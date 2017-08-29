Сигнатурный радар-детектор TOMAHAWK Navajo S — нет предела совершенству!

Сигнатурные модели радар-детекторов появились на рынке автомобильной электроники совсем недавно, но уже можно с полной уверенностью сказать, что они заняли свою нишу, уверенно потеснив классические модели.

Основной причиной их популярности стали многочисленные ложные срабатывания классических радар-детекторов.

Ложных срабатываний с каждым годом становится все больше и больше, их вызывают:
  • автоматические двери заправок, супермаркетов и др.;
  • промышленные сенсоры, которые можно встретить на стройплощадках, железных дорогах или на технике сельскохозяйственного предназначения;
  • системы контроля «мертвых» зон, автоматической парковки и круиз-контроля;
  • рации и др.
Классические радар-детекторы не могут отличить реальный сигнал полицейского радара от ложной помехи в том же диапазоне. Проблема решается при помощи сигнатурной технологии — в память устройства заранее устанавливается база сигнатур известных радаров, на основании которой происходит анализ пойманного сигнала, сравнение по ключевым параметрам и либо оповещение об конкретном типе радара, либо отсев ложного сигнала.

Что же такое сигнатура?

Сигнатура (в переводе с англ. signature — «подпись») означает некую цифровую подпись излучаемого сигнала, то есть характер излучения. Зная технические характеристики излучения, такие как частотность, длина и количество импульсов, а также величина паузы между ними, скважность и прочие параметры, можно идентифицировать источник такого сигнала — в данном случае средство контроля скорости. Однако важен не сам факт опознавания модели используемого радара, сколько возможность отличить реальный процесс измерения скорости от ложных помех в этом же диапазоне излучения. Именно это и послужило причиной появления сигнатурных моделей.


TOMAHAWK Navajo S — эволюция популярной модели радар-детектора TOMAHAWK Navajo с поддержкой сигнатурной технологии детектирования радаров. В случае сигнатурного распознавания сигнала радара на экране устройства будет приведено сокращенное название радарного комплекса.

На данный момент список поддерживаемых сигнатур включает:

  • «КОРДОН» (вкл. «КОРДОН-М»2)
  • «КРЕЧЕТ» (вкл. «СКАТ»)
  • «КРИС»
  • «ВИЗИР»
  • «ИСКРА»
  • «БИНАР»
  • «РОБОТ»
  • «АМАТА»
  • «ЛИСД»
  • «ПОЛИСКАН»

Следует отметить, что та сигнатурная технология, которая используется в TOMAHAWK Navajo S, является софтовой (программной), из этого следует, что список сигнатур может как расширяться, так и сокращаться.﻿

TOMAHAWK Navajo S оснащен современным производительным процессором и GPS-модулем с широким функционалом, разработан специально для России и стран СНГ и предназначен для заблаговременного обнаружения сигналов радаров скорости во всех используемых диапазонах, включая К, Х, СТРЕЛКА и ЛАЗЕР. Поддержка этих диапазонов позволяет обнаруживать все модификации радаров скорости Стрелка, Робот, Искра, Беркут, Крис, Арена, Радис, Бинар, Визир, Сокол и другие. Обновления базы данных координат стационарных радаров и камер России и стран СНГ выходят каждый месяц, что позволяет всегда иметь актуальные данные о местоположении полицейских камер и радаров. На данный момент общее количество стран, включенных в список, — 14.

В модели TOMAHAWK Navajo S реализовано несколько инновационных функций, среди которых:

  • переключение режимов Город/Трасса приводит не только к изменению уровня чувствительности устройства, но и к смене большого количества соответствующих режиму настроек одним нажатием;
  • интеллектуальный режим IQ обладает настройками скорости переключения между режимами Город/Трасса, а также исключает переключения при кратковременном превышении скорости, например во время обгона или опережения.
  • дистанция оповещения об объекте базы данных радаров и камер становится динамической и зависит от множества параметров — как объекта оповещения и режима работы устройства, так и от скорости движения автомобиля;
  • регулярно обновляемая база координат радаров и камер оповещает также и об объектах их контроля — выделенная полоса; проезд на красный свет или через пешеходный переход и других.



Модель оснащена удобным, высококонтрастным информативным OLED-дисплеем, который во время работы устройства отображает все необходимые параметры: уровень пойманного сигнала с полицейских радаров и их диапазонов (К, Ка, Х, L, Ст), названия (сокращенные) радарных комплексов при условии их распознавания по сигнатуре сигнала, ограничение скорости в зоне контроля, текущую скорость движения, название стационарных камер и объектов их контроля по базе GPS, расстояние до камер и радаров, среднюю скорость при движении между камер «Автодории».

Тщательная сборка TOMAHAWK Navajo S, предполагающая отсутствие зазоров и люфтов, принесет эстетическое удовольствие при эксплуатации прибора, а компактность позволит ему гармонично вписаться в салон вашего автомобиля, не привлекая лишнего внимания.

Удобное расположение клавиш управления настройками обеспечивает комфортное использование устройства.

Заводская комплектация включает: сигнатурный радар-детектор, держатель для лобового стекла автомобиля — небольшой кронштейн на присосках, кабель питания от прикуривателя, подключаемый к розетке автомобильного прикуривателя с напряжением 12 В, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон, позволяющий в случае необходимости бесплатно обслуживаться в сервисном центре в течение 12 месяцев с момента покупки, а также липкий коврик на приборную панель.

В продажу TOMAHAWK Navajo S поступит в начале осени.

Сделано в Корее.

Ориентировочная стоимость новинки — 6300 рублей.

Сигнатурный радар-детектор TOMAHAWK Navajo S — нет предела совершенству!
Сигнатурный радар-детектор TOMAHAWK Navajo S — нет предела совершенству!
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