Datsun mi-DO из парка ЗР — пластилиновый домкрат

Редакционный Datsun перешагнул отметку в 50 000 км пробега и подкинул очередную проблему, которая чуть не привела к травме.

Datsun mi-DO
Datsun mi-DO

Datsun > mi-DO

Редакционный Datsun mi-DO, отмотавший «полтинник», на фоне автобуса, которому «полтинник» исполнился.
Редакционный Datsun mi-DO, отмотавший «полтинник», на фоне автобуса, которому «полтинник» исполнился.

Datsun mi-DO продолжает трудиться в редакционном парке и наконец перешагнул психологическую отметку в 50 000 км пробега. За время его эксплуатации случилось немало. Чего только стоит мотор, глохнущий, когда селектор автомата находится в «драйве»! Для устранения этой проблемы пришлось апгрейдить прошивку.

Были и проблемы с автоматом, и вынужденная замена аккумулятора. И это не считая разных мелочей вроде глюков мультимедиасистемы. Кстати, проблемы с ней не закончились до сих пор.

Вот и перешагнул наш mi-DO первую круглую отметку.
Вот и перешагнул наш mi-DO первую круглую отметку.

К юбилейной отметке мультимедиасистема стала заметно подтормаживать. Появился заметный лаг при нажатии на экран. Это удалось вылечить перезапуском системы. Для этого нужно удерживать кнопку включения магнитолы в течение 26 секунд. После этого система заработала как надо. Будем ждать следующих глюков. Уверен, они будут.

Проклеив все двери дополнительной шумоизоляции, мне удалось снизить уровень шума в салоне почти на 1 дБ.
Проклеив все двери дополнительной шумоизоляции, мне удалось снизить уровень шума в салоне почти на 1 дБ.

С июля 2016 года все Датсуны комплектуют домкратом в форме ромба, похожим на аналогичное устройство для Нивы. Однако он был дополнительно усилен.
С июля 2016 года все Датсуны комплектуют домкратом в форме ромба, похожим на аналогичное устройство для Нивы. Однако он был дополнительно усилен.

Штатное устройство смялось при первой же попытке поддомкратить машину.
Штатное устройство смялось при первой же попытке поддомкратить машину.

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Другая неприятность была куда опаснее. В один прекрасный солнечный день у меня спустило переднее правое колесо. Как позже выяснилось, имел место маленький боковой порез. Ничего страшного. Остановился на обочине полевой дороги, где случилась неприятность. Благо, дорога оказалась довольно ровной. Установив штатный домкрат под порог, стал поднимать автомобиль. Как только колесо оторвалось от земли, хотел было открутить заранее ослабленные болты. Только я поднес баллонный ключ к колесу, как... автомобиль рухнул на землю!

Неужели домкрат упал? Хуже — он просто смялся, как пластилиновый. А ведь при подъеме не было никаких перекосов — поверхность ровная, автомобиль тоже стоял нормально. Подобная неприятность случалась и у моего коллеги, Кирилла Милешкина, с редакционной Вестой. Ее родной домкрат также сложился при первом использовании. Хорошо, что никто не пострадал — падающий автомобиль при замене колеса мог наделать бед. Неудивительно, что с лета 2016 года Датсуны комплектуют новым ромбическим устройством, которое основательно доработали.

Что общего между редакционным mi-DO и BMW пятой серии? Отныне это домкрат!
Что общего между редакционным mi-DO и BMW пятой серии? Отныне это домкрат!

Штатное подъемное устройство от BMW пролежало в гараже 15 лет. Это сказалось на внешнем виде, но не на работоспособности.
Штатное подъемное устройство от BMW пролежало в гараже 15 лет. Это сказалось на внешнем виде, но не на работоспособности.

Я же родное пластичное недоразумение оставил в дачном гараже. А на замену взял домкрат, оставшийся от одной из бывших отцовских машин — BMW пятой серии с кузовом E28 аж 1983 года выпуска. Штатное устройство пролежало в дальнем углу пятнадцать лет. Но это никак не сказалось на его функциональности. Очистив его от паутины и пыли, тут же проверил в деле — работает отлично! Даже смазка редуктора не потребовалась. Еще раз убедился в том, что с годами падает качество не только новых автомобилей, но и всего, что их окружает: инструментов, аксессуаров и т.д.

Новый «старый» домкрат — не единственное улучшение, которое пережил Datsun за этот месяц. Я решил модернизировать штатную шумоизоляцию и добавить еще один контур уплотнителей дверей. Ведь, по моим наблюдениям, большая часть дорожного шума проникает именно через уплотнители дверей. Проклеив небольшие полоски пористого шумоизоляционного материала по всем дверям, замерил уровень шума. В салоне на скорости 80 км/ч он снизился в среднем почти на 1 дБ. Да и по собственным ощущениям стало тише. Дополнительно я проклеил полоску шумоизоляции под передней кромкой капота. Посмотрим, спасет ли это от сильного загрязнения подкапотного пространства. Пока работает, но настоящей проверкой будет осень, когда к пыли добавится и дорожная слякоть.

Datsun mi-DO из парка ЗР — пластилиновый домкрат
Datsun mi-DO из парка ЗР — пластилиновый домкрат
Фото: «За рулем»,
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Отзывы о Datsun mi-DO (1)

Datsun 2010 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

дешевые комплектующие ТО которые продаются "здесь и сейчас"

Недостатки:

конструктивно устаревший авто , внешний вид без слёз не взглянуть

Комментарий:

калина как калина по факту ВАЗ 2108 со слегка изменённой передней не по качеству а по дизайну, хоть бы какая нибудь изюминка , по типу тормоза сзади диски поставить !  увеличить радиус колесных арок что нормальные колеса на 14–15 поставить , не спорт а стандарт газ сбрасываешь а  у мотора инерция...

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Комментарии (13)

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ТАк про домкрат давняя история... Он поставлялся из... Украины!))))))

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0

На Гранд Витаре штатный трапецивидный домкрат, сам меняю колеса в сборе с зимних на летние и обратно, проблем нет, поднимает, держит, опускает...сделано в Японии.

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0

Про глюки магнитолы требующей штатную перезагрузку насмешили.

Если это глюк, то зависание магнитол на некторых без сомнения ино в жару это что?

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0

это как же так с японистым мидоном подсунули пластилиновый домкрат

мож и мидон сам тогда почти весь пластилиновй

а еще где то когда то кто то кричал шо заяпонистые каталки самые лучшие а тут такое

надо в суд японистый подавать шоб они там себе харакири делали за такой бамбукистый домкрат

а чо на лажах ведрестах такой же японистый домкрат

а на японистых альмерах которые там же делают тоже такой же японистый домкрат из бамбука кто знает



теперь ждите когда на вашем японистом мидоне в японистой акп подшипник развалица как у некоторых уже развалилса и размолотит всю акп внутри

потом расскажете как вы этот мидон на мкп переделывали

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0

Доработали домкрат. Звучит как- доработали колесо. Сделали ещё круглее. Чего там дорабатывать? Делать нормально надо! 21век. На дворе.

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+1

Доработали домкрат. Звучит как- доработали колесо. Сделали ещё круглее. Чего там дорабатывать? Делать нормально надо! 21 век. На дворе.

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0

С домкратом-трапецией лучше не рисковать. Снял колесо, брось его под порог автомобиля для подстраховки, если дело происходит на дороге. Лучше подкатной или бутылочный домкрат. Бутылочный только под легковую машину не лезет. Это от недоумия производителей. Могли бы сделать низкий горизонтальный бутылочный гидравлический домкрат, да видимо мозгов не хватает.

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+2
робот

под гранту гидравлический домкрат как раз влезает, даже доску можно подложить

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0

Калина1 по качеству была на порядок выше....

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0
Зайцев Виктор

Бред несёте!!!

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-1
Зайцев Виктор

Да, она сыпалась с новья, как будто на ней уже проехали тысяч 500км.

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-1
. Николас

Угу, именно поэтому уделала логан на ресурсном тесте когда тот просто разобрался по дороге, и датсун потом тоже уделал все иномарго? Кстати, а чо это твои хозяева из калины сделали иномарго? Видимо знают, что иномарго, выходит уже с завода такое, что его эксплуатировать нельзя, и лучше уж на калине, точно? Задолиз?

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0
Valentin Nikishkov

Не нашел такого теста у АР, зато в ЗР сохранили свои архивы. Вот выдержка:

«Настало время пересмотреть стереотипы. „Калина“ в обслуживании ничуть не дешевле многих недорогих иномарок. А если учесть, что надежность отечественной модели отнюдь не высока (увы, наш автомобиль это подтверждает), „Лада“ может оказаться даже дороже. У вас не возникает резонный вопрос: стоит ли переплачивать?»

ссылка

Видимо задолиз это вы Вралентин.

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0