Основной причиной их популярности стали многочисленные ложные срабатывания классических радар-детекторов.
Ложных срабатываний с каждым годом становится все больше и больше, их вызывают:
На данный момент список поддерживаемых сигнатур включает:
Следует отметить, что та сигнатурная технология, которая используется в TOMAHAWK Navajo S, является софтовой (программной), из этого следует, что список сигнатур может как расширяться, так и сокращаться.
TOMAHAWK Navajo S оснащен современным производительным процессором и GPS-модулем с широким функционалом, разработан специально для России и стран СНГ и предназначен для заблаговременного обнаружения сигналов радаров скорости во всех используемых диапазонах, включая К, Х, СТРЕЛКА и ЛАЗЕР. Поддержка этих диапазонов позволяет обнаруживать все модификации радаров скорости Стрелка, Робот, Искра, Беркут, Крис, Арена, Радис, Бинар, Визир, Сокол и другие. Обновления базы данных координат стационарных радаров и камер России и стран СНГ выходят каждый месяц, что позволяет всегда иметь актуальные данные о местоположении полицейских камер и радаров. На данный момент общее количество стран, включенных в список, — 14.
В модели TOMAHAWK Navajo S реализовано несколько инновационных функций, среди которых:
Удобное расположение клавиш управления настройками обеспечивает комфортное использование устройства.
Заводская комплектация включает: сигнатурный радар-детектор, держатель для лобового стекла автомобиля — небольшой кронштейн на присосках, кабель питания от прикуривателя, подключаемый к розетке автомобильного прикуривателя с напряжением 12 В, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон, позволяющий в случае необходимости бесплатно обслуживаться в сервисном центре в течение 12 месяцев с момента покупки, а также липкий коврик на приборную панель.
В продажу TOMAHAWK Navajo S поступит в начале осени.
Сделано в Корее.
Ориентировочная стоимость новинки — 6300 рублей.
- автоматические двери заправок, супермаркетов и др.;
- промышленные сенсоры, которые можно встретить на стройплощадках, железных дорогах или на технике сельскохозяйственного предназначения;
- системы контроля «мертвых» зон, автоматической парковки и круиз-контроля;
- рации и др.
Что же такое сигнатура?
Сигнатура (в переводе с англ. signature — «подпись») означает некую цифровую подпись излучаемого сигнала, то есть характер излучения. Зная технические характеристики излучения, такие как частотность, длина и количество импульсов, а также величина паузы между ними, скважность и прочие параметры, можно идентифицировать источник такого сигнала — в данном случае средство контроля скорости. Однако важен не сам факт опознавания модели используемого радара, сколько возможность отличить реальный процесс измерения скорости от ложных помех в этом же диапазоне излучения. Именно это и послужило причиной появления сигнатурных моделей.
TOMAHAWK Navajo S — эволюция популярной модели радар-детектора TOMAHAWK Navajo с поддержкой сигнатурной технологии детектирования радаров. В случае сигнатурного распознавания сигнала радара на экране устройства будет приведено сокращенное название радарного комплекса.
На данный момент список поддерживаемых сигнатур включает:
- «КОРДОН» (вкл. «КОРДОН-М»2)
- «КРЕЧЕТ» (вкл. «СКАТ»)
- «КРИС»
- «ВИЗИР»
- «ИСКРА»
- «БИНАР»
- «РОБОТ»
- «АМАТА»
- «ЛИСД»
- «ПОЛИСКАН»
Следует отметить, что та сигнатурная технология, которая используется в TOMAHAWK Navajo S, является софтовой (программной), из этого следует, что список сигнатур может как расширяться, так и сокращаться.
TOMAHAWK Navajo S оснащен современным производительным процессором и GPS-модулем с широким функционалом, разработан специально для России и стран СНГ и предназначен для заблаговременного обнаружения сигналов радаров скорости во всех используемых диапазонах, включая К, Х, СТРЕЛКА и ЛАЗЕР. Поддержка этих диапазонов позволяет обнаруживать все модификации радаров скорости Стрелка, Робот, Искра, Беркут, Крис, Арена, Радис, Бинар, Визир, Сокол и другие. Обновления базы данных координат стационарных радаров и камер России и стран СНГ выходят каждый месяц, что позволяет всегда иметь актуальные данные о местоположении полицейских камер и радаров. На данный момент общее количество стран, включенных в список, — 14.
В модели TOMAHAWK Navajo S реализовано несколько инновационных функций, среди которых:
- переключение режимов Город/Трасса приводит не только к изменению уровня чувствительности устройства, но и к смене большого количества соответствующих режиму настроек одним нажатием;
- интеллектуальный режим IQ обладает настройками скорости переключения между режимами Город/Трасса, а также исключает переключения при кратковременном превышении скорости, например во время обгона или опережения.
- дистанция оповещения об объекте базы данных радаров и камер становится динамической и зависит от множества параметров — как объекта оповещения и режима работы устройства, так и от скорости движения автомобиля;
- регулярно обновляемая база координат радаров и камер оповещает также и об объектах их контроля — выделенная полоса; проезд на красный свет или через пешеходный переход и других.
Модель оснащена удобным, высококонтрастным информативным OLED-дисплеем, который во время работы устройства отображает все необходимые параметры: уровень пойманного сигнала с полицейских радаров и их диапазонов (К, Ка, Х, L, Ст), названия (сокращенные) радарных комплексов при условии их распознавания по сигнатуре сигнала, ограничение скорости в зоне контроля, текущую скорость движения, название стационарных камер и объектов их контроля по базе GPS, расстояние до камер и радаров, среднюю скорость при движении между камер «Автодории».
Тщательная сборка TOMAHAWK Navajo S, предполагающая отсутствие зазоров и люфтов, принесет эстетическое удовольствие при эксплуатации прибора, а компактность позволит ему гармонично вписаться в салон вашего автомобиля, не привлекая лишнего внимания.
Удобное расположение клавиш управления настройками обеспечивает комфортное использование устройства.
Заводская комплектация включает: сигнатурный радар-детектор, держатель для лобового стекла автомобиля — небольшой кронштейн на присосках, кабель питания от прикуривателя, подключаемый к розетке автомобильного прикуривателя с напряжением 12 В, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон, позволяющий в случае необходимости бесплатно обслуживаться в сервисном центре в течение 12 месяцев с момента покупки, а также липкий коврик на приборную панель.
В продажу TOMAHAWK Navajo S поступит в начале осени.
Сделано в Корее.
Ориентировочная стоимость новинки — 6300 рублей.