Не бит, не крашен, бабушка ездила — 10 уловок перекупщиков

Подборка самых популярных обманов и уловок продавцов автомобилей с пробегом.

С обвалом рубля автомобильный рынок сильно просел. Многие люди, собиравшиеся покупать новую машину, теперь не могут себе этого позволить. Приходится обращать свое внимание на вторичку. Но здесь много подводных камней. Среди продавцов зачастую попадаются не реальные владельцы, а перекупщики, которые преследует одну цель — продать машину как можно дороже. И ради этого готовы пойти на любые уловки и даже обман. Так что шанс купить кота в мешке велик. Неважно, имеете ли вы дело с частником или менеджером небольшого автосалона. Рассмотрим основные уловки, благодаря которым можно выдать среднее или даже плачевное техническое состояние за весьма достойное.

Не бит, не крашен, бабушка ездила — 10 уловок перекупщиков

Как видите, уловок немало. Причем мы перечислили лишь те способы обмана, которые касаются технического состояния автомобиля. Но есть много уловок юридического характера. В любом случае, чтобы сделать правильный выбор, следует избегать сомнительных площадок и даже крупных салонов, пользующихся дурной славой. Интернет в помощь. Если у вас большое желание купить автомобиль у юридического лица, стоит обратиться к трейд-ин к официальному дилеру. Там будет хоть какая-то гарантия того, что вам не впарят «ведро с болтами». А лучше всего купить автомобиль у первого владельца. Или у второго, если он проездил на машине несколько лет. Удачи с выбором!

Не бит, не крашен, бабушка ездила — 10 уловок перекупщиков
Фото: Онлайн-редакция
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Комментарии (3)

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Главная уловка любого перекупа — найти дурачка, который купится на клевый внешний вид.

Он купит ведрище с о смотанным пробегом и стрелявшими подушками, а когда его ведрище сломается или заржавеет не будет кричать «вот я дебил, каку купил!», а придет на форум и будет всем вдумчиво рассказывать какие иномарки «отстойные».

«Взял, понимаешь, БМВ в кузове Е34 с пробегом 70К, а у него вдруг все умерло — отстой эти ваши БМВ, то ли дело Новая ЛаЖа!»

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-1
Каплан Илья

В этом то и есть проблема. Не многие могут правильно выбрать хорошую иномарку, поэтому и покупают наши Лады. А вы тут все кричите что все лохи и вазофилы. Для вас наверное любой кто задумался о покупке машины уже вазофил.

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+3

Берите на вторичке хорошие добротные итальянские автомобили — не прогадаете. На них 15 лет гарантия и владельцев мало. Со временем можно продать по большей цене. С фень-шуем и кирпичами такой фокус не получится.

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