Рейтинг наказаний за пьяное вождение (в России еще ничего)

В идеальном мире за руль должны садиться только трезвые, не уставшие, довольные жизнью водители. Но увы — всегда находятся уверенные в себе шоферы, для которых рюмка — не причина идти пешком. ЗР составил рейтинг наказаний «за градус». Выяснилось, что Россия для выпивших водителей — еще ничего, по крайней мере без штанов не оставят и не расстреляют.
Предельный уровень алкоголя
Существует две методики определения уровня алкоголя в организме человека — BrAC и BAC. Первый, BrAC — breath alcohol content, — показывает содержание спирта в выдыхаемом воздухе. То самое «подышите в трубочку». BAC — blood alcohol content, показывает содержание спирта в крови. Оба показателя измеряются в миллиграммах этилового спирта, на один литр воздуха или крови. В мире больше распространена методика BAC. Она и легла в основу рейтинга.
0,2 мг/л. Уровень алкоголя на уровне 0,2 мг/л соответствует одному выпитому бокалу вина (150 мл). Такой уровень официально разрешен в Китае, за него водителю ничего не будет.
0,3 мг/л. В переводе на бытовой 0,3 мг/л равен рюмке ликера (50 мл), бокалу виски (50 мл) или 0,5-литровой бутылке пива. Минимально допустимый уровень алкоголя в крови в размере 0,3 мг/л разрешен в Беларуси и Японии.
0,35 мг/л. Действует в России. Хотя нам более привычен его эквивалент — 16 мг на литр выдыхаемого воздуха. Именно этот показатель закреплен в КоАП.
0,5 мг/л. Равен двум бутылкам пива или 100 граммам водки. С таким количеством выпитого разрешается водить автомобиль в Германии, Франции, Италии, Таиланде, Турции, Греции, Испании и Австралии.
0,8 мг/л. Наиболее высокий в мире разрешенный уровень алкоголя в крови, закрепленный законом. Действует в США. Американцам можно выпить целую бутылку вина (750 мл) и спокойно сесть за руль.
Допустимый уровень алкоголя у водителя в Правилах разных стран
|
Страна
|
Допустимый уровень алкоголя, промилле
|
Допустимый уровень алкоголя для отдельных категорий, промилле
|
Вывод
|
Бразилия
|
0
|
0
|
нельзя пить
|
Египет
|
0
|
0
|
Китай
|
0,2
|
0,2
|
бокал вина (150 мл)
|
Беларусь
|
0,3
|
0,3
|
рюмка ликера (100 мл), бокал виски (50 мл) или бутылка пива (500 мл)
|
Япония
|
0,3
|
0,3
|
Россия
|
0,35
|
0,35
|
Франция
|
0,5
|
0,2
|
2 бутылки пива (1000 мл) или большая рюмка водки (100 мл)
|
Германия
|
0,5
|
0
|
Италия
|
0,5
|
0
|
Таиланд
|
0,5
|
0
|
Турция
|
0,5
|
0
|
Греция
|
0,5
|
0,2
|
Испания
|
0,5
|
0,3
|
Австралия
|
0,5
|
0
|
США
|
0,8
|
0,8
|
бутылка вина (750 мл)
Уровень спирта в крови после употребления различных видов алкоголя
|
Напиток
|
Объем выпитого
|
Доля спирта
|
Уровень спирта в крови, промилле
|
Мужчина, 80 кг
|
Женщина, 60 кг
|
рюмка водки
|
100 мл
|
40%
|
0,53
|
0,75
|
бутылка водки
|
500 мл
|
40%
|
2,63
|
3,75
|
бутылка пива
|
500 мл
|
5%
|
0,26
|
0,36
|
2 бутылки пива
|
1000 мл
|
5%
|
0,51
|
0,73
|
бокал вина
|
150 мл
|
11%
|
0,19
|
0,27
|
бутылка вина
|
750 мл
|
11%
|
0,97
|
1,37
|
рюмка ликера
|
100 мл
|
25%
|
0,29
|
0,42
|
бокал виски
|
50 мл
|
43%
|
0,28
|
0,4
Ответственность за вождение в нетрезвом виде
Все денежные штрафы для наглядности сравнения переведены в рубли.
1700₽. Таиланд. В азиатском королевстве нетрезвых водителей штрафуют на 1000 бат (1700 рублей). Кроме этого, могут присудить лишение свободы на срок до 3 месяцев.
9350₽. Франция. За вождение в нетрезвом виде — выше 0,5 мг/л — здесь выпишут штраф в 135 евро (9350 рублей). Помимо штрафа вычтут 6 баллов — в стране действует балльная система. Если в течение двух лет водитель израсходует 12 баллов, то его лишат прав. За содержание алкоголя в крови свыше 0,8 мг/л наказание резко увеличивается — штраф 4500 евро, или 315 000 рублей, лишение прав на три года и до двух лет тюрьмы.
10 200₽. Египет. За вождение в нетрезвом виде в стране фараонов предусмотрен штраф от 500 до 3000 египетских фунтов, или 1700–10200 рублей. Кроме этого, по решению суда могут лишить прав или посадить в тюрьму.
14 000₽. Греция. Нетрезвым потомкам аргонавтов выписывают штраф 200 евро, или 14 000 рублей. Тем же, кто хватил лишку и превысил норму в 0,8 мг/л, грозит штраф 700 евро (49 000 рублей + и лишение прав на 3 месяца). Если же в крови обнаружат свыше 1,1 мг/л, то нарушителя ждет штраф 2000 евро, или 140 000 рублей, лишение прав на полгода и 2 месяца тюремного заключения.
18 000₽. США. В Америке действует, пожалуй, самая гуманная норма допустимого содержания алкоголя в крови. И наказание за ее превышение довольно умеренное — штраф 300 долларов (18 000 рублей) и лишение прав на 3 месяца. За повторное нарушение штраф увеличивается в разы — до 5000 долларов, или 300 000 рублей, вдобавок к нему могу посадить в тюрьму на срок от 2 суток до 6 месяцев.
18 000₽. Китай. В Поднебесной за нетрезвое вождение штрафуют на 1000–2000 юаней (9000–18 000 рублей) и лишают прав на полгода. Злостных нарушителей, у которых обнаружат в крови свыше 0,8 мг/л алкоголя, лишат прав на 5 лет и упекут за решетку на срок до 3 лет. Но особенно жестко китайская Фемида расправляется с нетрезвыми водителями, ставшими виновниками аварии с человеческими жертвами. По решению суда их могут приговорить к расстрелу.
22 800₽. Бразилия. Страна карнавалов борется с пьянством за рулем с помощью штрафов в размере 300–1200 бразильских долларов (5700–22 800 рублей) и лишением прав на год. Любопытно, что при нулевом предельном уровне алкоголя, действующем в стране, штрафовать начинают при содержании спирта в крови от 0,2 мг/л. Причина — допустимая погрешность измерительной аппаратуры.
28 500₽. Австралия. За вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф 600 австралийских долларов, или 28 500 рублей. Выпивох, у которых обнаружат в крови свыше 0,8 мг/л алкоголя, лишают прав на полгода и ставят алкозамок на 5 лет (каждый раз, чтобы завести двигатель, придется дышать в трубочку и доказывать свою трезвость). Кроме этого, суд может присудить конфискацию автомобиля нарушителя.
30 000₽. Россия. В нашей стране за вождение в состоянии опьянения наказывают штрафом в 30 000 рублей и лишением водительских прав на 1,5–2 года. За повторное нарушение штраф увеличивается до 50 000 рублей, а с правами придется попрощаться на три года.
34 000₽. Турция. Турецкая республика штрафует нетрезвых водителей на 700–2000 лир (11 900–34 000 рублей) и лишает их прав на полгода.
35 000₽. Германия. Крупнейшая автомобильная страна Европы наказывает водителей с повышенным содержанием алкоголя в крови штрафом в 500 евро (35 000 рублей) и лишением прав на год. При этом виновников аварии наказывают при любом содержании алкоголя, отличном от нуля. Еще в Германии запрещено садиться нетрезвым за руль велосипеда. За это предусмотрены такие же наказания, как и для автомобилистов.
35 000₽. Испания. На Пиренейском полуострове за вождение в нетрезвом состоянии наказывают штрафом 500 евро (35 000 рублей). За значительное превышение нормы — свыше 1,2 мг/л — лишают прав на 12 месяцев и могут посадить в тюрьму на срок до полугода.
70 000₽. Беларусь. Соседи обходятся с нетрезвыми водителями строже нас — штраф составляет от 35 000 до 70 000 рублей. Помимо штрафа лишают водительских прав на три года.
140 000₽. Италия. В солнечной Италии за вождение в состоянии алкогольного опьянения действуют одни из самых высоких штрафов в мире — от 500 до 2000 евро (35 000–140 000 рублей). К ним добавляется лишение прав на 3–6 месяцев. Особо злостных нарушителей штрафуют на 1500–6000 евро, лишают прав на срок до двух лет и конфискуют автомобиль.
540 000₽. Япония. Страна восходящего солнца — мировой лидер по суровости денежного наказания за вождение в нетрезвом виде. Водителю грозит штраф в 1 миллион японских иен (540 000 рублей), лишение прав на 5 лет и тюремный срок до 5 лет. Кроме этого, штрафуются и все пассажиры, которые находились в салоне автомобиля или автобуса в момент нарушения. Сумма пассажирского штрафа может достигать 180 000 рублей. Исключение не делается даже для городских и туристических автобусов.
Штраф за вождение в нетрезвом виде
|
Страна
|
Мин. штраф
|
Макс. штраф
|
Мин. лишение, мес.
|
Макс. лишение, мес.
|
Мин. тюрьма, мес.
|Таиланд
|1700
|1700
|0–3
|
Франция
|
9450
|
9450
|
|
|
|
Египет
|
1700
|
10 200
|
возможно
|
возможно
|
возможно
|
Греция
|
14 000
|
14 000
|
|
|
|
США
|
18 000
|
18 000
|
3
|
3
|
|
Китай
|
9000
|
18 000
|
6
|
6
|
|
Бразилия
|
5700
|
22 800
|
12
|
12
|
|
Австралия
|
28 500
|
28 500
|
|
|
|
Россия
|
30 000
|
30 000
|
18
|
24
|
|
Турция
|
11 900
|
34 000
|
6
|
6
|
|
Германия
|
35 000
|
35 000
|
1
|
1
|
|
Испания
|
35 000
|
35 000
|
|
|
|
Беларусь
|
35 000
|
70 000
|
36
|
36
|
|
Италия
|
35 000
|
140 000
|
3
|
6
|
|
Япония
|
540 000
|
540 000
|
60
|
60
|
0–60
Текст: Евгений Попков.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС