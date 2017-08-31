Подборка самых популярных обманов и уловок продавцов автомобилей с пробегом.

С обвалом рубля автомобильный рынок сильно просел. Многие люди, собиравшиеся покупать новую машину, теперь не могут себе этого позволить. Приходится обращать свое внимание на вторичку. Но здесь много подводных камней. Среди продавцов зачастую попадаются не реальные владельцы, а перекупщики, которые преследует одну цель — продать машину как можно дороже. И ради этого готовы пойти на любые уловки и даже обман. Так что шанс купить кота в мешке велик. Неважно, имеете ли вы дело с частником или менеджером небольшого автосалона. Рассмотрим основные уловки, благодаря которым можно выдать среднее или даже плачевное техническое состояние за весьма достойное.

Как видите, уловок немало. Причем мы перечислили лишь те способы обмана, которые касаются технического состояния автомобиля. Но есть много уловок юридического характера. В любом случае, чтобы сделать правильный выбор, следует избегать сомнительных площадок и даже крупных салонов, пользующихся дурной славой. Интернет в помощь. Если у вас большое желание купить автомобиль у юридического лица, стоит обратиться к трейд-ин к официальному дилеру. Там будет хоть какая-то гарантия того, что вам не впарят «ведро с болтами». А лучше всего купить автомобиль у первого владельца. Или у второго, если он проездил на машине несколько лет. Удачи с выбором!