Рейтинг наказаний за пьяное вождение (в России еще ничего)

Расстрелять, пустить по миру или отпустить — как поступают с нетрезвыми водителями в разных странах?

В идеальном мире за руль должны садиться только трезвые, не уставшие, довольные жизнью водители. Но увы — всегда находятся уверенные в себе шоферы, для которых рюмка — не причина идти пешком. ЗР составил рейтинг наказаний «за градус». Выяснилось, что Россия для выпивших водителей — еще ничего, по крайней мере без штанов не оставят и не расстреляют.

Предельный уровень алкоголя

Существует две методики определения уровня алкоголя в организме человека — BrAC и BAC. Первый, BrAC — breath alcohol content, — показывает содержание спирта в выдыхаемом воздухе. То самое «подышите в трубочку». BAC — blood alcohol content, показывает содержание спирта в крови. Оба показателя измеряются в миллиграммах этилового спирта, на один литр воздуха или крови. В мире больше распространена методика BAC. Она и легла в основу рейтинга.

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0 (ноль) мг/л. Нулевой уровень алкоголя, или, как его еще называют, «zero tolerance» действует во многих странах мира. К примеру, все водители в Бразилии и Египте должны быть абсолютно трезвы, когда садятся за руль. Даже в Чехии, которая славится отменным пивом, нулевой порог. В тех же странах, где допустимый уровень алкоголя выше нуля, все равно действует нулевой уровень для особых категорий водителей — новичков со стажем вождения меньше 2–3 лет, таксистов, профессиональных водителей грузовиков и автобусов. К ним относятся Германия, Италия, Таиланд, Турция и Австралия.

0,2 мг/л. Уровень алкоголя на уровне 0,2 мг/л соответствует одному выпитому бокалу вина (150 мл). Такой уровень официально разрешен в Китае, за него водителю ничего не будет.

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0,3 мг/л. В переводе на бытовой 0,3 мг/л равен рюмке ликера (50 мл), бокалу виски (50 мл) или 0,5-литровой бутылке пива. Минимально допустимый уровень алкоголя в крови в размере 0,3 мг/л разрешен в Беларуси и Японии.

0,35 мг/л. Действует в России. Хотя нам более привычен его эквивалент — 16 мг на литр выдыхаемого воздуха. Именно этот показатель закреплен в КоАП.

0,5 мг/л. Равен двум бутылкам пива или 100 граммам водки. С таким количеством выпитого разрешается водить автомобиль в Германии, Франции, Италии, Таиланде, Турции, Греции, Испании и Австралии.

0,8 мг/л. Наиболее высокий в мире разрешенный уровень алкоголя в крови, закрепленный законом. Действует в США. Американцам можно выпить целую бутылку вина (750 мл) и спокойно сесть за руль.

Допустимый уровень алкоголя у водителя в Правилах разных стран

Страна

Допустимый уровень алкоголя, промилле

Допустимый уровень алкоголя для отдельных категорий, промилле

Вывод

Бразилия

0

0

нельзя пить

Египет

0

0

Китай

0,2

0,2

бокал вина (150 мл)

Беларусь

0,3

0,3

рюмка ликера (100 мл), бокал виски (50 мл) или бутылка пива (500 мл)

Япония

0,3

0,3

Россия

0,35

0,35

Франция

0,5

0,2

2 бутылки пива (1000 мл) или большая рюмка водки (100 мл)

Германия

0,5

0

Италия

0,5

0

Таиланд

0,5

0

Турция

0,5

0

Греция

0,5

0,2

Испания

0,5

0,3

Австралия

0,5

0

США

0,8

0,8

бутылка вина (750 мл)

Уровень спирта в крови после употребления различных видов алкоголя

Напиток

Объем выпитого

Доля спирта

Уровень спирта в крови, промилле

Мужчина, 80 кг

Женщина, 60 кг

рюмка водки

100 мл

40%

0,53

0,75

бутылка водки

500 мл

40%

2,63

3,75

бутылка пива

500 мл

5%

0,26

0,36

2 бутылки пива

1000 мл

5%

0,51

0,73

бокал вина

150 мл

11%

0,19

0,27

бутылка вина

750 мл

11%

0,97

1,37

рюмка ликера

100 мл

25%

0,29

0,42

бокал виски

50 мл

43%

0,28

0,4

Ответственность за вождение в нетрезвом виде

Все денежные штрафы для наглядности сравнения переведены в рубли.

1700₽. Таиланд. В азиатском королевстве нетрезвых водителей штрафуют на 1000 бат (1700 рублей). Кроме этого, могут присудить лишение свободы на срок до 3 месяцев.

9350₽. Франция. За вождение в нетрезвом виде — выше 0,5 мг/л — здесь выпишут штраф в 135 евро (9350 рублей). Помимо штрафа вычтут 6 баллов — в стране действует балльная система. Если в течение двух лет водитель израсходует 12 баллов, то его лишат прав. За содержание алкоголя в крови свыше 0,8 мг/л наказание резко увеличивается — штраф 4500 евро, или 315 000 рублей, лишение прав на три года и до двух лет тюрьмы.

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10 200₽. Египет. За вождение в нетрезвом виде в стране фараонов предусмотрен штраф от 500 до 3000 египетских фунтов, или 1700–10200 рублей. Кроме этого, по решению суда могут лишить прав или посадить в тюрьму.

14 000₽. Греция. Нетрезвым потомкам аргонавтов выписывают штраф 200 евро, или 14 000 рублей. Тем же, кто хватил лишку и превысил норму в 0,8 мг/л, грозит штраф 700 евро (49 000 рублей + и лишение прав на 3 месяца). Если же в крови обнаружат свыше 1,1 мг/л, то нарушителя ждет штраф 2000 евро, или 140 000 рублей, лишение прав на полгода и 2 месяца тюремного заключения.

18 000₽. США. В Америке действует, пожалуй, самая гуманная норма допустимого содержания алкоголя в крови. И наказание за ее превышение довольно умеренное — штраф 300 долларов (18 000 рублей) и лишение прав на 3 месяца. За повторное нарушение штраф увеличивается в разы — до 5000 долларов, или 300 000 рублей, вдобавок к нему могу посадить в тюрьму на срок от 2 суток до 6 месяцев.

18 000₽. Китай. В Поднебесной за нетрезвое вождение штрафуют на 1000–2000 юаней (9000–18 000 рублей) и лишают прав на полгода. Злостных нарушителей, у которых обнаружат в крови свыше 0,8 мг/л алкоголя, лишат прав на 5 лет и упекут за решетку на срок до 3 лет. Но особенно жестко китайская Фемида расправляется с нетрезвыми водителями, ставшими виновниками аварии с человеческими жертвами. По решению суда их могут приговорить к расстрелу.

22 800₽. Бразилия. Страна карнавалов борется с пьянством за рулем с помощью штрафов в размере 300–1200 бразильских долларов (5700–22 800 рублей) и лишением прав на год. Любопытно, что при нулевом предельном уровне алкоголя, действующем в стране, штрафовать начинают при содержании спирта в крови от 0,2 мг/л. Причина — допустимая погрешность измерительной аппаратуры.

28 500₽. Австралия. За вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф 600 австралийских долларов, или 28 500 рублей. Выпивох, у которых обнаружат в крови свыше 0,8 мг/л алкоголя, лишают прав на полгода и ставят алкозамок на 5 лет (каждый раз, чтобы завести двигатель, придется дышать в трубочку и доказывать свою трезвость). Кроме этого, суд может присудить конфискацию автомобиля нарушителя.

30 000₽. Россия. В нашей стране за вождение в состоянии опьянения наказывают штрафом в 30 000 рублей и лишением водительских прав на 1,5–2 года. За повторное нарушение штраф увеличивается до 50 000 рублей, а с правами придется попрощаться на три года.

34 000₽. Турция. Турецкая республика штрафует нетрезвых водителей на 700–2000 лир (11 900–34 000 рублей) и лишает их прав на полгода.

35 000₽. Германия. Крупнейшая автомобильная страна Европы наказывает водителей с повышенным содержанием алкоголя в крови штрафом в 500 евро (35 000 рублей) и лишением прав на год. При этом виновников аварии наказывают при любом содержании алкоголя, отличном от нуля. Еще в Германии запрещено садиться нетрезвым за руль велосипеда. За это предусмотрены такие же наказания, как и для автомобилистов.

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35 000₽. Испания. На Пиренейском полуострове за вождение в нетрезвом состоянии наказывают штрафом 500 евро (35 000 рублей). За значительное превышение нормы — свыше 1,2 мг/л — лишают прав на 12 месяцев и могут посадить в тюрьму на срок до полугода.

70 000₽. Беларусь. Соседи обходятся с нетрезвыми водителями строже нас — штраф составляет от 35 000 до 70 000 рублей. Помимо штрафа лишают водительских прав на три года.

140 000₽. Италия. В солнечной Италии за вождение в состоянии алкогольного опьянения действуют одни из самых высоких штрафов в мире — от 500 до 2000 евро (35 000–140 000 рублей). К ним добавляется лишение прав на 3–6 месяцев. Особо злостных нарушителей штрафуют на 1500–6000 евро, лишают прав на срок до двух лет и конфискуют автомобиль.

540 000₽. Япония. Страна восходящего солнца — мировой лидер по суровости денежного наказания за вождение в нетрезвом виде. Водителю грозит штраф в 1 миллион японских иен (540 000 рублей), лишение прав на 5 лет и тюремный срок до 5 лет. Кроме этого, штрафуются и все пассажиры, которые находились в салоне автомобиля или автобуса в момент нарушения. Сумма пассажирского штрафа может достигать 180 000 рублей. Исключение не делается даже для городских и туристических автобусов.

Штраф за вождение в нетрезвом виде

Страна

Мин. штраф

Макс. штраф

Мин. лишение, мес.

Макс. лишение, мес.

Мин. тюрьма, мес.
Таиланд17001700 0–3

Франция

9450

9450

Египет

1700

10 200

возможно

возможно

возможно

Греция

14 000

14 000

США

18 000

18 000

3

3

Китай

9000

18 000

6

6

Бразилия

5700

22 800

12

12

Австралия

28 500

28 500

Россия

30 000

30 000

18

24

Турция

11 900

34 000

6

6

Германия

35 000

35 000

1

1

Испания

35 000

35 000

Беларусь

35 000

70 000

36

36

Италия

35 000

140 000

3

6

Япония

540 000

540 000

60

60

0–60

Алкогольный калькулятор

Текст: Евгений Попков.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Фото: Онлайн-редакция
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Комментарии (8)

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Не знаю как за границей, но русскому алкоголику если дать законную возможность хоть на 5 грамм водки, рано или поздно заканчивается одинаково всегда! Смертями и увечиями!

Алкашня эта уже не человек, это уже тварь ползучая, недостойная существования!

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-2

Как видно, в большинстве стран действует дифференцированный подход: суровость наказания зависит от степени превышения допустимой нормы и частоты повторений. У нас же сразу карают по максимуму...

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+1

Интересно сколько в США аварий по вине нетрезвых водителей, может быть наоборот гуманная система меньше провоцирует водителя садиться за руль пьяным, чем система «палочная»? Да и порог определения состояния опьянения высокий (0,8) что позволяет отделить просто выпившего водителя от нетрезвого.

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0

«В азиатском королевстве нетрезвых водителей штрафуют на 1000 бат (18 000 рублей).»  — 1000 бат это около двух тысяч рублей! Исправте

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+1

1000 бат — это 1700 рублей, а не 18 тысяч

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+2

У меня есть правило — «Выпил — сутки пешеход». Это чтобы после пьянки не выбить что-то отличное от нуля.

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0
Hedgehog173

т.е. бутылку пива (0,5л) выпили и сутки за руль не садитесь?)))

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+2
Hedgehog173

А как же бокал вина за ужином?

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+1