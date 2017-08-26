Редакционный Datsun перешагнул отметку в 50 000 км пробега и подкинул очередную проблему, которая чуть не привела к травме.

Редакционный Datsun mi-DO, отмотавший «полтинник», на фоне автобуса, которому «полтинник» исполнился.

Datsun mi-DO продолжает трудиться в редакционном парке и наконец перешагнул психологическую отметку в 50 000 км пробега. За время его эксплуатации случилось немало. Чего только стоит мотор, глохнущий, когда селектор автомата находится в «драйве»! Для устранения этой проблемы пришлось апгрейдить прошивку.

Были и проблемы с автоматом, и вынужденная замена аккумулятора. И это не считая разных мелочей вроде глюков мультимедиасистемы. Кстати, проблемы с ней не закончились до сих пор.

Вот и перешагнул наш mi-DO первую круглую отметку.

К юбилейной отметке мультимедиасистема стала заметно подтормаживать. Появился заметный лаг при нажатии на экран. Это удалось вылечить перезапуском системы. Для этого нужно удерживать кнопку включения магнитолы в течение 26 секунд. После этого система заработала как надо. Будем ждать следующих глюков. Уверен, они будут.

Проклеив все двери дополнительной шумоизоляции, мне удалось снизить уровень шума в салоне почти на 1 дБ.

С июля 2016 года все Датсуны комплектуют домкратом в форме ромба, похожим на аналогичное устройство для Нивы. Однако он был дополнительно усилен. Штатное устройство смялось при первой же попытке поддомкратить машину.

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Другая неприятность была куда опаснее. В один прекрасный солнечный день у меня спустило переднее правое колесо. Как позже выяснилось, имел место маленький боковой порез. Ничего страшного. Остановился на обочине полевой дороги, где случилась неприятность. Благо, дорога оказалась довольно ровной. Установив штатный домкрат под порог, стал поднимать автомобиль. Как только колесо оторвалось от земли, хотел было открутить заранее ослабленные болты. Только я поднес баллонный ключ к колесу, как... автомобиль рухнул на землю!

Неужели домкрат упал? Хуже — он просто смялся, как пластилиновый. А ведь при подъеме не было никаких перекосов — поверхность ровная, автомобиль тоже стоял нормально. Подобная неприятность случалась и у моего коллеги, Кирилла Милешкина, с редакционной Вестой. Ее родной домкрат также сложился при первом использовании. Хорошо, что никто не пострадал — падающий автомобиль при замене колеса мог наделать бед. Неудивительно, что с лета 2016 года Датсуны комплектуют новым ромбическим устройством, которое основательно доработали.

Что общего между редакционным mi-DO и BMW пятой серии? Отныне это домкрат!

Штатное подъемное устройство от BMW пролежало в гараже 15 лет. Это сказалось на внешнем виде, но не на работоспособности.

Я же родное пластичное недоразумение оставил в дачном гараже. А на замену взял домкрат, оставшийся от одной из бывших отцовских машин — BMW пятой серии с кузовом E28 аж 1983 года выпуска. Штатное устройство пролежало в дальнем углу пятнадцать лет. Но это никак не сказалось на его функциональности. Очистив его от паутины и пыли, тут же проверил в деле — работает отлично! Даже смазка редуктора не потребовалась. Еще раз убедился в том, что с годами падает качество не только новых автомобилей, но и всего, что их окружает: инструментов, аксессуаров и т.д.

Новый «старый» домкрат — не единственное улучшение, которое пережил Datsun за этот месяц. Я решил модернизировать штатную шумоизоляцию и добавить еще один контур уплотнителей дверей. Ведь, по моим наблюдениям, большая часть дорожного шума проникает именно через уплотнители дверей. Проклеив небольшие полоски пористого шумоизоляционного материала по всем дверям, замерил уровень шума. В салоне на скорости 80 км/ч он снизился в среднем почти на 1 дБ. Да и по собственным ощущениям стало тише. Дополнительно я проклеил полоску шумоизоляции под передней кромкой капота. Посмотрим, спасет ли это от сильного загрязнения подкапотного пространства. Пока работает, но настоящей проверкой будет осень, когда к пыли добавится и дорожная слякоть.