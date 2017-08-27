Как известно, техника только тогда работает без сбоев, когда используется по назначению и с допустимой нагрузкой. А вот если хозяин чрезмерен в своих желаниях перевезти груз немыслимой массы и размеров, вот тогда и случаются трагические или комические истории.

Начнем с прицепов. Если перегрузить прицеп или неправильно разместить груз, то во время движения начнется раскачка. Постепенно амплитуда колебаний возрастает, и водитель полностью теряет контроль над автомобилем. Вот как это происходит — взгляните на эксперимент:

Так что перед тем как снаряжать прицеп, нужно точно знать возможности вашего автомобиля и допустимую массу буксируемого прицепа. Но главное, центр масс должен располагаться как можно ниже и не за осью прицепа, а над ней или чуть впереди. Иначе произойдет буквально следующее:

На великолепной автостраде, в сухую погоду переворачивается караван. Причина — превышение скорости. Видимо, в какой-то момент водителю показалось, что он за рулем обычной легковушки. Мощный мотор его внедорожника прекрасно справлялся с нагрузкой, и горе-шофер забыл про дом на колесах.

Каждый раз, когда меня на шоссе обгоняет на скорости за сотню «крузак» с груженым прицепом, мне хочется спросить, а знает ли он, к чему приводит такая безответственная езда? Но рискуют порой и владельцы обычных легковушек. На следующем видео даже предположить сложно, что за автомобиль впереди. И только во время обгона становится понятно, что весь этот груз везет старушка Волга.

В Чувашии возят стройматериалы весьма своеобразно — по диагонали, продев доски через заднюю и боковую двери фургона.

Впрочем, правильное распределение веса выручит в чрезвычайной ситуации, когда, к примеру, не хватает одного колеса, а ехать нужно...

А вот этот перегруженный автомобиль вызывает восхищение. Речь идет не иначе как о переезде на новую квартиру. На крыше оказались и стиральная машина, и люстры, и велосипед, и шторы с карнизами, да что там — весь домашний скарб. Неожиданная проблема возникла на бензоколонке, под навес которой все это добро не уместилось. Меня же удивляет не то, что автомобиль способен как-то везти всю эту немыслимую поклажу, а то, как удалось ее разместить и закрепить на крыше?

Ну а это настоящий рекорд. Такое возможно только в Индии. Один трактор утащил за собой сразу 15 груженых прицепов.

Видеоподборка дорожно-транспортных происшествий со счастливым концом — по ссылке.

Как проще всего уничтожить АЗС? Смотрите нашу видеоподборку и удивляйтесь незамысловатости «проверенных» способов.

Самые забавные видеосюжеты о незадачливых автоугонщиках — здесь...

...а о горе-эвакуаторщиках — здесь.

Топ-6 видеороликов о сбежавших автомобилях можно посмотреть тут.

По этой ссылке вы найдете ролики курьезных ДТП.

Ну и на десерт — дорожные «нежданчики».

Видео: YouTube