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света, круиз-контроль.
Geely Atlas
Китайская Geely обещает осенью привезти в Россию новый флагманский внедорожник Atlas, чье производство будет налажено на предприятии «БелДжи» в Белоруссии. Комплектации и цены пока не объявлены, однако ранее сообщалось, что Atlas получит 1,8-литровый турбодвигатель мощностью 184 л.с. и 6-ступенчатый автомат, при этом в Китае он предлагается также с атмосферником объемом 2,4 литра.
Atlas станет первым кроссовером китайской марки, который помимо переднеприводной версии будет иметь колесную формулу 4х4. По предварительным данным, в оснащение новинки войдут светодиодные фары, датчик дождя, камеры кругового обзора, шесть подушек безопасности, кожаный салон, двухзонный климат-контроль, навигатор и панорамная крыша.
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Subaru XV
Новый Subaru XV, представленный минувшей весной на Женевском автосалоне, до конца года доберется и до России. Информации о ценах и комплектациях новинки пока нет — они будут объявлены ближе к старту продаж. Вполне вероятно, что со сменой поколений конфигурация модели для нашей страны не изменится: 150-сильный бензиновый мотор объемом 2,0 л в сочетании с вариатором и полным приводом. Главной же особенностью нового Subaru XV станет система безопасности EyeSight, которая появится на нашем рынке впервые. Она включает в себя функции адаптивного круиз-контроля, автоматического предаварийного торможения, предупреждения о сходе из занимаемой полосы движения и приближении к разметке, а также активного контроля движения по полосе.
Brilliance V3
Китайская Brilliance до конца года обещает привезти в Россию компактный кроссовер Brilliance V3, обновленная версия которого была представлена весной на Шанхайском автосалоне. Автомобиль получил измененные по форме и размерам передний и задний бамперы, увеличенную решетку радиатора и обновленную оптику, а также стал длиннее (4240 мм) и шире (1803 мм).
Интерьер обновленного Brilliance V3 отличают измененная передняя панель и информационно-развлекательной системой с 15-дюймовым вертикальным сенсорным экраном. Что касается моторной гаммы, это бензиновые двигатели 1.5 (112 л.с.) и 1.5Т (150 л.с.) в паре с механикой или автоматом на выбор.
На российском рынке модель будет доступна в четырех комплектациях, цены объявят ближе к старту продаж. Известно также, что в отличие от остальных моделей Brilliance в нашей стране, которые выпускаются на заводе «Дервейс», кроссовер V3 будет поставляться к нам из Китая.
Renault Dokker
До конца года у российских дилеров Renault ожидается «каблучок» Dokker. Новинка будет предлагаться как в пассажирской (пятиместный салон, объем багажного отделения — 800 л), так и в грузопассажирской версии (грузоподъемность — 750 кг и до 4 куб. м полезного объема).
Официальной информации о двигателях и комплектациях Renault Dokker для российского рынка пока нет. В Европе эта модель предлагается с бензиновыми моторами 1.6 (102 л.с.) и 1.2 Turbo (115 л.с.), а также с дизельным двигателем 1.5 мощностью 75 или 90 л.с. Коробка передач — только механическая.
Фото: компании-производители