Что же такое сигнатура?

Сигнатура (в переводе с англ. signature — «подпись») означает некую цифровую подпись излучаемого сигнала, то есть характер излучения. Зная технические характеристики излучения, такие как частотность, длина и количество импульсов, а также величина паузы между ними, скважность и прочие параметры, можно идентифицировать источник такого сигнала — в данном случае средство контроля скорости. Однако важен не сам факт опознавания модели используемого радара, сколько возможность отличить реальный процесс измерения скорости от ложных помех в этом же диапазоне излучения. Именно это и послужило причиной появления сигнатурных моделей.









TOMAHAWK Navajo S — эволюция популярной модели радар-детектора TOMAHAWK Navajo с поддержкой сигнатурной технологии детектирования радаров. В случае сигнатурного распознавания сигнала радара на экране устройства будет приведено сокращенное название радарного комплекса.

На данный момент список поддерживаемых сигнатур включает:



«КОРДОН» (вкл. «КОРДОН-М»2)

«КРЕЧЕТ» (вкл. «СКАТ»)

«КРИС»

«ВИЗИР»

«ИСКРА»

«БИНАР»

«РОБОТ»

«АМАТА»

«ЛИСД»

«ПОЛИСКАН»

Следует отметить, что та сигнатурная технология, которая используется в, является софтовой (программной), из этого следует, что список сигнатур может как расширяться, так и сокращаться.﻿оснащен современным производительным процессором и GPS-модулем с широким функционалом, разработан специально для России и стран СНГ и предназначен для заблаговременного обнаружения сигналов радаров скорости во всех используемых диапазонах, включая К, Х, СТРЕЛКА и ЛАЗЕР. Поддержка этих диапазонов позволяет обнаруживать все модификации радаров скорости Стрелка, Робот, Искра, Беркут, Крис, Арена, Радис, Бинар, Визир, Сокол и другие. Обновления базы данных координат стационарных радаров и камер России и стран СНГ выходят каждый месяц, что позволяет всегда иметь актуальные данные о местоположении полицейских камер и радаров. На данный момент общее количество стран, включенных в список, — 14.